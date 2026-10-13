把男神許光漢帶回家！LG電子衣櫥連房間一起除濕，LAURASTAR×BOSS絕美掛燙機幫愛衣做SPA

2026-10-13 16:43 女子漾／編輯ANDREA
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時尚迷與家電控注意了！瑞士高端衣物熨燙品牌 LAURASTAR 與德國時尚大廠 BOSS 首度破天荒跨界合作，推出超夢幻聯名系列「LAURASTAR by BOSS」。這場結合瑞士頂尖蒸汽科技與當代俐落設計的上市發表會，於新光三越台北信義 A4 的文華花苑盛大登場。現場更邀請到文華花苑總監陳妍嵐（Sarah Chen）化身美學大使，親自示範如何毫不費力地為精品衣物進行「SPA 級」的奢華護理！

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顏值與實力兼具！極簡「專屬霧黑」完美呼應 BOSS 剪裁哲學

當 LAURASTAR 的精準熨燙遇上 BOSS 的現代時尚，擦出的火花令人驚豔。這次聯名以 LAURASTAR 旗下超經典的「IZZI 高壓蒸汽掛燙機」為原型，大膽換上 BOSS 專屬的霧黑色調。俐落簡潔的機身輪廓，不僅呼應了 BOSS 一貫對剪裁、比例與細節的嚴格要求，更讓原本純粹的實用家電，瞬間躍升為提升居家空間質感的藝術品。

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LAURASTAR 共同執行長 Julie Monney 也表示，雙方品牌基因極度契合，這次獨家 IZZI 系列完美體現了兩個品牌 45 年來對「卓越、精準與歷久彌新」的共同追求。

不用化學藥劑！獨家 DMS 科技讓衣物重現「剛買回來」的光澤

除了外型帥度破表，內在效能也絲毫不妥協。這款聯名掛燙機搭載了 LAURASTAR 引以為傲的「DMS 細緻乾式蒸汽科技（Dry Microfine Steam）」。強大且細緻的高壓蒸汽能瞬間深入衣物纖維，不論是難搞的西裝、絲質襯衫還是日常棉 T，都能輕鬆撫平皺褶。搭配專屬的霧黑色 IZZI Cart 移動式掛燙架與掛勾設計，讓整燙過程更加順手，徹底顛覆過去對熨衣服「費時又費力」的刻板印象。

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美學大使陳妍嵐：「風格，從穿上前就開始了！」

長期浸淫在花藝設計與生活美學中的陳妍嵐，對材質與細節有著極高的敏銳度。她在現場分享，處理衣物就像對待嬌貴的花材一樣，需要了解特性並給予最好的照顧。「我們常常把時尚風格理解為『穿上什麼』，但我認為，風格從穿上之前就開始了。」

陳妍嵐笑著說，以前以為掛燙機只是用來把衣服燙平，但實際體驗後，她更愛形容這是在「幫布料做一場 SPA」。不用任何化學藥劑，就能讓衣服恢復剛買時的挺拔與光澤，這種「不費力就從容」的感覺，正是她最嚮往的生活態度。

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瑞士總部執行長現身祝賀！全台首波限量 88 組搶手開賣

為了慶祝台灣正式上市，LAURASTAR 共同執行長 Michael Monney 更特別在瑞士總部親自錄製獨家影片，跨海分享這次與 BOSS 合作的設計靈感。發表會現場也精心規劃了燙印客製化工作坊，讓賓客近距離感受 DMS 乾式超微蒸汽的強大威力。

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想要把這台顏值與實力兼具的夢幻逸品帶回家嗎？「LAURASTAR by BOSS IZZI + IZZI Cart」全台首波僅限量88組，祭出NT41,800 的尊榮優惠價，購買還加碼贈送限量 BOSS 西裝收納袋。

追求完美穿搭與居家質感的你，絕對不能錯過這波跨界聯名大作！

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男神「許代樂」到貨啦！許光漢闖夫妻世界接招「濕衣大戰」 曝雨天崩潰經驗

天氣轉涼加上最近雨下不停，心愛的皮衣、包包不小心淋濕真的會讓人超崩潰！不過各位太太們別擔心，大家的男神「許代樂」正式到貨啦！LG 趁勢推出 LG Styler® 蒸氣電子衣櫥全新續集廣告，只見許光漢化身最帥管家「許代樂」闖入夫妻兩人世界，不只要顧衣服，還要兼顧夫妻感情，超萌反應讓粉絲直呼「好想打包帶回家」！

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濕氣比失去更可怕！男神自曝「雨天保命先救它」

在首集廣告中以「衣物糾察隊」形象笑翻大家的許光漢，這次在續集中正式「走進家庭」。只見他要在夫妻吵架丟衣服時，超神準接住飛來的各種外套。許光漢笑說，原本以為只要顧衣服，沒想到這次連夫妻感情都要顧！他還透露為了拍出一氣呵成的接衣畫面，現場其實來回狂奔，加碼不少臨場幽默反應。

回到現實生活，許光漢也自曝，如果遇到大雨衣服跟包包同時淋濕，他絕對是「先救包包」，因為裡面有手機跟劇本！他回憶曾有一次劇本被大雨淋濕，辛苦寫的筆記全糊掉，讓他當場大崩潰。他也幽默喊話：「穿搭可以隨興，保養可不能隨便！」尤其是皮衣遇到下雨，想弄乾怕傷材質，放著不管又怕悶出臭味，真的很需要神隊友救援。

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換季發霉痛點全擊退！「AI 智慧烘乾」難搞皮衣也搞定

台灣秋冬又濕又冷，換季從衣櫃拿出來的外套總有一股霉味，這時候 LG Styler® 第二代就是最好的救星！主打「AI溫和烘乾」，透過 HeatPump™ 熱泵除濕式乾衣技術，能把雨天帶濕氣的外套、最難照顧的皮製品溫柔烘乾，解決大家「不敢洗又不知怎麼乾」的痛點。

加上超強的「蒸氣殺菌」功能，雙重蒸氣搭配智慧擺動衣架，能 99% 去除細菌與異味。不管是西裝還是吃完火鍋的大衣，不用天天送洗也能保持清新，連表面的灰塵都能一併帶走！

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買衣櫥送除濕機？免開門直接幫房間「抽乾水分」

最讓人驚豔的是，這台不僅是衣物的守護神，還內建超強居家除濕功能！LG Styler® 第二代擁有「免開門室內除濕系統」，不用打開機門，就能直接幫臥室、更衣間除濕，徹底解決「衣服乾了，房間還是濕」的痛點，一機兩用CP值直接拉滿！

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#男神 #許光漢 #燙衣服 #好物推薦 #LG Styler® 第二代 #LAURASTAR by BOSS

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2026-09-23 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：75歲到80歲房貸族增至4,134件，17年暴增12倍。
  • 重點二：高齡房貸常靠寬限期撐住，期滿後月付可能暴增。
  • 重點三：保證人責任獨立存在，拋棄繼承也不一定能免債。

▋你有沒有注意過，老一輩的人把權狀放在哪裡。▋

不是保險箱。是電視櫃最下面那一格，一個鐵餅乾盒裡。裡面有權狀、有印章、有一疊用橡皮筋綁好的存摺，還有幾張已經過期的定存單，和一本記帳的小本子，最後一頁寫到三年前就停了。

那個盒子，是他們一輩子的總結。

但那個盒子裡，通常少了一樣東西。一張紙，上面寫著：這間房子，還欠銀行多少錢。

▋兩個家庭，同一個數字

我想先講兩個家庭。

第一個家庭在台北。先生 78 歲，太太 75 歲，住在一間 53 坪的房子裡。房貸還有 1,122 萬沒繳完，利率 2.48%，每個月 25 號自動扣款。先生退休前是中小企業主管，退休金一次領了，買了幾檔股票，股息每季入帳。太太沒有工作過，她的名字在契約上，簽在保證人那一欄。

第二個家庭在台中。先生 76 歲，太太 74 歲，住的房子差不多大，房貸也差不多。差別在於，他們在十年前做了一件事——把房貸清掉了。用的是先生退休那年的一筆錢，加上賣掉一間小套房的款項。

現在，兩個家庭每個月 25 號的畫面，完全不同。

第一個家庭，先生的手機會跳出一則簡訊。他看一眼，放回桌上，繼續吃飯。太太不知道那則簡訊寫什麼。

第二個家庭，25 號什麼事都沒有。

▋4,134 件，17 年，12 倍▋

根據聯徵中心最新發布的房貸統計，截至 2025 年 12 月底，全國 75 歲到 80 歲的房貸族，共有 4,134 件。17 年前，這個數字是 317 件。317 變成 4,134，增加了 12 倍，平均每年多出 225 件。

這 4,134 個人，平均房貸估值 1,800 萬，平均欠款 1,122 萬，平均利率 2.48%，中位數核貸成數 65.93%。平均住的房子，53.85 坪。

53.85 坪。這不是小房子。這是那種三房兩廳、有一個陽台、廚房可以站兩個人的房子。是孩子小時候覺得很大、長大以後覺得很舊的房子。是過年可以擠十個人回來、平常只開客廳一盞燈的房子。

講到這裡我想起一件無關的事。去年在台中上課，中場休息時有個學員拉住我，說她媽媽最近把房子過戶給弟弟了，問我這樣好不好。我還沒回答，她又補了一句：「可是房貸還沒繳完。」我說，那妳媽媽現在是房客，還是屋主。她愣在那裡，想了很久，說她不知道。

她不知道。而這件事，已經發生三個月了。

▋23,188 和 105,669，差 4.56 倍▋

我想算一筆新聞沒有算的帳。

1,122 萬，利率 2.48%。如果在寬限期，只繳利息，每個月是 23,188 元。如果進到攤還期，10 年繳完，每個月是 105,669 元。

差了 4.56 倍。

這就是為什麼很多人撐得下去。因為寬限期的時候，每個月兩萬三，退休金付得起，股息付得起。然後有一天，寬限期到了，那筆錢變成十萬五。而那個人，已經 78 歲了。

過去銀行審房貸，有幾條很硬的規定。借款人的年齡加上貸款年限，不能超過 75 到 85 年。屋齡加上貸款年限，也是同樣的上限。還有一條，月付金不能超過家庭可支配所得的三分之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛解釋，隨著超高齡社會到來、融資管道與工具多元化，加上補貼政策「架高天花板」，這些風險管控的硬規定，「被迫做出調整」。

他還講了一句很誠實的話。針對高資產或高貢獻的客戶，銀行願意用提升授權核決制度、專案融資等方式，進行差別化管理或動態審查。但相對來說，「銀行在成數、利率上的加減碼，也不會手軟」。

一般首購族可以貸到八成，這群人平均只拿到六成五。差了 14.07 個百分點。以 1,800 萬的房子算，那是 253 萬。

銀行沒有把門關上。銀行只是把門調窄了一點，然後把價格調高了一點。

▋這則新聞裡，最容易被滑過去的一句話▋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提到，高齡房貸在「後續繼承時，房地產移轉時，也會考量剩餘負債的部分，多少可能有些節稅考量」。

這句話，是整則新聞裡最重要的一句，也是最容易被滑過去的一句。

我把它翻譯成白話：房貸餘額，可以從遺產總額裡面扣除。

我們算一次。假設一間房子，市價 1,800 萬。如果房貸已經清償，遺產總額是 1,800 萬，扣掉免稅額 1,333 萬，課稅的 467 萬，稅率 10%，遺產稅是 46.7 萬。如果房貸還有 1,122 萬沒繳，遺產淨額變成 678 萬，低於免稅額，遺產稅是 0 元。

省了 46.7 萬。

聽到這裡，你可能覺得，那留著房貸不是比較好。

這裡要潑個冷水。1,122 萬，利率 2.48%，一年的利息是 27.8 萬。為了省 46.7 萬，你要付多久利息。一年半，就打平了。兩年，虧 8.9 萬。三年，虧 36.8 萬。五年，虧 92.4 萬。

而這 4,134 個人平均背了多久，新聞沒有寫。但「17 年增加 12 倍」這個數字告訴我一件事——這不是一群在做短期稅務操作的人。這是一群，房貸跟著他們一起變老的人。

（以上免稅額與稅率以現行規定試算，實際仍須依個案狀況與專業評估。）

▋限定繼承和拋棄繼承，不是同一件事▋

回到台北那個家庭。

如果有一天先生走了，太太會面對什麼？

很多人以為，她可以「不要」。但「不要」有兩種，而這兩種，是完全不同的東西。

第一種叫「限定繼承」。這是現在的預設，不用去法院聲請，它自動適用。民法第 1148 條第 2 項寫得很清楚：繼承人對於被繼承人的債務，以「因繼承所得遺產」為限，負清償責任。白話講，房子值 1,800 萬，欠 1,122 萬，那就用這 1,800 萬去還那 1,122 萬。還完，剩下的歸她。還不完，她不用拿自己的錢補。

第二種叫「拋棄繼承」。那是完全不要了，房子不要，存款不要，債務也不要。但她必須在「知悉得繼承之時起三個月內」，以書面向法院聲請。

三個月。

這三個月，通常正好是辦喪事的三個月。是親戚進進出出、要決定誰捧斗、要挑日子、要處理保險理賠、要面對一堆從來沒見過的表親的三個月。而法律給她的期限，就是這三個月。過了，她就只能在限定繼承的範圍內處理。

這件事，不會有人主動告訴她。因為銀行不會，仲介不會，葬儀社不會。而她的孩子，可能也不知道有這個選項。

這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。它只在你的權利裡。而權利，是要自己去找的。

▋她簽的那個名字，會跟她一輩子▋

但台北那個家庭，還有一個更深的問題。

太太的名字，簽在保證人那一欄。

這一點，做了二十年保險稅務顧問的人，看一眼就明白。因為她通常會在那個時候，才第一次打電話給業務。而她問的第一句話，從來不是「我要不要賣房」。

是「我這樣算不算欠錢」。

她不是怕還不起。她是怕「欠人」。這兩個字，在她那一代的字典裡，是完全不同的重量。

而答案，殘酷得讓人說不出口。

保證債務，是「她自己的債務」。不是先生的債務。

所以限定繼承救不了她。拋棄繼承也救不了她。她拋棄了先生的遺產，她還是那筆房貸的保證人。銀行可以直接向她求償全部金額。

她簽的時候，銀行的人說：「就是一個程序。」

她簽了。

那個簽名，會跟她一輩子。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。但高齡房貸這件事更殘酷——它連爭都不用爭。它只是每個月 25 號，安靜地從帳戶裡扣走一筆錢，一直扣到有一個人先撐不住為止。

而撐不住的那一天，通常不是因為錢不夠。是因為那個人發現，自己從來不知道這件事。

她住了 38 年的房子，她不知道還欠多少。她簽了字的契約，她不知道自己是保證人。她每個月看到的扣款，她不知道還剩幾年。

不是她笨。是沒有人覺得，這件事需要跟她講。

大家談感情，卻很少談現金流。大家說「這是留給你的」，卻很少說「這上面還欠多少」。

▋兩個家庭，差別只在十年前的一個決定▋

回到開頭那兩個家庭。

台北那個，每個月 25 號有一則簡訊。台中那個，每個月 25 號什麼事都沒有。

差別不在收入。差別不在房子大小。差別不在孩子孝不孝順。

差別在十年前，有一對夫妻坐下來，把房貸清掉了。

那一天他們可能吵過一架。因為那筆錢，本來可以拿去別的地方。

但他們清了。

如果你家也有房貸，或者你的父母有，我建議做兩件事，再想一個問題。

第一，找出那個鐵餅乾盒。把裡面的東西一張一張攤在桌上，權狀、印章、存摺、保單、那本記到三年前就停的小本子。然後問一個問題：這間房子，還欠多少。如果沒有人答得出來，那就是今天最該打的那通電話。

第二，把契約翻到最後一頁，數一數上面有幾個簽名。一個，是單純的房貸。兩個以上，你要多問一句：第二個名字，是共同借款人，還是保證人。這兩個詞，在法律上是完全不同的重量。

然後，想一個問題。

如果今天是你走的那天，你留下的是一間房子，還是一張每個月要繳的帳單？

你不用回答我，你回答你自己就好。


我是 JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，也不是稅務律師，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 台北家庭到晚年仍背著1,122萬房貸，每月還會收到扣款簡訊；台中家庭則在10年前先清償房貸。兩者差別不在房屋大小，而在是否及早解除負債。

  • 聯徵中心資料顯示，75歲到80歲房貸族達4,134件，17年增加12倍，平均房貸估值1,800萬、欠款1,122萬，顯示高齡仍持房貸已成明顯趨勢。

  • 因為共同借款人與保證人的法律責任不同，尤其保證人的債務屬於自己的責任，不會因限定繼承而消失。若不知道簽名身分，家屬可能在繼承時才發現仍需還債。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #家庭 #退休金 #繼承房子有貸款 #有房貸的房子 贈與

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2026-10-05 15:51 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：微博@這一秒過火官微
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有些人的聰明很外放，腦筋轉得快、反應又靈活；有些人則是看起來低調，真正遇到問題時，才會發現他們的分析力和洞察力有多強。搜狐網點名才華橫溢3個星座，3個星座各自擁有不同類型的聰明，不只學得快，也很會找到問題核心。

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高智商星座1.雙子座：反應超快，腦袋像永遠停不下來

圖片來源：微博@演員艾米
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雙子座最大的優勢，就是思考速度快又充滿好奇心。他們接收新資訊的速度很快，常常別人還在消化內容，雙子就已經抓到重點，甚至能立刻延伸出新的想法。

再加上雙子座很會表達，無論聊天、溝通或處理突發狀況，都能快速找到適合的說法。他們也很擅長同時處理多件事，面對不同資訊時依然能保持靈活，屬於反應力和學習力都很突出的類型。

高智商星座2.處女座：最會拆解問題，細節逃不過眼睛

處女座的聰明比較偏向分析型。遇到複雜問題時，他們不容易被表面資訊干擾，反而會把事情一層一層拆開，找出真正需要處理的關鍵。

他們對細節特別敏感，邏輯思考也很強，因此不論是在學習、工作或解決問題上，都很容易展現穩定實力。處女座不是只靠靈感，而是會用完整的思考方式一步步找答案，越困難的事情反而越能看出他們的厲害。

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天蠍座的聰明，往往藏得比較深。他們不一定會急著表現自己，更多時候是默默觀察周遭的人事物，再慢慢整理出自己的判斷。

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金智媛要接下米倉涼子的招牌手術刀了！新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》翻拍日劇《派遣女醫X》，讓經典翻拍話題再度受到關注。其實從《想見你》《敗犬女王》到《Mother》，不少熟悉的日劇、台劇早已推出韓國版本，有的靠演技讓人哭到停不下來，有的則引發原版粉絲激烈比較。

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文章目錄

1.金智媛挑戰《派遣女醫X》，從百貨女王變天才外科醫師

米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供
米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供

2012年起播出的日劇《派遣女醫X》，由米倉涼子飾演大門未知子，主要卡司包括內田有紀、岸部一德。女主角不愛結群、不向權力低頭，以高超醫術挑戰醫院體制，「我不會失敗」成為招牌台詞。

《Doctor X》。圖片來源：SBS
《Doctor X》。圖片來源：SBS

韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇碩演出。金智媛飾演天才外科醫師桂水晶，進入腐敗的大學醫院後，以實力對抗權力結構。

2.《走進你的時間》：安孝燮接棒許光漢，穿越愛情掀起比較潮

「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台
「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台

原版為2019年台劇《想見你》，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演；2023年韓版《走進你的時間》則由全汝彬、安孝燮、姜勳主演。

《走進你的時間》劇照來源:Netflix
《走進你的時間》劇照來源:Netflix

韓版保留穿越、雙重身分與懸疑結構。全汝彬飾演的韓俊熙思念已逝男友，聽著卡帶意外回到1998年，成為另一名少女，並遇見與男友長得一模一樣的男孩。台版的伍佰〈Last Dance〉，也換成徐志源〈收集我的眼淚〉。

觀眾反應呈現分歧。部分未看過台版的觀眾肯定浪漫氛圍與懸疑故事；原版粉絲則在意青春感、角色辨識度與情感鋪陳。安孝燮成年後的長髮鬍子造型，更成為當時的熱門討論。喜歡穿越愛情的人，可以看兩版如何用不同歌曲，喚起同一份思念。

3.《命中注定我愛你》：張娜拉哭戲有感，張赫演出不同總裁魅力

阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供
阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供

原版為2008年同名台劇，由陳喬恩、阮經天、陳楚河、白歆惠主演；2014年韓版由張娜拉、張赫、崔振赫、王智媛主演。

《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC
《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC

陳喬恩、阮經天演紅的「便利貼女孩遇上富家少爺」，到了韓版由張娜拉、張赫接棒。善良又不擅拒絕別人的金美英，與富家繼承人李健意外共度一夜，因懷孕走進婚姻，兩人從尷尬相處逐漸產生感情。

韓版的看點在於喜劇與虐心情節交錯。張娜拉的脆弱感與哭戲獲得肯定，張赫誇張的笑聲與表演則有人喜歡、有人覺得浮誇。兩人也拿下2014年MBC演技大賞最佳情侶獎，讓這段先婚後愛留下辨識度。

4.《魔女的戀愛》：韓版《敗犬女王》，朴敘俊年下男魅力登場

敗犬女王 圖／三立提供
敗犬女王 圖／三立提供

原版為2009年台劇《敗犬女王》，主要演員包括楊謹華、阮經天、溫昇豪；2014年韓版《魔女的戀愛》，則由嚴正化、朴敘俊、韓載錫演出。

台版由楊謹華飾演拚命工作的單無雙，與阮經天飾演的盧卡斯談起姐弟戀；韓版則由嚴正化飾演39歲女記者，遇上朴敘俊飾演的25歲打工達人，重新面對感情與過往傷痛。

圖片來源／魔女的戀愛官網
圖片來源／魔女的戀愛官網

角色年齡差從台版的8歲拉大到14歲，成為韓版討論焦點。PTT觀眾心得中，有人被朴敘俊的體貼與嚴正化戀愛時的可愛模樣圈粉，也有人對兩人的搭配不太能投入。喜歡成熟姊姊與溫柔年下男組合，這部值得放進片單。

5.《Mother》：李寶英、許律演出催淚母女，拿下百想最佳戲劇

《Mother》日劇劇照。
《Mother》日劇劇照。

原版為2010年同名日劇，由松雪泰子、蘆田愛菜主演；2018年韓版主要演員包括李寶英、許律、李慧英。故事講述代課老師發現小女孩遭受虐待，決定帶她逃離原生家庭。兩名沒有血緣關係的人，逐漸建立母女般的依戀，故事也延伸到不同女性的母職與生命經驗。

韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV
韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV

PTT觀眾心得中，有原版粉絲肯定韓版把家庭支線補得更完整，並讚賞許律與蘆田愛菜各自不同的表演。韓版獲得第54屆百想藝術大賞最佳戲劇，許律拿下女子新人演技獎，並入選首屆坎城國際影集節正式競賽。想看演技與情感層次，這部很有說服力。

6.《從天而降的一億顆星》：徐仁國接下木村拓哉角色，危險愛情後勁強

《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博
《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博

原版為2002年日劇《從天而降的一億顆星星》，主要演員包括木村拓哉、深津繪里、明石家秋刀魚；2018年韓版由徐仁國、庭沼珉、朴星雄主演。日版將愛情與案件、身世祕密交織；韓版同樣圍繞一名難以看透的男子與帶著傷痛的女子展開。兩人逐漸靠近，女方的刑警哥哥卻對這段關係抱持警戒，讓浪漫始終籠罩著不安。

從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN
從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN

韓版重新處理原作部分敏感設定，徐仁國的神祕氣質與庭沼珉細膩的情緒表演，獲劇評人Jae-Ha Kim肯定。結局則讓部分觀眾難以接受，劇評人認為符合角色處境。這部適合喜歡陰鬱懸疑與虐心愛情、願意慢慢追尋人物祕密的觀眾。

7.《女王的教室》：高賢廷接棒天海祐希，小學生演技同樣搶戲

天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。
天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。

原版為2005年同名日劇，主要演員包括天海祐希、志田未來、福田麻由子；2013年韓版由高賢廷、金香起、金賽綸、徐信愛等人演出。日版天海祐希飾演的阿久津真矢，是讓學生聞風喪膽的老師；韓版由高賢廷演出馬老師，以嚴厲規則與差別待遇管理班級。孩子們在競爭、排擠與壓力中，逐漸學會反思及團結。

《女王的教室》。圖片來源：MBC
《女王的教室》。圖片來源：MBC

金香起、金賽綸、徐信愛等童星的表演是韓版亮點。PTT心得有人肯定新增的家庭故事與友情支線，認為童星演技催淚；也有人更喜歡天海祐希的壓迫感，或無法認同劇中的教育方式。兩版都能帶出對成績至上、校園霸凌與教育權力的討論。

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8.《Legal High》：晉久挑戰堺雅人毒舌律師，翻拍爭議也很有話題

《王牌大律師 Legal High》
《王牌大律師 Legal High》

原版為2012年日劇《王牌大律師 Legal High》，由堺雅人、新垣結衣主演；2019年韓版主要演員包括晉久、徐恩秀、尹博。

日版以毒舌律師與熱血菜鳥的衝突，製造法庭攻防與喜劇效果。韓版保留重視勝訴與報酬的天才律師，遇上堅持正義的新手律師設定，加入韓國社會議題與懸疑情節。

韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV
韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV

這部的口碑較有爭議。《澎湃新聞》劇評批評新增情節拖慢節奏，削弱原版喜劇特色；也有觀眾心得肯定晉久的表現，但不滿後段角色走向。若喜歡律政題材，可比較兩版如何處理「贏得官司」與「實現正義」之間的矛盾。

#韓劇 #金智媛 #安孝燮 #阮經天 #朴敘俊 #米倉涼子 #派遣女醫X #Doctor X

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機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了

機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了

2026-10-05 10:54 嘿，總幹事！戴著鋼盔向前衝！
機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了。女子漾AI製圖
機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了。女子漾AI製圖

總幹事，有人違規！車位怎麼可以允許放雜物？

早上一上班，查看線上住戶意見反映，這件具名的意見書跳出來。有具體的時間，在昨天；但沒有附上相片，只說有人在機車位放置雜物。

我去地下室查看被點名的機車格。空的，什麼都沒有，不單是機車不在，連一張紙屑都沒得讓我撿！雜物何在？請速速現身，我心中默念。

無憑無據，我連要開勸導單都不知道能怎麼開！該機車位又在監視器死角，無從調CCCTV確認……

我就無事一身輕了嗎？當然不是，我鋼盔戴得是有道理的！我雖剛被派到這社區，對社區住戶生態還在暖身期，但絕不輕言放棄。我跑去跟我日班保全聊，該機車位曾放過什麼雜物。被告知住戶是跑外送，有時會把外送保溫箱放在車位旁。放外送箱在地上，這確實不太優。

昨晚或今早巡邏時，有看到什麼堆積雜物嗎？有的，昨天整天下大雨，那位住戶把淋濕的雨衣跟安全帽放在機車位。等白天乾了，就收走騎車出門跑外送去了。

我有點傷腦筋了。下雨天暫放的濕雨衣與安全帽，常是管理中心會給住戶人性空間的。但被熱心住戶檢舉了，總幹事還是要適當處理跟回應。

我再追問，這檢舉住戶可是社區的檢舉達人？還是跟外送員住戶有過結？兩人非同棟住隔壁鄰居，為何特別點名檢舉？

原來檢舉戶是照章行事的個性，停車格堆置雜物本除有礙逃生避難動線外，亦非停車格原先設置的目的，依法主管機關是可開罰的(詳見公寓大廈管理條例第9條、第15條、第16條、第23條、第49條)，社區規約也不允許。確實，堆放雜物是不正確的住戶行為，在意見書的文字裡也看得出檢舉人在意的重點。

機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了。女子漾AI製圖
機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了。女子漾AI製圖

加上兩人抽籤到的機車停車位恰好是相鄰的停車格，所以每天進進出出，有沒有放雜物，都能看得清楚明白。所以對方能提供給我一系列的雜物堆置歷史照片。

首先要回應住戶意見。我對檢舉戶先動之以情，同意地下停車位不應容許雜物堆積。也說明前一日因雨而留置機車位的雨衣等雜物已不在現場，應屬偶發之行為。但因總幹事巡場時未見任何雜物，也無監視器畫面可供佐證，故無從採取行動；若能進一步提供放置雜物的現場照片，管理中心才有依據，方能依規定進行勸導。

以為這樣就劇終了嗎？看官們，你想太多了！檢舉住戶當日隨即回覆，附上違規當日的現場照片數張(外送箱放置車位前地面)及取證日期時間外，還另加碼列舉他對違規戶的歷史觀察紀錄。

嗯，很好，你夠狠！他是慣犯！

林總幹事我依行政程序做了以下三件事：

一、回文感謝檢舉住戶提供事證，熱心協助管理公眾事務，並說明管理中心將針對最新的違規行為，採取必要的處置。

二、依法，管理委員會需制止住戶的違規行為。管理中心依新北市工務局制止函建議格式，對違規戶發出勸導函。除載明違規行為之具體事實與照片，含事發時間地點及照片，並限期住戶於收文七日內改善。同時明示，經勸導而未改善者，最重可請主管機關連續開罰四萬至20萬。列明相關法條。

三、連續十天於固定時間，巡視該機車停車格，紀錄現場機車格雜物堆置改善進度，並寫工作日誌回報給管委會。

發制止函的頭兩天，總幹事巡場仍有紀錄到放置在地面的外送箱。拍照存證。自第三天起，傍晚時間便不曾再見該機車停車位有機車以外的物件。

完美結案。

檢舉戶得到及時回應。違規行為於期限內改善，無需工務局介入。林總幹事增加十日附加行程，至地下B1巡視特定機車格。體重維持不變。違規行為改善需要時間，減重亦然。

如果你或你的社區現在也正卡在難解的鄰居爭議中，不知道第一步該怎麼做，歡迎私訊我，讓我以客觀的專業角度，幫你們梳理出最安全的處理解法。

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2026-10-06 11:15 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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女孩們，是不是看膩了總是需要男主拯救的傻白甜？近期陸劇圈掀起一股「大女主逆襲爽劇」熱潮，女主角們不僅雙商在線，更是憑藉滿腹計謀與手腕，絕地反殺把一手爛牌打出王炸！這次就為大家盤點6部「女主高智慧逆襲」的必看陸劇，不僅有熱播中的《蘭香如故》，還有討論度極高的《桃花映江山》，保證讓你看得大呼過癮！

文章目錄

推薦陸劇1. 《蘭香如故》

譚松韻劉學義主演的《蘭香如故》，改編自人氣小說《蘭香緣》。講述大學士府長孫女沈嘉蘭（譚松韻 飾），在家族慘遭滅門後死裡逃生，頂替三等丫鬟「許蘭香」的身份進入林府。她不甘屈服於命運，憑藉著高超的智謀與機敏，在波譎雲詭的世家後宅中步步為營，不僅贏得林府上下的敬重，更成功晉升為當家主母，替家族洗刷冤屈，宅鬥逆襲劇情真的超過癮！

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推薦陸劇2. 《桃花映江山》

喜歡權謀交鋒的絕對不能錯過！孟子義與劉學義主演的《桃花映江山》，講述北苑國和親公主姜桃花（孟子義 飾）遭人陷害，於是她將計就計，委曲嫁給心狠手辣的祈國左相沈在野（劉學義 飾）。兩人在危機四伏的局勢中互相算計，最後卻在一次次的生死相護中先婚後愛。姜桃花絕頂聰明、見招拆招，與男主勢均力敵的過招簡直張力拉滿！

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推薦陸劇3. 《墨雨雲間》

說到逆襲爽劇，怎麼能少了吳謹言的《墨雨雲間》！女主角薛芳菲在慘遭活埋後，借用相國千金姜梨的身份重返京城。她不僅能言善道，更是精通佈局算計，一步步扳倒仇家。看她一關關手撕反派，痛快程度絕對是天花板級別，也成為許多觀眾心中的大女主爽劇標竿！

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推薦陸劇4. 《惜花芷》

由張婧儀主演的《惜花芷》，講述世家千金花芷在家族慘遭抄家、男丁全數流放後，不得不挺身而出。她憑藉出色的經商頭腦，帶領滿門女眷從做點心、經營店舖開始，一路還清債務並撐起整個家族。看著女主從藏拙的小姐蛻變成獨當一面的當家人，事業腦全開，充滿女性成長的勵志感動。

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推薦陸劇5. 《知否知否應是綠肥紅瘦》

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