2026-10-12 15:05 女子漾／編輯王廷羽
K-POP神曲變交響樂！厲旭、俞利11月來台《SM CLASSICS LIVE》開唱，票價、搶票時間一次看
ELF、SONE準備搶票！Super Junior厲旭與少女時代俞利確定11月來台，攜手登上《SM CLASSICS LIVE 2026 IN TAIPEI》舞台！這場由SM Entertainment打造的K-POP管弦音樂會，將於11月14、15日在臺北國家音樂廳舉辦3場演出，厲旭擔任特別演唱嘉賓，俞利則首度挑戰Moderator角色，帶領粉絲用交響樂重新感受SM家族的經典歌曲。這篇女子漾整理演出亮點、票價及搶票資訊，想聽K-POP神曲變身交響樂的粉絲快筆記！
文章目錄
亮點1. K-POP神曲變交響樂！SM家族經典重新演繹
亮點1. K-POP神曲變交響樂！SM家族經典重新演繹
熟悉的K-POP神曲，變成交響樂會有多震撼？SM Entertainment於2020年成立古典音樂品牌SM CLASSICS，將旗下經典歌曲重新編曲，透過弦樂、木管、銅管及打擊樂，讓流行音樂展現不同魅力。從東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代，到Red Velvet、NCT、aespa，SM娛樂30多年來累積無數經典作品。這次將由NSO國家交響樂團擔綱演奏，讓粉絲有機會透過大型管弦編制，重新感受熟悉的K-POP旋律。
亮點2. SUPER JUNIOR厲旭獻唱！曾登維也納音樂廳
亮點2. SUPER JUNIOR厲旭獻唱！曾登維也納音樂廳
SUPER JUNIOR成員厲旭以清澈細膩的嗓音深受粉絲喜愛，這次將以Guest Vocalist身分登上台北舞台，與大型管弦樂團合作演出，讓ELF聽見不同於一般演唱會的厲旭！其實厲旭早已多次參與《SM CLASSICS LIVE》，今年2月更前進奧地利，在維也納音樂廳與維也納交響樂團同台。這次終於輪到台灣粉絲親耳感受他的歌聲與交響樂交織的魅力！
亮點3. 少女時代俞利首度擔任Moderator
亮點3. 少女時代俞利首度擔任Moderator
除了厲旭，少女時代俞利的加入同樣讓粉絲驚喜！這次她將首度擔任《SM CLASSICS LIVE》Moderator，以全新身分參與演出，陪伴觀眾走進K-POP與古典音樂交會的世界。從少女時代出道至今，俞利橫跨音樂、戲劇、綜藝與主持領域，這次則將在國家音樂廳展現不同面貌。厲旭負責獻唱、俞利擔任Moderator，兩位SM代表性藝人同場現身，光是陣容就讓粉絲心動！
亮點4. 從首爾、東京到維也納！首度登上台北國家音樂廳
亮點4. 從首爾、東京到維也納！首度登上台北國家音樂廳
《SM CLASSICS LIVE》自2025年於首爾揭開序幕，隨後陸續前進東京、維也納等城市。今年2月更登上奧地利維也納音樂廳，與維也納交響樂團合作，讓K-POP作品走進歐洲重要的古典音樂舞台。2026年巡演版圖正式延伸至台灣，11月將首度登上臺北國家音樂廳，並由NSO國家交響樂團擔綱演奏。不同於一般韓團演唱會，這次粉絲可以坐進音樂廳，欣賞熟悉旋律在交響樂中的全新樣貌。
《SM CLASSICS LIVE》台北場票價、搶票時間一次看
《SM CLASSICS LIVE》台北場票價、搶票時間一次看
2026 SM CLASSICS LIVE IN TAIPEI演出日期：2026年11月14日（六）19：30、11月15日（日）13：00、17：00
演出地點：臺北國家音樂廳
票價：NT$4,980／NT$4,480／NT$3,980／NT$3,480／NT$2,980／NT$2,580
售票時間：2026年10月13日（二）13：00
售票平台：MNA售票網
可使用成年禮金（文化幣）折抵，依官方規定為準
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