【領迪士尼給的200萬現金還是領版稅？獅子王主題曲主唱的選擇，你家也有一份】—— 從勞退到信託，一張算出時間價格的工具清單

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以獅子王主唱案例說明現金與版稅各有代價。

文章以獅子王主唱案例說明現金與版稅各有代價。 重點二： 先還高利債、備足緊急金，再做長期投資與退休規劃。

先還高利債、備足緊急金，再做長期投資與退休規劃。 重點三：勞保勞退、保險、遺囑與信託都是可計算的財務工具。

▋她算的是孩子往後每一年的日子，今天的兩百萬只是第一步 ▋

200萬美元現金，一次到帳，開價的對象是一個13歲的孩子。據報導，《獅子王》小辛巴的歌聲Jason Weaver當年被開出這個價碼，他的母親沒有點頭，談成10萬美元加版稅，Fortune指出版稅累積至今已超過當年放棄的金額。多數人看到這裡，會說這位母親好有遠見，但我想先替拿現金的那一邊說句話。

▋替點頭拿現金的人說句公道話 ▋

以上是公開報導的事實。談判桌上說了什麼、母親當時怎麼想，外界並不知道，我不猜，也不替任何人編台詞。我想談的是你我的生活：如果面前有一筆確定的現金，你點頭，一點都不丟臉。房貸壓著、父母要照顧、孩子的學費逼近，確定的錢能讓人睡得著，而且我們聽到的是賭贏的版本，賭輸的人通常不會上新聞。

不過這則新聞有個細節值得細看：那份合約沒有全押版稅，而是10萬美元先落袋，版稅另算。這是「保底加參與」的設計。接下來我把這個設計搬進一般人的生活，拆成三個讀者最常問我的質疑，逐一回答。下面的主角小芸，以及所有數字，都是我虛構的案例示意，與新聞當事人無關。

小芸，35歲，月薪5萬元，每月生活支出4萬元，每月勉強能存下1萬元。

▋版稅聽起來像賭，保底那一層卻最常被跳過 ▋

質疑一是這樣問的：「版稅不就是賭嗎？我不敢。」我的回答是，小芸真正要先做的，是保底層，而且順序比商品重要。

第一件事是清掉高利率的債。信用卡循環利率的法定上限是年息15%，假設她有10萬元循環餘額，一年光利息就約1萬5,000元（10萬×15%）。還一塊錢等於穩穩賺15%，這是多數投資工具都很難保證的數字，所以還債可以說是報酬最高、也最確定的工具。

第二件事是緊急預備金，放在活存或貨幣市場型基金這類隨時能動用的地方。常見做法是準備6個月的生活支出，小芸的目標就是4萬×6=24萬元。她現有存款10萬元，差14萬元，每月撥5,000元，約28個月補齊（14萬÷5,000）。另外5,000元，她同步開始長期投資，保底與參與同時進行，邏輯和那份合約相同。

第三件事是1至3年內就要用的錢，例如旅遊基金或換車頭期款。這類錢適合放定存或短天期債券，別放進價格上下波動的資產，否則遇到下跌又剛好要用錢，只能在低點賣出。

▋沒人開價200萬給你，但勞保與勞退就是你的版稅 ▋

質疑二：「又沒人開價200萬給我，這跟我有什麼關係？」有關係，因為你每個月都在被「提繳」，只是很少有人把它當成資產算過。

先看勞保。依勞保條例第58條之2，老年年金的基本算法是：平均月投保薪資×年資×1.55%。假設小芸投保年資滿30年，平均月投保薪資取投保薪資上限45,800元（以當年度公告為準），計算是30×1.55%=46.5%，再乘45,800，約得每月21,297元。她退休後若維持月支出4萬元，每月缺口約1萬8,703元，一年約22萬4,436元，抓25年，缺口約561萬元（未計通膨，也未計勞退給付）。

再看勞退。依勞工退休金條例第14條，雇主每月至少提繳6%，勞工也可以在6%範圍內自願提繳，自提的部分可自當年度個人綜合所得總額中扣除。以提繳工資5萬元估算（實際依分級表），雇主那6%是3,000元，小芸自提3,000元，一年36,000元。若適用12%稅率（以當年度公告為準），一年少繳約4,320元的稅（36,000×12%）。

自提的3,000元，假設勞退基金年報酬3%，累積30年：36,000×[(1.03的30次方−1)÷0.03]=36,000×47.575，約171萬元。提醒一句，收益依勞動部公告為準，條例第23條規定的是最低收益不得低於臺灣銀行二年期定存利率，並非保證會有3%。退休時依第24條，年資滿15年可選月退休金，未滿15年則是一次領，一次領像買斷，月領像收租，同一道題，金額小了一點而已。

▋晚10年開始的代價，用試算就看得見 ▋

質疑三：「我都35歲了，是不是已經晚了？」先給你數字，再決定要不要難過。這裡的成長層，就是基金、ETF、股票與債券的組合。以每月投入1萬元（預備金補齊後，這1萬元就能全數投入）、年報酬假設4%來算，一年投入12萬元：

投入20年：12萬×[(1.04的20次方−1)÷0.04]=12萬×29.778，約357萬元。 投入30年：12萬×[(1.04的30次方−1)÷0.04]=12萬×56.085，約673萬元。 差距：673萬−357萬=316萬元，而多投入的本金只有120萬元（12萬×10年）。

多出來的10年，換到將近3倍的回報，這就是時間的價格。如果現在才開始、只想在20年內達到673萬元，每年要投入673萬÷29.778，約22.6萬元，每月約1.88萬元，比原本多出約8,800元。晚了不是沒救，只是代價看得見了。

那4%從哪來？假設股票型ETF長期年報酬6%、債券2%，股債各半，加權報酬是0.5×6%+0.5×2%=4%。這是假設，不是預測，股票型資產單一年度也可能大幅下跌，所以才需要前面那一層保底。配置之後，每年檢視一次比例，漂移太多就調回來（再平衡），不要天天盯盤。

不動產是另一個要算清楚的工具。常見經驗法則是房貸月付不超過月收入的三分之一，以小芸月薪5萬元算，約1萬6,667元。若她買的房子月付要2萬5,000元，已經占月收入一半，月存1萬元的計畫就沒有空間了。房子是資產，也是最容易把現金流吃乾的工具，買之前先問自己，那筆月付會不會把前面所有的準備都擠掉。

▋最後的拼圖，是替家人決定之前，先替自己決定 ▋

保險是風險轉移的工具，它在這張清單裡負責「萬一你不在或倒下」的那一塊。假設小芸是家中主要收入來源，孩子8歲、房貸餘額300萬元，用遺屬需要法粗算：家庭年支出48萬元×需照顧15年=720萬元，加房貸300萬元，扣除可動用資產100萬元，缺口約920萬元。這個缺口要靠壽險、失能與長照保障、儲蓄與其他工具共同分擔，而不是單靠一張保單。保費常見經驗法則是不超過年收入的10%，以小芸年收入60萬元計，約6萬元。人身保險費另有列舉扣除額度（以當年度公告為準），實際仍需依個人狀況評估。

再往後是傳承。民法第1223條規定，子女與配偶的特留分是應繼分的二分之一。舉例，遺產600萬元、兩名子女、沒有配偶，每人應繼分300萬元，特留分各150萬元（600萬×1/2×1/2），可自由處分的部分是600萬−300萬=300萬元。遺囑能決定這300萬元的去向，不寫，就依法定比例走。

稅務上，贈與稅每人每年免稅額為244萬元，遺產稅免稅額為1,333萬元，稅率依淨額級距，5,000萬元以下為10%（以上均以當年度公告為準）。粗估一份3,000萬元的遺產，不計其他扣除，約需繳（3,000萬−1,333萬）×10%=166.7萬元。若想讓錢依你的意思被使用，例如照顧失智的長輩或未成年的孩子，可再評估安養信託或保險金信託，把意思寫進合約，而不是留給家人猜。以上都屬一般性說明，實際安排仍需依個案狀況、現行法規與專業人士評估。

三個問題，請由外往內問自己。你知道手上哪些錢是一次性的、哪些會持續進來嗎？如果今天有人開價買斷你的未來，你會怎麼決定？而當你已經把保底、勞退、投資與傳承都排好，你想讓家人在你不在的那一天，讀到的是一份清單，還是一張寫著「我早就想過你們」的紙條？

時間不會開價，但它每天都在收費。很多人是在某個普通的夜晚看著退休帳戶的數字，才忽然懂，所謂的晚了，是一個月一個月累積出來的。好消息是，只要你現在開始算，就已經比昨天的自己早了一步。

▋這週先做的七件小事 ▋

不需要立刻做大決定，先把清單走一遍：

列出所有負債與利率，把循環利息排在還款順序第一位。 算出6個月生活支出，確認預備金放在隨時能動用的地方。 登入勞保局網站，看勞保年資與勞退個人專戶是否按月提繳。 寫下「一次性」與「持續性」收入兩欄，標出終止年份。 用文中的4%假設，算出你每月投入的金額在10年、20年後的樣子。 檢查保障缺口，用遺屬需要法粗算一次，並確認受益人是否還是你想要的人。 約家人談一次：誰知道遺囑、保單與帳戶放在哪裡。

這些都是整理與試算，沒有任何保證。

如果你身邊也有正在替父母、伴侶或孩子煩惱財務安排的人，可以把這篇留給她。有時候，一個人需要的不是答案，只是有人陪她把那七件事寫完。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是投資分析師，但有些想法，想跟你分享。