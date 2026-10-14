2026-10-14 12:00 MM
陸劇《好一個乖乖女》任世豪、徐夢潔主演，改編自播放量破億同名微短劇
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：任世豪、徐夢潔主演《好一個乖乖女》改編自爆紅微短劇。
- 重點二：故事描述鹿鳴於表面乖順，實則隱忍復仇並與段休冥相互拉扯。
- 重點三：徐夢潔與任世豪分別挑戰反差女主與深情霸總人設。
近日由任世豪、徐夢潔主演的《好一個乖乖女》開播。改編自柯淳、余茵主演的同名微短劇《好一個乖乖女》。微短劇《好一個乖乖女》從2025年開播以來，就受到廣大觀眾的喜愛，至今仍持續打破微短劇市場的各項紀錄，本次改編版本更是讓觀眾懷著又期待又怕受傷害的心情！
戲劇資訊
類型：都市、復仇、豪門愛情
播出平台：LiTV線上影視
故事簡介
鹿鳴於（徐夢潔 飾）表面是鹿家不出閨門的乖乖女，實際寄人籬下，受盡欺辱，早已變得腹黑心狠。段休冥（任世豪 飾）如一道光，照進鹿鳴於黑暗的生活，甘願成為她復仇的刀，隨她勇斬惡龍，擁抱自由。
角色介紹
鹿鳴於（徐夢潔 飾演）
外表溫順無害的乖乖女，實則內心狠辣。父母雙亡後寄住於大伯家，卻長期受到大伯一家人傷害，常來年步步為營，一心渴求向曾經傷害於她的人復仇。
段休冥（任世豪 飾演）
段家繼承人。從小豪門長大，氣場強大、行事果斷，對鹿鳴於極致深情，明知對方利用他仍一心偏袒著鹿鳴於。
原版為「播放量破億」的同名微短劇
近期由任世豪、徐夢潔主演的陸劇《好一個乖乖女》改編自柯淳、余茵主演的同名微短劇。2025年《好一個乖乖女》微短劇版本上線後，廣眾觀眾的喜愛，甚至達到 40 億播放量的亮眼成績，可說是開啟微短劇浪潮的先鋒。
改編消息一釋出，馬上就受到許多劇粉的關注。一部分網友表示微短劇市場真是越來越好，可以將微短劇版本變為中長劇；但也有一部分《好一個乖乖女》的鐵粉對此不抱期待，認為還是由柯淳、余茵演的版本才對味。但只要劇本扎實、演員專業在線，橫屏版的《好一個乖乖女》還是很值得期待與觀看。
首集就上演激情戲！慾感氛圍拉滿
鹿鳴於、段休冥的相識是從肉體關係所建立。一個跩、一個兇，誰也不讓誰的雙強諜對諜。他們之間比起情感羈絆，更像是受本能與慾望吸引。
相較微短劇碎片式的情感堆疊，中長劇版本讓鹿鳴於、段休冥之間的感情呈現更加細膩，但也沒有拋棄原版爽快節奏與情緒操弄的手法，不拖沓、不矯情的戀愛關係，讓觀眾也不自覺陷入這場獵愛遊戲中。
徐夢潔顛覆甜美形象，詮釋「表面乖、內心狠」的反差人設
《好一個乖乖女》最大的看點，除了段休冥和鹿鳴於之間的曖昧拉扯，鹿鳴於的雙面反差感與女性自我救贖也是一大亮點。
陸劇《好一個乖乖女》由徐夢潔擔任女主一角。徐夢潔在2021年就以《暗格裡的秘密》中傻甜的女主「丁羨」深植劇粉的心，自出道以來風格也偏向甜美、可愛。但這次在《好一個乖乖女》中，不光是將柔弱的表面形象做得完美，轉過頭又可以馬上展現出狠辣、銳利的眼神。徐夢潔不僅將鹿鳴於的雙面拿捏得非常精準，從隱忍到反擊的自我成長也叫人期待！
任世豪再當「霸總」卻甘願淪為復仇工具人
對於短劇觀眾來說，任世豪可說是毫不陌生的「霸總專業戶」。從先婚後愛的《愛在離婚進行時》到民國愛情《娶而代之》，任世豪都展現出霸總極致的強制愛。
而在陸劇《好一個乖乖女》裡，任世豪再次成為豪門繼承人—段休冥，表面桀敖不馴、殺伐果決卻唯獨對鹿鳴於一片癡心，甚至甘願淪為鹿鳴於復仇的利刃。外表霸氣、實則卻護短又寵妻的人設，更是讓觀眾傾心於此作的關鍵！
精華 FAQ
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這部陸劇改編自柯淳、余茵主演的同名微短劇《好一個乖乖女》。原版開播後累積超高熱度，據文中所述播放量已突破 40 億，因此中長劇版本一推出便引發討論。
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鹿鳴於表面是溫順乖巧的千金，實際上因寄人籬下而變得狠辣，核心目標是向傷害過她的人復仇；段休冥則是豪門繼承人，外冷內熱，明知她利用自己仍全力偏袒她。
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最大看點在於鹿鳴於的反差人設、段休冥的深情霸總形象，以及兩人從肉體吸引到情感拉扯的曖昧關係。加上徐夢潔顛覆甜美印象、任世豪再演霸總，都成為話題焦點。
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