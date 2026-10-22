【戴正吳追討郭台銘六億敗訴：「我以為四十年的革命情，勝過冷冰冰的法條」】 —— 當全心奉獻換來一紙廢約，女人該如何在親密關係中看清契約的防線

2026-10-22 20:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：戴正吳追討郭台銘6億特別獎勵金，一審敗訴全額落空。
  • 重點二：文章借此提醒女性，感情與婚姻不能只靠口頭承諾。
  • 重點三：共同持有、私房錢與拒簽文件，是婚姻自保三防線。

▋那張被圈選的百分之三，戳破了人際關係裡最體面的溫柔假象▋

前夏普社長戴正吳，退休後向老長官郭台銘追討日幣二十九億特別獎勵金，法院一審判決下來了：全數敗訴，一毛錢都拿不到。

當年他提著行李隻身飛往大阪，接下瀕臨倒閉的日本百年大廠夏普。他住進工廠宿舍裡，每天盯著產線十六個小時，硬是替鴻海集團打贏了一場看似不可能的翻身仗。那張被原子筆改寫為百分之三、由郭台銘親手簽名的內部紙條，曾是他心裡最踏實的底氣。

他以為那是男人之間過命的交情，是不用多說的默契。直到進了法庭，法官拿著法條平靜地告訴他，那張沒有細節、沒有鴻海與夏普董事會背書的字條，在法律上連一份正式的合約都算不上。

抽掉新聞裡那些刺眼的幾十億數字，這個故事，像極了許多女人在客廳長桌旁走過的大半輩子。

當初走進婚姻的時候，那個深愛妳的人，何嘗不是滿眼真誠地拉著妳的手說：「妳安心照顧家裡，我的就是妳的，以後絕不會虧待妳。」那時候的眼神是真的，胸口那股想要相守一生的衝動也是真的。女人往往就是因為這份真心，收起了原本該有的防備，甚至在心裡暗暗覺得，如果在這時候開口談錢、談房子登記在誰名下、談每個月給多少保障，好像玷污了這份純粹的感情。

可是，人性的善意往往禁不起歲月的淘洗。企業面臨危機的時候，老闆願意給出天大的許諾換妳賣命；婚姻在濃情蜜意的時候，伴侶也願意許下海誓山盟換當下的溫存。但日子是極其漫長又瑣碎的。當外面的風浪平息了、當孩子長大離家了、當柴米油鹽把當年的熱情一點一點磨光，昔日那個寫下許諾的人，心境早就變了。

很多女人把整個青春都給了廚房、給了孩子、給了先生的事業，每天陀螺似地轉了幾十年。直到某一天關係走到了懸崖邊，或者先生在外面有了變故，轉過頭才發現，家裡的存簿不在自己手裡，住了一輩子的房子名字不是自己，公司賺了大錢也跟自己沒有法律上的關聯。除了滿臉的風霜與滿身的疲憊，手裡竟然連一項能讓自己安穩過日子的實體資產都沒有。

商場上的功臣會被體制冷酷地拋下，家庭裡的功臣，也常在感情退場的時候被徹底架空。戴正吳在法庭上說他只要爭一口氣，那是因為他無法接受自己燃燒了一生的忠誠，最後在對方的法務律師面前變得如此一文不值。而那些為了家庭付出一切、最後卻不得不走進法院爭取生活費的女人，心裡的委屈與疼痛，完全是一模一樣的。

妳不是突然變得很現實，妳只是在受盡委屈之後，終於被逼著看清了一件事：沒有制度保護的真心，不過是寄生在別人良心上的一場幻影。

▋把愛情的口頭承諾，換成客廳長桌上的安心防線 ▋

從小到大，長輩總教女孩子要體貼、要溫柔、要懂得忍讓。在很多家庭的潛規則裡，只要女人一開口問家裡的帳目，或者提出想把自住的房子改成共同持有，身邊的人很容易就會皺起眉頭：「夫妻之間何必算那麼清楚？」、「妳是不是不信任我？」

這句話，就像一道無形的枷鎖，把無數女人逼成了感情裡的聖人。妳選擇了在開局的時候當個大方懂事的人，不計較、不追問、不留底牌；到了局面的最後，卻往往只能被迫當一個毫無籌碼的弱者，連生活的主導權都要看別人的臉色。

真正健康的長久關係，從來不該害怕把話講開、把帳算清。戴正吳的敗訴不是一則商界八卦，而是給所有女人的當頭棒喝：婚姻本質上就是兩個人合夥過日子，一個在外面打拚，一個在後方撐起整個家，這兩種付出在價值上完全是對等的。如果守護後方的人，把自己的未來完全押在另一個人的品格與情緒上，那無異於是在沒有護欄的懸崖邊往前走。

法律雖然寫了夫妻財產分配的規則，但條文不是魔術棒，不會在妳什麼都不知道的時候自動跳出來保護妳。很多女人在先生風光的時候不過問，直到先生生意周轉不靈、或者感情生變的時候，才驚覺名下的財產早就被搬空，留下的反而是自己當初因為信任而隨手簽下的連帶保證債務。

談錢不是為了算計分開，而是為了讓兩個人能更踏實、更平靜地走下去。當一個女人清楚知道自己的底線在哪裡、生活有了不可撼動的屏障，她才不會在日常的細碎磨難裡患得患失，也不必因為害怕失去依靠而一再委曲求全。這不是精明算計，這是一個成年人對自己的人生最溫柔的保護。

▋給自己留一把鑰匙：過好日子該懂得的三個自保清醒 ▋

如果妳也正處在一段全心全意的關係裡，請試著從這場六億元的官司裡看懂現實的規則。愛的時候好好愛，但手裡一定要替自己握著一把隨時能開門的鑰匙。把以下這三件事，踏踏實實落進妳的日常裡：

第一、別把共同的家，只寫成一個人的名字。

很多夫妻買房，為了貸款方便或長輩的一句話，房子就只登記在先生名下。先生總會說：「這就是妳的家，有差這張紙嗎？」真的有差。民法雖然規定了剩餘財產差額平均分配，但在實務上，要在多年後清查出對方所有隱藏的帳戶與金流，過程痛苦又漫長。更何況，民法第一千零三十條之三雖然規定了離婚前五年內惡意脫產可以追加算回來，但舉證的辛酸足以把人折磨得不成人形。如果那是你們夫妻一起打拚買下來的遮風避雨之所，在買下的那一刻，就請堅定而溫和地要求共同持有。這張權狀上的名字，是妳每天洗手做羹湯時，心裡最踏實的那根支柱。

第二、正視自己的勞動，每個月都要有一筆完全獨立的私房錢。

手心向上的滋味，拿過的人都懂。每個月拿家用還要拿發票去報帳、買件喜歡的衣服都要看對方臉色的日子，會一點一滴腐蝕一個人的自尊。請記住，民法第一千零十八條之一明明白白寫著「自由處分金」，民法第一千零三條之一也肯定了家事勞動等同於經濟貢獻。照顧一個家、養育孩子，是一份極其巨大的付出。在感情和睦的時候，就該和先生講定，每個月撥出一筆不需要交代流向、完全屬於妳自己的零用金。把這筆錢存進妳個人的獨立帳戶，或者買一張由自己當要保人與受益人的儲蓄養老年金。這筆錢不需要多大，但它代表著一種尊嚴，是妳在任何突發狀況下，轉身都有飯吃、有地方睡的自由。

第三、收起妳的盲目信任，絕對不在看不懂的文件上簽字。

這是一條碰都不能碰的紅線。許多先生開公司做生意，需要資金周轉或跟銀行貸款時，一句「幫我簽個名走流程」，很多太太連看都不看就大筆一揮。戴正吳訴訟的案子告訴我們，商場的背後動輒牽扯天文數字的債務。一旦妳在連帶保證人那一行簽下了名字，妳個人的婚前積蓄、妳父母將來留給妳的房子，全都會被綁進對方的商業風險裡。面對先生的事業，可以全力給予情感支持，但涉及大筆貸款、公司董監事掛名或股權移轉，請務必尋求客觀專業的律師或財務顧問把關。在白紙黑字面前保持清醒，不是無情，而是當外面的生意真的被狂風暴雨吹垮時，家裡還能留有一艘讓孩子平安靠岸的小船。


人生最讓人心痛的清醒，往往不是遭遇了多大的風浪，而是走到了某個關頭才發現，自己用整個人生去相信的承諾，在現實的條文面前，脆弱得不堪一擊。

不要用一輩子的退讓，去賭任何一個人的良心；

也不要把未來的安穩，寄託在幾句溫柔的話語上。

懂得給自己立好防線的女人，不是不愛了，而是她終於懂得把自己的尊嚴，放在長桌上最安心、也最平等的位置。


我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是教人冷漠防備的訴訟專家，但有些想法，想跟你分享。


本文案例及法稅觀點僅供通識參考，不構成特定申報或財務建議。個案請依法洽詢合格會計師、地政士或 CFP® 顧問進行專案評估。

精華 FAQ

  • 文章指出，再深的情義若沒有法律與制度支撐，最後都可能在法庭上失效；因此不論是商場合作或婚姻關係，都不能只靠信任與口頭承諾。

  • 因為兩者都存在同樣風險：一方付出很多，卻未把權利寫進契約或財產安排裡；等關係生變時，付出者常因缺乏法律保障而陷入被動。

  • 首先，房產盡量共同持有；其次，每月保留獨立私房錢；最後，任何看不懂或涉及債務的文件都不要隨便簽字，必要時先找專業人士確認。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#行李 #信託 #大阪 #股權 #郭台銘 #親密關係

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2026-09-23 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：75歲到80歲房貸族增至4,134件，17年暴增12倍。
  • 重點二：高齡房貸常靠寬限期撐住，期滿後月付可能暴增。
  • 重點三：保證人責任獨立存在，拋棄繼承也不一定能免債。

▋你有沒有注意過，老一輩的人把權狀放在哪裡。▋

不是保險箱。是電視櫃最下面那一格，一個鐵餅乾盒裡。裡面有權狀、有印章、有一疊用橡皮筋綁好的存摺，還有幾張已經過期的定存單，和一本記帳的小本子，最後一頁寫到三年前就停了。

那個盒子，是他們一輩子的總結。

但那個盒子裡，通常少了一樣東西。一張紙，上面寫著：這間房子，還欠銀行多少錢。

▋兩個家庭，同一個數字

我想先講兩個家庭。

第一個家庭在台北。先生 78 歲，太太 75 歲，住在一間 53 坪的房子裡。房貸還有 1,122 萬沒繳完，利率 2.48%，每個月 25 號自動扣款。先生退休前是中小企業主管，退休金一次領了，買了幾檔股票，股息每季入帳。太太沒有工作過，她的名字在契約上，簽在保證人那一欄。

第二個家庭在台中。先生 76 歲，太太 74 歲，住的房子差不多大，房貸也差不多。差別在於，他們在十年前做了一件事——把房貸清掉了。用的是先生退休那年的一筆錢，加上賣掉一間小套房的款項。

現在，兩個家庭每個月 25 號的畫面，完全不同。

第一個家庭，先生的手機會跳出一則簡訊。他看一眼，放回桌上，繼續吃飯。太太不知道那則簡訊寫什麼。

第二個家庭，25 號什麼事都沒有。

▋4,134 件，17 年，12 倍▋

根據聯徵中心最新發布的房貸統計，截至 2025 年 12 月底，全國 75 歲到 80 歲的房貸族，共有 4,134 件。17 年前，這個數字是 317 件。317 變成 4,134，增加了 12 倍，平均每年多出 225 件。

這 4,134 個人，平均房貸估值 1,800 萬，平均欠款 1,122 萬，平均利率 2.48%，中位數核貸成數 65.93%。平均住的房子，53.85 坪。

53.85 坪。這不是小房子。這是那種三房兩廳、有一個陽台、廚房可以站兩個人的房子。是孩子小時候覺得很大、長大以後覺得很舊的房子。是過年可以擠十個人回來、平常只開客廳一盞燈的房子。

講到這裡我想起一件無關的事。去年在台中上課，中場休息時有個學員拉住我，說她媽媽最近把房子過戶給弟弟了，問我這樣好不好。我還沒回答，她又補了一句：「可是房貸還沒繳完。」我說，那妳媽媽現在是房客，還是屋主。她愣在那裡，想了很久，說她不知道。

她不知道。而這件事，已經發生三個月了。

▋23,188 和 105,669，差 4.56 倍▋

我想算一筆新聞沒有算的帳。

1,122 萬，利率 2.48%。如果在寬限期，只繳利息，每個月是 23,188 元。如果進到攤還期，10 年繳完，每個月是 105,669 元。

差了 4.56 倍。

這就是為什麼很多人撐得下去。因為寬限期的時候，每個月兩萬三，退休金付得起，股息付得起。然後有一天，寬限期到了，那筆錢變成十萬五。而那個人，已經 78 歲了。

過去銀行審房貸，有幾條很硬的規定。借款人的年齡加上貸款年限，不能超過 75 到 85 年。屋齡加上貸款年限，也是同樣的上限。還有一條，月付金不能超過家庭可支配所得的三分之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛解釋，隨著超高齡社會到來、融資管道與工具多元化，加上補貼政策「架高天花板」，這些風險管控的硬規定，「被迫做出調整」。

他還講了一句很誠實的話。針對高資產或高貢獻的客戶，銀行願意用提升授權核決制度、專案融資等方式，進行差別化管理或動態審查。但相對來說，「銀行在成數、利率上的加減碼，也不會手軟」。

一般首購族可以貸到八成，這群人平均只拿到六成五。差了 14.07 個百分點。以 1,800 萬的房子算，那是 253 萬。

銀行沒有把門關上。銀行只是把門調窄了一點，然後把價格調高了一點。

▋這則新聞裡，最容易被滑過去的一句話▋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提到，高齡房貸在「後續繼承時，房地產移轉時，也會考量剩餘負債的部分，多少可能有些節稅考量」。

這句話，是整則新聞裡最重要的一句，也是最容易被滑過去的一句。

我把它翻譯成白話：房貸餘額，可以從遺產總額裡面扣除。

我們算一次。假設一間房子，市價 1,800 萬。如果房貸已經清償，遺產總額是 1,800 萬，扣掉免稅額 1,333 萬，課稅的 467 萬，稅率 10%，遺產稅是 46.7 萬。如果房貸還有 1,122 萬沒繳，遺產淨額變成 678 萬，低於免稅額，遺產稅是 0 元。

省了 46.7 萬。

聽到這裡，你可能覺得，那留著房貸不是比較好。

這裡要潑個冷水。1,122 萬，利率 2.48%，一年的利息是 27.8 萬。為了省 46.7 萬，你要付多久利息。一年半，就打平了。兩年，虧 8.9 萬。三年，虧 36.8 萬。五年，虧 92.4 萬。

而這 4,134 個人平均背了多久，新聞沒有寫。但「17 年增加 12 倍」這個數字告訴我一件事——這不是一群在做短期稅務操作的人。這是一群，房貸跟著他們一起變老的人。

（以上免稅額與稅率以現行規定試算，實際仍須依個案狀況與專業評估。）

▋限定繼承和拋棄繼承，不是同一件事▋

回到台北那個家庭。

如果有一天先生走了，太太會面對什麼？

很多人以為，她可以「不要」。但「不要」有兩種，而這兩種，是完全不同的東西。

第一種叫「限定繼承」。這是現在的預設，不用去法院聲請，它自動適用。民法第 1148 條第 2 項寫得很清楚：繼承人對於被繼承人的債務，以「因繼承所得遺產」為限，負清償責任。白話講，房子值 1,800 萬，欠 1,122 萬，那就用這 1,800 萬去還那 1,122 萬。還完，剩下的歸她。還不完，她不用拿自己的錢補。

第二種叫「拋棄繼承」。那是完全不要了，房子不要，存款不要，債務也不要。但她必須在「知悉得繼承之時起三個月內」，以書面向法院聲請。

三個月。

這三個月，通常正好是辦喪事的三個月。是親戚進進出出、要決定誰捧斗、要挑日子、要處理保險理賠、要面對一堆從來沒見過的表親的三個月。而法律給她的期限，就是這三個月。過了，她就只能在限定繼承的範圍內處理。

這件事，不會有人主動告訴她。因為銀行不會，仲介不會，葬儀社不會。而她的孩子，可能也不知道有這個選項。

這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。它只在你的權利裡。而權利，是要自己去找的。

▋她簽的那個名字，會跟她一輩子▋

但台北那個家庭，還有一個更深的問題。

太太的名字，簽在保證人那一欄。

這一點，做了二十年保險稅務顧問的人，看一眼就明白。因為她通常會在那個時候，才第一次打電話給業務。而她問的第一句話，從來不是「我要不要賣房」。

是「我這樣算不算欠錢」。

她不是怕還不起。她是怕「欠人」。這兩個字，在她那一代的字典裡，是完全不同的重量。

而答案，殘酷得讓人說不出口。

保證債務，是「她自己的債務」。不是先生的債務。

所以限定繼承救不了她。拋棄繼承也救不了她。她拋棄了先生的遺產，她還是那筆房貸的保證人。銀行可以直接向她求償全部金額。

她簽的時候，銀行的人說：「就是一個程序。」

她簽了。

那個簽名，會跟她一輩子。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。但高齡房貸這件事更殘酷——它連爭都不用爭。它只是每個月 25 號，安靜地從帳戶裡扣走一筆錢，一直扣到有一個人先撐不住為止。

而撐不住的那一天，通常不是因為錢不夠。是因為那個人發現，自己從來不知道這件事。

她住了 38 年的房子，她不知道還欠多少。她簽了字的契約，她不知道自己是保證人。她每個月看到的扣款，她不知道還剩幾年。

不是她笨。是沒有人覺得，這件事需要跟她講。

大家談感情，卻很少談現金流。大家說「這是留給你的」，卻很少說「這上面還欠多少」。

▋兩個家庭，差別只在十年前的一個決定▋

回到開頭那兩個家庭。

台北那個，每個月 25 號有一則簡訊。台中那個，每個月 25 號什麼事都沒有。

差別不在收入。差別不在房子大小。差別不在孩子孝不孝順。

差別在十年前，有一對夫妻坐下來，把房貸清掉了。

那一天他們可能吵過一架。因為那筆錢，本來可以拿去別的地方。

但他們清了。

如果你家也有房貸，或者你的父母有，我建議做兩件事，再想一個問題。

第一，找出那個鐵餅乾盒。把裡面的東西一張一張攤在桌上，權狀、印章、存摺、保單、那本記到三年前就停的小本子。然後問一個問題：這間房子，還欠多少。如果沒有人答得出來，那就是今天最該打的那通電話。

第二，把契約翻到最後一頁，數一數上面有幾個簽名。一個，是單純的房貸。兩個以上，你要多問一句：第二個名字，是共同借款人，還是保證人。這兩個詞，在法律上是完全不同的重量。

然後，想一個問題。

如果今天是你走的那天，你留下的是一間房子，還是一張每個月要繳的帳單？

你不用回答我，你回答你自己就好。


我是 JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，也不是稅務律師，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 台北家庭到晚年仍背著1,122萬房貸，每月還會收到扣款簡訊；台中家庭則在10年前先清償房貸。兩者差別不在房屋大小，而在是否及早解除負債。

  • 聯徵中心資料顯示，75歲到80歲房貸族達4,134件，17年增加12倍，平均房貸估值1,800萬、欠款1,122萬，顯示高齡仍持房貸已成明顯趨勢。

  • 因為共同借款人與保證人的法律責任不同，尤其保證人的債務屬於自己的責任，不會因限定繼承而消失。若不知道簽名身分，家屬可能在繼承時才發現仍需還債。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #家庭 #退休金 #繼承房子有貸款 #有房貸的房子 贈與

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2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

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田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭

2026-10-16 12:19 女子漾／編輯張念慈
田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭。圖片來源：官方微博
田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭。圖片來源：官方微博

田曦薇在《嫁金釵》挑戰真假千金，同一張臉演出兩種人生，也讓「身分反差」成為追劇看點。其實從借用別人的名字展開復仇，到隱藏身分談戀愛，陸劇也有不少精彩設定。女子漾整理7部作品，涵蓋一人分飾多角、雙重身分與命運重啟，喜歡看主角切換不同面貌的劇迷可以收藏！

圖片來源：微博＠嫁金釵官微
圖片來源：微博＠嫁金釵官微

編輯推薦

文章目錄

雙重身分陸劇1：《書卷一夢》劉宇寧切換皇子與江湖高手，自己吃自己的醋

《書卷一夢》劇情高能升溫！李一桐跟劉宇寧情感拉鋸開虐。圖/iQIYI愛奇藝國際版
《書卷一夢》劇情高能升溫！李一桐跟劉宇寧情感拉鋸開虐。圖/iQIYI愛奇藝國際版

主演：李一桐、劉宇寧

身分反差：南珩／離十六

書卷一夢》講述女演員宋小魚意外進入劇本世界，成為女主角宋一夢，為了逃離既定的悲慘命運，想盡辦法遠離南珩，卻在一次次逃跑中，與這個被劇本定義的人物產生交集。

《書卷一夢》。圖片來源：微博
《書卷一夢》。圖片來源：微博

劉宇寧飾演的南珩，還有江湖高手離十六這層身分。同一個人用不同面貌與宋一夢相處，竟形成「兩個人的三角戀」，連吃醋都能吃到自己頭上。媒體劇評也肯定李一桐的喜劇表現，以及劉宇寧演出中不同情緒的層次。喜歡反差男主、穿書與輕喜劇的觀眾，很適合從這部入坑。iQ.com

雙重身分陸劇2：《墨雨雲間》吳謹言借千金身分回京，步步反擊太過癮

《墨雨雲間》劇照。圖片來源：微博
《墨雨雲間》劇照。圖片來源：微博

主演：吳謹言、王星越、陳鑫海

身分反差：薛芳菲／以姜梨身分歸來

墨雨雲間》講述薛芳菲遭逢人生巨變，在相府千金姜梨的幫助下活了下來，之後借用姜梨的身分重返京城。她一邊應付姜家的複雜關係，一邊追查自身遭遇背後的真相，並與肅國公蕭蘅逐漸建立信任。

墨雨雲間。圖片來源：微博
墨雨雲間。圖片來源：微博

這部屬於「頂替身分」設定，吳謹言主要演出的是薛芳菲，以及她以姜梨之名生活的狀態。看點在於女主角明明認得眼前的仇人，卻得隱藏情緒、等待出手時機，每次試探都藏著身分被揭穿的危險。想接著《嫁金釵》看宅門交鋒、女主翻盤，這部很對味。

雙重身分陸劇3：《柳舟記》王楚然失憶變人妻，溫柔娘子藏著女寨主身分

《柳舟記》劇照。圖片來源：微博
《柳舟記》劇照。圖片來源：微博

主演：張晚意、王楚然

身分反差：失憶的商戶娘子／仰山女寨主

《柳舟記》講述柳眠棠受傷失憶後，誤將淮陽王崔行舟當成自己的丈夫，認真經營起小夫妻生活。崔行舟為了查案順勢配合，兩人卻在假夫妻關係中逐漸動了真情，原本藏起來的祕密，也讓感情面臨考驗。

圖片來源：電視劇柳舟記-微博
圖片來源：電視劇柳舟記-微博

王楚然演出的反差，是同一個人在不同記憶狀態下的面貌。柳眠棠看似溫柔，卻始終保有膽識、判斷力與經商頭腦，讓人慢慢察覺她的過往不簡單。該劇播出期間曾獲豆瓣7.8分，適合喜歡日常甜蜜、雙強互探，又想看女主角逐漸找回自己的觀眾。

雙重身分陸劇4：《蓮花樓》成毅從意氣風發劍神，變成愛裝傻的江湖郎中

《蓮花樓》劇照。圖片來源：電視劇官方微博
《蓮花樓》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

主演：成毅、曾舜晞、肖順堯

身分反差：李相夷／李蓮花

蓮花樓》講述四顧門門主李相夷在大戰後身受重傷，從此退出江湖，化名李蓮花，以游醫身分四處生活。原本想遠離紛爭的他，因為遇見方多病與昔日對手笛飛聲，再次被捲入一樁樁案件。

《蓮花樓》。圖片來源：微博
《蓮花樓》。圖片來源：微博

李相夷鋒芒畢露，李蓮花卻懂得退讓、裝傻，甚至一本正經地說起謊來，兩種狀態形成鮮明對照。這部值得看的地方，是身分改變背後的人生轉折：曾經想贏過所有人的少年，後來學會如何面對失去。喜歡懸疑探案，也想追一個後勁很強的角色，可以選這部。

雙重身分陸劇5：《長相思》楊紫從市井小醫師，變回背負過往的王姬

圖片來源：《長相思》官方微博
圖片來源：《長相思》官方微博

主演：楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

身分反差：玟小六／皓翎王姬小夭

長相思》講述流落大荒的小夭，失去原本的身分與容貌後，以玟小六的樣貌在清水鎮生活。她與瑲玹、塗山璟、相柳等人相遇，在身分逐漸揭開後，重新面對親情、愛情與自己的歸屬。

楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視
楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視

玟小六帶著市井生活磨出的圓滑與隨性，恢復王姬身分的小夭，則必須重新面對宮廷關係與童年傷痛。楊紫透過姿態、說話方式與情緒表達，讓兩種生活狀態有明顯區別。這部適合喜歡細膩人物與複雜感情線的觀眾，尤其前期清水鎮的生活，很容易讓人捨不得離開。

雙重身分陸劇6：《寧安如夢》白鹿重啟命運，張凌赫也藏著另一個名字

《寧安如夢》。圖片來源：微博
《寧安如夢》。圖片來源：微博

主演：白鹿、張凌赫、王星越、周峻緯

身分反差：姜雪寧的皇后與少女人生；謝危／薛定非

寧安如夢》從姜雪寧的皇后人生走到盡頭展開，讓她帶著記憶重新開始，試圖避開曾經犯下的錯誤。她卻再次與謝危、張遮、燕臨等人產生交集，愈想遠離紛爭，愈被推向局勢中心。

圖片來源：寧安如夢@微博
圖片來源：寧安如夢@微博

白鹿需要呈現姜雪寧前後不同的欲望與選擇，張凌赫飾演的謝危，也藏著與薛定非身分相關的過往。表面沉穩的帝師，背後有難以放下的傷痛與執念，讓人物多了危險感。喜歡權謀、救贖與帶有壓迫感的感情拉扯，這部可以列入片單。

雙重身分陸劇7：《星落凝成糖》陳星旭一人演四角，冷面神君也有不同戀愛模式

《星落凝成糖》。圖片來源：微博
《星落凝成糖》。圖片來源：微博

主演：陳星旭、李蘭迪、陳牧馳、何宣林

角色反差：少典有琴／辣目／沒有情／聞人

《星落凝成糖》從雙生公主上錯花轎開始，原本不該成為一對的夜曇與少典有琴，意外結下姻緣。兩人從互相嫌棄到逐漸動心，後續因神識分散的設定，又帶出性格截然不同的人物。

《星落凝成糖》。圖片來源：微博
《星落凝成糖》。圖片來源：微博

陳星旭除了飾演外冷內熱的少典有琴，還演出憨直的辣目、愛財的沒有情，以及浪漫多情的聞人。他在專訪中分享，必須透過步態、神情與聲音區分角色，演出也獲得肯定。喜歡看同一位演員展現不同戀愛魅力，這部一次就能滿足，前期喜劇節奏也相當適合放鬆追。

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《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
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《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛

2026-10-18 11:51 女子漾／編輯周意軒
《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

看《嫁金釵》看到臉盲，連新娘到底是誰都快搞混？田曦薇搭檔閆桉主演古裝劇，一人分飾魏嬈與君黛，同一張甜美臉孔，卻各有各的狠！別以為換上華服就分不出來，從眼中紅斑、眉形到手部動作，兩人的差異其實都有跡可循。女子漾整理角色身分與5個辨識重點，追劇前先收藏。

1. 阿丑、魏嬈、君黛是誰？先搞懂名字怎麼換

最容易讓人混亂的，就是「魏嬈」這個名字，會隨著替嫁計畫換人使用。阿丑是在市井長大、靠倒夜香維生的少女，也是替嫁後以「魏嬈」身分進入國公府的人。君黛則是原本以伯府千金「魏嬈」身分生活的女子，因為不願嫁給重傷的陸濯，找來容貌相似的阿丑代替自己出嫁。

《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

所以，前期聽到有人喊「魏嬈」，得搭配當下情節判斷；進入替嫁主線後，記住「嫁給陸濯的是阿丑，原本的千金改稱君黛」，就比較不會跟丟。Netflix第2集簡介也交代了阿丑代嫁、另一名女子改名君黛的安排。

2. 最快辨識看眼睛！魏嬈有紅斑，君黛沒有

兩人的辨識線索，竟然藏在田曦薇的眼睛裡！劇中魏嬈保留左眼的紅斑特徵，君黛則沒有這個標記。看到臉部特寫時，可以先留意眼睛，再搭配眉形與神情確認角色。不過，畫面角度、光線與清晰度都可能影響辨識，沒有看見紅斑，也別急著直接判定是君黛。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
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3. 同一套衣服也能分！眉毛、眼神與嘴角都有差

兩人穿上相似服裝，少了衣服提示，更能看出臉部表情的差異。魏嬈的眉形較平緩，目光帶著觀察與戒備，嘴唇經常輕抿，情緒藏得比較深。看起來收斂，卻不代表她沒有盤算，更像是在確認局勢、尋找出手時機。君黛的眉峰則明顯挑起，眼神直視對方，帶有挑釁意味，嘴角也更常浮現張揚的笑。同樣是不高興，魏嬈可能先把話吞回去，君黛的表情已經在說「你最好給我解釋清楚」。

《嫁金釵》圖片來源：微博@田曦薇
《嫁金釵》圖片來源：微博@田曦薇

4. 鏡頭拉遠怎麼認？看雙手與肩膀最直接

沒有臉部特寫時，可以把注意力移到兩人的手部和站姿。魏嬈習慣把雙手交疊在身前，手臂靠近身體，肩膀略收，整個人比較緊繃。這種姿態呼應她長年在底層討生活、凡事得留心旁人反應的處境。君黛的手勢更舒展，身姿挺拔，動作也比較自在、外放。她習慣占據目光焦點，連站著不說話，都帶著千金小姐的架勢。最簡單的記法，就是魏嬈前期常把動作「收起來」，君黛則習慣把氣勢「放出去」。但這是前期辨識線索，隨著魏嬈的處境與心態改變，她的姿態也可能跟著轉變。

《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

5. 都會狠，狠法卻不同！再聽聲音、看她為何出手

田曦薇也透過聲線區分角色。魏嬈說話相對收斂，君黛的語氣則更尖銳、強勢，情緒起伏也更外顯。即使暫時沒盯著畫面，聽兩句對話，也能找到辨認方向。

不過，辨識兩人時，別直接套用「溫柔的是魏嬈、兇的是君黛」。魏嬈有求生的韌性，也會反擊；君黛的強勢，則更常帶著掌控他人的姿態。

《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

一個習慣先觀察，再找機會突破困境；一個習慣先施壓，要求別人照自己的意思走。同一張臉背後，是兩套不同的生存方式，也是《嫁金釵》這場「自己對上自己」最值得看的地方。

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#閆桉 #嫁金釵 #田曦薇 #古裝劇 #陸劇推薦 #Netflix

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《嫁金釵》閆桉是誰？田曦薇搭檔竟是韓團門面，練習不到2年就出道

《嫁金釵》閆桉是誰？田曦薇搭檔竟是韓團門面，練習不到2年就出道

2026-10-17 11:27 女子漾／編輯周意軒
《嫁金釵》閆桉是誰？田曦薇搭檔竟是韓團門面，練習不到2年就出道 圖片來源：微博
《嫁金釵》閆桉是誰？田曦薇搭檔竟是韓團門面，練習不到2年就出道 圖片來源：微博

追《嫁金釵》時，也被飾演「陸濯」的閆桉吸引了嗎？穿上古裝的他，帶著清冷又難以親近的氣質，換回舞台造型，竟然是韓國男團出身！從PENTAGON成員，到《大夢歸離》的槐妖「離侖」，再到搭檔田曦薇演出古裝愛情劇，女子漾整理閆桉的出道經歷與代表作品，帶你認識這張讓人忍不住多看兩眼的面孔。

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1. 閆桉是誰？上海出生、韓國出道

閆桉出生於1996年10月25日，是來自上海的歌手、演員。2016年10月10日，他以韓國男團PENTAGON成員身分正式出道，在團內擔任副唱，也是受到關注的門面成員之一。對熟悉K-pop的觀眾來說，「YANAN」這個名字或許比古裝劇裡的他更有印象。

圖片來源：微博
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圖片來源：微博
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從練習生訓練到團體活動，閆桉累積了歌唱、舞蹈與鏡頭表演經驗。2023年，他與Cube娛樂的專屬合約到期後未續約，後續持續投入個人演藝工作，逐漸讓陸劇觀眾認識自己。

2. 《大夢歸離》離侖，讓劇迷記住他的古裝模樣

若覺得閆桉很眼熟，很可能是看過《大夢歸離》！他在劇中飾演槐妖「離侖」，與侯明昊飾演的趙遠舟有著難以割捨的過往。昔日情誼遇上立場分歧，讓角色除了危險感，也多了執念與傷感。

圖片來源：微博
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長髮、深色服裝加上冷冽眼神，讓他的五官在奇幻古裝造型中格外鮮明。閆桉也親自演唱離侖的人物曲〈天地無侖〉，用歌聲延續角色的情緒，歌手與演員兩種身分在這部作品裡有了交集。

3. 《嫁金釵》演陸濯，與田曦薇從互相試探到動心

到了《嫁金釵》，閆桉化身國公府世子「陸濯」，與田曦薇上演替嫁後的感情故事。陸濯因傷昏迷，原本不願出嫁的君黛，找來與自己容貌相同的魏嬈代嫁，沒想到這位世子竟然醒了，讓替嫁計畫多出難以預料的變數。

圖片來源：微博
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圖片來源：微博＠嫁金釵官微
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這段關係最吸引人的地方，就在於兩人各有心防。魏嬈要守住身分祕密、在深宅裡站穩腳步，陸濯則對眼前的妻子充滿疑問。比起直接撒糖，從觀察、試探到逐漸信任的過程，更考驗演員用眼神與細節堆疊感情的能力。

4. 《月鱗綺紀》挑戰不同角色，名字別認錯

閆桉另一部值得認識的古裝作品是《月鱗綺紀》。他在劇中詮釋厲劫、源無獲與源無禍，角色彼此相連，卻有不同的個性與選擇，不能單純把「源無獲」和「源無禍」當成同一個名字。

圖片來源：微博
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閆桉曾分享，拍攝時除了要切換角色狀態，也首次嘗試水下拍攝與老年妝。從外型到表演方式都有新挑戰，也讓觀眾看見他在清冷古裝形象之外的不同面貌。

5. 不只古裝！早期演過沈月的弟弟

想看閆桉比較生活化的一面，可以回頭找《我親愛的「小潔癖」》。這部由沈月、劉以豪主演的都市愛情劇中，他飾演女主角是雙嬌的弟弟「是俊傑」，青春少年的模樣，與後來古裝劇裡的冷冽角色形成鮮明差異。此外，他也參與王楚然、李宏毅主演的《烽影燃梅香》，飾演華容簡。從都市愛情到奇幻、古裝，閆桉一步步累積不同類型的角色；如果你是因《嫁金釵》的陸濯入坑，這幾部作品正好能接著補進追劇清單。

#閆桉 #嫁金釵 #田曦薇 #古裝劇 #陸劇推薦 #陸劇男藝人

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