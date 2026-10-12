2026-10-12 11:39 女子漾／編輯王廷羽
金英光沒電就要抱蔡秀彬！Netflix《戀愛充電中》5大看點：簽3個月親密契約、霸總靠抱抱續命
Netflix韓劇《戀愛充電中》由金英光、蔡秀彬首度搭檔主演，超萌身高差讓人心動！兩人分別飾演靠人工心臟維生的財閥三代，以及全身帶電、無法與人親密接觸的女編劇，意外發現只要靠近彼此就能「充電」，甚至簽下3個月親密契約。全劇共10集，已於10月9日在Netflix一次上架，這篇女子漾整理5大必追看點，帶你看看這場「抱抱就能續命」的奇幻戀愛有多甜！
文章目錄
《戀愛充電中》劇情簡介
《戀愛充電中》劇情簡介
財閥三代白浩朗（金英光 飾）因人工心臟電力不足，隨時面臨生命危機，意外遇見因兒時遭雷擊而全身帶電的女編劇羅寶培（蔡秀彬 飾）。兩人發現只要透過身體接觸，就能替浩朗的人工心臟充電，於是簽下為期3個月的親密契約。從牽手、擁抱到逐漸心動，原本各取所需的關係，竟發展成一場甜蜜又充滿意外的奇幻戀愛。
《戀愛充電中》劇情5大看點
《戀愛充電中》劇情5大看點
看點1. 金英光、蔡秀彬首搭！3個月親密契約甜到犯規
看點1. 金英光、蔡秀彬首搭！3個月親密契約甜到犯規
《戀愛充電中》改編自韓國人氣網路小說，由《酒鬼都市女人們2》導演朴秀元執導。這次金英光與蔡秀彬首度合作，光是兩人的超萌身高差就充滿CP感，更有趣的是，劇情直接把「身體接觸」變成續命條件！
白浩朗需要羅寶培的電力維持生命，寶培則希望藉由這段特殊關係尋找創作靈感。兩人簽下3個月充電契約，原本只是為了各自的需求，卻在一次次牽手、擁抱中逐漸動心。當充電成為日常，究竟誰先假戲真做，也讓人相當好奇。
看點2. 金英光再演霸總！外表完美卻有致命弱點
看點2. 金英光再演霸總！外表完美卻有致命弱點
金英光過去曾主演《初次見面我愛你》、《原來這就是愛啊》等浪漫愛情劇，這次再度挑戰財閥霸總，飾演韓國大型企業旗下度假村的繼承人白浩朗。白浩朗外表冷靜成熟，擁有令人羨慕的財富與地位，卻藏著不能輕易曝光的祕密，就是必須依賴人工心臟才能存活。面對家族繼承權鬥爭，他總是維持完美形象，直到羅寶培出現，才逐漸打亂他的生活節奏。平時高高在上的霸總，竟然得靠一個女人擁抱才能續命，反差設定相當有趣。
看點3. 蔡秀彬全身帶電！金英光是唯一能碰的男人
看點3. 蔡秀彬全身帶電！金英光是唯一能碰的男人
繼《現在撥打的電話》與柳演錫上演浪漫婚後戀愛，蔡秀彬這次化身電視劇編劇羅寶培。她小時候意外遭到雷擊，從此身體帶有特殊電流，只要與人接觸，就可能讓對方觸電。
對寶培來說，連普通的牽手、擁抱都成了奢望，更別說談戀愛。直到遇見白浩朗，才發現他竟然不會受到自己身上電流的影響。更巧的是，寶培正苦惱於如何寫出浪漫愛情劇本，於是答應展開充電契約，藉著與浩朗相處尋找戀愛靈感。兩人從不得不靠近，到開始期待每一次接觸，曖昧氛圍讓人忍不住嘴角上揚。
看點4. 車禹閔加入三角戀！人氣男星愛上女編劇
看點4. 車禹閔加入三角戀！人氣男星愛上女編劇
除了金英光與蔡秀彬的甜蜜互動，曾出演《弱美男英雄》、《流氓讀書會》的新生代演員車禹閔，也在劇中加入感情戰局。車禹閔飾演人氣新人演員池恩浩，是羅寶培的頭號粉絲，早已對她抱有好感，總是想方設法待在她身邊。沒想到白浩朗突然出現，還與寶培展開神祕的親密契約，讓原本單純的暗戀變成三角關係。究竟寶培會選擇始終陪伴自己的年下男，還是讓她第一次能自在擁抱的霸總，也成為劇情的一大看點。
看點5. 不只有甜蜜戀愛！財閥繼承戰、前婚約對象攪局
看點5. 不只有甜蜜戀愛！財閥繼承戰、前婚約對象攪局
《戀愛充電中》除了奇幻愛情，也加入財閥家族的權力鬥爭。鄭宰光飾演白浩朗的表哥崔道允，從小活在與浩朗被比較的陰影下，對集團繼承權充滿野心，兩人之間的競爭關係也為劇情增添緊張感。申度賢則飾演事業女強人韓雪熙，她一直對初戀白浩朗念念不忘，兩人過去還曾有婚約。當她發現羅寶培逐漸走進浩朗的生活，原本平靜的關係也開始出現變化。從三角戀到家族繼承戰，讓這場充電戀愛多了不少阻礙。
看點6. 《酒鬼都市女人們2》導演操刀！奇幻甜寵加入爆笑日常
看點6. 《酒鬼都市女人們2》導演操刀！奇幻甜寵加入爆笑日常
《戀愛充電中》由《產後調理院》、《酒鬼都市女人們2》導演朴秀元執導，搭配編劇宋有彩共同打造。朴秀元過去擅長以輕鬆幽默的方式描繪人物關係，這次挑戰奇幻浪漫喜劇，將「人工心臟男遇上帶電女」的特殊設定融入愛情故事。從為了續命被迫親密接觸，到兩人逐漸產生真實情感，既有甜蜜互動，也有讓人會心一笑的情節，為傳統霸總戀愛增添新鮮感。
《戀愛充電中》已於10月9日在Netflix一次上架，全劇共10集，結合奇幻設定、契約戀愛與霸總元素。金英光與蔡秀彬從為了續命而擁抱，到逐漸產生真實心動，喜歡甜寵韓劇的觀眾別錯過！
精華 FAQ
-
劇中金英光飾演的白浩朗依靠人工心臟維生，電力不足就有生命危機；蔡秀彬飾演的羅寶培則因雷擊後全身帶電。兩人只要接觸就能替浩朗充電，因此展開3個月親密契約。
-
金英光飾演外表完美卻得靠擁抱續命的財閥繼承人，反差感十足；蔡秀彬則演出無法隨意碰觸他人的帶電女編劇，既孤單又渴望戀愛，兩人互補設定很有火花。
-
除了契約戀愛，劇中還加入車禹閔飾演的年下粉絲三角戀，以及鄭宰光、申度賢帶來的財閥繼承權鬥爭與前婚約糾葛，讓故事不只甜寵，也有懸念與衝突。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower