金鐘聲量排行榜！男、女配角入圍者TOP 5揭曉

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黃鐙輝以《我們與惡的距離II》奪男配角聲量冠軍。

黃鐙輝以《我們與惡的距離II》奪男配角聲量冠軍。 重點二： 女配角聲量由《人浮於愛》謝瓊煖拿下第一名。

女配角聲量由《人浮於愛》謝瓊煖拿下第一名。 重點三：《監所男子囚生記》多位演員與《我們六個》表現受關注。

配角火力不輸主角！

2026年第61屆金鐘獎入圍名單揭曉，除了男女主角角逐視帝、視后話題不斷，「戲劇節目男配角」與「戲劇節目女配角」也各有看點！從《我們與惡的距離II》中因人生重創陷入疾病困境的基層生意人，到《監所男子囚生記》裡「又邪又可愛」的黑道老大，再到《人浮於愛》中與女兒走向人生最後一程的單親媽媽，這些角色有的讓人看見演員截然不同的一面，有的則透過細膩情感引發網友關注。

究竟誰能在眾多入圍者中脫穎而出，成為網路聲量最高的男配角、女配角？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查2026年9月15日至10月6日期間全台網友討論聲量，整理出「金鐘61男配角與女配角」網路聲量排行榜，帶你一探究竟！

No.5 潘親御｜《我們六個》

大愛電視台提供

網路聲量：324筆

18年前以電影《囧男孩》出道、並曾入圍金馬獎最佳新演員的潘親御，今年憑藉大愛劇《我們六個》再度獲得重要肯定，入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。劇中他飾演六兄弟姊妹中的大哥「林作賢」，面對家庭驟然崩解的巨變，從原本的少年一步步被迫扛起照顧弟妹的責任，也讓林作賢成為劇中重要角色。

潘親御曾透露，拍攝過程中與劇中媽媽天心之間的互動，讓失去母親多年的他感受到久違的母子情感；其中一場扶著天心的戲，甚至因為手部接觸的溫度與方式，勾起他對母親的記憶。入圍消息傳出後，觀眾也紛紛留言力挺，「你真的演得很好，讓我入戲好深好深，謝謝你們將這個故事詮釋得這麼好」、「祝福你們都可以上台領獎，演得超級棒」，更有網友點名劇中的「捶牆」及「在地上喝水」片段，直呼「真的會泛淚」。

No.4 施名帥｜《監所男子囚生記》

網路聲量：332筆

以黑色幽默包裝監所職場日常的《監所男子囚生記》，讓施名帥靠著冷面笑匠般的演技殺出重圍，入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。他在劇中飾演菜鳥管理員們的上司「監所主任」，原本是對體制紀律相當要求、個性嚴肅的長官，卻在施名帥的詮釋下成了反差十足的喜劇角色，嚴肅對白搭配出其不意的幽默感，也讓緊張的監所日常多了不少笑點。劇中他化身「魔鬼教練2.0」參與桌球大賽展現俐落球技；此外，他在劇中曾亮出腹部傷疤，也讓觀眾聯想到他曾參演的《角頭》，引發是否埋有致敬彩蛋的討論。

對於這次入圍，施名帥特別強調《監所男子囚生記》的肯定不只屬於演員，而是「所有人一起成就的」，也感謝劇組台前幕後的投入。觀眾對他的表現同樣留下深刻印象，有網友直言「監所男子囚生記在荒謬有趣的基調中，施名帥給了一個極為穩定的力量，氣場強大並給劇情相當程度的增色」，也有人直接表示「施名帥在這部演得很好，希望是他能得獎」。

No.3 陳竹昇｜《都市開基祖》

網路聲量：451筆

以1990年代台北捷運工程為時代背景，《都市開基祖》將鏡頭對準城市建設背後的無名勞工，並融入1996年捷運工程工人集體罹患「潛水夫病」的真實工傷事件。陳竹昇在劇中飾演工班成員「莊萬欽」，個性直率火爆、遇到不公便敢出聲，卻也背負著家庭責任與買房壓力；不同於劇中多數角色使用客語交談，他以台語演繹莊萬欽，也讓角色在工班之中更具鮮明辨識度。此次入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎之外，陳竹昇也憑《我的陽過阿公》入圍迷你劇集（電視電影）男配角獎，成為本屆雙料入圍演員。

對於此次入圍，陳竹昇直言「意外且驚喜」，並謙虛表示入圍就是最大的肯定，希望每個角色都能成為觀眾生活中曾遇見的人，看完戲後得到一點慰藉。得知入圍後，粉絲也送上祝福：「YA！陳阿竹是最棒的」、「昇哥提獎啦」、「恭喜恭喜」，更有觀眾大讚「真心覺得你的演技可以封神，感染力很強，很自然」。

No.2 楊祐寧｜《監所男子囚生記》

網路聲量：535筆

一口氣拿下11項金鐘獎提名的《監所男子囚生記》，不只讓楊祐寧再次叩關戲劇節目男配角獎，也讓他從演員身分延伸到監製，參與作品幕前幕後的製作。劇中他飾演在監所呼風喚雨的黑道老大「吉娃娃」，一改過往黑道角色的兇狠形象，把江湖老大演成「又邪又可愛」的反差人物，和身邊小弟一搭一唱的互動也成為劇中笑點之一。

第6度入圍金鐘的楊祐寧，被問到是否期待這次能「破蛋」時，仍笑說每次入圍都覺得「非常有希望」，但比起個人獎項，他更在意整個劇組獲得肯定，直言「每一次入圍都很開心」，真的得獎則是「錦上添花」。而觀眾對他的演技也有不少討論，有網友笑稱「楊祐寧真的不用再演什麼好好男人了，我真的覺得監所他是本色演出，選我正解」、「娃娃哥反差萌，怎麼帥怎麼拍」、「監所直接變他的鐵粉」；另外還有觀眾從不同作品觀察他的戲路，稱讚他能駕馭多種角色：「可以去看人浮於愛，完全不同戲路，他在裡面又黑暗又壓抑」、「他在電影《腿》裡面跟桂綸鎂的互動也很幽默」、「他演棒球選手也超厲害」。

No.1 黃鐙輝｜《我們與惡的距離II》

CATCHPLAY提供

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網路聲量：966筆

《我們與惡的距離II》一口氣拿下13項金鐘獎提名，黃鐙輝也憑劇中角色「羅自強」入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。劇中他飾演原本為家庭努力打拚，卻因多重壓力，最終罹患思覺失調症的羅自強。為了貼近角色，他拍攝前曾前往嘉南療養院接觸相關經驗，還得在角色發病前後、出現幻聽幻覺，以及服藥後產生副作用等不同狀態之間切換，讓他直言「真的快崩潰」，成為他此次詮釋角色時的一大挑戰。

相隔7年再度叩關金鐘男配角獎，黃鐙輝坦言飾演羅自強的過程「非常辛苦」，得知入圍的當下反而湧上一股「被溫柔接住」的感動，並感謝導演林君陽、編劇呂蒔媛以及曾協助他理解角色的醫師、護理師與病友，感性表示：「謝謝金鐘評審看到羅自強，溫柔地接住了『我們』。」除了戲劇節目男配角獎，他今年也憑《真料理兩鍋論》入圍綜藝節目主持人獎，參與的《九條好漢在一班》也入圍益智及實境節目獎，演員、主持雙棲入圍。觀眾對他的表現同樣給予不少肯定：「黃鐙輝早就該拿獎了，當年演移工就讓我感動到」、「不再只是綜藝咖，是真的有演技的演員」、「黃鐙輝是很努力認真的藝人」、「黃鐙輝在《我們與惡的距離2》真的表現得很棒」、「恭喜南港劉德華」。

No.5 王渝萱｜《喝酒吧！笨蛋》

網路聲量：220筆

曾以《該死的阿修羅》拿下金馬獎最佳女配角的王渝萱，今年再憑都會療癒輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》入圍第61屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。劇中她飾演熱炒店千金「君君」，性格開朗直率、沒什麼心機，最大的夢想就是成為演員，即使試鏡屢屢碰壁，仍不斷爭取演出機會，甚至為了一場試鏡北上一日來回10小時。她在劇中也挑戰屍體、紅衣女鬼、金童玉女等各種綠葉角色，讓君君成為劇中相當有反差感的角色。

入圍消息公布時，王渝萱正在搭車，看到朋友陸續入圍，還忙著傳訊息恭喜其他人，直到繼續滑手機才突然發現自己的名字也在名單上，趕緊傳訊息問經紀人「我好像入圍了」，卻因對方人在日月潭、訊號不佳，一度懷疑自己是不是看錯。直到回頭看直播，她才終於確定自己真的入圍，也笑說自己每次遇到入圍都有種「如夢初醒」的感覺。王渝萱也特別感謝導演樓一安與劇組夥伴，表示「是因為有大家在現場給我的支持，才讓我有勇氣成為『君君』」。網友紛紛為她送上祝福：「王渝萱真的很棒」、「跟樓導一起跑進金鐘ㄌ」、「好讚，恭喜入圍」。

No.4 張詩盈｜《日日好食光》

網路聲量：343筆

張詩盈今年以《日日好食光》入圍第61屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，同時也憑《成功路上》角逐迷你劇集女配角獎，實現雙料入圍。她在《日日好食光》中飾演傳統家庭中的媳婦「邵惠美」，一邊照顧婆家工廠生意，一邊打理婆婆、丈夫與孩子的生活，在長期承擔家庭責任的過程中逐漸失去自己的聲音，直到走進醫院香積廚房擔任志工，才重新找回人生的價值。

首度入圍金鐘戲劇節目獎，張詩盈將這份肯定歸功於一路上支持她的夥伴，也提到角色除了參考原型邵惠美女士，也讓她從「千千萬萬的台灣女性」身上看見堅韌。她在社群分享入圍當天的心情，特別打視訊電話給剛好80歲生日的爸爸，看到爸爸「有點開心又不好意思開心的嘴角」，也想起目前已無法與她互動的媽媽，感性寫下：「妳用妳的生命讓我看到台灣女人可以多堅韌，妳超強。」消息曝光後，觀眾也祝賀：「超喜歡惠美」、「邁向台灣三大影視獎項大滿貫的成功路上，祝福順利拿下它們」、「恭喜入圍金鐘！妳超棒的！期待妳敲響金鐘的那一刻」。

No.3 于子育｜《我們與惡的距離II》

CATCHPLAY提供

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網路聲量：378筆

出道28年的于子育，今年迎來金鐘獎雙料入圍，除了憑《我們與惡的距離II》角逐戲劇節目女配角獎，也以《親密之海》入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎。她在《我們與惡的距離II》中飾演公衛護理師「許幸珠」，每天騎著機車奔波於社區與醫療體系之間，默默陪伴弱勢家庭。劇中她有不少令人印象深刻的演出，從在精神科醫師馬亦森面前一秒拍滅蟑螂，到大結局與姪女含淚和解，呈現出許幸珠不同面向的情緒與生活。

得知雙料入圍時，于子育開心直呼「太不可思議了！心跳跳很快、又好像全世界都停止下來了」，也將榮耀歸功於兩個劇組，直言「都是二個強大團隊的功勞！」她坦言原本不斷告訴自己要平常心，真正公布後卻完全無法淡定，「我告訴自己要平常心，但現在真的平常不了！很激動！」有網友更翻出她過去跨足唱片、電影、電視與劇場的經歷，笑稱她根本是「台灣版的EGOT（美國演藝界大滿貫）」，直呼「多才多藝！好厲害」、「到底還有什麼獎還沒解鎖？」也有人稱讚她「對粉絲也超好」、「對工作人員總是親切客氣」，紛紛留言力挺，祝福她這次能順利抱回金鐘獎。

No.2 游珈瑄｜《我們六個》

網路聲量：434筆

曾憑自編自導自演的畢業作品《家庭式》拿下第56屆金鐘獎最具潛力新人獎，游珈瑄今年再以《我們六個》角逐戲劇節目女配角獎。劇中她飾演六兄弟姊妹中的少年大姊「林秋伶」，家庭遭逢重大變故後，年紀輕輕便被迫扛起照顧弟妹的責任。面對家庭一夕崩解，她將秋伶沉靜卻堅毅的性格詮釋得相當細膩，其中一場眼睜睜看著父親載走母親的戲，原本劇本並未要求她喊出聲音，她卻忍不住對著車影喊出「媽媽」，也呈現出角色當下的無助與心碎。

回想第一次與故事本尊林秋伶見面，游珈瑄仍記得對方一句「我知道我的爸爸很愛我們」，也成為她理解角色複雜情感的重要起點。得知入圍後，她特別感謝導演、製作人、劇組與合作演員，也提到再次想起初見故事本尊時的震撼，「可能有很多我們身邊的人此刻正在走這些難以想像的路，我們一起加油。」觀眾也盛讚她的表現讓人留下深刻印象，「大姐讓我留下很多眼淚」、「這齣戲最吸引我的演員就是珈瑄」、「她詮釋的大姐真的有到位！堅韌不屈的意志跟態度演的很棒」、「恭喜大姐入圍最佳女配角獎，實至名歸」。

No.1 謝瓊煖｜《人浮於愛》

公視提供

公視提供

網路聲量：443筆

2025年才與金鐘女配角獎擦身而過，謝瓊煖今年再度叩關，憑《人浮於愛》第9度入圍金鐘，挑戰個人第2座女配角獎。劇中她飾演女主角潘心彤（宋芸樺 飾）的單親媽媽，母女倆長年相依為命，雖然角色時常需要女兒照顧，卻始終用自己的方式守護女兒。隨著癌症復發，她的生命逐漸走向終點，面對女兒遭前男友欺負時，甚至不顧病體衝上前替女兒出氣；最後在臨終前看見女兒穿上婚紗，一邊流淚、一邊說著髒話的場景，讓這場母女告別格外令人動容。

得知入圍時，謝瓊煖正在工作，驚喜之餘還在社群笑喊「可以得獎人是喊我的名字嗎？現在開始減肥來不及啦⋯？」並感謝公共電視、侯文詠老師，以及製作人與幕前幕後團隊，直言「能入圍是榮幸，希望可以拿下獎座。」這次再度入圍，不少觀眾替她集氣：「真心希望謝瓊煖該拿獎了，影后擦身而過」、「謝瓊煖是我覺得金鐘最大的遺珠之憾」、「排戲和演出表現都很專業，詮釋的角色都很有深度，覺得台灣戲劇圈有這麼棒的演員真好」，也有人從早期作品一路看到現在，稱讚她「瓊煖姐就是表演有實力，人又超好」，期待這次終於能如願抱回金鐘獎。

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