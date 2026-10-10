2026-10-10 12:41 女子漾／編輯周意軒
2026十月陸劇片單太強！肖戰、王鶴棣、井柏然新作受關注 8部劇情看點一次看
10月追劇清單準備好了嗎？肖戰《小城良方》挑戰醫生角色，王鶴棣《鹹魚飛升》走反套路修仙路線，孟子義、李昀銳則在《尚公主》再續古裝情緣。從先婚後愛、民國虐戀到犯罪懸疑，這篇整理8部近期受到關注的陸劇，先把想追的作品收進片單！截至10月9日，《玉簟秋》已確定10月12日開播，《尚公主》列入Disney+十月片單；其餘作品的確切日期仍待官方公布，網傳排播可能調整。
文章目錄
1《玉簟秋》丞磊、徐若晗上演亂世虐戀
想追愛恨糾纏的民國劇，可以先鎖定《玉簟秋》！改編自靈希同名小說，講述少帥虞昶軒與女學生葉平君因意外相遇，逐漸捲入感情與權力的漩渦。丞磊、徐若晗首次搭檔民國愛情作品，兩人從試探、拉扯到動心，感情還得面對亂世與身分差距的考驗。
主演為丞磊、徐若晗，10月12日起於湖南衛視、芒果TV播出。
2《尚公主》孟子義、李昀銳再搭，公主與寒門才子互相過招
《九重紫》之後還想看孟子義、李昀銳同框？《尚公主》可以先收藏！改編自伊人睽睽同名小說，孟子義飾演丹陽公主暮晚搖，李昀銳飾演寒門出身的言尚。兩人各有盤算，在朝堂風波中互相試探，也逐漸成為能並肩破局的盟友。公主的強勢與書生的沉穩碰在一起，感情戲之外，權謀交鋒也是看點。
Disney+已將本劇列入十月片單，確切上線日期待公布。
3《小城良方》肖戰回到家鄉，在小城重新找回自己
肖戰這次穿上白袍，飾演醫生劉錚亮！《小城良方》改編自劉三叔小說《飛刀》，由張曉波執導，找來倪大紅、姜妍等人演出。故事圍繞經歷人生變故、回到家鄉的醫生，透過病患、鄰里與日常相處，慢慢找回行醫的意義。比起一路開掛的天才人設，這次更值得注意他如何面對挫折、重新站起來。
預計於愛奇藝播出，確切開播日期待官方公告。
4《鹹魚飛升》王鶴棣、李沁修仙，躺平人生也能有故事
修仙一定要拚命打怪、爭第一嗎？王鶴棣、李沁主演的《鹹魚飛升》，改編自同名小說，以宋潛機的經歷帶出不同於典型升級路線的仙俠故事。當主角想過安穩日子，偏偏又被修仙世界的紛爭找上門，「想躺平卻躺不成」的反差，讓故事多了喜劇趣味。
預計於湖南衛視、芒果TV播出，確切日期待公布。
5《嫁金釵》田曦薇、閆桉先婚後愛，替嫁牽出身世秘密
喜歡替嫁、身世之謎與婚後心動的觀眾，可以留意《嫁金釵》。田曦薇飾演的阿丑因容貌酷似侯府千金，意外成為國公府世子陸濯的沖喜新娘。原本命運任人安排，隨著陸濯甦醒，兩人的關係與她的身世也開始出現變化。從相互試探到建立信任，感情與家族危機交錯推進。
主演為田曦薇、閆桉，播出平台為優酷，確切開播日期待公布。
6《穀雨》井柏然搭張頌文，一張假發票牽出犯罪黑幕
井柏然新作《穀雨》轉向稅務犯罪題材，與張頌文、孫藝洲共同演出，由李路執導。故事從墜樓案件與染血的假發票展開，稅務稽查員、尋找妻子的男子與刑警循線追查，逐步碰觸企業交易背後的秘密。喜歡抽絲剝繭、人物互相角力的觀眾，可以把這部放進待追清單。
預計於優酷播出，確切日期待官方公告。
7《紅塵四合》王星越、徐若晗攜手查案，愛情藏著舊日恩怨
《紅塵四合》改編自尤四姐同名小說，王星越飾演宇文弘策，徐若晗飾演遭遇家變、以沐小樹身分生活的溫定宜。兩人在案件中相遇，各自背負的過往卻讓關係充滿變數。女扮男裝、古裝探案與感情拉扯交織，隨著真相揭開，兩人也得重新理解彼此。
預計於愛奇藝播出，確切日期待公布。
8《醉夢》劉詩詩、胡先煦追查啤酒廠舊案
古裝之外，劉詩詩的懸疑新作《醉夢》同樣受到關注。故事以老松江啤酒廠為背景，記者沈樂水曾用攝影機記錄工人生活，卻接觸到一名女子死亡的疑點；多年後，刑警高雪林調查新的案件，讓被掩埋的往事再次浮現。雙時空敘事結合工廠與時代變遷，人物之間藏著什麼秘密，是追劇關鍵。
主演包括劉詩詩、胡先煦、李乃文、李沁、黃小蕾，預計於騰訊視頻播出，確切日期待公布。
播出資訊整理截至2026年10月9日；台灣上架日期與可觀看平台，依各平台公告為準。上述待定作品為近期十月排播話題片單，尚不代表已確定於十月開播。