2026-10-14 15:00 睿忒
痛苦之中的內心掙扎！Grace Gachot 的〈Built To Be Bad〉道盡現實與情感的拉扯！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Grace Gachot 的〈Built To Be Bad〉以真實情感打動人心。
- 重點二：歌曲描寫出軌後的痛苦、自責與無法切割的掙扎。
- 重點三：加入 Alex Sampson 合唱後，歌曲呈現對話與雙方視角。
Hi there，由於前陣子去了Henry Moodie的台北演唱會，開場嘉賓Grace Gachot超神的現場演出，讓他的名字又再一次闖進我腦海中，為什麼說「再一次」呢？原先自覺對 Grace 的這個名字很不熟悉，不過後來發現他知名度最高的其中一首歌〈Built To Be Bad〉(2023) 早就待在我的歌單裡了！因此立刻再把這首歌翻出來好好地研究一番，並且也趁機再將這位優質的歌手再了解一遍！
這首〈Built To Be Bad〉以2022年下半年才開始發行的 Grace 來說，已經算是稍微早期的歌曲了，不過卻是在他職業生涯很重要的一首歌，在商業成績方面目前為止是最好的一首，也是廣受好評的一首作品，不少發掘年輕歌手的媒體都表示，若是想要認識 Grace 這位歌手，〈Built To Be Bad〉是非常好的一個入門途徑，無論是唱功或情感都可以深刻地感受到。
一開始會被這首〈Built To Be Bad〉吸引，是因為 Grace 那在副歌那純淨又極具力量感的高音，必須說這是整首歌很大的亮點。而在事後會還想一直循環這首歌的原因，是在其中對於另一半在感情中出軌後的心情描寫，因為來自於 Grace 自身的情感經歷，所以描述起來特別地真實又令人感同深受；照理說發現了對方出軌，應該會是心裡湧上了無限的氣憤心情，並且開始做出切割、甚至報復的舉動，但就正因為太愛了，所以無法如此。
Grace 從主歌部分開始鋪墊，以帶著略微哭腔的聲音表達出內心委屈，到了副歌後將情緒爆發了出來，整首歌就在情緒的反覆掙扎中行進。而真正讓人感到精彩的是，Grace 在〈Built To Be Bad〉發行的半年後，請到了加拿大歌手Alex Sampson合唱，讓他在這首歌中詮釋男方的視角，歌曲中的 Grace 部分沒有太大的變動，只不過加進了 Alex 的段落讓整首歌產生了對話的氛圍。
合唱版本的男聲十分有趣，面對女方 Grace 唱出的自責及混亂，男方唱段試圖解釋已經發生的一切，並且奇妙的是，身為聽眾可以將其解讀成真心懺悔，也能夠看作虛情假意，甚至還可以品出不耐煩的冷漠，我認為這樣的體驗是非常有趣的。而從單人版本到合唱版本，Grace 都十分顯現出他的音樂實力，無論是創作或歌唱，他都在很高的水準之上，因此這首歌會成為他的代表作之一真的是很合理的。
而作為聽過 Grace Gachot 現場演唱這首〈Built To Be Bad〉的人來說，我不得不說他的現場功力非常了得，不僅在歌唱部分超級穩定，聲音運用的部分也非常有技巧，同時在現場的情緒張力也十分足夠；因此我個人真的很推薦大家能夠聽一下這首歌，並且也關注一下這位歌手，就現場演出以及創作的能力來說，他是很值得受到越來越多人討論的啊！
----------
🎧〈Built To Be Bad (w/ Alex Sampson)〉官方收聽連結：sndo.ffm.to/dp78pdn
----------
追蹤我的 Instagram：written_by_boy
追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer
追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks
精華 FAQ
-
因為這首歌同時兼具動人的旋律、穩定的唱功與深刻的情感表達，且商業成績與口碑都相當突出，因此被視為認識 Grace 的重要入門作品。
-
歌曲聚焦於發現另一半出軌後的痛苦與混亂，明明受到傷害卻因為太愛對方而無法果斷切割，整體呈現委屈、憤怒與不捨交織的拉扯。
-
Alex Sampson 的加入讓歌曲多了男方視角，整體像是在對話；他的段落既可解讀為真心懺悔，也可能是冷淡辯解，讓歌曲層次更豐富。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數