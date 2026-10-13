金鐘聲量排行榜！男、女主角入圍者TOP 5大公開

AI重點 文章重點整理： 重點一： 周渝民以《我們與惡的距離II》奪下男主角聲量冠軍。

周渝民以《我們與惡的距離II》奪下男主角聲量冠軍。 重點二： 曾敬驊憑青筋演技與高討論度位居男主角聲量第2

曾敬驊憑青筋演技與高討論度位居男主角聲量第2 重點三：邵雨薇首度入圍女主角獎，聲量登上女主角榜首。

隨著第61屆金鐘獎頒獎典禮進入倒數，全台劇迷的討論熱度也持續升溫！本屆入圍陣容一字排開，從睽違13年再戰視帝的周渝民，到靠「青筋演技」掀起熱議的曾敬驊，男主角組話題一個比一個強；女主角組同樣精彩，首度角逐戲劇節目女主角獎的邵雨薇，將與楊貴媚、柯佳嬿、鍾欣凌等金鐘常客同場角逐！

面對這場星光滿滿的金鐘主角戰，究竟誰在典禮前先拚出最高聲量？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2026年9月15日至10月6日的網路聲量，帶您一窺「金鐘61視帝、后」爭霸戰的聲量排行榜。快來看看你心目中的最佳主角，是否已經霸佔了全網話題C位！

No.5 謝章穎｜《零日攻擊－蛇仔》

網路聲量：464筆

謝章穎在《零日攻擊－蛇仔》中飾演背負債務、卻對愛情與未來抱有浪漫幻想的小混混「蛇仔」，在動盪時局中一步步走向歧途，草根味十足的演出也讓角色相當鮮明。從臨演、配角一路演到男主角，謝章穎花了8年時間，今年終於成功憑「蛇仔」入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。入圍名單公布當天，他還正在餐廳洗碗打工，直到接到公司電話才知道自己入圍，甚至一度反問：「跟我恭喜什麼？哪一個角色、什麼獎項？我滿狀況外。」

20歲時，謝章穎曾入圍金馬獎最佳新演員，原以為入圍後會有更多角色找上門，演藝路卻沒有想像中順利。為了維持生活，他曾在苗栗開了2年便當店，從採買、炒菜到營業都自己包辦，後來因競爭激烈、房東收回店面而結束，目前則在家族經營的客家餐廳幫忙。如今再次站上金鐘男主角入圍名單，他也坦言，過去那些不被認同的日子並非沒有意義。消息傳出後，網友也留言替他加油，「厲害喔！加油」、「恭喜！你真的演得好啊！加油」、「祝你得獎，我就可說：我吃過金鐘視帝親手做的便當了」。

No.4 陳澤耀｜《監所男子囚生記》

網路聲量：482筆

陳澤耀在《監所男子囚生記》中飾演因傷退役、又沉迷賭博欠下債務，最後被迫進入監所工作的菜鳥監所管理員「高志耀」。不同於過往較為沉重的角色形象，他這次挑戰荒誕寫實的監所喜劇，將角色面對高壓環境時的委屈、驚恐與無奈融入喜劇節奏，與楊祐寧、施名帥等演員的對戲也讓不少觀眾留下深刻印象。憑藉「高志耀」一角，他入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，同年更以電影《黑潮》首度入圍金馬獎最佳男主角，成為今年少數同時角逐金鐘、金馬男主角的演員。

得知金鐘入圍消息後，陳澤耀也於臉書分享當下心情：「想把女兒吵醒，和她說爸爸入圍了第61屆的金鐘獎！」對於這次入圍，他表示會抱持「歸零重新出發」的心態，繼續挑戰不同角色。觀眾也給予肯定：「男主提名陳澤耀很有機會，有看到不一樣的他」、「陳澤耀把有點油又不會太油的性格拿捏得很好，能入圍替他拍拍手」、「實力派演喜劇非常自然逗趣」、「希望陳澤耀得獎，雖然對手太強」、「陳澤耀也演得很好，這組根本死亡之組」。

No.3 莊凱勛｜《都市開基祖》

網路聲量：574筆

粗獷硬派的工班領班阿財，私底下卻是個把女兒捧在手心的「女兒控」，莊凱勛在《都市開基祖》中將這份反差詮釋得相當鮮明。劇中的阿財長年投入隧道工程，和一起出生入死的工班兄弟情同家人，面對工作上的壓力與現實困境，總是選擇自己扛下；但在妻子過世後，他更把賺錢讓女兒學音樂、出國比賽當成自己的責任。出身彰化閩南家庭的莊凱勛並非客家人，但多年來持續參與客家電視作品，這次也在《都市開基祖》中使用客語演出，最終憑「阿財」一角入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。

入圍消息傳出當天，莊凱勛正帶孩子回診，收到經紀人與製作人的恭喜訊息時，還一頭霧水地問「怎麼了？」隨後在臉書寫下「哇！入圍了耶」，並感謝《都市開基祖》讓他有機會認識1996年捷運工程勞工的故事，也希望作品能讓更多人關注工安議題。不少粉絲也留言恭喜，期許莊凱勛成功敲響金鐘：「恭喜凱勛，《都市開基祖》真的很棒」、「大大恭喜凱勛哥」、「恭喜凱勛哥入圍」。

No.2 曾敬驊｜《如果我不曾見過太陽》

網路聲量：1,691筆

從遭受家暴到震驚社會的「暴雨殺人魔」，曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》中一路演繹李壬曜從溫柔走向極端的過程，情緒轉折也成為全劇重要看點。為呈現李壬曜後期在獄中逐漸麻木、形同枯槁的狀態，他曾刻意瘦到約65公斤，並透過沉默、眼神與肢體細節堆疊壓抑情緒，其中一場獄中戲更因「青筋演技」引發討論。這次他也憑李壬曜一角入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，並曾獲全球OTT大獎最佳男主角獎。

金鐘入圍名單公布時，曾敬驊剛從助曬房出來，面對入圍消息僅淡淡表示「還是會開心啊」，甚至透露自己當下仍把心思放在下一部戲，對金鐘典禮則抱持「時間到了再說」的態度。網友對他的演出討論熱烈：「今年金鐘最佳男主角會是曾敬驊」、「必須要拿金鐘61男主角的啊啊啊！那個青筋」、「曾敬驊那部真的演得我沒話說，該拿獎了」，甚至笑稱「獎盃請頒給....那條青筋」。

No.1 周渝民｜《我們與惡的距離II》

公視提供

網路聲量：2,380筆

睽違13年再戰金鐘視帝，周渝民（仔仔）這次在《我們與惡的距離II》中挑戰精神科醫師「馬亦森」。劇中的馬亦森原本擁有幸福家庭，卻因一場隨機縱火案失去妻兒，從原本試圖治癒他人的精神科醫師，變成必須獨自面對巨大創傷的人。周渝民沒有透過激烈哭喊表現悲痛，而是將情緒收進眼神與表情裡，呈現角色看似平靜、內心卻始終無法走出傷痛的狀態，也讓不少觀眾注意到他的細膩演出。為了詮釋馬亦森，他在開拍前也花費一年以上準備角色，包括進行精神科田調，並特別苦練澎湖台語。

《我們與惡的距離II》本屆共入圍13項金鐘獎，周渝民得知入圍後僅透過經紀人簡短回應「謝謝」，一如角色般低調。相較於本人的淡定，觀眾紛紛大力稱讚：「周渝民把亦森詮釋得很好，感覺他隨時要爆發了」、「周渝民這次真的演得很好，那種失去家人的痛、身為醫師又必須保持理性的矛盾，他不是用很大的情緒去演，而是很多東西都壓在眼神跟表情裡」，也有人直呼「投仔仔一票」、「仔仔加油」，期待他再次角逐金鐘視帝。

No.5 謝欣穎｜《我們與惡的距離II》

公視提供

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網路聲量：583筆

從少女一路演到人母，謝欣穎在《我們與惡的距離II》中挑戰高家私生女「高政茗」，角色橫跨20年，也經歷家庭排擠、被當成政治與應酬籌碼、遭遇性侵等人生轉折。隨著年齡與人生階段改變，高政茗的狀態也不斷轉換，謝欣穎必須從少女演到母親，處理角色不同時期的性格與情緒。謝欣穎曾形容能接演這個角色，是「演員生涯裡非常珍貴的禮物」，這次也憑高政茗一角入圍第61屆金鐘獎戲劇節目女主角獎。

謝欣穎在劇中的表現受到不少網友關注，「眼淚都給謝欣穎了，超好哭的與惡2」、「拜託是謝欣穎！那時邊看邊說要拿影后了」、「謝欣穎這部值得一座」、「這樣悲情的角色，真的演得很自然！演技大大進步」。得知入圍後，她也特別感謝編劇、導演、電視台、製作團隊以及所有幕前幕後工作夥伴，認為高政茗這個角色是大家一起完成的成果。

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職場反霸凌專線：1955

No.4 鍾欣凌｜《拜六禮拜》

網路聲量：686筆

鍾欣凌在《拜六禮拜》中飾演地方電台主持人「周瑞秋」，角色曾因前夫外遇離婚，獨自撫養兒子，卻又在長期寂寞下與有婦之夫發展感情，從婚姻中的受害者成為自己曾經最不能接受的「小三」。除了挑戰過往較少見的親密戲，她也得面對角色在感情與家庭中的兩難，其中兒子向她坦白出櫃的橋段，更讓不少觀眾留下深刻印象，「鍾欣凌被兒子告白出櫃那場戲，還有喝醉回來被兒子擁抱接住的戲，都讓我在飛機上淚崩」、「每看一集拜六禮拜，心裡都會浮現一句話：鍾欣凌真的演什麼像什麼」、「鍾欣凌和兒子抱哭那段的演技真的嚇到我，非常厲害」。

得知再度入圍金鐘女主角後，鍾欣凌第一時間便傳訊息恭喜同樣入圍的楊貴媚，並形容對方是「非常可敬的對手」。對於同劇丁寧等人未能入圍，她則笑說「對手太強」，並表示「我們華麗轉身、下次再來過」。這次是鍾欣凌第3度角逐金鐘戲劇節目女主角獎，她也感謝《拜六禮拜》的導演、製作團隊與演員，直呼「跟你們一起工作，我真的每天都如沐春風！」更向劇中角色周瑞秋說：「妳讓我覺得當個演員是一件好棒的事啊！」

No.3 柯佳嬿｜《如果我不曾見過太陽》

網路聲量：827筆

柯佳嬿在《如果我不曾見過太陽》中挑戰後天失明的電台DJ「夏天晴」，角色登場時帶著神祕感，隨著劇情推進，才逐漸揭露她其實是江曉彤遭遇重大創傷後解離出的內在人格之一。這次對柯佳嬿而言，最大的挑戰之一，是詮釋江曉彤分裂出的不同人格，不只要演出失明者的狀態，也必須從聲音、神態與細微表情，掌握不同人格的表演差異。

曾兩度拿下金鐘戲劇節目女主角獎的柯佳嬿，這次第3度角逐女主角獎。從過往作品到這次對多重人格的詮釋，她持續挑戰不同類型的角色，也讓觀眾再次把焦點放在她的表演細節上，「佳嬿的演技真的是太狂了，那個不同人格間的轉換整個讓我起雞皮疙瘩」、「這次太陽前半段有驚豔到我，盲人那段演很好」、「超級強大！一看眼神就知道他在模仿李沐還是江齊」。得知入圍後，柯佳嬿也表示：「謝謝評審，能夠入圍非常開心，期待典禮當天跟大家見面。」

No.2 楊貴媚｜《我們與惡的距離II》

公視提供

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網路聲量：866筆

楊貴媚在《我們與惡的距離II》中挑戰高家大媽「高張玉敏」，從早年出身清苦、一路走進政壇，到嫁入政治世家後扛起家族政治版圖，角色既有強勢的政治手腕，也有複雜的家庭關係；她曾為了政治利益利用丈夫的私生女高政茗，面對親生兒子高政光時，卻又展現出截然不同的保護與偏愛。

楊貴媚細膩呈現角色在政治與家庭之間的拉扯，讓網友對她的表現印象深刻，「楊貴媚在《我們與惡的距離II》裡面的演出，我覺得真的不用多說，她的厲害就是你不太會覺得她在演」、「我選楊貴媚，那個政治人物的手腕和地方派系的草根味，真的不是每個女演員都演得出來的」，還有人形容「媚姐在這個角色裡真的演的很傳神，完全把這個角色的精髓詮釋出來」。

曾兩度拿下金鐘戲劇節目女主角獎的楊貴媚，這次第3度角逐女主角獎。得知入圍後，她表示「謝謝評審能夠看見自己」，也特別感謝製作人林昱伶、導演林君陽、編劇呂蒔媛，以及一路合作的演員與幕後工作人員。她也特別提到，「謝謝呂蒔媛老師寫出這麼深刻的人物，也謝謝每一位對戲敬業的演員，讓角色有了溫度。」

No.1 邵雨薇｜《動物園》

Disney+提供

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網路聲量：966筆

邵雨薇在《動物園》中飾演廣告公司創意總監「朱欣葵」，原本講求效率與結果，卻因工作受挫被公司冷凍，為重返廣告界接下壽山動物園品牌改造案，進入園區實習。從被獼猴搶走鳳梨酥、遭資深保育員蘇冠州（王柏傑飾）訓斥，到餵羊、清理動物排泄物，她在開拍前也接受至少3週密集訓練，呈現朱欣葵從精明幹練到逐漸放下防備的變化。

這次邵雨薇憑《動物園》首度入圍第61屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，得知消息後直到隔日凌晨才在社群平台分享心情，笑說自己「感覺來得很慢」。她也在入圍感言中感謝劇組與角色，直言「一拿到劇本就搶著想演」。許多網友也表示透過《動物園》注意到邵雨薇，對於她的精湛演技給予高度肯定：「雨薇這兩部表演都很棒，《動物園》裡很多細膩的小動作小表情都抓很好，再次入圍金鐘替她開心」、「雖然動物園劇情沒有什麼抓馬，情緒也沒有太多大起大落的地方，但她真的全程都非常自然，有時候這種反而更難」、「動物園真的好看，也是我第一次完整、認真的看邵雨薇演戲，跟以前對她的印象很不一樣，感覺進步好多、好自然」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年9月15日至2026年10月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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