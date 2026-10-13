2026-10-13 17:55 女子漾／編輯王廷羽
《綁架遊戲》柯佳嬿、涂善存大尺度親密戲掀熱議！坂口健太郎、李準基陷10天死亡遊戲，5大看點一次看
集結坂口健太郎、李準基、柯佳嬿的跨國懸疑影集《綁架遊戲 kiDnap GAME》，開播後登上Hami Video戲劇排行榜冠軍！故事圍繞7座城市的連環綁架案，受害者家屬被迫參加10天死亡遊戲。首集柯佳嬿與涂善存的大尺度親密戲掀起熱議，第二集更迎來千萬生死賭局！這篇女子漾整理《綁架遊戲》5大必追看點，帶你揭開劇情背後的驚人秘密！
《綁架遊戲》集結日本、韓國、台灣等地實力派演員，坂口健太郎飾演刑警「新出敏郎」，為救遭綁架的妻子展開追查；李準基飾演外科醫師「韓基周」，面臨女兒遭挾持的危機；柯佳嬿則飾演藏有秘密的網紅人妻，三人各自捲入危險遊戲。
跨國拍攝也鬧出不少趣事！柯佳嬿被問到如何與兩位男神溝通時，幽默回答：「用眼神！」隨後透露李準基英文、日文都很流利，加上自己也學過一些日文，三人便能順利交流，笑稱：「有準基在，我們3個人都溝通就OK！」
看點2. 7座城市同步爆發綁架案！10天死亡遊戲挑戰人性
看點2. 7座城市同步爆發綁架案！10天死亡遊戲挑戰人性
如果最愛的人遭到綁架，唯一能救人的方法竟是參加死亡遊戲，你會怎麼選？《綁架遊戲》從7座城市同步發生的綁架案展開，7名受害者家屬被迫在10天內完成神秘指令，才能爭取救回親人的機會。有人必須追捕主謀，有人得籌措鉅額現金，甚至有人面臨道德與親情的兩難。隨著任務越來越殘酷，幕後操控者的真正目的也成為最大謎團。
看點3. 柯佳嬿、涂善存大尺度親密戲！完美網紅人妻藏秘密
看點3. 柯佳嬿、涂善存大尺度親密戲！完美網紅人妻藏秘密
首集最讓觀眾驚訝的，就是柯佳嬿與涂善存的大尺度親密戲！兩人飾演親密愛人，揭開完美網紅人妻不為人知的一面，讓網友驚呼：「台北這段尺度這麼大的嗎？」首次挑戰較大尺度角色的涂善存坦言，拍攝前相當緊張，擔心肢體接觸讓對方不自在，幸好有親密指導協助，才逐漸放下壓力。戲外柯佳嬿更是暖心，因拍攝時正值冬天，她經常主動關心涂善存的身體狀況，還替他準備保暖衣物。
看點4. 坂口健太郎從刑警變嫌犯！神祕男子身分成謎
看點4. 坂口健太郎從刑警變嫌犯！神祕男子身分成謎
第二集劇情全面升級！坂口健太郎飾演的刑警新出敏郎，接獲「逮捕事件主謀」的任務，沒想到自己反而被警方列為嫌疑人，只能一邊躲避追捕，一邊尋找救妻線索。他更循著監視器畫面，追查綁架案發生前在地下鐵遇見的神祕青年，而笠松將飾演的神祕男子究竟與案件有什麼關係，也成為後續劇情的重要伏筆。
看點5. 李準基為救女兒陷兩難！千萬贖金考驗人性底線
看點5. 李準基為救女兒陷兩難！千萬贖金考驗人性底線
李準基飾演的外科醫師韓基周，因未能保護女兒而遭妻子責備，為完成綁匪指令，更被迫在醫師良心與父愛之間做出艱難抉擇。另一方面，馬尼拉計程車司機米格爾為救遭綁架的孫女，竟被要求準備1,000萬披索現金，決定押上人生一切。當救人的代價越來越高，究竟誰能守住自己的底線？
《綁架遊戲》哪裡看？跨國團隊打造懸疑大作
《綁架遊戲》哪裡看？跨國團隊打造懸疑大作
《綁架遊戲 kiDnap GAME》集結亞洲跨國卡司與製作團隊，透過7座城市的連環綁架案，呈現親情、愛情與人性的極限考驗。影集於MOD、Hami Video每週二全台獨家播出，10月13日第二集上線，第一、二集皆可免費觀看，觀眾可至Hami Video官方平台追劇。
精華 FAQ
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本劇最大亮點是坂口健太郎、李準基與柯佳嬿首度跨國合作，分別飾演刑警、外科醫師與藏有秘密的網紅人妻，三人同台讓懸疑氛圍更有張力。
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劇情從7座城市同步發生的綁架案展開，受害者家屬必須在10天內完成綁匪指令，過程中不只要搶救親人，也得面對金錢、道德與親情的殘酷拉扯。
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首集柯佳嬿與涂善存的大尺度親密戲引發熱議，第二集則升級為千萬生死賭局，坂口健太郎從刑警變嫌疑人，李準基也為救女兒陷入父愛與良知兩難。
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