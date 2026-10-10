2026-10-10 17:28 女子漾／編輯王廷羽
林俊傑F1開唱嗨翻新加坡！砸半年打造世界級大秀 驚喜預告2027新專輯藏秘密
華語天王林俊傑（JJ Lin）10月9日登上2026新加坡F1大獎賽主舞台，擔任壓軸嘉賓！這次他集結全球百人團隊，耗時近半年籌備，帶來20首經典與新作，搭配16位國際舞者、煙火特效及3套造型，打造世界級音樂大秀。除了〈曹操〉、〈不潮不用花錢〉等金曲，更驚喜首唱英文新歌〈RISE WITHOUT A SOUND〉，還透露2027年新專輯的「秘密元素」早已藏在演出中！
林俊傑F1開唱！20首金曲打造四大音樂篇章
林俊傑將演出分成「Ignition（點燃）」、「Night Drive（夜行）」、「Emotional Ascent（情感昇華）」及「New Era（全新時代）」四大篇章，20首歌曲幾乎全面重新編曲。演出以和國際DJ Steve Aoki合作的〈The Show〉揭幕，接連帶來〈編號89757〉、〈聖所〉、〈曹操〉，搭配大型煙火特效，炒熱現場氣氛。其中〈不潮不用花錢〉特別加入兩段全新Rap，〈Bedroom〉則邀請新加坡歌手楚晴（Jasmine Sokko）驚喜合唱，讓歌迷驚喜連連。
林俊傑開放現場點歌！自彈自唱4首情歌掀回憶殺
除了勁歌熱舞，林俊傑還開放現場點歌，坐在鋼琴前自彈自唱〈她說〉、〈記得〉、〈愛笑的眼睛〉及〈可惜沒如果〉，讓大型F1舞台瞬間變成浪漫的點歌現場。當晚他也連換3套造型，從黑紅皮革、米白西裝到黑色無袖皮革背心，隨著曲風切換不同風格，展現帥氣又深情的舞台魅力。
林俊傑新歌全球首唱！2027新專輯竟藏秘密
當晚最大驚喜，就是林俊傑全球首唱全新英文單曲〈RISE WITHOUT A SOUND〉，歌曲也於10月10日凌晨0點正式上架！林俊傑透露，這場演出是《JJ20 FINAL LAP》與下一段音樂旅程的橋梁，更驚喜表示：「我也把預計在2027年發行的新專輯裡，一些『秘密元素』藏進了這次的演出。」他形容新歌就像來自未來的「記憶碎片」，以「平靜、信念、重生」為創作核心，希望帶給歌迷力量，也感謝大家一路陪伴。
從F1鐵粉變壓軸嘉賓！林俊傑家鄉圓夢
身為資深F1車迷，林俊傑坦言，過去一直夢想登上F1舞台，如今終於在家鄉新加坡實現心願，讓他格外興奮。談到最喜歡的車隊，他毫不猶豫選擇Ferrari（法拉利），心目中的英雄則是傳奇車手Ayrton Senna。林俊傑透露，正是Senna讓他愛上賽車，如今能結合音樂與賽車兩大熱愛，對他而言意義非凡。
林俊傑集結百人團隊！Justin Bieber御用創意總監助陣
為打造這場限定演出，林俊傑集結全球百人團隊，16位國際舞者的規模更超越先前巡演，並邀請曾與Justin Bieber合作的創意總監Nick DeMoura操刀舞蹈設計。Nick過去曾參與《Believe Tour》、《Purpose World Tour》等世界巡演，這次也為林俊傑打造國際級舞台。
演出最後，林俊傑以〈偉大的渺小〉作為正式壓軸，伴隨金色彩帶灑落，引發全場歡呼。面對歌迷熱情安可，他再度登台加唱〈一千年以後〉，掀起全場大合唱。這場F1限定演出不僅讓林俊傑完成多年夢想，也透過新歌首唱與2027年新專輯預告，為下一段音樂旅程揭開序幕。
精華 FAQ
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他以壓軸嘉賓身分登上2026新加坡F1主舞台，動員全球百人團隊、16位國際舞者與煙火特效，帶來20首經典與新作，完整展現世界級規格。
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演出分成Ignition、Night Drive、Emotional Ascent與New Era四大篇章，歌曲幾乎全面重新編曲，並加入點歌、鋼琴自彈自唱與多套造型變化。
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他全球首唱英文單曲〈RISE WITHOUT A SOUND〉，並表示這場F1演出是《JJ20 FINAL LAP》與未來音樂旅程的橋梁，2027年新專輯的秘密元素也已藏在表演中。
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