2026-10-13 16:43 女子漾／編輯ANDREA
把男神許光漢帶回家！LG電子衣櫥連房間一起除濕，LAURASTAR×BOSS絕美掛燙機幫愛衣做SPA
時尚迷與家電控注意了！瑞士高端衣物熨燙品牌 LAURASTAR 與德國時尚大廠 BOSS 首度破天荒跨界合作，推出超夢幻聯名系列「LAURASTAR by BOSS」。這場結合瑞士頂尖蒸汽科技與當代俐落設計的上市發表會，於新光三越台北信義 A4 的文華花苑盛大登場。現場更邀請到文華花苑總監陳妍嵐（Sarah Chen）化身美學大使，親自示範如何毫不費力地為精品衣物進行「SPA 級」的奢華護理！
顏值與實力兼具！極簡「專屬霧黑」完美呼應 BOSS 剪裁哲學
當 LAURASTAR 的精準熨燙遇上 BOSS 的現代時尚，擦出的火花令人驚豔。這次聯名以 LAURASTAR 旗下超經典的「IZZI 高壓蒸汽掛燙機」為原型，大膽換上 BOSS 專屬的霧黑色調。俐落簡潔的機身輪廓，不僅呼應了 BOSS 一貫對剪裁、比例與細節的嚴格要求，更讓原本純粹的實用家電，瞬間躍升為提升居家空間質感的藝術品。
LAURASTAR 共同執行長 Julie Monney 也表示，雙方品牌基因極度契合，這次獨家 IZZI 系列完美體現了兩個品牌 45 年來對「卓越、精準與歷久彌新」的共同追求。
不用化學藥劑！獨家 DMS 科技讓衣物重現「剛買回來」的光澤
除了外型帥度破表，內在效能也絲毫不妥協。這款聯名掛燙機搭載了 LAURASTAR 引以為傲的「DMS 細緻乾式蒸汽科技（Dry Microfine Steam）」。強大且細緻的高壓蒸汽能瞬間深入衣物纖維，不論是難搞的西裝、絲質襯衫還是日常棉 T，都能輕鬆撫平皺褶。搭配專屬的霧黑色 IZZI Cart 移動式掛燙架與掛勾設計，讓整燙過程更加順手，徹底顛覆過去對熨衣服「費時又費力」的刻板印象。
美學大使陳妍嵐：「風格，從穿上前就開始了！」
長期浸淫在花藝設計與生活美學中的陳妍嵐，對材質與細節有著極高的敏銳度。她在現場分享，處理衣物就像對待嬌貴的花材一樣，需要了解特性並給予最好的照顧。「我們常常把時尚風格理解為『穿上什麼』，但我認為，風格從穿上之前就開始了。」
陳妍嵐笑著說，以前以為掛燙機只是用來把衣服燙平，但實際體驗後，她更愛形容這是在「幫布料做一場 SPA」。不用任何化學藥劑，就能讓衣服恢復剛買時的挺拔與光澤，這種「不費力就從容」的感覺，正是她最嚮往的生活態度。
瑞士總部執行長現身祝賀！全台首波限量 88 組搶手開賣
為了慶祝台灣正式上市，LAURASTAR 共同執行長 Michael Monney 更特別在瑞士總部親自錄製獨家影片，跨海分享這次與 BOSS 合作的設計靈感。發表會現場也精心規劃了燙印客製化工作坊，讓賓客近距離感受 DMS 乾式超微蒸汽的強大威力。
想要把這台顏值與實力兼具的夢幻逸品帶回家嗎？「LAURASTAR by BOSS IZZI + IZZI Cart」全台首波僅限量88組，祭出NT41,800 的尊榮優惠價，購買還加碼贈送限量 BOSS 西裝收納袋。
追求完美穿搭與居家質感的你，絕對不能錯過這波跨界聯名大作！
男神「許代樂」到貨啦！許光漢闖夫妻世界接招「濕衣大戰」 曝雨天崩潰經驗
天氣轉涼加上最近雨下不停，心愛的皮衣、包包不小心淋濕真的會讓人超崩潰！不過各位太太們別擔心，大家的男神「許代樂」正式到貨啦！LG 趁勢推出 LG Styler® 蒸氣電子衣櫥全新續集廣告，只見許光漢化身最帥管家「許代樂」闖入夫妻兩人世界，不只要顧衣服，還要兼顧夫妻感情，超萌反應讓粉絲直呼「好想打包帶回家」！
濕氣比失去更可怕！男神自曝「雨天保命先救它」
在首集廣告中以「衣物糾察隊」形象笑翻大家的許光漢，這次在續集中正式「走進家庭」。只見他要在夫妻吵架丟衣服時，超神準接住飛來的各種外套。許光漢笑說，原本以為只要顧衣服，沒想到這次連夫妻感情都要顧！他還透露為了拍出一氣呵成的接衣畫面，現場其實來回狂奔，加碼不少臨場幽默反應。
回到現實生活，許光漢也自曝，如果遇到大雨衣服跟包包同時淋濕，他絕對是「先救包包」，因為裡面有手機跟劇本！他回憶曾有一次劇本被大雨淋濕，辛苦寫的筆記全糊掉，讓他當場大崩潰。他也幽默喊話：「穿搭可以隨興，保養可不能隨便！」尤其是皮衣遇到下雨，想弄乾怕傷材質，放著不管又怕悶出臭味，真的很需要神隊友救援。
換季發霉痛點全擊退！「AI 智慧烘乾」難搞皮衣也搞定
台灣秋冬又濕又冷，換季從衣櫃拿出來的外套總有一股霉味，這時候 LG Styler® 第二代就是最好的救星！主打「AI溫和烘乾」，透過 HeatPump™ 熱泵除濕式乾衣技術，能把雨天帶濕氣的外套、最難照顧的皮製品溫柔烘乾，解決大家「不敢洗又不知怎麼乾」的痛點。
加上超強的「蒸氣殺菌」功能，雙重蒸氣搭配智慧擺動衣架，能 99% 去除細菌與異味。不管是西裝還是吃完火鍋的大衣，不用天天送洗也能保持清新，連表面的灰塵都能一併帶走！
買衣櫥送除濕機？免開門直接幫房間「抽乾水分」
最讓人驚豔的是，這台不僅是衣物的守護神，還內建超強居家除濕功能！LG Styler® 第二代擁有「免開門室內除濕系統」，不用打開機門，就能直接幫臥室、更衣間除濕，徹底解決「衣服乾了，房間還是濕」的痛點，一機兩用CP值直接拉滿！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower