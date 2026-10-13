敲開只要一秒，一顆雞蛋卻要做二十六小時

AI重點 文章重點整理： 重點一： 母雞一顆蛋的形成約需23到26小時。

母雞一顆蛋的形成約需23到26小時。 重點二： 蛋黃、蛋白、蛋殼膜與硬殼依序在輸卵管完成。

蛋黃、蛋白、蛋殼膜與硬殼依序在輸卵管完成。 重點三：產蛋節律受光照影響，母雞不一定每天同時下蛋。





9/22早上，我起床完成晨時梳洗，正在換衣服的時候，婆婆打電話給我，要求我去買早餐時順便買雞蛋，因為冰箱裡的蛋快沒有了。

買完早餐和雞蛋，騎在回家的路上時，我想起了月初時在臉書看到的一支關於雞蛋的影片，於是愉快地決定了接下來就要來寫雞蛋。

為什麼會對那支雞蛋的影片感興趣？

因為四十年前、我還在就讀小學時，學校有辦理一個優良讀物巡迴閱讀的活動，每個班級都會有一箱優良讀物，不確定是以週還是月為時間單位（時間過去太久，阿姨忘記了），進行班級巡迴。

我對這個活動的印象非常深刻，因為第一本在學校讓我讀到大開眼界的優良讀物，正是那個時期讀到的，主題恰好就是和雞有關，也是那本書讓我知道：原來雞還有分很多種。

直到當天買蛋回家，我才又想起那件在看到影片之前，我也真的沒有想過的事情：原來一顆蛋自己，也有一段很長的形成史。

啊，沒錯，敲一顆蛋只要一秒鐘，母雞做一顆蛋卻可能要花二十六小時。

二十六小時。

等一下，一天不是只有二十四小時嗎？

結果一路查下去，才發現雞蛋這東西比想像中忙得多。從一顆成熟蛋黃離開卵巢開始，它要一路經過輸卵管不同區段，添加蛋白、包上蛋殼膜、沉積碳酸鈣，最後才成為我們熟悉的那顆蛋。

整套流程從排卵開始，到雞蛋產下，通常需要大約23到26小時。也就是說，當母雞剛把今天的蛋生出來，下一顆蛋的製作程序可能很快又要啟動。

▋第一站在卵巢，這時候甚至還看不出雞蛋的樣子

母雞的生殖系統有個很有意思的特點：成熟母雞通常只有左側卵巢與左側輸卵管正常發育。

卵巢看起來有點像一串大小不一的葡萄，上面掛著許多處於不同發育階段的卵黃。密西西比州立大學推廣服務（Mississippi State University Extension Service）的資料指出，一個成熟卵巢裡可能有多達約4000個小卵細胞。

這個數字乍看驚人，當然不代表一隻母雞一生會生四千顆蛋；卵細胞能不能一路成熟排出，還會受到品種、年齡、光照、營養與健康狀態等因素影響。

我們看到的那顆蛋黃，也不是在排卵當天突然冒出來。大約99％的蛋黃物質，是在產蛋前7到9天逐層累積完成。

等其中一顆成熟，包覆它的卵泡會沿著血管較少的位置裂開，把蛋黃釋放出去。

這個瞬間，就叫做「排卵」。

有時候打蛋會看到蛋黃上出現一小點血斑，也可能和這個過程有關：如果卵泡裂開時碰到小血管，一滴血便可能跟著進入雞蛋。

所以一顆蛋還沒長出蛋白、還沒長出蛋殼，故事就已經開始了。

▋漏斗部只有大約15分鐘，卻負責第一場接力

蛋黃離開卵巢之後，會先進入輸卵管最前端的「漏斗部」。

它的形狀真的很像一個張開的漏斗，工作就是把剛排出的蛋黃接進輸卵管。這一站的時間很短，大約只有15分鐘，卻是整趟旅程的重要起點。

如果母雞曾經和公雞交配，受精主要也發生在這一段。

這裡順便破解一個很多人小時候真的誤會過的問題：母雞生蛋，不需要公雞批准。

公雞影響的是雞蛋有沒有受精，並不決定母雞會不會產蛋。沒有受精的蛋，照樣有蛋黃、蛋白、蛋殼，也照樣可以進你的平底鍋；有受精的蛋，才可能在適當孵化條件下繼續發育。所以母雞天天生蛋，不代表雞舍裡一定有公雞忙進忙出。

漏斗部只給這顆蛋大約十五分鐘。時間短，卻先做完兩件事：把蛋黃接住，以及——如果有交配過——決定會不會在這裡受精。

▋進入膨大部後，蛋白開始大量加入

離開漏斗部，蛋黃會進入輸卵管最長的一段，叫做「膨大部」。

這一站大約待3小時，我們熟悉的蛋白，主要就在這裡逐漸添加到蛋黃外圍。

蛋白含有大量水分與蛋白質。對受精蛋而言，它是胚胎發育的重要營養來源；對整顆雞蛋來說，它同時也像一層富有彈性的緩衝帶，替中央的蛋黃分散外力。

雞蛋裡那兩條常被誤以為是什麼奇怪東西的白色扭繩，也和這趟旅程有關。

它叫做「繫帶」，功能之一是協助蛋黃維持在較中央的位置。所以打蛋時看到它不用緊張，它本來就是雞蛋的一部分。

蛋黃被接住、蛋白被加上、繫帶逐漸形成，一顆蛋終於開始有了我們熟悉的模樣。

只是還軟得很。

▋到了峽部，雞蛋第一次有了完整輪廓

跑了三個多小時，這顆半成品愈來愈像一顆蛋，但如果這時候拿在手上，大概還會讓人有點崩潰——因為它根本沒有硬殼。

接下來，它會進入「峽部」，大約停留1小時到1小時15分鐘。

兩層薄薄的蛋殼膜會在這裡形成。平時剝水煮蛋時，那層總是黏著蛋白、讓人剝得心煩的半透明薄膜，就是母雞在這個環節為雞蛋包上的第一層防護衣。

這兩層膜很薄，卻能先把裡面的蛋黃與蛋白包覆起來，同時替後續蛋殼礦化提供基礎。

到了這裡，外形已經大致確定。

現在只差最重要、也最耗時間的一件事：長出硬殼。

▋前面幾站跑得飛快，光做蛋殼就要接近20小時

然後，整個流程突然慢了下來。

前面幾站加起來幾個小時就跑完，進入子宮，也就是常說的「殼腺」之後，雞蛋卻可能要待上18到21小時。

原因只有一個：它要長殼了。

母雞必須把大量鈣輸送到殼腺，讓碳酸鈣持續沉積在蛋殼膜外側，經過長時間礦化，逐漸形成我們敲蛋時覺得理所當然的硬殼。

密西西比州立大學推廣服務的資料指出，蛋殼約占整顆雞蛋重量的11％，其中約94％為碳酸鈣。

換句話說，一顆蛋拿在手上，那層看似薄得幾乎可以忽略的殼，大約就占了整顆蛋重量的一成。對高產期母雞而言，鈣質營養的重要性，也就不難理解了。

如果母雞產的是褐殼蛋，部分色素也會在蛋殼形成後期沉積上去。白殼、褐殼，看起來差很多，真正的顏色差異卻要等到旅程接近尾聲時才完成。

前面幾站幾個小時就過了，最後卻要在這裡待上將近一天。所以才會出現那個奇怪的算術：做一顆蛋要二十六小時，母雞卻還是幾乎天天下蛋。

▋硬殼做好之後，表面還要再加一道天然保護

蛋殼完成後，雞蛋會繼續往輸卵管末端移動，最後經過陰道與泄殖腔排出體外。

蛋殼表面還會覆上一層薄薄的天然覆膜，常被稱為角質層或「bloom」。它能降低灰塵與部分微生物經由蛋殼微孔進入的機會，也有助於減少水分散失。

蛋黃先成熟，蛋白再包覆，蛋殼膜接著成形，最後才輪到碳酸鈣慢慢沉積。

一層一層、一站一站、一小時一小時。

直到整顆蛋真正離開母雞。

▋一顆蛋要花超過一天，母雞為什麼還能幾乎天天下？

看到這裡，問題又來了。

如果做一顆蛋需要23到26小時，一天明明只有24小時，母雞怎麼可能每天都生？

關鍵就在下一次排卵的時間。

賓州州立大學推廣部（Penn State Extension）的家禽資料提到，部分母雞在產下一枚蛋約30分鐘後，就可能再次排卵。於是下一顆蛋又開始往輸卵管前進。

但生理時鐘終究沒辦法永遠配合24小時整。

所以母雞的產蛋時間可能一天比一天晚，等到排卵與光照節律無法順利銜接，就會休息一天，再展開下一輪產蛋週期。

這也解釋了為什麼「一天一顆」比較接近高產母雞的日常印象，實際上並非每天都會在同一時間準時產下一枚蛋。

▋做不動產久了，我愈來愈習慣往成品之前多看幾層

查到這裡，我忽然發現，自己會對一顆雞蛋追問到這麼細，大概也和工作習慣有關。

做不動產久了，我很難只看眼前完成的樣子。

一間房子不會憑空出現，牆壁裡的管線、過去的改建痕跡、土地的分區演變，都藏在壁紙與水泥背後；就像雞蛋把二十多個小時的鈣化、成形與保護，全收進了那一層看似平凡的蛋殼裡。

看得到的是客廳、房間、採光與裝潢；查下去，才會碰到登記、法規、歷史與各種條件。雞蛋也是一樣，我們端上餐桌時只看到完整成品，往前追，才會知道蛋黃早在幾天前開始累積，蛋白在哪一段加入，兩層蛋殼膜何時形成，最後那層薄殼又花掉多少時間。

所以我慢慢養成一個習慣：看到結果，會再往前問幾層。

它怎麼來的？中間經過什麼？最後看起來如此自然的模樣，是哪些條件一點一點疊出來的？

知道得愈多，往往也愈不急著只憑第一眼下判斷。

▋下次敲開雞蛋以前，可以多看它一眼

前面幾站匆匆跑過四個多小時，最後光等蛋殼慢慢礦化，就可能耗掉接近20小時。

從卵巢裡一顆成熟的蛋黃，到餐桌上一顆完整的雞蛋，中間經過接取、包覆、成膜、鈣化與排出，整段旅程可能超過一天。

我們敲開它，大概只需要一秒鐘。

煎熟，也許三分鐘。

吃完，可能還不到五分鐘。

母雞卻早在昨天，就開始準備今天早餐裡的這顆蛋。

生活裡有很多東西，看起來理所當然，只因為我們總是在完成之後才看見它。

敲開蛋殼只需一秒，做一顆蛋卻要一天多。

不管是眼前的一顆蛋、一間房，還是看似理所當然的日常——多往前追問一層，你才會讀懂時間在背後默默堆疊的重量。

——萬家鄉

資料參考：賓州州立大學推廣部（Penn State Extension）家禽繁殖資料、密西西比州立大學推廣服務（Mississippi State University Extension Service）禽類胚胎與雞蛋形成資料、Poultry Hub Australia 禽類生殖系統與雞蛋形成資料。