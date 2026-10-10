2026-10-10 18:23 女子漾／編輯王廷羽
Netflix 10月片單太精彩！金智媛《Doctor X》、金裕貞《百日謊言》等6部必追推薦
2026年10月Netflix新劇陣容超精彩！金智媛主演《Doctor X：白色黑手黨時代》，化身天才外科醫生挑戰醫院黑幕；金裕貞搭檔朴珍榮，在《百日謊言》上演危險諜報戀，金英光、蔡秀彬則帶來奇幻甜寵劇《戀愛充電中》。這篇整理7部Netflix 10月新劇，上線時間、劇情亮點一次看！
文章目錄
Netflix 10月新劇推薦1.《戀愛充電中》
上映日期：2026年10月9日
金英光、蔡秀彬組成高顏值CP！《戀愛充電中》結合奇幻設定與浪漫愛情，男主角竟需要靠女主角「充電」才能維持人工心臟運作。兩人還因此簽下為期3個月的身體接觸契約，從互相利用到逐漸心動，充滿甜蜜又搞笑的互動。
《戀愛充電中》劇情簡介
一名裝有人工心臟的男人，因電池即將耗盡而陷入危機，卻意外遇見擁有特殊充電能力的女人。為了維持心臟運作，兩人決定簽訂3個月的身體接觸契約，原本只是各取所需的關係，卻在一次次親密接觸中逐漸產生感情。
Netflix 10月新劇推薦2.《Doctor X：白色黑手黨時代》
上映日期：2026年10月9日
金智媛繼《淚之女王》後霸氣回歸！這次她剪去長髮，在《Doctor X：白色黑手黨時代》化身天才外科醫生，搭檔李姃垠、孫賢周與金宇錫。劇集改編自日本人氣醫療劇《派遣女醫X》，將高難度手術、醫院權力鬥爭與醫療黑幕搬上螢幕，金智媛的強勢新角色也成為一大看點。
《Doctor X：白色黑手黨時代》劇情簡介
桂秀晶（金智媛 飾）是一名擁有高超手術能力的天才外科醫生，卻也必須面對醫院內部複雜的權力關係。當醫療專業與利益鬥爭發生衝突，她選擇堅持自己的原則，挑戰不合理的制度，也逐漸揭開醫院光鮮外表下的黑暗秘密......
Netflix 10月新劇推薦3.《百日謊言》
上映日期：2026年10月10日
金裕貞搭檔GOT7朴珍榮，上演危險又浪漫的諜報愛情！《百日謊言》以日治時期的京城為背景，金裕貞化身天才女扒手，為了完成秘密任務潛入朝鮮總督府。朴珍榮則飾演神祕翻譯官，兩人在充滿謊言的環境中逐漸產生感情，身分與信任成為最大考驗。
《百日謊言》劇情簡介
李佳景（金裕貞 飾）是京城頂尖扒手，為了生存習慣隱藏真實身分。某天她接受特殊任務，必須在朝鮮總督府偽裝工作100天。過程中，她遇見總督府翻譯官金泰雄（朴珍榮 飾）。兩人在危險任務中逐漸靠近，卻也面臨身分曝光的危機，展開一段充滿謊言與秘密的愛情故事。
Netflix 10月新劇推薦4.《新手上路》
上映日期：2026年10月18日
陳意涵、劉冠廷、黃冠智主演的台劇《新手上路》，結合育兒、奇幻與浪漫喜劇！陳意涵飾演意外懷孕的人氣直播主，劉冠廷化身誤入黑幫的保鑣，黃冠智則飾演意外變成鬼魂的宅男工程師，三人展開一段荒謬又溫馨的人鬼三角戀。還有天心、李李仁飾演黑道夫妻，讓原本手忙腳亂的育兒生活更加熱鬧。
《新手上路》劇情簡介
人氣直播主意外懷孕，原本的人生計畫瞬間被打亂，沒想到身邊還出現一名誤入黑幫的保鑣，以及意外身亡、化為鬼魂的宅男工程師。三人因緣際會展開一段荒謬又奇妙的關係，從人鬼三角戀到手忙腳亂的新手育兒生活，接連發生令人哭笑不得的事件。在笑鬧與衝突之間，他們也逐漸學會面對愛情、家庭與責任。
Netflix 10月新劇推薦5.《有人剛好提起我嗎？》
上映日期：2026年10月22日
日本影帝役所廣司主演《有人剛好提起我嗎？》，由《不適切也該有限度！》編劇宮藤官九郎操刀。故事設定相當奇特，一名成功演員突然被全世界遺忘，連家人都不記得他！從人生勝利組瞬間變成無名小卒，荒謬又帶點心酸的劇情，讓人好奇他該如何找回自己。
《有人剛好提起我嗎？》劇情簡介
高瀨川玄（役所廣司 飾）是備受肯定的日本演員，曾在倫敦莎士比亞環球劇場擔任主演，卻在準備返回日本時，發現所有人竟忘記他的存在。失去名聲、家庭與財富後，他必須重新建立自己的人生。隨著他努力找回原本的生活，也開始重新思考名氣、家庭與自我價值的意義。
Netflix 10月新劇推薦6.《末路兼職》
上映日期：2026年10月30日
李宰旭、高旻示主演的《末路兼職》，將高薪打工變成恐怖生存遊戲！劇集由《殺人者的難堪》導演金多珉執導，搭檔金敏荷、李熙俊等實力派演員。故事以神祕人力仲介公司為背景，時薪竟高達一般工作的50倍，卻也隱藏令人毛骨悚然的秘密。
《末路兼職》劇情簡介
一名負債累累的男子，為了改善經濟困境，加入神祕人力仲介公司「蜘蛛人力」。這家公司號稱能提供時薪高達一般工作50倍的兼職機會，讓急需用錢的他決定冒險嘗試。然而，看似誘人的高薪工作，背後卻藏著無法預料的危險。他逐漸發現自己踏入一場恐怖陷阱，想要全身而退恐怕沒那麼容易。
精華 FAQ
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本次片單共整理7部新劇，題材橫跨醫療職場、浪漫奇幻、諜報愛情、育兒喜劇、失憶人生劇與恐怖生存遊戲，顯示Netflix 10月主打多元類型並行。
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金智媛主演《Doctor X：白色黑手黨時代》，飾演天才外科醫生挑戰醫院黑幕；金裕貞則在《百日謊言》中化身女扒手，潛入總督府展開危險諜報戀。
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片單也包含台劇《新手上路》、日劇《有人剛好提起我嗎？》與《末路兼職》，分別結合人鬼三角戀、全世界遺忘主角，以及高薪兼職背後的恐怖陷阱。
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