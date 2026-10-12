金鐘聲量排行榜！男、女配角入圍者TOP 5揭曉

2026-10-12 16:02 網路溫度計DailyView
大愛電視台提供
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃鐙輝以《我們與惡的距離II》奪男配角聲量冠軍。
  • 重點二：女配角聲量由《人浮於愛》謝瓊煖拿下第一名。
  • 重點三：《監所男子囚生記》多位演員與《我們六個》表現受關注。

配角火力不輸主角！

2026年第61屆金鐘獎入圍名單揭曉，除了男女主角角逐視帝、視后話題不斷，「戲劇節目男配角」與「戲劇節目女配角」也各有看點！從《我們與惡的距離II》中因人生重創陷入疾病困境的基層生意人，到《監所男子囚生記》裡「又邪又可愛」的黑道老大，再到《人浮於愛》中與女兒走向人生最後一程的單親媽媽，這些角色有的讓人看見演員截然不同的一面，有的則透過細膩情感引發網友關注。

究竟誰能在眾多入圍者中脫穎而出，成為網路聲量最高的男配角、女配角？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2026年9月15日至10月6日期間全台網友討論聲量，整理出「金鐘61男配角與女配角」網路聲量排行榜，帶你一探究竟！

No.5 潘親御｜《我們六個》

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網路聲量：324筆

18年前以電影《囧男孩》出道、並曾入圍金馬獎最佳新演員的潘親御，今年憑藉大愛劇《我們六個》再度獲得重要肯定，入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。劇中他飾演六兄弟姊妹中的大哥「林作賢」，面對家庭驟然崩解的巨變，從原本的少年一步步被迫扛起照顧弟妹的責任，也讓林作賢成為劇中重要角色。

潘親御曾透露，拍攝過程中與劇中媽媽天心之間的互動，讓失去母親多年的他感受到久違的母子情感；其中一場扶著天心的戲，甚至因為手部接觸的溫度與方式，勾起他對母親的記憶。入圍消息傳出後，觀眾也紛紛留言力挺，「你真的演得很好，讓我入戲好深好深，謝謝你們將這個故事詮釋得這麼好」、「祝福你們都可以上台領獎，演得超級棒」，更有網友點名劇中的「捶牆」及「在地上喝水」片段，直呼「真的會泛淚」。

No.4 施名帥｜《監所男子囚生記》

網路聲量：332筆

以黑色幽默包裝監所職場日常的《監所男子囚生記》，讓施名帥靠著冷面笑匠般的演技殺出重圍，入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。他在劇中飾演菜鳥管理員們的上司「監所主任」，原本是對體制紀律相當要求、個性嚴肅的長官，卻在施名帥的詮釋下成了反差十足的喜劇角色，嚴肅對白搭配出其不意的幽默感，也讓緊張的監所日常多了不少笑點。劇中他化身「魔鬼教練2.0」參與桌球大賽展現俐落球技；此外，他在劇中曾亮出腹部傷疤，也讓觀眾聯想到他曾參演的《角頭》，引發是否埋有致敬彩蛋的討論。

對於這次入圍，施名帥特別強調《監所男子囚生記》的肯定不只屬於演員，而是「所有人一起成就的」，也感謝劇組台前幕後的投入。觀眾對他的表現同樣留下深刻印象，有網友直言「監所男子囚生記在荒謬有趣的基調中，施名帥給了一個極為穩定的力量，氣場強大並給劇情相當程度的增色」，也有人直接表示「施名帥在這部演得很好，希望是他能得獎」。

No.3 陳竹昇｜《都市開基祖》

網路聲量：451筆

以1990年代台北捷運工程為時代背景，《都市開基祖》將鏡頭對準城市建設背後的無名勞工，並融入1996年捷運工程工人集體罹患「潛水夫病」的真實工傷事件。陳竹昇在劇中飾演工班成員「莊萬欽」，個性直率火爆、遇到不公便敢出聲，卻也背負著家庭責任與買房壓力；不同於劇中多數角色使用客語交談，他以台語演繹莊萬欽，也讓角色在工班之中更具鮮明辨識度。此次入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎之外，陳竹昇也憑《我的陽過阿公》入圍迷你劇集（電視電影）男配角獎，成為本屆雙料入圍演員。

對於此次入圍，陳竹昇直言「意外且驚喜」，並謙虛表示入圍就是最大的肯定，希望每個角色都能成為觀眾生活中曾遇見的人，看完戲後得到一點慰藉。得知入圍後，粉絲也送上祝福：「YA！陳阿竹是最棒的」、「昇哥提獎啦」、「恭喜恭喜」，更有觀眾大讚「真心覺得你的演技可以封神，感染力很強，很自然」。

No.2 楊祐寧｜《監所男子囚生記》

網路聲量：535筆

一口氣拿下11項金鐘獎提名的《監所男子囚生記》，不只讓楊祐寧再次叩關戲劇節目男配角獎，也讓他從演員身分延伸到監製，參與作品幕前幕後的製作。劇中他飾演在監所呼風喚雨的黑道老大「吉娃娃」，一改過往黑道角色的兇狠形象，把江湖老大演成「又邪又可愛」的反差人物，和身邊小弟一搭一唱的互動也成為劇中笑點之一。

第6度入圍金鐘的楊祐寧，被問到是否期待這次能「破蛋」時，仍笑說每次入圍都覺得「非常有希望」，但比起個人獎項，他更在意整個劇組獲得肯定，直言「每一次入圍都很開心」，真的得獎則是「錦上添花」。而觀眾對他的演技也有不少討論，有網友笑稱「楊祐寧真的不用再演什麼好好男人了，我真的覺得監所他是本色演出，選我正解」、「娃娃哥反差萌，怎麼帥怎麼拍」、「監所直接變他的鐵粉」；另外還有觀眾從不同作品觀察他的戲路，稱讚他能駕馭多種角色：「可以去看人浮於愛，完全不同戲路，他在裡面又黑暗又壓抑」、「他在電影《腿》裡面跟桂綸鎂的互動也很幽默」、「他演棒球選手也超厲害」。

No.1 黃鐙輝｜《我們與惡的距離II》

CATCHPLAY提供

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網路聲量：966筆

《我們與惡的距離II》一口氣拿下13項金鐘獎提名，黃鐙輝也憑劇中角色「羅自強」入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。劇中他飾演原本為家庭努力打拚，卻因多重壓力，最終罹患思覺失調症的羅自強。為了貼近角色，他拍攝前曾前往嘉南療養院接觸相關經驗，還得在角色發病前後、出現幻聽幻覺，以及服藥後產生副作用等不同狀態之間切換，讓他直言「真的快崩潰」，成為他此次詮釋角色時的一大挑戰。

相隔7年再度叩關金鐘男配角獎，黃鐙輝坦言飾演羅自強的過程「非常辛苦」，得知入圍的當下反而湧上一股「被溫柔接住」的感動，並感謝導演林君陽、編劇呂蒔媛以及曾協助他理解角色的醫師、護理師與病友，感性表示：「謝謝金鐘評審看到羅自強，溫柔地接住了『我們』。」除了戲劇節目男配角獎，他今年也憑《真料理兩鍋論》入圍綜藝節目主持人獎，參與的《九條好漢在一班》也入圍益智及實境節目獎，演員、主持雙棲入圍。觀眾對他的表現同樣給予不少肯定：「黃鐙輝早就該拿獎了，當年演移工就讓我感動到」、「不再只是綜藝咖，是真的有演技的演員」、「黃鐙輝是很努力認真的藝人」、「黃鐙輝在《我們與惡的距離2》真的表現得很棒」、「恭喜南港劉德華」。

　

No.5 王渝萱｜《喝酒吧！笨蛋》

網路聲量：220筆

曾以《該死的阿修羅》拿下金馬獎最佳女配角的王渝萱，今年再憑都會療癒輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》入圍第61屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。劇中她飾演熱炒店千金「君君」，性格開朗直率、沒什麼心機，最大的夢想就是成為演員，即使試鏡屢屢碰壁，仍不斷爭取演出機會，甚至為了一場試鏡北上一日來回10小時。她在劇中也挑戰屍體、紅衣女鬼、金童玉女等各種綠葉角色，讓君君成為劇中相當有反差感的角色。

入圍消息公布時，王渝萱正在搭車，看到朋友陸續入圍，還忙著傳訊息恭喜其他人，直到繼續滑手機才突然發現自己的名字也在名單上，趕緊傳訊息問經紀人「我好像入圍了」，卻因對方人在日月潭、訊號不佳，一度懷疑自己是不是看錯。直到回頭看直播，她才終於確定自己真的入圍，也笑說自己每次遇到入圍都有種「如夢初醒」的感覺。王渝萱也特別感謝導演樓一安與劇組夥伴，表示「是因為有大家在現場給我的支持，才讓我有勇氣成為『君君』」。網友紛紛為她送上祝福：「王渝萱真的很棒」、「跟樓導一起跑進金鐘ㄌ」、「好讚，恭喜入圍」。

No.4 張詩盈｜《日日好食光》

網路聲量：343筆

張詩盈今年以《日日好食光》入圍第61屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，同時也憑《成功路上》角逐迷你劇集女配角獎，實現雙料入圍。她在《日日好食光》中飾演傳統家庭中的媳婦「邵惠美」，一邊照顧婆家工廠生意，一邊打理婆婆、丈夫與孩子的生活，在長期承擔家庭責任的過程中逐漸失去自己的聲音，直到走進醫院香積廚房擔任志工，才重新找回人生的價值。

首度入圍金鐘戲劇節目獎，張詩盈將這份肯定歸功於一路上支持她的夥伴，也提到角色除了參考原型邵惠美女士，也讓她從「千千萬萬的台灣女性」身上看見堅韌。她在社群分享入圍當天的心情，特別打視訊電話給剛好80歲生日的爸爸，看到爸爸「有點開心又不好意思開心的嘴角」，也想起目前已無法與她互動的媽媽，感性寫下：「妳用妳的生命讓我看到台灣女人可以多堅韌，妳超強。」消息曝光後，觀眾也祝賀：「超喜歡惠美」、「邁向台灣三大影視獎項大滿貫的成功路上，祝福順利拿下它們」、「恭喜入圍金鐘！妳超棒的！期待妳敲響金鐘的那一刻」。

No.3 于子育｜《我們與惡的距離II》

CATCHPLAY提供

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網路聲量：378筆

出道28年的于子育，今年迎來金鐘獎雙料入圍，除了憑《我們與惡的距離II》角逐戲劇節目女配角獎，也以《親密之海》入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎。她在《我們與惡的距離II》中飾演公衛護理師「許幸珠」，每天騎著機車奔波於社區與醫療體系之間，默默陪伴弱勢家庭。劇中她有不少令人印象深刻的演出，從在精神科醫師馬亦森面前一秒拍滅蟑螂，到大結局與姪女含淚和解，呈現出許幸珠不同面向的情緒與生活。

得知雙料入圍時，于子育開心直呼「太不可思議了！心跳跳很快、又好像全世界都停止下來了」，也將榮耀歸功於兩個劇組，直言「都是二個強大團隊的功勞！」她坦言原本不斷告訴自己要平常心，真正公布後卻完全無法淡定，「我告訴自己要平常心，但現在真的平常不了！很激動！」有網友更翻出她過去跨足唱片、電影、電視與劇場的經歷，笑稱她根本是「台灣版的EGOT（美國演藝界大滿貫）」，直呼「多才多藝！好厲害」、「到底還有什麼獎還沒解鎖？」也有人稱讚她「對粉絲也超好」、「對工作人員總是親切客氣」，紛紛留言力挺，祝福她這次能順利抱回金鐘獎。

No.2 游珈瑄｜《我們六個》

網路聲量：434筆

曾憑自編自導自演的畢業作品《家庭式》拿下第56屆金鐘獎最具潛力新人獎，游珈瑄今年再以《我們六個》角逐戲劇節目女配角獎。劇中她飾演六兄弟姊妹中的少年大姊「林秋伶」，家庭遭逢重大變故後，年紀輕輕便被迫扛起照顧弟妹的責任。面對家庭一夕崩解，她將秋伶沉靜卻堅毅的性格詮釋得相當細膩，其中一場眼睜睜看著父親載走母親的戲，原本劇本並未要求她喊出聲音，她卻忍不住對著車影喊出「媽媽」，也呈現出角色當下的無助與心碎。

回想第一次與故事本尊林秋伶見面，游珈瑄仍記得對方一句「我知道我的爸爸很愛我們」，也成為她理解角色複雜情感的重要起點。得知入圍後，她特別感謝導演、製作人、劇組與合作演員，也提到再次想起初見故事本尊時的震撼，「可能有很多我們身邊的人此刻正在走這些難以想像的路，我們一起加油。」觀眾也盛讚她的表現讓人留下深刻印象，「大姐讓我留下很多眼淚」、「這齣戲最吸引我的演員就是珈瑄」、「她詮釋的大姐真的有到位！堅韌不屈的意志跟態度演的很棒」、「恭喜大姐入圍最佳女配角獎，實至名歸」。

No.1 謝瓊煖｜《人浮於愛》

公視提供

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網路聲量：443筆

2025年才與金鐘女配角獎擦身而過，謝瓊煖今年再度叩關，憑《人浮於愛》第9度入圍金鐘，挑戰個人第2座女配角獎。劇中她飾演女主角潘心彤（宋芸樺 飾）的單親媽媽，母女倆長年相依為命，雖然角色時常需要女兒照顧，卻始終用自己的方式守護女兒。隨著癌症復發，她的生命逐漸走向終點，面對女兒遭前男友欺負時，甚至不顧病體衝上前替女兒出氣；最後在臨終前看見女兒穿上婚紗，一邊流淚、一邊說著髒話的場景，讓這場母女告別格外令人動容。

得知入圍時，謝瓊煖正在工作，驚喜之餘還在社群笑喊「可以得獎人是喊我的名字嗎？現在開始減肥來不及啦⋯？」並感謝公共電視、侯文詠老師，以及製作人與幕前幕後團隊，直言「能入圍是榮幸，希望可以拿下獎座。」這次再度入圍，不少觀眾替她集氣：「真心希望謝瓊煖該拿獎了，影后擦身而過」、「謝瓊煖是我覺得金鐘最大的遺珠之憾」、「排戲和演出表現都很專業，詮釋的角色都很有深度，覺得台灣戲劇圈有這麼棒的演員真好」，也有人從早期作品一路看到現在，稱讚她「瓊煖姐就是表演有實力，人又超好」，期待這次終於能如願抱回金鐘獎。

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精華 FAQ

  • 男配角聲量第一名是黃鐙輝，憑《我們與惡的距離II》入圍，網路聲量達966筆。外界多肯定他詮釋思覺失調症患者的細膩層次與投入程度。

  • 女配角聲量第一名是謝瓊煖，憑《人浮於愛》入圍，網路聲量為443筆。她飾演單親媽媽，臨終前與女兒告別的情節特別催淚，帶動大量討論。

  • 《監所男子囚生記》的楊祐寧、施名帥聲量都很高，《我們六個》的游珈瑄與潘親御也上榜，張詩盈、于子育、王渝萱同樣因細膩表演獲得不少網友支持。

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#金鐘 #排行榜 #監所男子囚生記

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【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

2026-09-23 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：75歲到80歲房貸族增至4,134件，17年暴增12倍。
  • 重點二：高齡房貸常靠寬限期撐住，期滿後月付可能暴增。
  • 重點三：保證人責任獨立存在，拋棄繼承也不一定能免債。

▋你有沒有注意過，老一輩的人把權狀放在哪裡。▋

不是保險箱。是電視櫃最下面那一格，一個鐵餅乾盒裡。裡面有權狀、有印章、有一疊用橡皮筋綁好的存摺，還有幾張已經過期的定存單，和一本記帳的小本子，最後一頁寫到三年前就停了。

那個盒子，是他們一輩子的總結。

但那個盒子裡，通常少了一樣東西。一張紙，上面寫著：這間房子，還欠銀行多少錢。

▋兩個家庭，同一個數字

我想先講兩個家庭。

第一個家庭在台北。先生 78 歲，太太 75 歲，住在一間 53 坪的房子裡。房貸還有 1,122 萬沒繳完，利率 2.48%，每個月 25 號自動扣款。先生退休前是中小企業主管，退休金一次領了，買了幾檔股票，股息每季入帳。太太沒有工作過，她的名字在契約上，簽在保證人那一欄。

第二個家庭在台中。先生 76 歲，太太 74 歲，住的房子差不多大，房貸也差不多。差別在於，他們在十年前做了一件事——把房貸清掉了。用的是先生退休那年的一筆錢，加上賣掉一間小套房的款項。

現在，兩個家庭每個月 25 號的畫面，完全不同。

第一個家庭，先生的手機會跳出一則簡訊。他看一眼，放回桌上，繼續吃飯。太太不知道那則簡訊寫什麼。

第二個家庭，25 號什麼事都沒有。

▋4,134 件，17 年，12 倍▋

根據聯徵中心最新發布的房貸統計，截至 2025 年 12 月底，全國 75 歲到 80 歲的房貸族，共有 4,134 件。17 年前，這個數字是 317 件。317 變成 4,134，增加了 12 倍，平均每年多出 225 件。

這 4,134 個人，平均房貸估值 1,800 萬，平均欠款 1,122 萬，平均利率 2.48%，中位數核貸成數 65.93%。平均住的房子，53.85 坪。

53.85 坪。這不是小房子。這是那種三房兩廳、有一個陽台、廚房可以站兩個人的房子。是孩子小時候覺得很大、長大以後覺得很舊的房子。是過年可以擠十個人回來、平常只開客廳一盞燈的房子。

講到這裡我想起一件無關的事。去年在台中上課，中場休息時有個學員拉住我，說她媽媽最近把房子過戶給弟弟了，問我這樣好不好。我還沒回答，她又補了一句：「可是房貸還沒繳完。」我說，那妳媽媽現在是房客，還是屋主。她愣在那裡，想了很久，說她不知道。

她不知道。而這件事，已經發生三個月了。

▋23,188 和 105,669，差 4.56 倍▋

我想算一筆新聞沒有算的帳。

1,122 萬，利率 2.48%。如果在寬限期，只繳利息，每個月是 23,188 元。如果進到攤還期，10 年繳完，每個月是 105,669 元。

差了 4.56 倍。

這就是為什麼很多人撐得下去。因為寬限期的時候，每個月兩萬三，退休金付得起，股息付得起。然後有一天，寬限期到了，那筆錢變成十萬五。而那個人，已經 78 歲了。

過去銀行審房貸，有幾條很硬的規定。借款人的年齡加上貸款年限，不能超過 75 到 85 年。屋齡加上貸款年限，也是同樣的上限。還有一條，月付金不能超過家庭可支配所得的三分之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛解釋，隨著超高齡社會到來、融資管道與工具多元化，加上補貼政策「架高天花板」，這些風險管控的硬規定，「被迫做出調整」。

他還講了一句很誠實的話。針對高資產或高貢獻的客戶，銀行願意用提升授權核決制度、專案融資等方式，進行差別化管理或動態審查。但相對來說，「銀行在成數、利率上的加減碼，也不會手軟」。

一般首購族可以貸到八成，這群人平均只拿到六成五。差了 14.07 個百分點。以 1,800 萬的房子算，那是 253 萬。

銀行沒有把門關上。銀行只是把門調窄了一點，然後把價格調高了一點。

▋這則新聞裡，最容易被滑過去的一句話▋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提到，高齡房貸在「後續繼承時，房地產移轉時，也會考量剩餘負債的部分，多少可能有些節稅考量」。

這句話，是整則新聞裡最重要的一句，也是最容易被滑過去的一句。

我把它翻譯成白話：房貸餘額，可以從遺產總額裡面扣除。

我們算一次。假設一間房子，市價 1,800 萬。如果房貸已經清償，遺產總額是 1,800 萬，扣掉免稅額 1,333 萬，課稅的 467 萬，稅率 10%，遺產稅是 46.7 萬。如果房貸還有 1,122 萬沒繳，遺產淨額變成 678 萬，低於免稅額，遺產稅是 0 元。

省了 46.7 萬。

聽到這裡，你可能覺得，那留著房貸不是比較好。

這裡要潑個冷水。1,122 萬，利率 2.48%，一年的利息是 27.8 萬。為了省 46.7 萬，你要付多久利息。一年半，就打平了。兩年，虧 8.9 萬。三年，虧 36.8 萬。五年，虧 92.4 萬。

而這 4,134 個人平均背了多久，新聞沒有寫。但「17 年增加 12 倍」這個數字告訴我一件事——這不是一群在做短期稅務操作的人。這是一群，房貸跟著他們一起變老的人。

（以上免稅額與稅率以現行規定試算，實際仍須依個案狀況與專業評估。）

▋限定繼承和拋棄繼承，不是同一件事▋

回到台北那個家庭。

如果有一天先生走了，太太會面對什麼？

很多人以為，她可以「不要」。但「不要」有兩種，而這兩種，是完全不同的東西。

第一種叫「限定繼承」。這是現在的預設，不用去法院聲請，它自動適用。民法第 1148 條第 2 項寫得很清楚：繼承人對於被繼承人的債務，以「因繼承所得遺產」為限，負清償責任。白話講，房子值 1,800 萬，欠 1,122 萬，那就用這 1,800 萬去還那 1,122 萬。還完，剩下的歸她。還不完，她不用拿自己的錢補。

第二種叫「拋棄繼承」。那是完全不要了，房子不要，存款不要，債務也不要。但她必須在「知悉得繼承之時起三個月內」，以書面向法院聲請。

三個月。

這三個月，通常正好是辦喪事的三個月。是親戚進進出出、要決定誰捧斗、要挑日子、要處理保險理賠、要面對一堆從來沒見過的表親的三個月。而法律給她的期限，就是這三個月。過了，她就只能在限定繼承的範圍內處理。

這件事，不會有人主動告訴她。因為銀行不會，仲介不會，葬儀社不會。而她的孩子，可能也不知道有這個選項。

這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。它只在你的權利裡。而權利，是要自己去找的。

▋她簽的那個名字，會跟她一輩子▋

但台北那個家庭，還有一個更深的問題。

太太的名字，簽在保證人那一欄。

這一點，做了二十年保險稅務顧問的人，看一眼就明白。因為她通常會在那個時候，才第一次打電話給業務。而她問的第一句話，從來不是「我要不要賣房」。

是「我這樣算不算欠錢」。

她不是怕還不起。她是怕「欠人」。這兩個字，在她那一代的字典裡，是完全不同的重量。

而答案，殘酷得讓人說不出口。

保證債務，是「她自己的債務」。不是先生的債務。

所以限定繼承救不了她。拋棄繼承也救不了她。她拋棄了先生的遺產，她還是那筆房貸的保證人。銀行可以直接向她求償全部金額。

她簽的時候，銀行的人說：「就是一個程序。」

她簽了。

那個簽名，會跟她一輩子。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。但高齡房貸這件事更殘酷——它連爭都不用爭。它只是每個月 25 號，安靜地從帳戶裡扣走一筆錢，一直扣到有一個人先撐不住為止。

而撐不住的那一天，通常不是因為錢不夠。是因為那個人發現，自己從來不知道這件事。

她住了 38 年的房子，她不知道還欠多少。她簽了字的契約，她不知道自己是保證人。她每個月看到的扣款，她不知道還剩幾年。

不是她笨。是沒有人覺得，這件事需要跟她講。

大家談感情，卻很少談現金流。大家說「這是留給你的」，卻很少說「這上面還欠多少」。

▋兩個家庭，差別只在十年前的一個決定▋

回到開頭那兩個家庭。

台北那個，每個月 25 號有一則簡訊。台中那個，每個月 25 號什麼事都沒有。

差別不在收入。差別不在房子大小。差別不在孩子孝不孝順。

差別在十年前，有一對夫妻坐下來，把房貸清掉了。

那一天他們可能吵過一架。因為那筆錢，本來可以拿去別的地方。

但他們清了。

如果你家也有房貸，或者你的父母有，我建議做兩件事，再想一個問題。

第一，找出那個鐵餅乾盒。把裡面的東西一張一張攤在桌上，權狀、印章、存摺、保單、那本記到三年前就停的小本子。然後問一個問題：這間房子，還欠多少。如果沒有人答得出來，那就是今天最該打的那通電話。

第二，把契約翻到最後一頁，數一數上面有幾個簽名。一個，是單純的房貸。兩個以上，你要多問一句：第二個名字，是共同借款人，還是保證人。這兩個詞，在法律上是完全不同的重量。

然後，想一個問題。

如果今天是你走的那天，你留下的是一間房子，還是一張每個月要繳的帳單？

你不用回答我，你回答你自己就好。


我是 JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，也不是稅務律師，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 台北家庭到晚年仍背著1,122萬房貸，每月還會收到扣款簡訊；台中家庭則在10年前先清償房貸。兩者差別不在房屋大小，而在是否及早解除負債。

  • 聯徵中心資料顯示，75歲到80歲房貸族達4,134件，17年增加12倍，平均房貸估值1,800萬、欠款1,122萬，顯示高齡仍持房貸已成明顯趨勢。

  • 因為共同借款人與保證人的法律責任不同，尤其保證人的債務屬於自己的責任，不會因限定繼承而消失。若不知道簽名身分，家屬可能在繼承時才發現仍需還債。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人

聰明根本寫在腦袋裡！「3星座」才華太突出　低調卻最會看人

2026-10-05 15:51 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：微博@這一秒過火官微
圖片來源：微博@這一秒過火官微

有些人的聰明很外放，腦筋轉得快、反應又靈活；有些人則是看起來低調，真正遇到問題時，才會發現他們的分析力和洞察力有多強。搜狐網點名才華橫溢3個星座，3個星座各自擁有不同類型的聰明，不只學得快，也很會找到問題核心。

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高智商星座1.雙子座：反應超快，腦袋像永遠停不下來

圖片來源：微博@演員艾米
圖片來源：微博@演員艾米

雙子座最大的優勢，就是思考速度快又充滿好奇心。他們接收新資訊的速度很快，常常別人還在消化內容，雙子就已經抓到重點，甚至能立刻延伸出新的想法。

再加上雙子座很會表達，無論聊天、溝通或處理突發狀況，都能快速找到適合的說法。他們也很擅長同時處理多件事，面對不同資訊時依然能保持靈活，屬於反應力和學習力都很突出的類型。

高智商星座2.處女座：最會拆解問題，細節逃不過眼睛

處女座的聰明比較偏向分析型。遇到複雜問題時，他們不容易被表面資訊干擾，反而會把事情一層一層拆開，找出真正需要處理的關鍵。

他們對細節特別敏感，邏輯思考也很強，因此不論是在學習、工作或解決問題上，都很容易展現穩定實力。處女座不是只靠靈感，而是會用完整的思考方式一步步找答案，越困難的事情反而越能看出他們的厲害。

高智商星座3.天蠍座：不愛炫耀，真正厲害的是洞察力

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
圖片來源：《野狗骨頭》官方微博

天蠍座的聰明，往往藏得比較深。他們不一定會急著表現自己，更多時候是默默觀察周遭的人事物，再慢慢整理出自己的判斷。

他們很擅長從細節看出問題背後的原因，也習慣先思考再行動。當環境越複雜，天蠍反而越容易冷靜下來，找到最適合自己的方向。這種深度思考與觀察能力，也讓他們常常能看到別人忽略的地方。

#星座生肖 #星座運勢

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《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊

《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊

2026-10-09 20:22 女子漾／編輯張念慈
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊。
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊。

金智媛要接下米倉涼子的招牌手術刀了！新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》翻拍日劇《派遣女醫X》，讓經典翻拍話題再度受到關注。其實從《想見你》《敗犬女王》到《Mother》，不少熟悉的日劇、台劇早已推出韓國版本，有的靠演技讓人哭到停不下來，有的則引發原版粉絲激烈比較。

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文章目錄

1.金智媛挑戰《派遣女醫X》，從百貨女王變天才外科醫師

米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供
米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供

2012年起播出的日劇《派遣女醫X》，由米倉涼子飾演大門未知子，主要卡司包括內田有紀、岸部一德。女主角不愛結群、不向權力低頭，以高超醫術挑戰醫院體制，「我不會失敗」成為招牌台詞。

《Doctor X》。圖片來源：SBS
《Doctor X》。圖片來源：SBS

韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇碩演出。金智媛飾演天才外科醫師桂水晶，進入腐敗的大學醫院後，以實力對抗權力結構。

2.《走進你的時間》：安孝燮接棒許光漢，穿越愛情掀起比較潮

「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台
「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台

原版為2019年台劇《想見你》，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演；2023年韓版《走進你的時間》則由全汝彬、安孝燮、姜勳主演。

《走進你的時間》劇照來源:Netflix
《走進你的時間》劇照來源:Netflix

韓版保留穿越、雙重身分與懸疑結構。全汝彬飾演的韓俊熙思念已逝男友，聽著卡帶意外回到1998年，成為另一名少女，並遇見與男友長得一模一樣的男孩。台版的伍佰〈Last Dance〉，也換成徐志源〈收集我的眼淚〉。

觀眾反應呈現分歧。部分未看過台版的觀眾肯定浪漫氛圍與懸疑故事；原版粉絲則在意青春感、角色辨識度與情感鋪陳。安孝燮成年後的長髮鬍子造型，更成為當時的熱門討論。喜歡穿越愛情的人，可以看兩版如何用不同歌曲，喚起同一份思念。

3.《命中注定我愛你》：張娜拉哭戲有感，張赫演出不同總裁魅力

阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供
阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供

原版為2008年同名台劇，由陳喬恩、阮經天、陳楚河、白歆惠主演；2014年韓版由張娜拉、張赫、崔振赫、王智媛主演。

《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC
《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC

陳喬恩、阮經天演紅的「便利貼女孩遇上富家少爺」，到了韓版由張娜拉、張赫接棒。善良又不擅拒絕別人的金美英，與富家繼承人李健意外共度一夜，因懷孕走進婚姻，兩人從尷尬相處逐漸產生感情。

韓版的看點在於喜劇與虐心情節交錯。張娜拉的脆弱感與哭戲獲得肯定，張赫誇張的笑聲與表演則有人喜歡、有人覺得浮誇。兩人也拿下2014年MBC演技大賞最佳情侶獎，讓這段先婚後愛留下辨識度。

4.《魔女的戀愛》：韓版《敗犬女王》，朴敘俊年下男魅力登場

敗犬女王 圖／三立提供
敗犬女王 圖／三立提供

原版為2009年台劇《敗犬女王》，主要演員包括楊謹華、阮經天、溫昇豪；2014年韓版《魔女的戀愛》，則由嚴正化、朴敘俊、韓載錫演出。

台版由楊謹華飾演拚命工作的單無雙，與阮經天飾演的盧卡斯談起姐弟戀；韓版則由嚴正化飾演39歲女記者，遇上朴敘俊飾演的25歲打工達人，重新面對感情與過往傷痛。

圖片來源／魔女的戀愛官網
圖片來源／魔女的戀愛官網

角色年齡差從台版的8歲拉大到14歲，成為韓版討論焦點。PTT觀眾心得中，有人被朴敘俊的體貼與嚴正化戀愛時的可愛模樣圈粉，也有人對兩人的搭配不太能投入。喜歡成熟姊姊與溫柔年下男組合，這部值得放進片單。

5.《Mother》：李寶英、許律演出催淚母女，拿下百想最佳戲劇

《Mother》日劇劇照。
《Mother》日劇劇照。

原版為2010年同名日劇，由松雪泰子、蘆田愛菜主演；2018年韓版主要演員包括李寶英、許律、李慧英。故事講述代課老師發現小女孩遭受虐待，決定帶她逃離原生家庭。兩名沒有血緣關係的人，逐漸建立母女般的依戀，故事也延伸到不同女性的母職與生命經驗。

韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV
韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV

PTT觀眾心得中，有原版粉絲肯定韓版把家庭支線補得更完整，並讚賞許律與蘆田愛菜各自不同的表演。韓版獲得第54屆百想藝術大賞最佳戲劇，許律拿下女子新人演技獎，並入選首屆坎城國際影集節正式競賽。想看演技與情感層次，這部很有說服力。

6.《從天而降的一億顆星》：徐仁國接下木村拓哉角色，危險愛情後勁強

《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博
《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博

原版為2002年日劇《從天而降的一億顆星星》，主要演員包括木村拓哉、深津繪里、明石家秋刀魚；2018年韓版由徐仁國、庭沼珉、朴星雄主演。日版將愛情與案件、身世祕密交織；韓版同樣圍繞一名難以看透的男子與帶著傷痛的女子展開。兩人逐漸靠近，女方的刑警哥哥卻對這段關係抱持警戒，讓浪漫始終籠罩著不安。

從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN
從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN

韓版重新處理原作部分敏感設定，徐仁國的神祕氣質與庭沼珉細膩的情緒表演，獲劇評人Jae-Ha Kim肯定。結局則讓部分觀眾難以接受，劇評人認為符合角色處境。這部適合喜歡陰鬱懸疑與虐心愛情、願意慢慢追尋人物祕密的觀眾。

7.《女王的教室》：高賢廷接棒天海祐希，小學生演技同樣搶戲

天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。
天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。

原版為2005年同名日劇，主要演員包括天海祐希、志田未來、福田麻由子；2013年韓版由高賢廷、金香起、金賽綸、徐信愛等人演出。日版天海祐希飾演的阿久津真矢，是讓學生聞風喪膽的老師；韓版由高賢廷演出馬老師，以嚴厲規則與差別待遇管理班級。孩子們在競爭、排擠與壓力中，逐漸學會反思及團結。

《女王的教室》。圖片來源：MBC
《女王的教室》。圖片來源：MBC

金香起、金賽綸、徐信愛等童星的表演是韓版亮點。PTT心得有人肯定新增的家庭故事與友情支線，認為童星演技催淚；也有人更喜歡天海祐希的壓迫感，或無法認同劇中的教育方式。兩版都能帶出對成績至上、校園霸凌與教育權力的討論。

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8.《Legal High》：晉久挑戰堺雅人毒舌律師，翻拍爭議也很有話題

《王牌大律師 Legal High》
《王牌大律師 Legal High》

原版為2012年日劇《王牌大律師 Legal High》，由堺雅人、新垣結衣主演；2019年韓版主要演員包括晉久、徐恩秀、尹博。

日版以毒舌律師與熱血菜鳥的衝突，製造法庭攻防與喜劇效果。韓版保留重視勝訴與報酬的天才律師，遇上堅持正義的新手律師設定，加入韓國社會議題與懸疑情節。

韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV
韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV

這部的口碑較有爭議。《澎湃新聞》劇評批評新增情節拖慢節奏，削弱原版喜劇特色；也有觀眾心得肯定晉久的表現，但不滿後段角色走向。若喜歡律政題材，可比較兩版如何處理「贏得官司」與「實現正義」之間的矛盾。

#韓劇 #金智媛 #安孝燮 #阮經天 #朴敘俊 #米倉涼子 #派遣女醫X #Doctor X

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機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了

機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了

2026-10-05 10:54 嘿，總幹事！戴著鋼盔向前衝！
機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了。女子漾AI製圖
機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了。女子漾AI製圖

總幹事，有人違規！車位怎麼可以允許放雜物？

早上一上班，查看線上住戶意見反映，這件具名的意見書跳出來。有具體的時間，在昨天；但沒有附上相片，只說有人在機車位放置雜物。

我去地下室查看被點名的機車格。空的，什麼都沒有，不單是機車不在，連一張紙屑都沒得讓我撿！雜物何在？請速速現身，我心中默念。

無憑無據，我連要開勸導單都不知道能怎麼開！該機車位又在監視器死角，無從調CCCTV確認……

我就無事一身輕了嗎？當然不是，我鋼盔戴得是有道理的！我雖剛被派到這社區，對社區住戶生態還在暖身期，但絕不輕言放棄。我跑去跟我日班保全聊，該機車位曾放過什麼雜物。被告知住戶是跑外送，有時會把外送保溫箱放在車位旁。放外送箱在地上，這確實不太優。

昨晚或今早巡邏時，有看到什麼堆積雜物嗎？有的，昨天整天下大雨，那位住戶把淋濕的雨衣跟安全帽放在機車位。等白天乾了，就收走騎車出門跑外送去了。

我有點傷腦筋了。下雨天暫放的濕雨衣與安全帽，常是管理中心會給住戶人性空間的。但被熱心住戶檢舉了，總幹事還是要適當處理跟回應。

我再追問，這檢舉住戶可是社區的檢舉達人？還是跟外送員住戶有過結？兩人非同棟住隔壁鄰居，為何特別點名檢舉？

原來檢舉戶是照章行事的個性，停車格堆置雜物本除有礙逃生避難動線外，亦非停車格原先設置的目的，依法主管機關是可開罰的(詳見公寓大廈管理條例第9條、第15條、第16條、第23條、第49條)，社區規約也不允許。確實，堆放雜物是不正確的住戶行為，在意見書的文字裡也看得出檢舉人在意的重點。

機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了。女子漾AI製圖
機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了。女子漾AI製圖

加上兩人抽籤到的機車停車位恰好是相鄰的停車格，所以每天進進出出，有沒有放雜物，都能看得清楚明白。所以對方能提供給我一系列的雜物堆置歷史照片。

首先要回應住戶意見。我對檢舉戶先動之以情，同意地下停車位不應容許雜物堆積。也說明前一日因雨而留置機車位的雨衣等雜物已不在現場，應屬偶發之行為。但因總幹事巡場時未見任何雜物，也無監視器畫面可供佐證，故無從採取行動；若能進一步提供放置雜物的現場照片，管理中心才有依據，方能依規定進行勸導。

以為這樣就劇終了嗎？看官們，你想太多了！檢舉住戶當日隨即回覆，附上違規當日的現場照片數張(外送箱放置車位前地面)及取證日期時間外，還另加碼列舉他對違規戶的歷史觀察紀錄。

嗯，很好，你夠狠！他是慣犯！

林總幹事我依行政程序做了以下三件事：

一、回文感謝檢舉住戶提供事證，熱心協助管理公眾事務，並說明管理中心將針對最新的違規行為，採取必要的處置。

二、依法，管理委員會需制止住戶的違規行為。管理中心依新北市工務局制止函建議格式，對違規戶發出勸導函。除載明違規行為之具體事實與照片，含事發時間地點及照片，並限期住戶於收文七日內改善。同時明示，經勸導而未改善者，最重可請主管機關連續開罰四萬至20萬。列明相關法條。

三、連續十天於固定時間，巡視該機車停車格，紀錄現場機車格雜物堆置改善進度，並寫工作日誌回報給管委會。

發制止函的頭兩天，總幹事巡場仍有紀錄到放置在地面的外送箱。拍照存證。自第三天起，傍晚時間便不曾再見該機車停車位有機車以外的物件。

完美結案。

檢舉戶得到及時回應。違規行為於期限內改善，無需工務局介入。林總幹事增加十日附加行程，至地下B1巡視特定機車格。體重維持不變。違規行為改善需要時間，減重亦然。

如果你或你的社區現在也正卡在難解的鄰居爭議中，不知道第一步該怎麼做，歡迎私訊我，讓我以客觀的專業角度，幫你們梳理出最安全的處理解法。

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2026-10-06 11:15 女子漾／編輯ANDREA
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女孩們，是不是看膩了總是需要男主拯救的傻白甜？近期陸劇圈掀起一股「大女主逆襲爽劇」熱潮，女主角們不僅雙商在線，更是憑藉滿腹計謀與手腕，絕地反殺把一手爛牌打出王炸！這次就為大家盤點6部「女主高智慧逆襲」的必看陸劇，不僅有熱播中的《蘭香如故》，還有討論度極高的《桃花映江山》，保證讓你看得大呼過癮！

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推薦陸劇1. 《蘭香如故》

譚松韻劉學義主演的《蘭香如故》，改編自人氣小說《蘭香緣》。講述大學士府長孫女沈嘉蘭（譚松韻 飾），在家族慘遭滅門後死裡逃生，頂替三等丫鬟「許蘭香」的身份進入林府。她不甘屈服於命運，憑藉著高超的智謀與機敏，在波譎雲詭的世家後宅中步步為營，不僅贏得林府上下的敬重，更成功晉升為當家主母，替家族洗刷冤屈，宅鬥逆襲劇情真的超過癮！

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推薦陸劇2. 《桃花映江山》

喜歡權謀交鋒的絕對不能錯過！孟子義與劉學義主演的《桃花映江山》，講述北苑國和親公主姜桃花（孟子義 飾）遭人陷害，於是她將計就計，委曲嫁給心狠手辣的祈國左相沈在野（劉學義 飾）。兩人在危機四伏的局勢中互相算計，最後卻在一次次的生死相護中先婚後愛。姜桃花絕頂聰明、見招拆招，與男主勢均力敵的過招簡直張力拉滿！

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推薦陸劇3. 《墨雨雲間》

說到逆襲爽劇，怎麼能少了吳謹言的《墨雨雲間》！女主角薛芳菲在慘遭活埋後，借用相國千金姜梨的身份重返京城。她不僅能言善道，更是精通佈局算計，一步步扳倒仇家。看她一關關手撕反派，痛快程度絕對是天花板級別，也成為許多觀眾心中的大女主爽劇標竿！

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推薦陸劇4. 《惜花芷》

由張婧儀主演的《惜花芷》，講述世家千金花芷在家族慘遭抄家、男丁全數流放後，不得不挺身而出。她憑藉出色的經商頭腦，帶領滿門女眷從做點心、經營店舖開始，一路還清債務並撐起整個家族。看著女主從藏拙的小姐蛻變成獨當一面的當家人，事業腦全開，充滿女性成長的勵志感動。

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推薦陸劇5. 《知否知否應是綠肥紅瘦》

趙麗穎在《知否》中飾演的盛明蘭，絕對是高智商女主的經典代表！自幼失去母親的她，深知在深宅大院中必須隱藏鋒芒，凡事看破不說破。她善於觀察長輩態度與分析局勢，遇到危機總能選擇代價最小、對自己最有利的做法，最終成功逆襲成為侯門主母，智商與情商都令人大喊佩服。

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推薦陸劇6. 《寧安如夢》

喜歡「惡女重生」設定的千萬別錯過！由白鹿、張凌赫主演的《寧安如夢》，講述女主角姜雪寧（白鹿 飾）前世為了當上皇后不擇手段，卻落得被逼自刎的悲慘下場。獲得重生機會的她雙商持續在線，帶著前世的記憶與心機，步步為營地避開曾經的死局。她不僅巧妙化解家族危機，更在複雜的權謀鬥爭中游刃有餘地保護身邊的人，用極高明的手段洗心革面、逆轉命運，絕對是讓人拍案叫絕的極致爽劇！

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