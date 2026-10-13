2026-10-13 10:01 女子漾／編輯王廷羽
《戀愛充電中》分集劇情、結局！金英光×蔡秀彬CP感爆棚，3個月契約戀愛超好嗑
Netflix韓劇《戀愛充電中》由金英光、蔡秀彬主演，兩人超萌身高差加上滿滿親密戲碼，CP感超好嗑！劇情講述靠人工心臟維生的財閥三代，意外遇上全身帶電的女編劇，發現只要擁抱就能「充電」，甚至簽下3個月親密契約。從被迫貼貼到逐漸心動，甜蜜互動讓人忍不住嘴角上揚！全劇共10集，已於Netflix一次上架，這篇整理《戀愛充電中》1～10集分集劇情，帶你一次掌握精彩發展。
注意！前方有《戀愛充電中》劇透，請小心閱讀！
文章目錄
《戀愛充電中》第1集分集劇情
《戀愛充電中》第1集分集劇情
羅寶培是一名電視劇編劇，最近正為寫不出浪漫愛情故事而苦惱。她從小因遭到雷擊，身體帶有特殊電流，只要與人發生肌膚接觸，就可能讓對方觸電，因此始終無法像普通人一樣牽手、擁抱。另一邊，財閥三代白虎狼在TS度假村擔任高階主管，看似擁有完美人生，卻必須依靠人工心臟維生，隨時面臨電池耗盡的危機。
兩人因一場意外相遇，寶培原以為白虎狼也會被自己電到，沒想到雙方接觸後竟然毫髮無傷，甚至還能替他的人工心臟充電。這場奇妙的邂逅，讓兩人發現彼此的特殊體質竟然能夠互補，也為接下來的充電戀愛埋下伏筆。
《戀愛充電中》第2集分集劇情
《戀愛充電中》第2集分集劇情
白虎狼發現羅寶培是唯一能替自己人工心臟充電的人，為了維持生命，他主動提出簽訂契約，希望寶培能定期與自己進行身體接觸。寶培起初相當猶豫，畢竟她多年來早已習慣與人保持距離，突然要和陌生男人親密接觸，讓她難以適應。
經過一番考慮，寶培最終答應簽下契約，兩人正式成為特殊的「充電搭檔」。白虎狼終於找到解決電力危機的方法，寶培也第一次遇見能自在接觸的人，只是這份看似單純的合作關係，逐漸打亂了兩人的生活。
《戀愛充電中》第3集分集劇情
《戀愛充電中》第3集分集劇情
簽下契約後，羅寶培與白虎狼開始同居生活，為了避免感情失控，兩人還特別制定約會清單，試圖把所有互動維持在契約範圍內。沒想到真正住在一起後，生活習慣、相處方式都成了新的挑戰，原本只是為了充電的關係，也逐漸出現曖昧氣氛。
白虎狼同時得面對TS度假村內部的權力鬥爭，開始懷疑表哥崔道允另有盤算。就在兩人逐漸適應同居生活時，寶培卻突然失去意識，讓白虎狼意識到她的特殊體質可能還藏著未知的危險。
《戀愛充電中》第4集分集劇情
《戀愛充電中》第4集分集劇情
羅寶培與白虎狼的同居生活越來越曖昧，一次意外靠近，兩人甚至差點接吻，讓原本約定好的界線開始動搖。偏偏此時白虎狼與韓雪熙的婚約消息傳出，讓寶培意外捲入財閥家族的感情糾葛。
隨著白虎狼生日將近，寶培也逐漸了解他與家人之間複雜的關係。為了方便協助白虎狼處理工作，她開始以助理身分陪伴在他身邊，甚至一起前往度假村。相處時間越長，寶培越發現眼前這位看似無所不能的霸總，其實也有脆弱的一面。
《戀愛充電中》第5集分集劇情
《戀愛充電中》第5集分集劇情
羅寶培與白虎狼相處越來越自然，兩人雖然嘴上仍以契約為由見面，卻已經開始在意彼此的情緒。當人氣演員池恩浩出現在寶培身邊，白虎狼也逐漸察覺自己對她的佔有慾，無法再把這段關係單純視為充電合作。
另一方面，TS集團內部爆出資金問題，白虎狼不僅得處理公司危機，還遭到外部勢力威脅。兩人為了躲避麻煩，一度待在房間裡獨處，親密距離讓曖昧氣氛持續升溫。白虎狼開始意識到，自己心跳加速的原因，恐怕早已不只是人工心臟需要充電。
《戀愛充電中》第6集分集劇情
《戀愛充電中》第6集分集劇情
羅寶培與白虎狼的感情逐漸明朗，兩人一起前往濟州島，暫時遠離工作與家族紛爭，享受難得的甜蜜時光。白虎狼不再只是把寶培當成充電對象，寶培也逐漸承認自己對他的心意。此時池恩浩向寶培告白，讓三角戀情更加複雜。
沒想到韓雪熙突然對外宣布即將與白虎狼結婚，兩人又因相關影片曝光而陷入戀情風波。就在他們準備前往機場時，寶培的電流突然失控，白虎狼不顧自身安危衝上前保護她。這場意外也讓寶培看見，白虎狼對自己的感情早已超越原本的充電契約。
《戀愛充電中》第7集分集劇情
《戀愛充電中》第7集分集劇情
羅寶培與白虎狼的關係曝光後，立刻引發外界關注，加上韓雪熙先前宣布的婚約，讓白虎狼陷入感情與家族的雙重壓力。TS集團內部也有人趁機提出資金與經營方面的指控，試圖藉由醜聞打擊他的聲譽。
面對接連而來的危機，寶培沒有選擇離開，而是陪伴白虎狼一起面對。白虎狼也決定公開澄清相關指控，努力挽回名譽。經歷誤會與壓力後，兩人終於不再逃避彼此的心意，迎來正式確認感情的甜蜜一吻。
《戀愛充電中》第8集分集劇情
《戀愛充電中》第8集分集劇情
羅寶培與白虎狼正式成為戀人，兩人終於能拋開契約限制，享受真正的戀愛生活。寶培開始投入新劇本創作，白虎狼則忙著籌備TS集團30週年紀念活動，原本一切逐漸步上正軌，卻又出現新的危機。
崔道允發現寶培竟然能替白虎狼的人工心臟充電，開始掌握兩人最重要的祕密。寶培的家人羅永基也突然遭遇肇事逃逸事故，讓她陷入擔憂。隨著集團內部鬥爭越演越烈，白虎狼的身體狀況突然惡化，最終在活動相關場合倒下，讓兩人剛開始的甜蜜戀情再度面臨生死考驗。
《戀愛充電中》第9集分集劇情
《戀愛充電中》第9集分集劇情
白虎狼倒下後，羅寶培急著趕去救他，卻遭人帶往寺廟限制行動，身邊更出現李秘書背叛的危機。寶培設法逃離，終於趕到白虎狼身邊，協助他度過危險時刻。
然而醫生卻告訴兩人，未來不能再依靠身體接觸替人工心臟充電。更令人意外的是，寶培原本擁有的特殊電流竟然消失了。面對突如其來的變化，她決定不告而別，白虎狼發現後四處尋找，最終一路追到大田，終於找到失蹤的寶培。只是失去充電能力的兩人，還能繼續走下去嗎？
《戀愛充電中》第10集分集劇情
《戀愛充電中》第10集分集劇情
白虎狼終於在大田找到羅寶培，經歷分離後，兩人重新面對彼此的感情。寶培雖然失去原本的特殊電流，卻也逐漸明白，自己早已不需要靠充電契約，才能留在白虎狼身邊。雙方家人對這段感情的態度也逐漸軟化，讓兩人終於獲得支持。
回到首爾後，白虎狼仍得處理TS集團內部的權力鬥爭，以及韓雪熙牽涉的商業問題，寶培也繼續尋找身體變化的答案。經歷誤會、危機與分離，兩人終於明白彼此的重要性，最後以甜蜜一吻重新確認感情。從最初為了續命而簽下契約，到最後即使失去充電能力仍選擇相愛，也為這段奇幻羅曼史畫下浪漫句點。
精華 FAQ
-
本劇由金英光、蔡秀彬主演，故事設定為身體帶電的女編劇羅寶培，與依靠人工心臟維生的財閥三代白虎狼相遇，兩人因擁抱能充電而展開契約戀愛。
-
因為白虎狼發現只有羅寶培能替他的人工心臟充電，為了維持生命，他主動提出契約，請她定期進行身體接觸；寶培雖不習慣親密互動，最後仍答應合作。
-
兩人歷經同居、告白、家族壓力與生死危機後，寶培失去電流能力，白虎狼仍選擇陪伴她；最後在家人態度軟化下重逢，以甜蜜一吻確認彼此真心。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower