2026-10-12 17:10 女子漾／編輯張念慈
《魅影神捕》超好嗑！羅雲熙、方逸倫高顏值雙神捕 破解6大詭案 9大看點一次看
羅雲熙古裝新劇《魅影神捕》話題十足！這次他化身表面風流、實則心機深沉的落難皇子，與方逸倫組成高顏值「雙神捕」，聯手破解一連串離奇命案。《魅影神捕》結合古裝懸疑、民俗驚悚與宮廷權謀，全劇以八大詭異奇案串聯17年前的皇室血案，喜歡《唐朝詭事錄》的觀眾，可以先把這部加入追劇清單！
《魅影神捕》劇情介紹：落難皇子假扮富家公子，潛入神捕司追查17年前血案
《魅影神捕》改編自王珂同名小說，由羅雲熙、方逸倫、沈羽潔、何泓姍主演。故事發生在架空的大世王朝，羅雲熙飾演的「黎斯」表面是揮金如土、風流瀟灑的青陽公子，實際上卻是背負皇室祕密的落難皇子。
為了查明17年前「四皇子之死」的真相，黎斯刻意設局讓自己捲入案件，藉機進入專門偵辦重大命案的神捕司。他在這裡遇上嫉惡如仇的蒙銳（方逸倫 飾）、擅長驗屍的白珍珠（沈羽潔 飾），三人從互相試探到攜手破案，逐漸建立默契。
沒想到，天荒城接連發生少女失蹤、傀儡殺人、鬼船索命等離奇事件，原本看似毫無關聯的命案，竟逐步牽出神祕的「五絕詭術」，以及亡國勢力「離羅」的復國陰謀。當黎斯越來越接近真相，也發現當年皇室血案背後，可能藏著更可怕的祕密。
《魅影神捕》看點1：羅雲熙演雙面公子！風流富少竟是落難皇子
羅雲熙這次在《魅影神捕》飾演的黎斯，根本是古裝版的「扮豬吃老虎」高手！表面上，他是天荒城人人熟知的青陽公子，整天花錢享樂、舉止風流，彷彿對任何事情都漫不經心。實際上，這副紈褲模樣全是偽裝，真正的黎斯心思縝密、擅長觀察人心，每一步行動都有自己的盤算。
最讓人意外的是，他為了進入神捕司，竟故意讓自己成為案件嫌疑人，甚至留下傀儡娃娃作為線索，引導神捕主動找上門。原來，他真正想要的，是藏在神捕司裡的一份17年前舊案卷宗。當年木蘭獵場究竟發生什麼事？四皇子之死又為何成為不能提起的祕密？黎斯的真實身分，也讓整部劇從普通刑偵故事，變成一場危機四伏的皇室復仇之旅。
《魅影神捕》看點2：羅雲熙、方逸倫雙男主太養眼！首次交手就打起來
喜歡看雙男主互相鬥嘴、聯手破案的觀眾，《魅影神捕》這對搭檔很值得關注！羅雲熙飾演的黎斯擅長動腦，做事看似漫不經心，卻總能比別人更早察覺關鍵細節；方逸倫飾演的蒙銳則個性直接、武藝高強，遇到不公不義的事情，絕對不會坐視不管。
兩人初次交鋒就充滿火藥味！黎斯為了尋找舊案卷宗，深夜潛入神捕司的天樞閣，沒想到撞見蒙銳，雙方當場展開激烈交手。一個善於布局，一個行動果決，從彼此懷疑到逐漸建立信任，兩人的搭檔關係也成為劇情的重要支線。尤其當案件牽涉朝廷權貴時，兩人究竟能否繼續相信彼此，更讓人好奇。
《魅影神捕》看點3：9名少女遭抽乾鮮血！傀儡娃娃深夜擄人
《魅影神捕》最讓人毛骨悚然的案件之一，就是天荒城少女接連失蹤事件。奇怪的是，目擊者聲稱擄走少女的凶手，竟然是一個只有三尺高的傀儡人！如此荒謬的說法，讓整座城陷入恐慌，甚至有人懷疑是鬼怪作祟。隨著白珍珠深入調查，失蹤少女的下落逐漸浮現，沒想到等待眾人的竟是九具少女乾屍，而且死者體內的鮮血幾乎被抽乾！
更驚悚的是，這起案件還牽涉一種以少女鮮血煉製的「九轉枯骨香」，讓原本看似單純的綁架案，變成一場精心設計的連環殺局。而黎斯身邊原本即將出嫁的侍女青蕪，也不幸捲入這場命案。當案件傷害到自己重視的人，向來冷靜的黎斯，這次還能維持理智嗎？
《魅影神捕》看點4：沈羽潔演聰明女仵作！靠屍體線索揭穿鬼神騙局
古裝懸疑劇少不了驗屍高手，而《魅影神捕》的女仵作白珍珠，正是神捕團不可或缺的重要人物。由沈羽潔飾演的白珍珠，擅長從死者身上的細微痕跡尋找證據，即使面對令人不寒而慄的命案，也能保持冷靜。
當眾人相信少女失蹤是傀儡妖物作祟時，白珍珠卻能從屍體狀態、死亡方式與現場痕跡，逐步拼湊出案件真相。她與黎斯、蒙銳的合作也相當有趣，黎斯負責推理布局，蒙銳擅長武力追查，白珍珠則用驗屍專業提供證據，三人剛好形成互補。對喜歡聰明女主角的觀眾來說，白珍珠不需要等待別人拯救，反而經常是破解案件的關鍵。
《魅影神捕》看點5：何泓姍飾演神捕司掌司！她知道17年前的皇室祕密？
除了羅雲熙、方逸倫和沈羽潔組成的神捕團，何泓姍飾演的「軒轅善」同樣值得關注！身為神捕司掌司，軒轅善掌握重要的辦案資源，也對黎斯刻意接近神捕司的行為抱持懷疑。畢竟，一個看似只懂享樂的富家公子，怎麼會突然對多年以前的皇室舊案產生興趣？
更耐人尋味的是，軒轅善與17年前木蘭獵場的往事也存在關聯。當黎斯試圖追查四皇子死亡真相時，她究竟會成為協助他的人，還是阻止他繼續調查的關鍵人物？這條充滿猜忌與權力角力的人物線，也讓《魅影神捕》多了一層朝廷政治鬥爭的懸疑感。
《魅影神捕》看點6：食人植物、狼人、鬼船！8大詭異奇案挑戰膽量
如果以為少女乾屍案已經夠恐怖，那可就太小看《魅影神捕》了！全劇以八大詭異奇案串聯故事，還有許多光聽名字就讓人頭皮發麻的案件。像是黑風林深處竟藏著巨大的「天魔羅食人株」，三十六名孩童成為神祕儀式的目標；東南船王府的大湖中，則出現令人不寒而慄的水中屍林。
另外還有月圓之夜化身狼人的少年、在眾人面前突然飛升成仙的退休老臣，以及整座村莊居民突然變成嗜血狂人的離奇事件。最不可思議的是，明明已經死亡多日的皇太孫，竟然還能像活人一樣自由活動！究竟這些現象真的涉及妖魔鬼怪，還是有人利用奇術與機關製造假象？每一宗案件都考驗神捕團的膽量與推理能力。
《魅影神捕》看點7：五絕詭術藏亡國陰謀！離奇命案竟是復國計畫
《魅影神捕》表面上是一部古裝刑偵劇，但隨著神捕團接連偵破案件，眾人逐漸發現，真正的敵人可能一直藏在幕後。劇中最關鍵的神祕力量，就是亡國「離羅」遺留下來的五絕詭術。
離羅餘孽試圖利用各種詭異手段製造恐慌，讓原本平靜的大世王朝陷入混亂，並暗中推動復國陰謀。這也代表神捕團面對的，早已不只是普通的殺人凶手，而是一群有組織、有計畫，甚至可能滲透朝廷的危險勢力。尤其黎斯正在調查的四皇子之死，是否也與離羅勢力有關？當個人的身世祕密與國家安危交織，黎斯究竟會選擇追查自己的過去，還是先守護眼前的百姓？
《魅影神捕》看點8：《陳情令》導演鄭偉文操刀！民俗恐怖結合古裝美學
《魅影神捕》由曾執導《陳情令》的鄭偉文，攜手劉崇共同執導，陳宇晗、侯文雯擔任編劇。與一般古裝劇偏重華麗服裝、浪漫場景不同，《魅影神捕》更強調神祕、陰森的東方懸疑氛圍。
劇中將傳統民俗文化融入案件，透過傀儡、神祕儀式、古老傳說與各種奇術，營造出真假難辨的詭異世界，尤其神捕團每次走進陌生村落或危險禁地，都可能遇見無法用常理解釋的現象。對於喜歡《唐朝詭事錄》那種充滿民俗怪談、懸疑推理的觀眾，《魅影神捕》同樣有不少值得關注的元素。
《魅影神捕》看點9：原著小說改編！30集主打懸疑探案與雙男主默契
《魅影神捕》改編自王珂同名古裝懸疑推理小說，原著便以離奇案件與神捕人物關係為特色。這次電視劇把黎斯尋找四皇子死亡真相作為主要故事線，再透過不同命案逐漸揭露更龐大的陰謀。
與一般古裝甜寵劇不同，《魅影神捕》將重心放在懸疑推理、角色身世、江湖恩怨與朝廷權謀。
而羅雲熙、方逸倫的搭檔關係，也是吸引觀眾的一大原因。一個冷靜聰明、擅長布局，一個武藝高強、性格直率，兩人從彼此試探到並肩作戰，既有鬥智，也有生死與共的情誼。全劇共30集，對喜歡懸疑探案、又想欣賞高顏值古裝男神的觀眾來說，確實很有吸引力。
《魅影神捕》線上看、集數與播出資訊
- 劇名：《魅影神捕》
- 類型：古裝、懸疑、推理、權謀
- 主演：羅雲熙、方逸倫、沈羽潔、何泓姍
- 導演：鄭偉文、劉崇
- 集數：全30集
- 播出平台：愛奇藝、愛奇藝國際站
- 播出年份：2026年
《魅影神捕》好看嗎？喜歡《唐朝詭事錄》的觀眾可以追
如果喜歡《唐朝詭事錄》那種詭異案件與古代推理結合的故事，《魅影神捕》很適合列入追劇清單。從九具少女乾屍、食人植物到死而復生的皇太孫，每一宗案件都有強烈的懸疑感，再加上羅雲熙、方逸倫的雙神捕組合，讓整部劇兼具視覺魅力與故事張力。
《魅影神捕》全劇30集，已於2026年在愛奇藝上線。想看羅雲熙再次挑戰古裝角色，或偏愛懸疑燒腦、民俗驚悚題材的觀眾，不妨把這部收進片單。