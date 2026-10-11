從失足到翻車，中文裡的搞砸交通史

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以「失足、馬失前蹄、掉鏈子、翻車」串起失敗意象。

文章以「失足、馬失前蹄、掉鏈子、翻車」串起失敗意象。 重點二： 作者從房仲經驗說明，交易風險常藏在看似合理的「應該」

作者從房仲經驗說明，交易風險常藏在看似合理的「應該」 重點三：在社群時代，翻車不只代表失敗，還意味公開、快速擴散的失控。





今年 父親節 ，我特地排休想陪先生過節，結果他運氣太「好」，抽到上班卡。

既然計畫被打亂，我乾脆在家清家務。忙到一個段落坐下來刷 YouTube，演算法推了一支 Mayinbeijing 的 Short 給我。

不知道又有什麼新鮮事，我很期待地往下看。

▋她只是在解釋「翻車」，我卻看到了一整條交通史

May 是誰？

她是一位嫁到中國大陸的外國媳婦，我常常看到她的 Short。

她在北京當地生活、學中文，也常常把自己遇到的中文詞彙拍成 Short 和大眾分享，偶爾會用英文重新理解一次。

這一支影片裡，她講到現在中國網路上很常出現的「翻車」，直接用英文解釋成 messed up，甚至 totally messed up。

我一聽就覺得很妙。

因為現在的「翻車」，早就不只是在講車子真的翻了。

帶貨主播信誓旦旦介紹產品，下一秒東西當場壞掉，叫翻車；明星苦心維持多年的人設，被一張照片、一段錄音或一句前後矛盾的發言擊碎，也叫翻車；連人工智慧一本正經答錯問題，我們都可能笑一句：「今天又翻車了。」

事情辦砸、判斷失準、場面失控、人設崩掉，兩個字幾乎全部包辦。

而那支影片真正讓我感興趣的，還不只「翻車」本身。

她一路往前講，提到「失足」、「馬失前蹄」、「掉鏈子」，我才突然發現：把這些中文詞彙放在一起看，竟然像一部非常荒謬的交通史。

我們形容事情搞砸，怎麼老是在移動途中出事？

▋最早沒有引擎，人先自己摔

最貼近人體的說法，大概就是「失足」。

字面意思非常直觀：腳沒踩好，人摔了。

但「失足」後來逐漸被用來形容人生中的重大錯誤，一步走錯，可能影響名譽、前途，甚至改變整個人生方向。

大家熟悉的「一失足成千古恨」，就是把身體失去重心的瞬間，直接搬進人生裡。

每個會走路的人都知道，腳下一滑有多快；前一秒還站得好好的，下一秒身體已經往下掉。

於是抽象的「犯錯」，有了一個人人都認得的畫面。

人在路上跌倒，人生也會「失足」。

▋騎上馬之後，連失敗都開始有速度感

接著，人類有了更快的移動方式：馬。

於是中文裡又有一個畫面感極強的說法——「馬失前蹄」。

一匹正在奔跑的馬，如果前蹄出了問題，後果顯然比人在路上踉蹌一下更大。

速度已經起來了，馬匹本身的重量、向前的慣性、背上的騎乘者，全都一起往前衝。

所以「馬失前蹄」後來很常被拿來形容一個原本有能力、有經驗，甚至一路表現很好的人，在關鍵時刻突然失手。

我們常說：「高手也有馬失前蹄的時候。」

這句話最殘酷也最精彩的地方，在於前提是他原本就會跑，而且跑得還不慢。

這點放在房仲工作裡，我特別有感。

做得越久、流程越熟，有時反而越容易因為那句「這個我知道」，少確認了一次細節。

很多錯誤發生的原因，不見得是完全不懂，更多時候是太熟之後，把某個細節當成理所當然。

兩條腿跌倒叫失足，騎著馬跌倒叫馬失前蹄。

移動速度提高了，連失敗的場面都跟著放大。

▋進入機械時代，事情搞砸開始有「零件感」

再往後，人類的交通工具從動物進入機械世界，中文裡又多出一個到今天仍然很好用的詞：「掉鏈子」。

第一次認真想這三個字，會發現它精準得有點好笑。

腳踏車騎到一半，鏈條掉了。

人好好的，輪子還在，車架沒有散，龍頭也沒斷，偏偏那條負責把踩踏力量傳到後輪的鏈條出了問題。

你腿踩得再努力，車子都不會照原來的方式往前走。

所以我們說：「這種關鍵時候，你可不要給我掉鏈子。」

它形容的通常是一個重要環節突然失靈。

人到了、資料有了、時間排好了，結果最重要的檔案打不開；前面九成都完成了，最後一個環節臨時出狀況。

做房仲之後，我對「掉鏈子」這三個字特別敏感。

買賣一間房，從帶看、出價、斡旋、簽約、貸款到交屋，中間橫跨買賣雙方、銀行與代書。

每一個環節，都像這台腳踏車傳動系統裡的一顆齒輪。

前面踩得再順、風再迎面而來，只要其中一環掉鏈子，整台交易機器就得當場停下來。

有時最麻煩的，甚至沒有人犯什麼大錯，大家只是都以為：「應該沒問題。」

這種時候還真不能隨便說翻車。

車還沒翻，只是鏈條掉了。

▋不動產裡真正危險的，常常是「應該」

不動產裡很容易出事的地方，往往也是資訊被講得太滿。

「銀行應該會貸。」

「屋主應該會接受。」

「這個增建應該沒問題。」

「買方應該會照時間匯款。」

單獨聽，每一句好像都很合理。

可是一旦前面的「應該」一路被當成「確定」，等真正進入簽約、貸款、用印或交屋階段，原本的小誤差就可能被一路放大。

所以我現在遇到事情，會很習慣多問一句：這是已經確認的事，還是目前的推測？

這個習慣看起來有點龜毛，但做房仲久了就知道，很多後面的麻煩，前面其實都有跡象。

只是當下沒有人把那個「應該」拆開來看。

▋然後，「翻車」成了社群時代的萬用災難詞

再來就輪到今天最強勢的「翻車」。

「翻車」這個詞當然早在汽車出現以前就存在，中國古代本來就有車，也可能發生車輛傾覆。

所以把「失足→馬失前蹄→掉鏈子→翻車」硬排成一條經過考證、前後接棒的語源年表，會講得太滿。

但如果把它們當成一組「人類如何想像失敗」的生活意象來看，就非常有趣。

尤其到了網路時代，「翻車」的使用範圍被大幅放大。

掉鏈子，大家還會想辦法修。把鏈條掛回去，車子可能繼續騎。

翻車的畫面就完全不同了。

車倒了、方向亂了、東西灑了，旁邊還可能有人圍觀，甚至已經掏出手機開始錄影。

這簡直就是社群媒體最喜歡的場景。

以前講錯一句話，可能只有現場十個人知道；現在直播講錯一句話，十秒後有人錄影，幾分鐘後被剪成 Short，一小時後幾十萬人一起討論。

事情本身也許只錯了十秒，但錄影、截圖與轉傳，可以讓那十秒活上好幾天。

於是「翻車」特別適合這個時代：它不只說事情砸了，還說事情是當眾砸的。

從前的失敗還能私下修好；現在的失敗，常常一出場就帶著觀眾。

▋四種搞砸，四種不同的失控畫面

如果硬要替這四個詞做一張「搞砸事情交通圖」，大概會變成這樣：

失足，是身體失去重心；馬失前蹄，是高速移動中突然失手；掉鏈子，是關鍵環節停止傳動；翻車，乾脆連整體局面一起倒下。

人類把每天看得到、摸得到，甚至親身經歷過的故障與狼狽，順手搬進人生裡。

抽象的失敗於是有了畫面。

一個詞能活下來，往往因為那個畫面大家一看就懂。

▋交通工具越來越快，我們搞砸事情的詞也越來越精彩

仔細想想，這件事甚至有點荒謬。

人類花了幾千年改善移動方式，從雙腳到馬匹，從腳踏車到汽車，再到高鐵、飛機、無人車。

速度越來越快，工具越來越複雜，可是那個「完蛋了」的瞬間一天都沒有消失。

未來呢？

等無人車、飛行載具、人工智慧真正深入日常，也許有一天，「翻車」都會變成一個帶著年代感的詞。

下一代的人搞砸事情，可能說「偏航了」、「斷線了」、「當機了」，或者冒出一個我們現在根本想不到的新說法。

▋做房仲久了，我更在意的是「翻車之前」

做不動產之後，我越來越相信，一筆交易能不能順利完成，關鍵往往不在一路完全沒出問題，而在問題出現時，大家知不知道是哪一環出了狀況，還有沒有修復的空間。

掉鏈子可以修，馬失前蹄還能重新站起來。

真正麻煩的，是所有人都沒發現方向早已偏掉，直到事情一路累積，最後整台車真的翻過去。

失足、馬失前蹄、掉鏈子、翻車。

詞換了，場面放大了，人還是會在移動途中出事。

交通工具一直換，生活工具一直換，連我們形容狼狽的方式也一直換。

我比較不怕中途掉鏈子。

怕的是大家都還覺得車正往前，沒人去看那條已經開始鬆的鏈子。

——萬家鄉