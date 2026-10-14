吳承恩的最後一難，棺材板竟成了學生的課桌椅

AI重點 文章重點整理： 重點一： 1974年淮安村民挖出古墓，棺木板材後來被賣給學校。

1974年淮安村民挖出古墓，棺木板材後來被賣給學校。 重點二： 棺木被加工成課桌、門窗，成為學生日常使用的家具。

棺木被加工成課桌、門窗，成為學生日常使用的家具。 重點三：1981年調查靠殘板「荊府紀善」等線索，追出吳承恩墓葬。





你有沒有想過？你學生時代趴著睡的課桌，有可能真的曾經是棺材板。

而且那口棺材的主人，還可能是《西遊記》通行認定的作者──吳承恩。

今年的五月到七月，我在寫「神話條件學」的第一個系列文。

說來奇妙，其實我一開始並沒有想那麼多，只是看到一支提到《西遊記》的教學短影片，覺得觀點有趣，於是與 AI 協作，寫了一篇文。

後來又陸續寫了兩篇。然後，不可思議的事發生了。

5月15日深夜，我在 YouTube 上亂滑，意外看到陳藥師的短影片提到這段歷史。

那一瞬間有種奇怪的連結感，像某種線索被重複點亮。

原來，現實往往比神話更荒謬。

▋1974年，村民挖出了三口棺材

1974年，中國江蘇淮安馬甸一帶，幾名村民拿著鐵釺探測地下，尋找可能埋藏的古墓。

根據後來學者劉懷玉的《吳承恩墓地的調查報告》，參與挖掘的郭錦鋒回憶，當時他與郭錦忠先用鐵釺探測，找到目標後才動手挖掘。

結果，真的挖出了古墓。

而且裡面有三口棺材。

當時沒有人能確定墓主人究竟是誰。

對挖墓的人而言，眼前最實際的東西，就是那些已經埋在地下數百年、卻仍然可以使用的棺木板材。

其中一口棺材，後來被賣給了當地的馬涵洞中學。

至於這批木材究竟是什麼樹種？

後來參與加工的木匠吳順來曾回憶，木頭劈開後顏色發黃，有特殊的辛辣氣味，而且沒有節疤。

網路上有些故事將它描述成珍貴的「金絲楠木」，但目前找到的調查資料，還不足以確認這項說法。

不過，有一件事倒是可以確定。

這批棺木板材，後來真的進了學校。

▋一口棺材，變成了教室裡的課桌

馬涵洞中學取得木材後，將棺木板交給木匠加工。

根據吳順來及其他當事人的回憶，這些木材曾被改製成課桌、門窗等物件。

想想那個畫面。

原本埋在地下數百年的棺木，被拆開、裁切、刨平，重新製成學校裡可以使用的家具。

從墓地進入教室；從安置亡者的棺材，變成學生每天接觸的課桌。

至於究竟做成多少張桌椅、使用了多久，目前沒有足夠資料能夠確認。

但光是「棺材板被做成課桌」這件事，就已經夠離奇了。

想像一下。

有學生趴在上面補眠，有人寫作業，有人在桌角偷偷刻下暗戀對象的名字。

說不定還有人一邊讀《西遊記》，一邊把流著口水的臉，壓在曾經安置《西遊記》作者的棺木板上發呆。

當然，這些都是我忍不住想像的校園畫面，沒有哪位學生留下這樣的親身證詞。

但那些棺木板材確實曾經被做成學校家具。

當年的師生，恐怕很難想像這批木頭可能有什麼來歷。

而事情真正有趣的地方，還在後面。

▋尋找吳承恩，竟然從一位老師和學生開始

這段歷史的發現過程，比網路流傳的版本複雜得多。

根據淮安地方文史資料，1974年前後，當地教師何杰曾在課堂上向學生談起吳承恩，並請大家留意家鄉是否還有與吳氏家族相關的古物或線索。

學生郭井愛後來發現了一塊古墓碑。

這塊石碑與吳承恩的父親吳銳有關，成為後續尋找吳氏家族墓葬的重要線索之一。

有意思吧？

一位老師在課堂上講《西遊記》的作者，學生在村裡找到相關墓碑。

而另一邊，可能屬於吳承恩的棺木板材，竟然已經被拿去製作學校家具。

只是當時這些線索還沒有完整串連起來。

直到1981年，學者劉懷玉與章萬寬等人展開實地調查，才逐步追查到當年挖墓、出售棺木以及加工木材的相關人員。

其中一位關鍵人物，就是木匠吳順來。

▋木匠留下的一塊木板，竟成了尋墓關鍵

1981年的調查過程中，劉懷玉等人透過訪問當事人，找到了當年參與加工棺木的木匠吳順來。

原來，當年的棺木並沒有全部消失。

還有一塊前擋板殘片被保存了下來。

不同資料對這塊木板曾經被如何使用，記載略有出入。有的追述提到糧缸蓋，有的記錄涉及豬食槽。

但真正重要的，是木板上留下的文字。

現存殘板仍可辨認出四個字：「荊府紀善」

這四個字，讓整件事情有了突破。

因為「荊府紀善」與吳承恩曾經擔任的官職相符。

至於「射陽吳公」等其他文字，主要來自木匠、教師等當事人的回憶，不能全部當成現存木板上仍然清晰可見的字。

劉懷玉並沒有只憑四個字，就直接宣布找到吳承恩。

他還結合了吳承恩的別號「射陽」、吳氏家族資料、墓葬位置，以及相關歷史文獻，才逐步判定墓主身分。

1981年重新清理墓坑時，也發現了三具遺骸。

調查者根據墓葬位置與傳統葬俗等線索，推斷這可能是吳承恩及其家人的合葬墓。

至於每一具遺骸究竟屬於誰，仍然需要區分推斷與已經確認的事實。

不過，這場跨越數百年的尋墓工作，終於有了重要成果。

更令人意外的是，當年被拆走的棺木，竟然還留下了能夠協助辨認墓主的文字。

▋棺木究竟賣了多少錢？

這段故事在網路上流傳時，還有一個非常吸引人的細節。

據說，那副珍貴棺木只賣了15元人民幣。

甚至有人拿當年的肉絲麵價格來比較，強調這筆交易有多麼不可思議。

但查閱劉懷玉的調查報告後，會發現事情並沒有這麼簡單。

報告中，郭壽生的受訪說法提到，棺材售得220元，扣除探墓者報酬及吃飯等費用後，剩餘200元由八人分配。

這是當事人的回憶紀錄，其他受訪者對交易細節也未必都有相同說法。

因此，15元的價格目前缺乏可靠依據，不能直接當成史實。

不過，這裡反而出現了另一個值得思考的問題。

當年那些人究竟知不知道，自己正在處理的可能是吳承恩的棺材？

對他們而言，那些木板能夠加工、能夠出售，也能繼續派上用場。

但對後來的文史研究者而言，那些木板上的文字，卻成了追查一位明代文人的重要證據。

同樣一塊木頭。

在不同人的眼裡，價值竟然可以差這麼多。

▋有些空間，會慢慢留下人的痕跡

做久了不動產之後，有一種感覺慢慢變清楚。

有些空間會留下人的存在感。

走進一間老房子，有時不用介紹，就能從一些細節，看出過去的生活痕跡。

牆角的刮痕、門框的磨損、地板踩久後的色差，都可能留下曾經使用的痕跡。

有些木桌摸起來，也會有一種說不出的時間感。

有人在這裡長大。有人在這裡吃飯、寫作業、等成績單。有人在這裡熬夜準備考試。

空間不會說話，但會留下痕跡，也會慢慢把人的日常收進去。

那批棺木板在進入教室、變成課桌等家具後，也成了另一種日常。

被使用、被依靠、被忽略。

那些曾經使用課桌的學生，可能根本不知道，自己每天接觸的木頭，曾經屬於一座數百年前的古墓。

如果當年真的有人趴在上面睡午覺，那畫面也實在太有黑色幽默了。

▋同一塊木頭，有人看到廢料，有人看到歷史

我後來發現，很多事情都和房地產很像。

同樣一個物件。

有人看到老舊，有人看到故事。

有人看到可以再利用的木材，有人看到古代棺木。

有人看到幾張課桌，有人看到中國文學史。

很多價值，本來就和人理解它的能力有關。

不過，這次查證也讓我想到另一件事。

有時候，問題可能出在我們還不知道自己眼前究竟是什麼。

一塊普通木板和一塊刻著墓主官職的棺木殘板，外觀看起來都只是木頭。

但只要多了幾個字，再找到能夠互相對照的歷史資料，它的意義就完全不同了。

這和我們看房子也有幾分相似。

眼睛看得到的屋況、裝潢與使用痕跡，只是物件的一部分。

至於它的產權、歷史、曾經發生過的事情，往往還需要另外查證。

有些東西不會自己發光。

但會被不同的人，看出不同的重量。

▋他替孫悟空寫出七十二變，自己的棺木卻變成了課桌

我第一次看到這段故事時，腦中一直浮現一個畫面。

吳承恩寫了一輩子的神仙妖怪。

雖然《西遊記》的作者歸屬在學術上仍有討論，但吳承恩一直是這部小說最廣為人知的署名作者。

他筆下的孫悟空能翻筋斗雲、大鬧天宮，還會七十二變，連天兵天將都拿他沒辦法。

結果數百年後。

被認為屬於吳承恩的墓葬遭人挖掘，棺木板材被拆下來，做成課桌、門窗等物件，進入學校，成為日常生活的一部分。

方式和所有人想像的不太一樣。

很多歷史故事，時間久了會變得很遙遠。

但這件事不一樣。

因為每個人都碰過課桌椅。

每個人都曾在上課時發呆、打瞌睡、在桌面亂畫。

也因為這樣，當你知道那些木頭可能曾經安置過一位文豪時，那種荒謬感會瞬間變得很具體。

而且更有趣的是，當年老師在教室裡談起吳承恩，學生在村裡找到了墓碑線索；多年後，木匠保存的棺木殘板，又讓學者一步步追查出墓主身分。

這段歷史繞了一大圈，竟然始終離不開老師、學生和木頭。

數百年後，孫悟空還在課本裡翻筋斗。

吳承恩的棺木板，卻真的曾經進過教室。

搞不好，還聽過學生打瞌睡。





——萬家鄉

參考資料

劉懷玉，《吳承恩墓地的調查報告》，淮安市政協文史資料。 徐懷庚，吳承恩墓葬相關當事人訪談與調查追述，《江蘇地方志》2022年第2期，淮安市政協文史網收錄。 淮安市政協文史網，何杰、郭井愛與吳承恩墓碑發現經過相關追述。 華東師範大學及中國文藝網，《西遊記》作者歸屬相關研究與討論。