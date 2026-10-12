2026-10-12 18:05 女子漾／編輯王廷羽
《惡靈古堡：爆發夜》票房破1.3億！導演竟沒看過系列電影，萬聖節夜光海報、遊戲彩蛋曝光
恐怖電影《惡靈古堡：爆發夜》票房氣勢驚人！由《凶器》導演札克克瑞格重新打造的經典遊戲改編電影，上映後連續4週拿下全台週末票房冠軍，累計票房突破1.3億元，全球更狂賣超過百億台幣。沒想到導演近日竟自爆，自己雖然是《惡靈古堡》資深玩家，卻從沒看過任何一部系列電影，反而選擇從遊戲出發，打造全新的恐怖世界。
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《惡靈古堡：爆發夜》連霸4週票房冠軍！全球狂賣百億
《惡靈古堡：爆發夜》連霸4週票房冠軍！全球狂賣百億
《惡靈古堡：爆發夜》上映4週人氣依舊不減，連續4週拿下全台週末票房冠軍，累計票房突破新台幣1.3億元，也成為2026年好萊塢電影在台灣拿下週末票房冠軍次數第二多的作品。
不只台灣票房亮眼，電影在全球同樣受到歡迎！根據索尼影業公布的數據，北美累計票房突破1.39億美元，全球票房更超過3.2億美元，約新台幣102.2億元，刷新導演札克克瑞格的個人票房紀錄，中國市場上映首週就拿下4,061萬美元，日本開片票房也達366萬美元，讓這部經典遊戲改編電影再次成為話題。
導演竟沒看過《惡靈古堡》系列電影！原來是資深遊戲迷
導演竟沒看過《惡靈古堡》系列電影！原來是資深遊戲迷
最讓人意外的是，這次重新打造《惡靈古堡》的導演札克克瑞格，竟然從來沒有看過任何一部過去的系列電影！他近日接受外媒訪問時透露，自己一直都是《惡靈古堡》遊戲的忠實玩家，但對過去的真人電影並不熟悉。因此，這次接手新作時，他沒有打算延續舊版電影的故事，而是從自己最喜歡的遊戲世界尋找靈感。曾執導《凶器》、《宿劫》的札克克瑞格，這次也將自己擅長的恐怖氛圍融入《惡靈古堡》，讓熟悉遊戲的觀眾能從電影中找到不少驚喜。
《惡靈古堡》遊戲彩蛋藏在哪？綠色藥草、急救噴霧都出現
《惡靈古堡》遊戲彩蛋藏在哪？綠色藥草、急救噴霧都出現
如果是《惡靈古堡》的老玩家，看電影時可要特別注意畫面細節！札克克瑞格特別在電影中藏入不少遊戲彩蛋，包括玩家熟悉的「綠色藥草」與「急救噴霧」，都悄悄出現在電影裡。這兩項道具在遊戲中相當經典，也讓玩家多了尋找彩蛋的樂趣。
對沒玩過遊戲的觀眾來說，可以單純享受電影帶來的驚悚氣氛；至於資深玩家，則不妨睜大眼睛，看看自己能認出多少熟悉的遊戲元素。
萬聖節恐怖氣氛再升級！10月16日推出「厄夜之鼠」夜光海報
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迎接萬聖節，《惡靈古堡：爆發夜》也準備了特別的觀影驚喜！電影宣布自10月16日起推出第五週觀影特典，凡購買電影票一張，即可依戲院活動規定兌換「厄夜之鼠」款A3夜光海報一張。這次海報以電影中令人印象深刻的雙頭鼠為主角，搭配X光視覺呈現，最特別的是還加入夜光設計，關燈後能看到不同效果，恐怖感十足。特典數量有限、送完為止，想收藏的影迷記得留意各戲院公告。
索尼影業年度票房破10億！安海瑟薇驚悚新片也接力熱映
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《惡靈古堡：爆發夜》票房持續攀升，也帶動近期電影市場的熱度。除了這部恐怖強片，由安海瑟薇、達珂塔強森主演的心理驚悚電影《不存在的罪人》同樣表現亮眼，全球票房已突破1.13億美元，約新台幣36.11億元。另外，《蜘蛛人：重生日》也將於10月16日起推出第十二週觀影特典「破曉前行」款A3海報，數量有限、送完為止，想收藏的影迷別錯過！
隨著萬聖節腳步接近，想進戲院感受驚悚氣氛的觀眾，不妨把《惡靈古堡：爆發夜》列入近期片單，還有機會收藏特別的夜光海報！
精華 FAQ
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電影上映後連續4週拿下全台週末票房冠軍，累計票房已突破新台幣1.3億元，顯示在台灣市場人氣相當穩定，也成為近期最受矚目的恐怖片之一。
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札克克瑞格自稱是《惡靈古堡》遊戲的忠實玩家，但從沒看過系列真人電影，因此接手新作時沒有延續舊版電影，而是直接從遊戲世界發想，打造全新的恐怖氛圍。
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片中藏有玩家熟悉的綠色藥草與急救噴霧等經典道具，10月16日起還推出第五週特典「厄夜之鼠」A3夜光海報，購票即可依戲院規定兌換，數量有限送完為止。
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