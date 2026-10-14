這聯名真的猜不到！CASETiFY找上《死亡擱淺》、DHL　手機殼直接變潮流收藏

2026-10-14 17:16 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：CASETiFY提供
圖片來源：CASETiFY提供

手機殼聯名已經玩到想不到的領域！CASETiFY盤點2026年兩組話題跨界合作，一邊找來小島秀夫領軍的KOJIMA PRODUCTIONS，把《死亡擱淺》元素、新川洋司藝術設計搬上手機殼與旅行配件；另一邊則攜手國際快遞物流品牌DHL，直接將大家熟悉的黃紅配色、快遞運單變成潮流配件。其中KOJIMA PRODUCTIONS x CASETiFY系列將於10月15日正式開賣，遊戲迷可以準備搶收藏。

編輯推薦

KOJIMA PRODUCTIONS x CASETiFY登場！《死亡擱淺》宇宙帶著走

適逢CASETiFY 15週年與KOJIMA PRODUCTIONS 10週年，雙方合作系列由小島秀夫與新川洋司在東京工作室共同打造，把工作室視覺、《死亡擱淺》系列元素融入手機殼、AirPods保護殼、手機支架、吊飾甚至行李箱。

最吸睛的「新川洋司原創設計－3D立體金屬手機殼」，將原創設計轉化成具有層次感的鋁合金結構，加入可動面板與不同表面質感；喜歡低調路線則可鎖定「KJP－Ludens標誌碳纖維手機殼」，以黑色編織紋理搭配Ludens標誌，科技感更強。

圖片來源：CASETiFY提供
圖片來源：CASETiFY提供

系列推薦：

- 新川洋司原創設計－3D立體金屬手機殼：鋁合金立體結構＋可動面板，系列收藏亮點

- 新川洋司藝術版－From Sapiens to Ludens手機殼：加入金色鏡頭框，呼應工作室「From Sapiens to Ludens」理念

- KJP－Ludens標誌碳纖維手機殼：黑色編織紋搭配極簡Ludens標誌

- BB Pod收藏版AirPods保護殼：直接把《死亡擱淺》代表性元素變成隨身配件

- DS2－Dollman、DS－Ludens Duck絨毛吊飾：遊戲角色元素變身療癒吊飾

- KJP－Ludens標誌碳纖維行李箱：將聯名一路延伸到CASETiFY Travel系列

圖片來源：CASETiFY提供
圖片來源：CASETiFY提供

KOJIMA PRODUCTIONS x CASETiFY系列已開放加入優先購買名單，10月15日上午10點開放名單內粉絲優先購買，當日下午4點於CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式販售。購買系列任一商品可隨機獲得收藏卡1張，購入3D立體金屬手機殼則可獲得2張獨家收藏卡，皆數量有限、送完為止。

CASETiFY × DHL太意外！快遞運單直接變潮流手機殼

另一組讓人意想不到的合作則是CASETiFY與DHL。這次直接把物流業常見的工業設計語彙搬進時尚配件，以DHL最具辨識度的黃色、紅色與快遞運單為主要視覺，將原本充滿「工作感」的物流元素重新包裝成街頭風格。

圖片來源：CASETiFY提供
圖片來源：CASETiFY提供

從供應鏈一路跨進「時尚鏈」，系列最大特色就是一眼就能辨認的DHL視覺，讓手機與電子配件看起來像剛從國際物流中心送到手中。比起常見的動漫、卡通IP聯名，這次將日常生活中的快遞文化直接變成設計元素，反而多了一種幽默又搶眼的潮流感。

圖片來源：CASETiFY提供
圖片來源：CASETiFY提供

2026手機殼聯名越玩越跨界！遊戲迷、潮流控都有得收

從小島秀夫與新川洋司打造的遊戲世界，到每天都可能遇見的DHL快遞，兩組聯名都跳脫傳統手機殼合作框架。尤其KOJIMA PRODUCTIONS系列不只停留在印花設計，更把3D金屬結構、BB Pod、Ludens與《死亡擱淺》元素一路延伸到AirPods、吊飾及行李箱；DHL則把最熟悉的物流符號變成潮流圖騰，想替手機換上更有話題的新裝，這兩波都相當有記憶點。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？
hotNews__list__item--img

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊
hotNews__list__item--img

結婚25年竟為「一塊蛋糕」離婚！丈夫偷吃只留一口　人妻心寒：我受夠只得到他的剩菜殘渣
hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
往下滑看更多精彩文章
【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

2026-09-23 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：75歲到80歲房貸族增至4,134件，17年暴增12倍。
  • 重點二：高齡房貸常靠寬限期撐住，期滿後月付可能暴增。
  • 重點三：保證人責任獨立存在，拋棄繼承也不一定能免債。

▋你有沒有注意過，老一輩的人把權狀放在哪裡。▋

不是保險箱。是電視櫃最下面那一格，一個鐵餅乾盒裡。裡面有權狀、有印章、有一疊用橡皮筋綁好的存摺，還有幾張已經過期的定存單，和一本記帳的小本子，最後一頁寫到三年前就停了。

那個盒子，是他們一輩子的總結。

但那個盒子裡，通常少了一樣東西。一張紙，上面寫著：這間房子，還欠銀行多少錢。

▋兩個家庭，同一個數字

我想先講兩個家庭。

第一個家庭在台北。先生 78 歲，太太 75 歲，住在一間 53 坪的房子裡。房貸還有 1,122 萬沒繳完，利率 2.48%，每個月 25 號自動扣款。先生退休前是中小企業主管，退休金一次領了，買了幾檔股票，股息每季入帳。太太沒有工作過，她的名字在契約上，簽在保證人那一欄。

第二個家庭在台中。先生 76 歲，太太 74 歲，住的房子差不多大，房貸也差不多。差別在於，他們在十年前做了一件事——把房貸清掉了。用的是先生退休那年的一筆錢，加上賣掉一間小套房的款項。

現在，兩個家庭每個月 25 號的畫面，完全不同。

第一個家庭，先生的手機會跳出一則簡訊。他看一眼，放回桌上，繼續吃飯。太太不知道那則簡訊寫什麼。

第二個家庭，25 號什麼事都沒有。

▋4,134 件，17 年，12 倍▋

根據聯徵中心最新發布的房貸統計，截至 2025 年 12 月底，全國 75 歲到 80 歲的房貸族，共有 4,134 件。17 年前，這個數字是 317 件。317 變成 4,134，增加了 12 倍，平均每年多出 225 件。

這 4,134 個人，平均房貸估值 1,800 萬，平均欠款 1,122 萬，平均利率 2.48%，中位數核貸成數 65.93%。平均住的房子，53.85 坪。

53.85 坪。這不是小房子。這是那種三房兩廳、有一個陽台、廚房可以站兩個人的房子。是孩子小時候覺得很大、長大以後覺得很舊的房子。是過年可以擠十個人回來、平常只開客廳一盞燈的房子。

講到這裡我想起一件無關的事。去年在台中上課，中場休息時有個學員拉住我，說她媽媽最近把房子過戶給弟弟了，問我這樣好不好。我還沒回答，她又補了一句：「可是房貸還沒繳完。」我說，那妳媽媽現在是房客，還是屋主。她愣在那裡，想了很久，說她不知道。

她不知道。而這件事，已經發生三個月了。

▋23,188 和 105,669，差 4.56 倍▋

我想算一筆新聞沒有算的帳。

1,122 萬，利率 2.48%。如果在寬限期，只繳利息，每個月是 23,188 元。如果進到攤還期，10 年繳完，每個月是 105,669 元。

差了 4.56 倍。

這就是為什麼很多人撐得下去。因為寬限期的時候，每個月兩萬三，退休金付得起，股息付得起。然後有一天，寬限期到了，那筆錢變成十萬五。而那個人，已經 78 歲了。

過去銀行審房貸，有幾條很硬的規定。借款人的年齡加上貸款年限，不能超過 75 到 85 年。屋齡加上貸款年限，也是同樣的上限。還有一條，月付金不能超過家庭可支配所得的三分之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛解釋，隨著超高齡社會到來、融資管道與工具多元化，加上補貼政策「架高天花板」，這些風險管控的硬規定，「被迫做出調整」。

他還講了一句很誠實的話。針對高資產或高貢獻的客戶，銀行願意用提升授權核決制度、專案融資等方式，進行差別化管理或動態審查。但相對來說，「銀行在成數、利率上的加減碼，也不會手軟」。

一般首購族可以貸到八成，這群人平均只拿到六成五。差了 14.07 個百分點。以 1,800 萬的房子算，那是 253 萬。

銀行沒有把門關上。銀行只是把門調窄了一點，然後把價格調高了一點。

▋這則新聞裡，最容易被滑過去的一句話▋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提到，高齡房貸在「後續繼承時，房地產移轉時，也會考量剩餘負債的部分，多少可能有些節稅考量」。

這句話，是整則新聞裡最重要的一句，也是最容易被滑過去的一句。

我把它翻譯成白話：房貸餘額，可以從遺產總額裡面扣除。

我們算一次。假設一間房子，市價 1,800 萬。如果房貸已經清償，遺產總額是 1,800 萬，扣掉免稅額 1,333 萬，課稅的 467 萬，稅率 10%，遺產稅是 46.7 萬。如果房貸還有 1,122 萬沒繳，遺產淨額變成 678 萬，低於免稅額，遺產稅是 0 元。

省了 46.7 萬。

聽到這裡，你可能覺得，那留著房貸不是比較好。

這裡要潑個冷水。1,122 萬，利率 2.48%，一年的利息是 27.8 萬。為了省 46.7 萬，你要付多久利息。一年半，就打平了。兩年，虧 8.9 萬。三年，虧 36.8 萬。五年，虧 92.4 萬。

而這 4,134 個人平均背了多久，新聞沒有寫。但「17 年增加 12 倍」這個數字告訴我一件事——這不是一群在做短期稅務操作的人。這是一群，房貸跟著他們一起變老的人。

（以上免稅額與稅率以現行規定試算，實際仍須依個案狀況與專業評估。）

▋限定繼承和拋棄繼承，不是同一件事▋

回到台北那個家庭。

如果有一天先生走了，太太會面對什麼？

很多人以為，她可以「不要」。但「不要」有兩種，而這兩種，是完全不同的東西。

第一種叫「限定繼承」。這是現在的預設，不用去法院聲請，它自動適用。民法第 1148 條第 2 項寫得很清楚：繼承人對於被繼承人的債務，以「因繼承所得遺產」為限，負清償責任。白話講，房子值 1,800 萬，欠 1,122 萬，那就用這 1,800 萬去還那 1,122 萬。還完，剩下的歸她。還不完，她不用拿自己的錢補。

第二種叫「拋棄繼承」。那是完全不要了，房子不要，存款不要，債務也不要。但她必須在「知悉得繼承之時起三個月內」，以書面向法院聲請。

三個月。

這三個月，通常正好是辦喪事的三個月。是親戚進進出出、要決定誰捧斗、要挑日子、要處理保險理賠、要面對一堆從來沒見過的表親的三個月。而法律給她的期限，就是這三個月。過了，她就只能在限定繼承的範圍內處理。

這件事，不會有人主動告訴她。因為銀行不會，仲介不會，葬儀社不會。而她的孩子，可能也不知道有這個選項。

這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。它只在你的權利裡。而權利，是要自己去找的。

▋她簽的那個名字，會跟她一輩子▋

但台北那個家庭，還有一個更深的問題。

太太的名字，簽在保證人那一欄。

這一點，做了二十年保險稅務顧問的人，看一眼就明白。因為她通常會在那個時候，才第一次打電話給業務。而她問的第一句話，從來不是「我要不要賣房」。

是「我這樣算不算欠錢」。

她不是怕還不起。她是怕「欠人」。這兩個字，在她那一代的字典裡，是完全不同的重量。

而答案，殘酷得讓人說不出口。

保證債務，是「她自己的債務」。不是先生的債務。

所以限定繼承救不了她。拋棄繼承也救不了她。她拋棄了先生的遺產，她還是那筆房貸的保證人。銀行可以直接向她求償全部金額。

她簽的時候，銀行的人說：「就是一個程序。」

她簽了。

那個簽名，會跟她一輩子。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。但高齡房貸這件事更殘酷——它連爭都不用爭。它只是每個月 25 號，安靜地從帳戶裡扣走一筆錢，一直扣到有一個人先撐不住為止。

而撐不住的那一天，通常不是因為錢不夠。是因為那個人發現，自己從來不知道這件事。

她住了 38 年的房子，她不知道還欠多少。她簽了字的契約，她不知道自己是保證人。她每個月看到的扣款，她不知道還剩幾年。

不是她笨。是沒有人覺得，這件事需要跟她講。

大家談感情，卻很少談現金流。大家說「這是留給你的」，卻很少說「這上面還欠多少」。

▋兩個家庭，差別只在十年前的一個決定▋

回到開頭那兩個家庭。

台北那個，每個月 25 號有一則簡訊。台中那個，每個月 25 號什麼事都沒有。

差別不在收入。差別不在房子大小。差別不在孩子孝不孝順。

差別在十年前，有一對夫妻坐下來，把房貸清掉了。

那一天他們可能吵過一架。因為那筆錢，本來可以拿去別的地方。

但他們清了。

如果你家也有房貸，或者你的父母有，我建議做兩件事，再想一個問題。

第一，找出那個鐵餅乾盒。把裡面的東西一張一張攤在桌上，權狀、印章、存摺、保單、那本記到三年前就停的小本子。然後問一個問題：這間房子，還欠多少。如果沒有人答得出來，那就是今天最該打的那通電話。

第二，把契約翻到最後一頁，數一數上面有幾個簽名。一個，是單純的房貸。兩個以上，你要多問一句：第二個名字，是共同借款人，還是保證人。這兩個詞，在法律上是完全不同的重量。

然後，想一個問題。

如果今天是你走的那天，你留下的是一間房子，還是一張每個月要繳的帳單？

你不用回答我，你回答你自己就好。


我是 JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，也不是稅務律師，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 台北家庭到晚年仍背著1,122萬房貸，每月還會收到扣款簡訊；台中家庭則在10年前先清償房貸。兩者差別不在房屋大小，而在是否及早解除負債。

  • 聯徵中心資料顯示，75歲到80歲房貸族達4,134件，17年增加12倍，平均房貸估值1,800萬、欠款1,122萬，顯示高齡仍持房貸已成明顯趨勢。

  • 因為共同借款人與保證人的法律責任不同，尤其保證人的債務屬於自己的責任，不會因限定繼承而消失。若不知道簽名身分，家屬可能在繼承時才發現仍需還債。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #家庭 #退休金 #繼承房子有貸款 #有房貸的房子 贈與

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？
hotNews__list__item--img

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊
hotNews__list__item--img

結婚25年竟為「一塊蛋糕」離婚！丈夫偷吃只留一口　人妻心寒：我受夠只得到他的剩菜殘渣
hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人
往下滑看更多精彩文章
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊

2026-10-09 20:22 女子漾／編輯張念慈
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊。
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊。

金智媛要接下米倉涼子的招牌手術刀了！新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》翻拍日劇《派遣女醫X》，讓經典翻拍話題再度受到關注。其實從《想見你》《敗犬女王》到《Mother》，不少熟悉的日劇、台劇早已推出韓國版本，有的靠演技讓人哭到停不下來，有的則引發原版粉絲激烈比較。

編輯推薦

文章目錄

1.金智媛挑戰《派遣女醫X》，從百貨女王變天才外科醫師

米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供
米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供

2012年起播出的日劇《派遣女醫X》，由米倉涼子飾演大門未知子，主要卡司包括內田有紀、岸部一德。女主角不愛結群、不向權力低頭，以高超醫術挑戰醫院體制，「我不會失敗」成為招牌台詞。

《Doctor X》。圖片來源：SBS
《Doctor X》。圖片來源：SBS

韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇碩演出。金智媛飾演天才外科醫師桂水晶，進入腐敗的大學醫院後，以實力對抗權力結構。

2.《走進你的時間》：安孝燮接棒許光漢，穿越愛情掀起比較潮

「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台
「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台

原版為2019年台劇《想見你》，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演；2023年韓版《走進你的時間》則由全汝彬、安孝燮、姜勳主演。

《走進你的時間》劇照來源:Netflix
《走進你的時間》劇照來源:Netflix

韓版保留穿越、雙重身分與懸疑結構。全汝彬飾演的韓俊熙思念已逝男友，聽著卡帶意外回到1998年，成為另一名少女，並遇見與男友長得一模一樣的男孩。台版的伍佰〈Last Dance〉，也換成徐志源〈收集我的眼淚〉。

觀眾反應呈現分歧。部分未看過台版的觀眾肯定浪漫氛圍與懸疑故事；原版粉絲則在意青春感、角色辨識度與情感鋪陳。安孝燮成年後的長髮鬍子造型，更成為當時的熱門討論。喜歡穿越愛情的人，可以看兩版如何用不同歌曲，喚起同一份思念。

3.《命中注定我愛你》：張娜拉哭戲有感，張赫演出不同總裁魅力

阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供
阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供

原版為2008年同名台劇，由陳喬恩、阮經天、陳楚河、白歆惠主演；2014年韓版由張娜拉、張赫、崔振赫、王智媛主演。

《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC
《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC

陳喬恩、阮經天演紅的「便利貼女孩遇上富家少爺」，到了韓版由張娜拉、張赫接棒。善良又不擅拒絕別人的金美英，與富家繼承人李健意外共度一夜，因懷孕走進婚姻，兩人從尷尬相處逐漸產生感情。

韓版的看點在於喜劇與虐心情節交錯。張娜拉的脆弱感與哭戲獲得肯定，張赫誇張的笑聲與表演則有人喜歡、有人覺得浮誇。兩人也拿下2014年MBC演技大賞最佳情侶獎，讓這段先婚後愛留下辨識度。

4.《魔女的戀愛》：韓版《敗犬女王》，朴敘俊年下男魅力登場

敗犬女王 圖／三立提供
敗犬女王 圖／三立提供

原版為2009年台劇《敗犬女王》，主要演員包括楊謹華、阮經天、溫昇豪；2014年韓版《魔女的戀愛》，則由嚴正化、朴敘俊、韓載錫演出。

台版由楊謹華飾演拚命工作的單無雙，與阮經天飾演的盧卡斯談起姐弟戀；韓版則由嚴正化飾演39歲女記者，遇上朴敘俊飾演的25歲打工達人，重新面對感情與過往傷痛。

圖片來源／魔女的戀愛官網
圖片來源／魔女的戀愛官網

角色年齡差從台版的8歲拉大到14歲，成為韓版討論焦點。PTT觀眾心得中，有人被朴敘俊的體貼與嚴正化戀愛時的可愛模樣圈粉，也有人對兩人的搭配不太能投入。喜歡成熟姊姊與溫柔年下男組合，這部值得放進片單。

5.《Mother》：李寶英、許律演出催淚母女，拿下百想最佳戲劇

《Mother》日劇劇照。
《Mother》日劇劇照。

原版為2010年同名日劇，由松雪泰子、蘆田愛菜主演；2018年韓版主要演員包括李寶英、許律、李慧英。故事講述代課老師發現小女孩遭受虐待，決定帶她逃離原生家庭。兩名沒有血緣關係的人，逐漸建立母女般的依戀，故事也延伸到不同女性的母職與生命經驗。

韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV
韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV

PTT觀眾心得中，有原版粉絲肯定韓版把家庭支線補得更完整，並讚賞許律與蘆田愛菜各自不同的表演。韓版獲得第54屆百想藝術大賞最佳戲劇，許律拿下女子新人演技獎，並入選首屆坎城國際影集節正式競賽。想看演技與情感層次，這部很有說服力。

6.《從天而降的一億顆星》：徐仁國接下木村拓哉角色，危險愛情後勁強

《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博
《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博

原版為2002年日劇《從天而降的一億顆星星》，主要演員包括木村拓哉、深津繪里、明石家秋刀魚；2018年韓版由徐仁國、庭沼珉、朴星雄主演。日版將愛情與案件、身世祕密交織；韓版同樣圍繞一名難以看透的男子與帶著傷痛的女子展開。兩人逐漸靠近，女方的刑警哥哥卻對這段關係抱持警戒，讓浪漫始終籠罩著不安。

從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN
從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN

韓版重新處理原作部分敏感設定，徐仁國的神祕氣質與庭沼珉細膩的情緒表演，獲劇評人Jae-Ha Kim肯定。結局則讓部分觀眾難以接受，劇評人認為符合角色處境。這部適合喜歡陰鬱懸疑與虐心愛情、願意慢慢追尋人物祕密的觀眾。

7.《女王的教室》：高賢廷接棒天海祐希，小學生演技同樣搶戲

天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。
天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。

原版為2005年同名日劇，主要演員包括天海祐希、志田未來、福田麻由子；2013年韓版由高賢廷、金香起、金賽綸、徐信愛等人演出。日版天海祐希飾演的阿久津真矢，是讓學生聞風喪膽的老師；韓版由高賢廷演出馬老師，以嚴厲規則與差別待遇管理班級。孩子們在競爭、排擠與壓力中，逐漸學會反思及團結。

《女王的教室》。圖片來源：MBC
《女王的教室》。圖片來源：MBC

金香起、金賽綸、徐信愛等童星的表演是韓版亮點。PTT心得有人肯定新增的家庭故事與友情支線，認為童星演技催淚；也有人更喜歡天海祐希的壓迫感，或無法認同劇中的教育方式。兩版都能帶出對成績至上、校園霸凌與教育權力的討論。

ss="title_anchor" id="catalog-anchor_{index}">

8.《Legal High》：晉久挑戰堺雅人毒舌律師，翻拍爭議也很有話題

《王牌大律師 Legal High》
《王牌大律師 Legal High》

原版為2012年日劇《王牌大律師 Legal High》，由堺雅人、新垣結衣主演；2019年韓版主要演員包括晉久、徐恩秀、尹博。

日版以毒舌律師與熱血菜鳥的衝突，製造法庭攻防與喜劇效果。韓版保留重視勝訴與報酬的天才律師，遇上堅持正義的新手律師設定，加入韓國社會議題與懸疑情節。

韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV
韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV

這部的口碑較有爭議。《澎湃新聞》劇評批評新增情節拖慢節奏，削弱原版喜劇特色；也有觀眾心得肯定晉久的表現，但不滿後段角色走向。若喜歡律政題材，可比較兩版如何處理「贏得官司」與「實現正義」之間的矛盾。

#韓劇 #金智媛 #安孝燮 #阮經天 #朴敘俊 #米倉涼子 #派遣女醫X #Doctor X

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？
hotNews__list__item--img

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊
hotNews__list__item--img

結婚25年竟為「一塊蛋糕」離婚！丈夫偷吃只留一口　人妻心寒：我受夠只得到他的剩菜殘渣
hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人
往下滑看更多精彩文章
聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人

聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人

2026-10-05 15:51 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：微博@這一秒過火官微
圖片來源：微博@這一秒過火官微

有些人的聰明很外放，腦筋轉得快、反應又靈活；有些人則是看起來低調，真正遇到問題時，才會發現他們的分析力和洞察力有多強。搜狐網點名才華橫溢3個星座，3個星座各自擁有不同類型的聰明，不只學得快，也很會找到問題核心。

編輯推薦

高智商星座1.雙子座：反應超快，腦袋像永遠停不下來

圖片來源：微博@演員艾米
圖片來源：微博@演員艾米

雙子座最大的優勢，就是思考速度快又充滿好奇心。他們接收新資訊的速度很快，常常別人還在消化內容，雙子就已經抓到重點，甚至能立刻延伸出新的想法。

再加上雙子座很會表達，無論聊天、溝通或處理突發狀況，都能快速找到適合的說法。他們也很擅長同時處理多件事，面對不同資訊時依然能保持靈活，屬於反應力和學習力都很突出的類型。

高智商星座2.處女座：最會拆解問題，細節逃不過眼睛

處女座的聰明比較偏向分析型。遇到複雜問題時，他們不容易被表面資訊干擾，反而會把事情一層一層拆開，找出真正需要處理的關鍵。

他們對細節特別敏感，邏輯思考也很強，因此不論是在學習、工作或解決問題上，都很容易展現穩定實力。處女座不是只靠靈感，而是會用完整的思考方式一步步找答案，越困難的事情反而越能看出他們的厲害。

高智商星座3.天蠍座：不愛炫耀，真正厲害的是洞察力

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
圖片來源：《野狗骨頭》官方微博

天蠍座的聰明，往往藏得比較深。他們不一定會急著表現自己，更多時候是默默觀察周遭的人事物，再慢慢整理出自己的判斷。

他們很擅長從細節看出問題背後的原因，也習慣先思考再行動。當環境越複雜，天蠍反而越容易冷靜下來，找到最適合自己的方向。這種深度思考與觀察能力，也讓他們常常能看到別人忽略的地方。

#星座生肖 #星座運勢

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？
hotNews__list__item--img

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊
hotNews__list__item--img

結婚25年竟為「一塊蛋糕」離婚！丈夫偷吃只留一口　人妻心寒：我受夠只得到他的剩菜殘渣
hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人
往下滑看更多精彩文章
拒絕傻白甜！女主「高智商逆襲」陸劇TOP6：《蘭香如故》宅鬥超精彩、《桃花映江山》全員狠人！

拒絕傻白甜！女主「高智商逆襲」陸劇TOP6：《蘭香如故》宅鬥超精彩、《桃花映江山》全員狠人！

2026-10-06 11:15 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

女孩們，是不是看膩了總是需要男主拯救的傻白甜？近期陸劇圈掀起一股「大女主逆襲爽劇」熱潮，女主角們不僅雙商在線，更是憑藉滿腹計謀與手腕，絕地反殺把一手爛牌打出王炸！這次就為大家盤點6部「女主高智慧逆襲」的必看陸劇，不僅有熱播中的《蘭香如故》，還有討論度極高的《桃花映江山》，保證讓你看得大呼過癮！

文章目錄

推薦陸劇1. 《蘭香如故》

譚松韻劉學義主演的《蘭香如故》，改編自人氣小說《蘭香緣》。講述大學士府長孫女沈嘉蘭（譚松韻 飾），在家族慘遭滅門後死裡逃生，頂替三等丫鬟「許蘭香」的身份進入林府。她不甘屈服於命運，憑藉著高超的智謀與機敏，在波譎雲詭的世家後宅中步步為營，不僅贏得林府上下的敬重，更成功晉升為當家主母，替家族洗刷冤屈，宅鬥逆襲劇情真的超過癮！

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦陸劇2. 《桃花映江山》

喜歡權謀交鋒的絕對不能錯過！孟子義與劉學義主演的《桃花映江山》，講述北苑國和親公主姜桃花（孟子義 飾）遭人陷害，於是她將計就計，委曲嫁給心狠手辣的祈國左相沈在野（劉學義 飾）。兩人在危機四伏的局勢中互相算計，最後卻在一次次的生死相護中先婚後愛。姜桃花絕頂聰明、見招拆招，與男主勢均力敵的過招簡直張力拉滿！

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦陸劇3. 《墨雨雲間》

說到逆襲爽劇，怎麼能少了吳謹言的《墨雨雲間》！女主角薛芳菲在慘遭活埋後，借用相國千金姜梨的身份重返京城。她不僅能言善道，更是精通佈局算計，一步步扳倒仇家。看她一關關手撕反派，痛快程度絕對是天花板級別，也成為許多觀眾心中的大女主爽劇標竿！

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦陸劇4. 《惜花芷》

由張婧儀主演的《惜花芷》，講述世家千金花芷在家族慘遭抄家、男丁全數流放後，不得不挺身而出。她憑藉出色的經商頭腦，帶領滿門女眷從做點心、經營店舖開始，一路還清債務並撐起整個家族。看著女主從藏拙的小姐蛻變成獨當一面的當家人，事業腦全開，充滿女性成長的勵志感動。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦陸劇5. 《知否知否應是綠肥紅瘦》

趙麗穎在《知否》中飾演的盛明蘭，絕對是高智商女主的經典代表！自幼失去母親的她，深知在深宅大院中必須隱藏鋒芒，凡事看破不說破。她善於觀察長輩態度與分析局勢，遇到危機總能選擇代價最小、對自己最有利的做法，最終成功逆襲成為侯門主母，智商與情商都令人大喊佩服。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦陸劇6. 《寧安如夢》

喜歡「惡女重生」設定的千萬別錯過！由白鹿、張凌赫主演的《寧安如夢》，講述女主角姜雪寧（白鹿 飾）前世為了當上皇后不擇手段，卻落得被逼自刎的悲慘下場。獲得重生機會的她雙商持續在線，帶著前世的記憶與心機，步步為營地避開曾經的死局。她不僅巧妙化解家族危機，更在複雜的權謀鬥爭中游刃有餘地保護身邊的人，用極高明的手段洗心革面、逆轉命運，絕對是讓人拍案叫絕的極致爽劇！

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#譚松韻 #大女主 #劉學義 #蘭香如故 #桃花映江山 #宅鬥逆襲劇情 #陸劇推薦2026

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？
hotNews__list__item--img

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊
hotNews__list__item--img

結婚25年竟為「一塊蛋糕」離婚！丈夫偷吃只留一口　人妻心寒：我受夠只得到他的剩菜殘渣
hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人
往下滑看更多精彩文章
原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看

2026-10-12 17:00 女子漾／編輯周意軒

軍閥少帥遇上清寒女學生，這場戀愛從一開始就危險重重！丞磊徐若晗主演的民國陸劇《玉簟秋》於10月12日開播，從刺殺疑案、身分差距到多角感情糾葛，讓男女主角才剛相遇，就被捲進難以脫身的愛恨漩渦。原著的極端虐戀情節也成為討論焦點，但小說有多瘋、劇版會改多少，可得分開看！

《玉簟秋》劇情介紹

徐若晗飾演的葉平君家境清寒，為了籌措母親的醫藥費，前往湘西會館工作。沒想到上班第一天，就捲入刺殺虞家五少虞昶軒的風波，連自己也被當成嫌疑人。

為了洗刷冤屈，葉平君與虞昶軒立下十日內找出真兇的賭約。原本只想救母、自保的她，就此與這位難以捉摸的少帥產生交集。隨著兩人越走越近，青梅竹馬江學廷的歸來，又讓這段關係變得更加複雜。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》人物介紹

丞磊飾演虞昶軒：強勢少帥，偏偏遇上不肯低頭的她

虞昶軒是虞家五少，也是與葉平君捲入刺殺事件的關鍵人物。桀驁、強勢的他，習慣掌握局面，卻遇上一位有自己的想法、敢與他周旋的女學生。這個角色的看點，就在於他如何面對自己無法輕易掌控的人與感情。當少帥的權勢碰上葉平君的堅持，兩人的相處自然少不了試探與交鋒。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

徐若晗飾演葉平君：為救母闖入險局，努力守住人生選擇

葉平君的故事從救母開始。經濟壓力讓她走進會館，一場刺殺案又將她推向虞昶軒，生活接連出現意料之外的變化。面對身分懸殊的少帥，她必須一邊尋找脫困的方法，一邊處理逐漸滋生的感情。從清寒女學生被迫走進權勢世界，她如何保住自己的意志，是追劇時值得關注的主線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

劉冬沁飾演江學廷：青梅竹馬歸來，感情局勢再添變數

江學廷與葉平君從小一起長大，歸國後在軍中任職。他的出現，讓葉平君與虞昶軒之間多了一段無法忽略的過往。熟悉的青梅竹馬，是否仍是記憶中的那個人？這條人物線讓感情糾葛多了幾分懸念。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

郭宇欣飾演陶紫宜：富家千金加入，愛而不得埋下危機

郭宇欣飾演的陶紫宜是一位富家千金，對虞昶軒的感情，讓她成為這場愛恨關係中的重要變數。相較於葉平君，她擁有截然不同的成長環境與處事方式。當心意得不到回應，陶紫宜會如何面對失落，又會如何影響男女主角的關係，是這個角色的戲劇重點。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點1：十日破案賭約，戀愛還沒開始就先拚命

《玉簟秋》的開場直接把女主角推進危機。葉平君與虞昶軒的交集，建立在刺殺案與嫌疑之上，兩人首先要處理的，就是眼前的生存難題。十日破案的期限，也讓角色有了必須持續接觸的理由。她要證明清白，他要查出真相，合作之中又藏著戒心，替後續的感情發展埋下引線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點2：丞磊、徐若晗上演「對抗路CP」

從官方釋出的預告與花絮來看，兩人的互動主打試探、衝突與曖昧，包含耳垂吻、近距離交鋒等片段，讓「想靠近又不肯認輸」的氣氛成為宣傳重點。喜歡看男女主角互相過招的觀眾，可以留意兩人如何從帶著目的接近，逐漸變成會被對方牽動情緒。比起單看親密戲，這段關係中誰先卸下戒心，同樣值得追。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點3：青梅竹馬、富家千金加入，人人都有自己的執念

江學廷帶來葉平君的過往，陶紫宜則讓虞昶軒面臨另一段感情糾葛。幾個人的關係交錯，也讓男女主角的選擇無法只考慮彼此。尤其在軍閥割據的背景下，身分、利益與感情相互牽動。有人想留住愛，有人想掌握局勢，同一個決定，可能同時改變好幾個人的命運。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點4：原著「超毀三觀」話題，讓改編尺度受到關注

少帥愛上女學生的設定看似浪漫，《玉簟秋》原著卻藏著讓人倒抽一口氣的虐戀情節！小說改編自作家靈希「民國三部曲」之一，虞昶軒對葉平君的感情伴隨強烈占有欲，囚禁、強制愛等橋段，也讓這段關係充滿壓迫感。加上青梅竹馬江學廷介入，感情與權勢相互糾纏，背叛、算計與誤會接連發生，讓女主角一步步陷入困境。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點5：劇版主打亂世攜手，結局不能照小說猜

先別急著替丞磊、徐若晗這對CP心碎！《玉簟秋》小說帶有濃厚悲劇色彩，男女主角在傷害、誤會與愛恨糾葛中付出慘痛代價；劇版官方簡介則強調，虞昶軒與葉平君將突破阻隔，在戰火與命運洪流中堅定攜手，讓家國、信仰成為感情線之外的重要主題。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點6：張豐毅、徐帆等演員加盟，感情戲之外還有權勢角力

除了丞磊、徐若晗，《玉簟秋》演出陣容還包括王麗坤、代雲帆、劉冬沁、張雲龍、張豐毅、周潔瓊、昌隆、徐帆、郭宇欣與徐正溪。在這個身分與權勢影響人生選擇的故事裡，長輩、家族與各方人物的介入，都可能讓男女主角的處境更加棘手。

《玉簟秋》播出資訊
首播日期：2026年10月12日
集數：40集
主演：丞磊、徐若晗
改編原著：靈希同名小說《玉簟秋》
中國播出平台：湖南衛視、芒果TV
線上觀看：芒果TV；愛奇藝
#丞磊 #徐若晗 #玉簟秋 #陸劇片單 #陸劇推薦

熱門文章

【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

hotNews__list__item--img

許純美被拍醜氣到失眠，媒體搶報身價300億 當年讓女兒流浪賣場為何大家還把她當明星？
hotNews__list__item--img

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊
hotNews__list__item--img

結婚25年竟為「一塊蛋糕」離婚！丈夫偷吃只留一口　人妻心寒：我受夠只得到他的剩菜殘渣
hotNews__list__item--img

❤日本❤跨熊本、大分雙縣300年歷史飯店【杖立溫泉】
hotNews__list__item--img

聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人

最新文章

這聯名真的猜不到！CASETiFY找上《死亡擱淺》、DHL　手機殼直接變潮流收藏

這聯名真的猜不到！CASETiFY找上《死亡擱淺》、DHL　手機殼直接變潮流收藏
女子漾／編輯黃冠婷 2026.10.14 5
「女人想讀書只能先結婚？」《吳爾芙的夜與日》揭百年前女性困境　海莉班奈特勇敢反抗

「女人想讀書只能先結婚？」《吳爾芙的夜與日》揭百年前女性困境　海莉班奈特勇敢反抗
女子漾／編輯黃冠婷 2026.10.14 20
痛苦之中的內心掙扎！Grace Gachot 的〈Built To Be Bad〉道盡現實與情感的拉扯！

痛苦之中的內心掙扎！Grace Gachot 的〈Built To Be Bad〉道盡現實與情感的拉扯！

#歌手 #台北 #情感 #英國 #歌單推薦

睿忒 2026.10.14 12
《一路狂奔》雙喜臨門！王渝萱、李雪陷禁忌愛慾　入圍金馬奈派克獎、塔林黑夜電影節

《一路狂奔》雙喜臨門！王渝萱、李雪陷禁忌愛慾　入圍金馬奈派克獎、塔林黑夜電影節
女子漾／編輯黃冠婷 2026.10.14 45
陸劇《好一個乖乖女》任世豪、徐夢潔主演，改編自播放量破億同名微短劇

陸劇《好一個乖乖女》任世豪、徐夢潔主演，改編自播放量破億同名微短劇

#陸劇 #乖乖 #柯淳 #小說改編 #大陸短劇 #短劇 #陸劇推薦

MM 2026.10.14 207
【婚俗解惑】結婚米篩到底誰準備？

【婚俗解惑】結婚米篩到底誰準備？

#結婚 #新人 #感情 #婚禮 #婚姻 #擇日

定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄 2026.10.14 19
網評「專門賺人眼淚」古裝陸劇TOP6！《蘭香如故》口碑爆棚，《周生如故》虐到肝疼，這幾部結局HE絕對必追！

網評「專門賺人眼淚」古裝陸劇TOP6！《蘭香如故》口碑爆棚，《周生如故》虐到肝疼，這幾部結局HE絕對必追！

#周生如故 #蘭香如故 #陸劇 #古裝劇 #感人陸劇 #虐心 #不燒心 #莫離 #趙露思 #陸劇推薦2026

女子漾／編輯ANDREA 2026.10.14 235
告別傻白甜！田曦薇「黑化雙惡女」手撕綠茶超解氣，《嫁金釵》3大追劇理由保證不燒心！

告別傻白甜！田曦薇「黑化雙惡女」手撕綠茶超解氣，《嫁金釵》3大追劇理由保證不燒心！

#田曦薇 #嫁金釵 #追劇 #逐玉 #Netflix #卿卿日常 #陸劇推薦2026 #陸劇推薦 #宅鬥

女子漾／編輯ANDREA 2026.10.14 73
「每一張臉龐都是一幕風景。」等了20年的三鶯捷運通車，開啟我的第 1XX 趟差旅

「每一張臉龐都是一幕風景。」等了20年的三鶯捷運通車，開啟我的第 1XX 趟差旅

#捷運 #心情

巧比。針線包 2026.10.14 37
敲開只要一秒，一顆雞蛋卻要做二十六小時

敲開只要一秒，一顆雞蛋卻要做二十六小時

#雞蛋 #早餐 #影片 #美食 #故事

萬家鄉 2026.10.13 29
18+