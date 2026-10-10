「湯姆貓與傑利鼠」快閃百年台中驛！多樣周邊、台中全新「水蜜桃磁吸娃娃吊飾」超萌登場

2026-10-10 20:09 Cecelia
Cecelia
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湯姆貓與傑利鼠快閃店第二站進駐台中驛。
  • 重點二：以百年古蹟與花磚街景打造台味懷舊拍照場景。
  • 重點三：台中限定周邊含人孔蓋滑鼠墊與水蜜桃吊飾。

陪伴無數人長大的《湯姆貓與傑利鼠》，這次把台味帶進了百年古蹟！繼高雄站掀起熱潮後，湯姆貓與傑利鼠快閃店第二站正式插旗台中。《Tom and Jerry 台味快閃店－台中站》自 9 月 24 日起至 10 月 26 日，於臺中驛鐵道文化園區鐵鹿大街 A2 登場，首次結合百年古蹟「台中驛」，將經典花磚、台灣街景與 Tom and Jerry 交織成充滿懷舊氛圍又趣味十足的台味場景，秋天的台中小旅行，又多了一個非去不可的理由。

Cecelia
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《湯姆貓與傑利鼠》台中快閃店：百年台中驛與復古花磚

台中站延續系列「台灣感性」風格，首次結合百年鐵道場景，巧妙以湯姆貓與傑利鼠的角色頭像化身花窗設計，從古蹟建築到主題牆面，處處是濃濃的復古元素。台中驛各處更規劃了滿滿的拍照打卡區與集章點，跟著湯姆貓與傑利鼠穿梭在紅磚車站之間，每個轉角都藏著小驚喜，邊逛邊拍，把 Tom and Jerry 的台中限定回憶通通收進相簿。

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什麼是「台灣感性」？鐵花窗、磨石子地，日常風景成了新美學

這股風潮其實是從韓國紅回台灣的。韓文「대만감성」指的是台灣懷舊、帶有生活感的街景美學，參差的招牌、老騎樓、鐵花窗、阿嬤家的磨石子地，在韓國年輕世代眼中都是浪漫，NewJeans〈How Sweet〉MV 在台灣取景後更讓討論度一路延燒。台中站把湯姆貓與傑利鼠「藏」進花窗與花磚裡，正是把這份日常裡的溫柔，用最可愛的方式重新說了一次。

Cecelia
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台味周邊登場！近百款設計，水蜜桃磁吸娃娃吊飾10/19上架

快閃店周邊延續系列一貫的「台灣感性」路線，美式經典角色遇上台灣懷舊元素，自高雄站起就廣受粉絲喜愛。現場推出水壺提袋組、陶瓷杯墊、皮革卡套、運動毛巾、人生四格壓克力吊飾等近百款熱銷商品，其中「台中限定」人孔蓋滑鼠墊與香氛片更是必收單品。「水蜜桃磁吸娃娃吊飾」10/19上架，Tom and Jerry 反射鏡造型一卡通線上預購中。

cecelia
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《湯姆貓與傑利鼠》為什麼紅了 80幾年？

很多人的童年午後，都是在湯姆貓被平底鍋打扁、傑利鼠得意溜回洞口的笑聲中度過的。它最迷人的地方，或許是那份「說不清誰才是贏家」的關係：嘴上互相找麻煩，關鍵時刻卻又總站在同一邊。現在這對歡喜冤家穿上台味走進百年台中驛，也讓長大的我們，有機會再愛上他們一次。

現場近百樣周邊商品讓粉絲選購，拼圖也超可愛。（Cecelia）
現場近百樣周邊商品讓粉絲選購，拼圖也超可愛。（Cecelia）

各種打卡裝置與玻貼，把滿滿童年回憶帶回家。（Cecelia）
各種打卡裝置與玻貼，把滿滿童年回憶帶回家。（Cecelia）

湯姆貓與傑利鼠Tom and Jerry 台味快閃店－台中站

  • 地點：臺中驛鐵道文化園區 鐵鹿大街 A2（台中市中區台灣大道一段 1 號）
  • 日期：2026.9.24－10.26
  • 時間：週一至週四 11:00–19:00；週五至週日 10:30–19:30
  • 交通：搭台鐵至台中車站，出站步行即達。

精華 FAQ

  • 活動地點在臺中驛鐵道文化園區的鐵鹿大街A2，地址為台中市中區台灣大道一段1號，搭台鐵到台中車站後出站即可步行抵達。

  • 台中站首度結合百年古蹟台中驛與湯姆貓、傑利鼠角色，運用花窗、花磚與台灣街景打造復古台味空間，並設有拍照打卡區與集章點。

  • 現場推出近百款商品，包括水壺提袋組、陶瓷杯墊、皮革卡套等；台中限定有人孔蓋滑鼠墊與香氛片，水蜜桃磁吸娃娃吊飾則於10/19上架。

Cecelia

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相信生活裡藏著很多值得記錄的小事，出門探索世界，回家吸貓充電 🩷愛笑的文青擁有渴望分享的靈魂，寫下藏在日常裡的寶藏故事。Line：@cecelia 📧 ：cecelia.ciao@gmail.com

#快閃店 #台中旅遊 #湯姆貓與傑利鼠 #台中火車站附近景點

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2026-09-23 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：75歲到80歲房貸族增至4,134件，17年暴增12倍。
  • 重點二：高齡房貸常靠寬限期撐住，期滿後月付可能暴增。
  • 重點三：保證人責任獨立存在，拋棄繼承也不一定能免債。

▋你有沒有注意過，老一輩的人把權狀放在哪裡。▋

不是保險箱。是電視櫃最下面那一格，一個鐵餅乾盒裡。裡面有權狀、有印章、有一疊用橡皮筋綁好的存摺，還有幾張已經過期的定存單，和一本記帳的小本子，最後一頁寫到三年前就停了。

那個盒子，是他們一輩子的總結。

但那個盒子裡，通常少了一樣東西。一張紙，上面寫著：這間房子，還欠銀行多少錢。

▋兩個家庭，同一個數字

我想先講兩個家庭。

第一個家庭在台北。先生 78 歲，太太 75 歲，住在一間 53 坪的房子裡。房貸還有 1,122 萬沒繳完，利率 2.48%，每個月 25 號自動扣款。先生退休前是中小企業主管，退休金一次領了，買了幾檔股票，股息每季入帳。太太沒有工作過，她的名字在契約上，簽在保證人那一欄。

第二個家庭在台中。先生 76 歲，太太 74 歲，住的房子差不多大，房貸也差不多。差別在於，他們在十年前做了一件事——把房貸清掉了。用的是先生退休那年的一筆錢，加上賣掉一間小套房的款項。

現在，兩個家庭每個月 25 號的畫面，完全不同。

第一個家庭，先生的手機會跳出一則簡訊。他看一眼，放回桌上，繼續吃飯。太太不知道那則簡訊寫什麼。

第二個家庭，25 號什麼事都沒有。

▋4,134 件，17 年，12 倍▋

根據聯徵中心最新發布的房貸統計，截至 2025 年 12 月底，全國 75 歲到 80 歲的房貸族，共有 4,134 件。17 年前，這個數字是 317 件。317 變成 4,134，增加了 12 倍，平均每年多出 225 件。

這 4,134 個人，平均房貸估值 1,800 萬，平均欠款 1,122 萬，平均利率 2.48%，中位數核貸成數 65.93%。平均住的房子，53.85 坪。

53.85 坪。這不是小房子。這是那種三房兩廳、有一個陽台、廚房可以站兩個人的房子。是孩子小時候覺得很大、長大以後覺得很舊的房子。是過年可以擠十個人回來、平常只開客廳一盞燈的房子。

講到這裡我想起一件無關的事。去年在台中上課，中場休息時有個學員拉住我，說她媽媽最近把房子過戶給弟弟了，問我這樣好不好。我還沒回答，她又補了一句：「可是房貸還沒繳完。」我說，那妳媽媽現在是房客，還是屋主。她愣在那裡，想了很久，說她不知道。

她不知道。而這件事，已經發生三個月了。

▋23,188 和 105,669，差 4.56 倍▋

我想算一筆新聞沒有算的帳。

1,122 萬，利率 2.48%。如果在寬限期，只繳利息，每個月是 23,188 元。如果進到攤還期，10 年繳完，每個月是 105,669 元。

差了 4.56 倍。

這就是為什麼很多人撐得下去。因為寬限期的時候，每個月兩萬三，退休金付得起，股息付得起。然後有一天，寬限期到了，那筆錢變成十萬五。而那個人，已經 78 歲了。

過去銀行審房貸，有幾條很硬的規定。借款人的年齡加上貸款年限，不能超過 75 到 85 年。屋齡加上貸款年限，也是同樣的上限。還有一條，月付金不能超過家庭可支配所得的三分之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛解釋，隨著超高齡社會到來、融資管道與工具多元化，加上補貼政策「架高天花板」，這些風險管控的硬規定，「被迫做出調整」。

他還講了一句很誠實的話。針對高資產或高貢獻的客戶，銀行願意用提升授權核決制度、專案融資等方式，進行差別化管理或動態審查。但相對來說，「銀行在成數、利率上的加減碼，也不會手軟」。

一般首購族可以貸到八成，這群人平均只拿到六成五。差了 14.07 個百分點。以 1,800 萬的房子算，那是 253 萬。

銀行沒有把門關上。銀行只是把門調窄了一點，然後把價格調高了一點。

▋這則新聞裡，最容易被滑過去的一句話▋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提到，高齡房貸在「後續繼承時，房地產移轉時，也會考量剩餘負債的部分，多少可能有些節稅考量」。

這句話，是整則新聞裡最重要的一句，也是最容易被滑過去的一句。

我把它翻譯成白話：房貸餘額，可以從遺產總額裡面扣除。

我們算一次。假設一間房子，市價 1,800 萬。如果房貸已經清償，遺產總額是 1,800 萬，扣掉免稅額 1,333 萬，課稅的 467 萬，稅率 10%，遺產稅是 46.7 萬。如果房貸還有 1,122 萬沒繳，遺產淨額變成 678 萬，低於免稅額，遺產稅是 0 元。

省了 46.7 萬。

聽到這裡，你可能覺得，那留著房貸不是比較好。

這裡要潑個冷水。1,122 萬，利率 2.48%，一年的利息是 27.8 萬。為了省 46.7 萬，你要付多久利息。一年半，就打平了。兩年，虧 8.9 萬。三年，虧 36.8 萬。五年，虧 92.4 萬。

而這 4,134 個人平均背了多久，新聞沒有寫。但「17 年增加 12 倍」這個數字告訴我一件事——這不是一群在做短期稅務操作的人。這是一群，房貸跟著他們一起變老的人。

（以上免稅額與稅率以現行規定試算，實際仍須依個案狀況與專業評估。）

▋限定繼承和拋棄繼承，不是同一件事▋

回到台北那個家庭。

如果有一天先生走了，太太會面對什麼？

很多人以為，她可以「不要」。但「不要」有兩種，而這兩種，是完全不同的東西。

第一種叫「限定繼承」。這是現在的預設，不用去法院聲請，它自動適用。民法第 1148 條第 2 項寫得很清楚：繼承人對於被繼承人的債務，以「因繼承所得遺產」為限，負清償責任。白話講，房子值 1,800 萬，欠 1,122 萬，那就用這 1,800 萬去還那 1,122 萬。還完，剩下的歸她。還不完，她不用拿自己的錢補。

第二種叫「拋棄繼承」。那是完全不要了，房子不要，存款不要，債務也不要。但她必須在「知悉得繼承之時起三個月內」，以書面向法院聲請。

三個月。

這三個月，通常正好是辦喪事的三個月。是親戚進進出出、要決定誰捧斗、要挑日子、要處理保險理賠、要面對一堆從來沒見過的表親的三個月。而法律給她的期限，就是這三個月。過了，她就只能在限定繼承的範圍內處理。

這件事，不會有人主動告訴她。因為銀行不會，仲介不會，葬儀社不會。而她的孩子，可能也不知道有這個選項。

這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。它只在你的權利裡。而權利，是要自己去找的。

▋她簽的那個名字，會跟她一輩子▋

但台北那個家庭，還有一個更深的問題。

太太的名字，簽在保證人那一欄。

這一點，做了二十年保險稅務顧問的人，看一眼就明白。因為她通常會在那個時候，才第一次打電話給業務。而她問的第一句話，從來不是「我要不要賣房」。

是「我這樣算不算欠錢」。

她不是怕還不起。她是怕「欠人」。這兩個字，在她那一代的字典裡，是完全不同的重量。

而答案，殘酷得讓人說不出口。

保證債務，是「她自己的債務」。不是先生的債務。

所以限定繼承救不了她。拋棄繼承也救不了她。她拋棄了先生的遺產，她還是那筆房貸的保證人。銀行可以直接向她求償全部金額。

她簽的時候，銀行的人說：「就是一個程序。」

她簽了。

那個簽名，會跟她一輩子。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。但高齡房貸這件事更殘酷——它連爭都不用爭。它只是每個月 25 號，安靜地從帳戶裡扣走一筆錢，一直扣到有一個人先撐不住為止。

而撐不住的那一天，通常不是因為錢不夠。是因為那個人發現，自己從來不知道這件事。

她住了 38 年的房子，她不知道還欠多少。她簽了字的契約，她不知道自己是保證人。她每個月看到的扣款，她不知道還剩幾年。

不是她笨。是沒有人覺得，這件事需要跟她講。

大家談感情，卻很少談現金流。大家說「這是留給你的」，卻很少說「這上面還欠多少」。

▋兩個家庭，差別只在十年前的一個決定▋

回到開頭那兩個家庭。

台北那個，每個月 25 號有一則簡訊。台中那個，每個月 25 號什麼事都沒有。

差別不在收入。差別不在房子大小。差別不在孩子孝不孝順。

差別在十年前，有一對夫妻坐下來，把房貸清掉了。

那一天他們可能吵過一架。因為那筆錢，本來可以拿去別的地方。

但他們清了。

如果你家也有房貸，或者你的父母有，我建議做兩件事，再想一個問題。

第一，找出那個鐵餅乾盒。把裡面的東西一張一張攤在桌上，權狀、印章、存摺、保單、那本記到三年前就停的小本子。然後問一個問題：這間房子，還欠多少。如果沒有人答得出來，那就是今天最該打的那通電話。

第二，把契約翻到最後一頁，數一數上面有幾個簽名。一個，是單純的房貸。兩個以上，你要多問一句：第二個名字，是共同借款人，還是保證人。這兩個詞，在法律上是完全不同的重量。

然後，想一個問題。

如果今天是你走的那天，你留下的是一間房子，還是一張每個月要繳的帳單？

你不用回答我，你回答你自己就好。


我是 JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，也不是稅務律師，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 台北家庭到晚年仍背著1,122萬房貸，每月還會收到扣款簡訊；台中家庭則在10年前先清償房貸。兩者差別不在房屋大小，而在是否及早解除負債。

  • 聯徵中心資料顯示，75歲到80歲房貸族達4,134件，17年增加12倍，平均房貸估值1,800萬、欠款1,122萬，顯示高齡仍持房貸已成明顯趨勢。

  • 因為共同借款人與保證人的法律責任不同，尤其保證人的債務屬於自己的責任，不會因限定繼承而消失。若不知道簽名身分，家屬可能在繼承時才發現仍需還債。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #家庭 #退休金 #繼承房子有貸款 #有房貸的房子 贈與

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2026-10-05 15:51 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：微博@這一秒過火官微
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有些人的聰明很外放，腦筋轉得快、反應又靈活；有些人則是看起來低調，真正遇到問題時，才會發現他們的分析力和洞察力有多強。搜狐網點名才華橫溢3個星座，3個星座各自擁有不同類型的聰明，不只學得快，也很會找到問題核心。

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高智商星座1.雙子座：反應超快，腦袋像永遠停不下來

圖片來源：微博@演員艾米
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雙子座最大的優勢，就是思考速度快又充滿好奇心。他們接收新資訊的速度很快，常常別人還在消化內容，雙子就已經抓到重點，甚至能立刻延伸出新的想法。

再加上雙子座很會表達，無論聊天、溝通或處理突發狀況，都能快速找到適合的說法。他們也很擅長同時處理多件事，面對不同資訊時依然能保持靈活，屬於反應力和學習力都很突出的類型。

高智商星座2.處女座：最會拆解問題，細節逃不過眼睛

處女座的聰明比較偏向分析型。遇到複雜問題時，他們不容易被表面資訊干擾，反而會把事情一層一層拆開，找出真正需要處理的關鍵。

他們對細節特別敏感，邏輯思考也很強，因此不論是在學習、工作或解決問題上，都很容易展現穩定實力。處女座不是只靠靈感，而是會用完整的思考方式一步步找答案，越困難的事情反而越能看出他們的厲害。

高智商星座3.天蠍座：不愛炫耀，真正厲害的是洞察力

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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天蠍座的聰明，往往藏得比較深。他們不一定會急著表現自己，更多時候是默默觀察周遭的人事物，再慢慢整理出自己的判斷。

他們很擅長從細節看出問題背後的原因，也習慣先思考再行動。當環境越複雜，天蠍反而越容易冷靜下來，找到最適合自己的方向。這種深度思考與觀察能力，也讓他們常常能看到別人忽略的地方。

#星座生肖 #星座運勢

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《消失的裂痕》6集分集劇情！鏡中兒子是誰？楊謹華、張孝全真假身分一次看懂

《消失的裂痕》6集分集劇情！鏡中兒子是誰？楊謹華、張孝全真假身分一次看懂

2026-10-02 17:35 女子漾／編輯周意軒
Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方

鏡子裡出現失蹤的兒子，身旁的老公卻可能換了人！Netflix台劇消失的裂痕》由楊謹華張孝全姚淳耀魏蔓等人演出，全劇共6集，從一位媽媽尋找孩子的執念，逐步揭開兩個世界之間的身分交換。看著看著，最讓人不安的問題也浮現了：眼前這張熟悉的臉，真的是你認識的那個人嗎？

以下整理《消失的裂痕》1至6集劇情重點，包含大結局劇透，尚未追完請留意！

文章目錄

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《消失的裂痕》第1集「尋找」：失蹤三年的兒子，竟出現在鏡子裡

兒子宇心失蹤三年，李芸始終困在思念與自責之中。丈夫建成、女兒宇蓁試著繼續生活，她卻仍放不下找回孩子的希望，家人的距離也在漫長等待中越來越遠。家中接連出現難以解釋的異象，讓李芸開始懷疑自己的感知。直到鏡子出現裂痕，她竟看見與宇心長得一模一樣的男孩。這個身影讓她重新燃起希望，也將她帶向另一個世界。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方

《消失的裂痕》第2集「複製」：另一個自己出現，男孩卻叫安安

李芸進入鏡子另一端，看見與自己長相相同的美玲，也發現那個讓她魂牽夢縈的男孩，其實是美玲的兒子安安。兩個世界有著相似的臉孔，生活處境卻差很多。李芸原本的家庭生活優渥，美玲一家則面對艱難的生活與惡劣環境。對李芸來說，最難接受的仍是孩子的身分：明明長得一模一樣，為什麼他會是別人的兒子？

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方

《消失的裂痕》第3集「取代」：建成相信鏡中世界，偉哲想接手他的人生

建成親眼看見美玲與安安，終於相信李芸說的話。鏡中的世界確實存在，尋子的希望卻也帶來新的危機。與建成長得一模一樣的偉哲，開始企圖取代他的身分。相同的外貌成為冒充的工具，兩個家庭也捲入危險的交換。從這一集開始，觀眾得跟著李芸重新辨認枕邊人，因為一句體貼的話、一個熟悉的動作，都可能藏著另一種目的。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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《消失的裂痕》第4集「醒悟」：兩個家庭失控，安安在爭執中發病

偉哲與美玲之間逐漸出現嫌隙，原本期待的改變，也暴露出彼此不同的打算。美玲將不滿指向建成，安安目睹爭執後癲癇發作，讓大人們不得不面對孩子的處境。這一集讓「換個世界就能過得更好」的想像出現裂縫。當大人忙著爭取想要的人生，孩子也被捲進他們的選擇裡。安安的身體狀況，更讓這場交換無法只用誰得到好處來衡量。

《消失的裂痕》第5集「變異」：假老公身分曝光，李芸逃出去仍求救無門

偉哲的真實身分曝光，李芸終於確認眼前的人並非原本的丈夫。熟悉的家變得危險，她逃出家門尋求協助，卻未能順利獲救。另一邊，高敏惠向建成求助，也沒有得到回應。兩個世界的關係持續惡化，身分冒充帶來的後果逐一浮現。對李芸而言，現在除了找孩子，她更必須想辦法擺脫偉哲，找回原本的生活。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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《消失的裂痕》第6集「開端」：美玲願意送走安安，結局卻留下新疑問

美玲對偉哲徹底失望，透過鏡子與李芸傳遞訊息，希望幫助她脫困，也願意讓安安前往另一個世界。走到最後，兩位母親都必須面對自己的選擇：留下孩子，與讓孩子過得更好，未必能同時做到。結局中，安安來到李芸與建成的世界，這個家庭看似有了重新開始的機會。然而，安安與宇心仍是不同的孩子，李芸找回的生活，也無法直接抹去原本的失去。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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最後，鏡子再次出現裂痕，映出看起來已經長大的宇心。這個畫面讓故事留下更大的懸念：真正的宇心究竟去了哪裡？他是否仍在另一個世界生活？「第三個平行世界」是可以延伸的解讀，但影集並未完整交代答案。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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#台劇 #戲劇 #魏蔓 #楊謹華 #張孝全 #姚淳耀 #消失的裂痕 #Netflix

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機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了

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2026-10-05 10:54 嘿，總幹事！戴著鋼盔向前衝！
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總幹事，有人違規！車位怎麼可以允許放雜物？

早上一上班，查看線上住戶意見反映，這件具名的意見書跳出來。有具體的時間，在昨天；但沒有附上相片，只說有人在機車位放置雜物。

我去地下室查看被點名的機車格。空的，什麼都沒有，不單是機車不在，連一張紙屑都沒得讓我撿！雜物何在？請速速現身，我心中默念。

無憑無據，我連要開勸導單都不知道能怎麼開！該機車位又在監視器死角，無從調CCCTV確認……

我就無事一身輕了嗎？當然不是，我鋼盔戴得是有道理的！我雖剛被派到這社區，對社區住戶生態還在暖身期，但絕不輕言放棄。我跑去跟我日班保全聊，該機車位曾放過什麼雜物。被告知住戶是跑外送，有時會把外送保溫箱放在車位旁。放外送箱在地上，這確實不太優。

昨晚或今早巡邏時，有看到什麼堆積雜物嗎？有的，昨天整天下大雨，那位住戶把淋濕的雨衣跟安全帽放在機車位。等白天乾了，就收走騎車出門跑外送去了。

我有點傷腦筋了。下雨天暫放的濕雨衣與安全帽，常是管理中心會給住戶人性空間的。但被熱心住戶檢舉了，總幹事還是要適當處理跟回應。

我再追問，這檢舉住戶可是社區的檢舉達人？還是跟外送員住戶有過結？兩人非同棟住隔壁鄰居，為何特別點名檢舉？

原來檢舉戶是照章行事的個性，停車格堆置雜物本除有礙逃生避難動線外，亦非停車格原先設置的目的，依法主管機關是可開罰的(詳見公寓大廈管理條例第9條、第15條、第16條、第23條、第49條)，社區規約也不允許。確實，堆放雜物是不正確的住戶行為，在意見書的文字裡也看得出檢舉人在意的重點。

機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了。女子漾AI製圖
機車位放「雨衣、安全帽」也被檢舉！鄰居連拍多張蒐證　總幹事出手了。女子漾AI製圖

加上兩人抽籤到的機車停車位恰好是相鄰的停車格，所以每天進進出出，有沒有放雜物，都能看得清楚明白。所以對方能提供給我一系列的雜物堆置歷史照片。

首先要回應住戶意見。我對檢舉戶先動之以情，同意地下停車位不應容許雜物堆積。也說明前一日因雨而留置機車位的雨衣等雜物已不在現場，應屬偶發之行為。但因總幹事巡場時未見任何雜物，也無監視器畫面可供佐證，故無從採取行動；若能進一步提供放置雜物的現場照片，管理中心才有依據，方能依規定進行勸導。

以為這樣就劇終了嗎？看官們，你想太多了！檢舉住戶當日隨即回覆，附上違規當日的現場照片數張(外送箱放置車位前地面)及取證日期時間外，還另加碼列舉他對違規戶的歷史觀察紀錄。

嗯，很好，你夠狠！他是慣犯！

林總幹事我依行政程序做了以下三件事：

一、回文感謝檢舉住戶提供事證，熱心協助管理公眾事務，並說明管理中心將針對最新的違規行為，採取必要的處置。

二、依法，管理委員會需制止住戶的違規行為。管理中心依新北市工務局制止函建議格式，對違規戶發出勸導函。除載明違規行為之具體事實與照片，含事發時間地點及照片，並限期住戶於收文七日內改善。同時明示，經勸導而未改善者，最重可請主管機關連續開罰四萬至20萬。列明相關法條。

三、連續十天於固定時間，巡視該機車停車格，紀錄現場機車格雜物堆置改善進度，並寫工作日誌回報給管委會。

發制止函的頭兩天，總幹事巡場仍有紀錄到放置在地面的外送箱。拍照存證。自第三天起，傍晚時間便不曾再見該機車停車位有機車以外的物件。

完美結案。

檢舉戶得到及時回應。違規行為於期限內改善，無需工務局介入。林總幹事增加十日附加行程，至地下B1巡視特定機車格。體重維持不變。違規行為改善需要時間，減重亦然。

如果你或你的社區現在也正卡在難解的鄰居爭議中，不知道第一步該怎麼做，歡迎私訊我，讓我以客觀的專業角度，幫你們梳理出最安全的處理解法。

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2026-10-06 11:15 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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女孩們，是不是看膩了總是需要男主拯救的傻白甜？近期陸劇圈掀起一股「大女主逆襲爽劇」熱潮，女主角們不僅雙商在線，更是憑藉滿腹計謀與手腕，絕地反殺把一手爛牌打出王炸！這次就為大家盤點6部「女主高智慧逆襲」的必看陸劇，不僅有熱播中的《蘭香如故》，還有討論度極高的《桃花映江山》，保證讓你看得大呼過癮！

文章目錄

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