2026-10-12 17:00 女子漾／編輯周意軒
原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看
軍閥少帥遇上清寒女學生，這場戀愛從一開始就危險重重！丞磊、徐若晗主演的民國陸劇《玉簟秋》於10月12日開播，從刺殺疑案、身分差距到多角感情糾葛，讓男女主角才剛相遇，就被捲進難以脫身的愛恨漩渦。原著的極端虐戀情節也成為討論焦點，但小說有多瘋、劇版會改多少，可得分開看！
《玉簟秋》劇情介紹
徐若晗飾演的葉平君家境清寒，為了籌措母親的醫藥費，前往湘西會館工作。沒想到上班第一天，就捲入刺殺虞家五少虞昶軒的風波，連自己也被當成嫌疑人。
為了洗刷冤屈，葉平君與虞昶軒立下十日內找出真兇的賭約。原本只想救母、自保的她，就此與這位難以捉摸的少帥產生交集。隨著兩人越走越近，青梅竹馬江學廷的歸來，又讓這段關係變得更加複雜。
《玉簟秋》人物介紹
丞磊飾演虞昶軒：強勢少帥，偏偏遇上不肯低頭的她
虞昶軒是虞家五少，也是與葉平君捲入刺殺事件的關鍵人物。桀驁、強勢的他，習慣掌握局面，卻遇上一位有自己的想法、敢與他周旋的女學生。這個角色的看點，就在於他如何面對自己無法輕易掌控的人與感情。當少帥的權勢碰上葉平君的堅持，兩人的相處自然少不了試探與交鋒。
徐若晗飾演葉平君：為救母闖入險局，努力守住人生選擇
葉平君的故事從救母開始。經濟壓力讓她走進會館，一場刺殺案又將她推向虞昶軒，生活接連出現意料之外的變化。面對身分懸殊的少帥，她必須一邊尋找脫困的方法，一邊處理逐漸滋生的感情。從清寒女學生被迫走進權勢世界，她如何保住自己的意志，是追劇時值得關注的主線。
劉冬沁飾演江學廷：青梅竹馬歸來，感情局勢再添變數
江學廷與葉平君從小一起長大，歸國後在軍中任職。他的出現，讓葉平君與虞昶軒之間多了一段無法忽略的過往。熟悉的青梅竹馬，是否仍是記憶中的那個人？這條人物線讓感情糾葛多了幾分懸念。
郭宇欣飾演陶紫宜：富家千金加入，愛而不得埋下危機
郭宇欣飾演的陶紫宜是一位富家千金，對虞昶軒的感情，讓她成為這場愛恨關係中的重要變數。相較於葉平君，她擁有截然不同的成長環境與處事方式。當心意得不到回應，陶紫宜會如何面對失落，又會如何影響男女主角的關係，是這個角色的戲劇重點。
《玉簟秋》亮點1：十日破案賭約，戀愛還沒開始就先拚命
《玉簟秋》的開場直接把女主角推進危機。葉平君與虞昶軒的交集，建立在刺殺案與嫌疑之上，兩人首先要處理的，就是眼前的生存難題。十日破案的期限，也讓角色有了必須持續接觸的理由。她要證明清白，他要查出真相，合作之中又藏著戒心，替後續的感情發展埋下引線。
《玉簟秋》亮點2：丞磊、徐若晗上演「對抗路CP」
從官方釋出的預告與花絮來看，兩人的互動主打試探、衝突與曖昧，包含耳垂吻、近距離交鋒等片段，讓「想靠近又不肯認輸」的氣氛成為宣傳重點。喜歡看男女主角互相過招的觀眾，可以留意兩人如何從帶著目的接近，逐漸變成會被對方牽動情緒。比起單看親密戲，這段關係中誰先卸下戒心，同樣值得追。
《玉簟秋》亮點3：青梅竹馬、富家千金加入，人人都有自己的執念
江學廷帶來葉平君的過往，陶紫宜則讓虞昶軒面臨另一段感情糾葛。幾個人的關係交錯，也讓男女主角的選擇無法只考慮彼此。尤其在軍閥割據的背景下，身分、利益與感情相互牽動。有人想留住愛，有人想掌握局勢，同一個決定，可能同時改變好幾個人的命運。
《玉簟秋》亮點4：原著「超毀三觀」話題，讓改編尺度受到關注
依你提供的報導，原著涉及強制愛、囚禁孕妻及悲劇走向等爭議情節。這類故事的刺激感，來自人物被推向極端處境，也容易引發讀者對占有欲、傷害與愛情界線的討論。不過，網路流傳的「差點與親生女兒發生關係」等說法，涉及番外與身世誤認，不能直接當成劇版看點。目前也沒有足夠的官方資訊，證實電視劇會呈現這些橋段。撰寫開播介紹時，宜將其定位為原著爭議，避免讓讀者誤以為已在劇中發生。
《玉簟秋》亮點5：劇版主打亂世攜手，結局不能照小說猜
原著爭議再大，改編後的人物與故事仍可能出現調整。芒果TV官方簡介強調，虞昶軒與葉平君將在戰火中突破阻隔、共同面對命運，劇版宣傳明顯加入了家國與信仰的主線。因此，小說中的悲劇不能直接視為電視劇結局。兩人的感情會如何發展、人物是否保留原著的極端行為，都還要隨播出內容確認。
《玉簟秋》亮點6：張豐毅、徐帆等演員加盟，感情戲之外還有權勢角力
除了丞磊、徐若晗，《玉簟秋》演出陣容還包括王麗坤、代雲帆、劉冬沁、張雲龍、張豐毅、周潔瓊、昌隆、徐帆、郭宇欣與徐正溪。在這個身分與權勢影響人生選擇的故事裡，長輩、家族與各方人物的介入，都可能讓男女主角的處境更加棘手。追劇時，除了關注CP互動，也能看看誰才是左右局勢的關鍵人物。
《玉簟秋》播出資訊
首播日期：2026年10月12日
集數：40集
主演：丞磊、徐若晗
改編原著：靈希同名小說《玉簟秋》
中國播出平台：湖南衛視、芒果TV
線上觀看：芒果TV；愛奇藝