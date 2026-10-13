2026-10-13 09:30 女子漾／編輯張念慈
《蘭香如故》輸了！騰訊最高熱度陸劇TOP10：劉亦菲《夢華錄》奪亞軍，冠軍至今難超越
2026年陸劇競爭激烈，譚松韻、劉學義主演的《蘭香如故》更是人氣大爆發，竟然擠下《長相思》、《星漢燦爛》等經典爆款，成功登上騰訊歷年熱度前三名！中國「新浪娛樂」公布「騰訊視頻站內熱度峰值TOP10」榜單，究竟還有哪些陸劇成功擠進前十名？一起來看看這10部高人氣作品，有哪些值得重刷的理由！
騰訊最高熱度陸劇TOP10：《餘生，請多指教》
主演：肖戰、楊紫｜最高熱度：31,678
肖戰、楊紫主演的《餘生，請多指教》，堪稱甜寵現代劇的代表作之一！故事講述音樂系大學生林之校，因為父親生病住院，意外認識主治醫師顧魏。原本生活毫無交集的兩人，在一次次相處中逐漸產生好感，展開一段溫暖又療癒的愛情故事。
比起灑狗血的豪門戀愛，《餘生，請多指教》更著重兩人在愛情、家庭與人生選擇之間的成長。肖戰飾演外冷內熱的醫師顧魏，搭配楊紫自然可愛的演出，讓不少觀眾看完直呼想談戀愛。該劇在騰訊站內最高熱度達31,678，成功擠進歷年榜單第十名。
騰訊最高熱度陸劇TOP9：《開端》
主演：白敬亭、趙今麥｜最高熱度：31,734
誰說只有古裝甜寵劇才能創造高熱度？白敬亭、趙今麥主演的《開端》，靠著燒腦懸疑劇情，成為2022年最受討論的陸劇之一！故事從一輛即將爆炸的公車展開，大學生李詩情與遊戲設計師肖鶴雲，意外陷入無法逃脫的時間循環。無論兩人如何努力，只要公車爆炸，時間就會重新開始，他們必須在一次次死亡與重生之間，找出爆炸真相。
《開端》最厲害的地方，在於每一次循環都能揭露新的線索，讓觀眾忍不住跟著猜測誰才是真正的凶手。劇中對公車乘客的人生故事也有細膩刻畫，懸疑之外還帶有感人情節。最高熱度31,734，證明好劇本同樣能創造驚人話題。
騰訊最高熱度陸劇TOP8：《與鳳行》
主演：趙麗穎、林更新｜最高熱度：31,784
趙麗穎、林更新繼《楚喬傳》之後再度合作，光是這個組合就讓劇迷等了好多年！《與鳳行》改編自九鷺非香小說《本王在此》，講述魔界碧蒼王沈璃，在逃婚途中意外落入凡間，遇見看似病弱、實則身分不凡的行止神君。
兩人從凡間相識到仙魔兩界重逢，明明深愛彼此，卻因為身分與責任無法輕易相守。《與鳳行》除了趙麗穎霸氣的女王爺造型，林更新飾演的行止更是嘴上愛逗弄沈璃，關鍵時刻卻總會默默守護她。兩人多年後再度搭檔，默契依舊，讓這部仙俠劇創下31,784的最高熱度。
騰訊最高熱度陸劇TOP7：《許我耀眼》
主演：趙露思、陳偉霆｜最高熱度：32,638
2025年最讓人意外的陸劇黑馬之一，就是趙露思、陳偉霆主演的《許我耀眼》！這部劇沒有仙俠世界，也沒有宮廷權謀，卻靠著充滿算計的婚姻關係，讓觀眾追到停不下來。趙露思飾演的許妍，為了擺脫原生家庭帶來的限制，努力打造完美的人生形象，甚至隱瞞真實家庭背景，嫁給陳偉霆飾演的豪門繼承人沈皓明。
然而，看似幸福的婚姻，其實從一開始就建立在謊言之上。當許妍的祕密逐漸曝光，兩人從甜蜜夫妻變成互相試探的對手，感情也迎來巨大考驗。《許我耀眼》將婚姻博弈、女性成長與追妻火葬場結合，趙露思更憑藉角色的清醒與野心，引發不少女性觀眾共鳴，最高熱度達32,638。
騰訊最高熱度陸劇TOP6：《雪中悍刀行》
主演：張若昀、李庚希｜最高熱度：32,872
張若昀不只《慶餘年》厲害，另一部古裝代表作《雪中悍刀行》同樣衝進騰訊歷年熱度前十名！《雪中悍刀行》改編自烽火戲諸侯同名小說，講述北椋世子徐鳳年，表面上是個不學無術的紈褲子弟，實際上卻背負家族與天下命運。在父親徐驍的安排下，他逐步踏入江湖，結識各路高手，也慢慢理解自己肩上的責任。
劇中不只有江湖高手對決，還融合廟堂權謀、家族恩怨與父子情感。張若昀將徐鳳年從玩世不恭到逐漸成熟的轉變詮釋得相當鮮明。雖然部分武打場面曾引發爭議，但《雪中悍刀行》依然憑藉龐大的小說粉絲基礎與人物魅力，創下32,872的最高熱度。
騰訊最高熱度陸劇TOP5：《星漢燦爛·月升滄海》
主演：吳磊、趙露思｜最高熱度：33,142
提到讓觀眾嗑到瘋掉的古裝CP，絕對不能漏掉吳磊、趙露思主演的《星漢燦爛·月升滄海》！故事講述自幼缺乏父母關愛的程少商，遇見背負家族血仇的少年將軍凌不疑。兩人一開始互相試探，卻在經歷一次次危機後逐漸動心。
吳磊飾演的凌不疑，表面冷酷寡言，面對程少商卻總是忍不住偏愛，霸氣護妻的橋段讓劇迷看得少女心爆發。而趙露思飾演的程少商，也不是只會等待男主角保護的柔弱女子，她聰明、倔強，面對不合理的家族規矩，總有自己的想法。除了甜蜜愛情，《星漢燦爛》還融合宅鬥、復仇與家國情懷，讓整部劇充滿反轉，最高熱度達33,142，至今仍是許多劇迷心中的古裝愛情代表作。
騰訊最高熱度陸劇TOP4：《長相思》第一季
主演：楊紫、張晚意、鄧為、檀健次｜最高熱度：33,144
楊紫主演的《長相思》當年有多紅？光是小夭究竟該選誰，就能讓網友吵個不停！《長相思》改編自桐華同名小說，講述流落民間多年的皓翎王姬小夭，化名玟小六，在清水鎮過著平凡生活，直到她先後與瑲玹、塗山璟、相柳等人產生情感糾葛，才逐漸捲入錯綜複雜的王族權力鬥爭。
劇中三位男主角各有魅力，張晚意飾演的瑲玹深情卻背負野心，鄧為飾演的塗山璟溫柔專情，檀健次飾演的相柳則愛得隱忍又虐心。三條感情線讓觀眾分成不同陣營，甚至連大結局後都還在討論誰才是最適合小夭的人。《長相思》第一季以33,144的最高熱度排名第四，至今仍是仙俠虐戀劇的重要代表。
騰訊最高熱度陸劇TOP3：《蘭香如故》
主演：譚松韻、劉學義｜最高熱度：33,491
2026年最強古裝黑馬之一，絕對少不了譚松韻、劉學義主演的《蘭香如故》！這部劇以宅鬥、復仇與女性逆襲為主軸，沒有一路開掛的女主角，反而透過步步為營的生存智慧，讓觀眾越追越上癮。
故事講述沈家千金沈嘉蘭原本與林錦岐訂有婚約，卻因朝堂風雲突變，導致沈家慘遭滅門。僥倖逃出生天的她，只能隱姓埋名，以許蘭香的身分進入林府，從最底層的三等丫鬟重新開始。
面對林府複雜的人際關係與宅門算計，蘭香沒有輕易向命運低頭，而是憑藉聰明才智，一步步為自己爭取生存空間。《蘭香如故》除了譚松韻細膩的演技，劉學義飾演的林錦岐也充滿話題。兩人從昔日婚約牽絆，到身分懸殊下重新相遇，情感拉扯格外虐心。該劇最高熱度達33,491，超越《長相思》、《星漢燦爛》等熱門古裝劇，成功登上騰訊歷年熱度第三名，距離亞軍《夢華錄》僅差29點！
騰訊最高熱度陸劇TOP2：《夢華錄》
主演：劉亦菲、陳曉｜最高熱度：33,520
劉亦菲、陳曉主演的《夢華錄》，至今仍是許多劇迷心中難以超越的古裝愛情劇！故事講述經營茶坊的趙盼兒，原本一心等待未婚夫歐陽旭高中後迎娶自己，沒想到對方考取功名後竟然變心，讓她決定親自前往京城討回公道。
在這趟旅程中，她與孫三娘、宋引章兩位好姊妹互相扶持，從經營小茶坊開始，一步步在繁華京城闖出自己的事業。劉亦菲飾演的趙盼兒清醒獨立，面對渣男背叛沒有一蹶不振，反而努力掌握自己的人生；陳曉飾演的顧千帆則外表冷峻，卻總在關鍵時刻默默守護趙盼兒。
兩人的愛情戲充滿曖昧張力，加上三位女性互相扶持、共同創業的故事，讓《夢華錄》兼具浪漫與女性成長魅力。該劇以33,520的最高熱度排名第二，即使播出多年，仍是騰訊歷年熱度榜的代表作品。
騰訊最高熱度陸劇TOP1：《慶餘年》第二季
主演：張若昀、李沁｜最高熱度：34,389
冠軍果然是它！張若昀主演的《慶餘年》第二季，以34,389的最高熱度穩坐騰訊歷年榜首，也是這份TOP10榜單中唯一突破34,000的作品。《慶餘年》系列改編自貓膩同名小說，故事圍繞擁有現代記憶的范閑展開。第一季留下不少懸念，第二季則延續范閑與慶帝、陳萍萍及朝廷各方勢力之間的權力角逐。
范閑表面上總是笑嘻嘻，甚至經常用幽默方式化解危機，但實際上心思縝密，面對敵人時也絕不手軟。第二季不只有更加複雜的朝堂鬥爭，范閑與林婉兒的感情發展、與慶帝之間的父子關係，以及陳萍萍暗藏的計畫，都成為觀眾討論焦點。
《慶餘年》最成功的地方，在於它能把嚴肅的權謀故事拍得幽默又緊張，每個角色都有自己的立場與算計，讓觀眾很難預測下一步發展。除了站內熱度稱霸，《慶餘年》第二季的播放表現也相當突出。
騰訊最高熱度陸劇排行榜，為何古裝劇特別吃香？
觀察這份TOP10榜單，可以發現古裝題材占據多數席次，從《慶餘年》的朝堂權謀、《夢華錄》的女性創業，到《長相思》的仙俠虐戀，以及《蘭香如故》的宅鬥逆襲，每部都有鮮明的故事特色。
不過，現代劇也並非沒有競爭力。像《許我耀眼》靠著婚姻博弈創造話題，《開端》以時間循環與懸疑推理成功突圍，都證明只要劇情夠吸引人，即使沒有華麗的古裝場景，也能衝出高人氣。
這份榜單最值得注意的，還是2026年《蘭香如故》以33,491的最高熱度，成功擠進前三名，距離《夢華錄》只差29點。未來是否有新劇能挑戰《慶餘年》第二季34,389的紀錄，也成為值得觀察的焦點。