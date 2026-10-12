2026-10-12 11:30 睿忒
半熟之後會是什麼狀態？理想混蛋最新專輯《偶像包袱》探討邁向高級大人的酸甜苦辣！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：理想混蛋第四張專輯《偶像包袱》聚焦邁向成熟的大人視角。
- 重點二：〈飛航模式〉以搖滾開場，展現追夢時的專注與野心。
- 重點三：〈最後一個謊〉與〈相似形〉分別以情歌與合作曲打動聽眾。
Hi there，一直以來都有陸續釋出單曲、似乎從來沒有太過脫離大眾視野的理想混蛋，在上個月中發行了第四張專輯《偶像包袱》(2026)！整張專輯一共收錄了十首歌，令人驚訝的是在這兩年陸續釋出的單曲中，竟然沒有收進幾首，只有在前陣子為了新專輯預熱的〈總有一工〉、〈一樣會愛上你 (ft.高爾宣)〉這些單曲被收進來吧，這不免讓人覺得有些可惜，因為這兩年的單曲也有很多很讚的歌啊！
在上一張專輯《半熟理想》(2023) 之後，這張《偶像包袱》似乎是理想混蛋決意展露出完整大人模樣的作品，無論是曲風方面或探討的主題，都做出了比較不一樣的嘗試，在歌曲中闡述的角度也多了些大人世界的視角，即便全員看起來都還是年輕小伙，但年紀也已陸續都踏入了三字頭，在這樣的情形下勢必會有更不同的感覺，因此這張專輯也讓人有著非常期待的理由！
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˙〈飛航模式〉理想混蛋
位於專輯曲目第一首的〈飛航模式〉，一開始就給出了很炸的開場，帶著濃厚搖滾風格地揭開專輯序幕，同時在音樂風格之外，歌詞內容也非常地能夠撐起一張專輯的開頭，簡單來說是在這複雜的世界當中，想要享受自我就得開啟飛航模式，消除和自己連接的各項事物，如此一來才能得到不受干擾的自己，進而去體會、達成自己想要的那個目標。
在〈飛航模式〉中的語氣，我想或許是主唱雞丁自己揣摩過的那份侵略性，他收起了過往情歌當中的溫柔，將骨子裡突進的野心釋放出來，並且在象徵著專輯開頭必須開啟飛航模式、好好地體會音樂之外，也代表著邁入「高級大人」的理想混蛋將會火力全開，不顧一切地去追求自己所設定的目標及夢想，而也許這也可以激勵著更多相同世代的年輕人們，開始一起高度專注地去追夢！
˙〈最後一個謊〉理想混蛋
標誌性的情歌〈最後一個謊〉，是我覺得理想混蛋在這次專輯時代中很聰明的一步，隨著專輯釋出的這首歌，受到的大量歡迎似乎非常明顯，儘管這不算是一首有著驚喜感的流行歌曲，但卻能夠一次就唱進大家心中，這樣一首不很創新、然而命中紅心的歌曲，其實也算是個非常明智的選擇，在大家想盡辦法博得眼球時，將歌曲品質顧好也是一個很重要的方法，或許這首高品質的〈最後一個謊〉有機會接續〈離開的一路上〉在前張專輯的制霸地位也說不定呢。
而在討論歌曲品質之時，也別忘了為這首歌加分許多的歌聲部分，在副歌很讓人印象深刻的真假音轉換，堪稱是歌曲的其中一個大亮點，把在拿捏情感的那種掙扎及躊躇表達得很好，展現出厚實力量感以及輕柔顫抖之間的來回跳轉，在聽感上來說是非常讓人享受的；就更別提加進歌詞內容後的那份感同身受了，相信除了歌聲帶來的感動之餘，歷經過感情都有經驗那份故事感，是可以讓每個人都感受到的，光是這點我就認為這首歌真的大有可為啊！希望接下來能繼續大力宣傳啊！
˙〈相似形〉理想混蛋 & 公館青少年
緣分從去年理想混蛋在台北小巨蛋的演唱會說起，當時吉他手阿哲翻唱了公館青少年的成名作之一〈星星〉(2023)，卻不知道同時公館青少年整團的成員就坐在觀眾席中，事後兩團也在後台愉快地交流了一番，最後這份交流就成為了我們聽到的這首〈相似形〉。雞丁分享他在創作時的想法，是在理想混蛋自己已邁入了三字頭之時，看見了仍在二字頭為了自己夢想努力的公館青少年，彷彿像是跨越時空看到了相似的模樣，因此採用了數學名詞「相似形」完成了這首歌。
這首〈相似形〉給人的融合度極高，兩個樂團、四副聲音，沒想到如此複雜的配置會這麼地令人感到治癒，四副聲音不但沒有形成混亂感，相反地簡直相互融入得不可思議，似乎四副嗓音本就該一起唱才對，其中的默契更是不言而喻，並且也都很好地將歌曲中的那份正向能量表露無遺，總而言之，我個人非常喜歡這首歌的一切，不論是參與進來的聲音，或是在詞曲中融洽相處那份暖意，只能說這首歌必定是我在專輯中前三名啊！
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其實除了上述分享的三首歌，專輯《偶像包袱》的十首歌當中還有像〈或許我沒有你以為的那麼勇敢〉、〈大概也只能是思念〉這些歌曲都非常推薦，如果是和理想混蛋四人的人生進度差不多的朋友，也應該會更有共鳴的感覺。這張專輯已經在各大數位平台上架近一個月，不過實體專輯預計在10月14日、也就是兩天之後正式發行！聽過音源之後感到有興趣的朋友，不妨也一起去購買一波吧！接下來我只期待這樣一張精彩的專輯，會否有更多的 MV 和演出影片釋出呢？！
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🎧《偶像包袱》官方收聽連結：bestards.lnk.to/MIMICRY
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精華 FAQ
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這張專輯主軸是從「半熟」走向更完整的大人樣貌，題材與曲風都更成熟，並以大人世界的視角談追夢、情感與自我定位。
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它是專輯開場曲，以濃厚搖滾帶出火力全開的氣勢，歌詞則強調關掉外界干擾、進入專注狀態，才能好好追求自己的目標與夢想。
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〈最後一個謊〉以高品質編曲和真假音轉換唱出感情掙扎；〈相似形〉則是理想混蛋與公館青少年的合作曲，四副聲音融合自然，充滿治癒感。
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