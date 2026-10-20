2026-10-20 08:00 J.T
【領了100萬股息免繳稅，先生笑著說：「這筆錢全算妳的」】 —— 00919與00878避稅迷局背後，是一堂每個女人都該看懂的資產主權課
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：00919與00878免稅配息，多來自收益平準金與本金退還。
- 重點二：只看現金入帳不看淨值，可能掩蓋家庭資產持續縮水。
- 重點三：借名持有資產在婚姻破裂時，仍可能被認定為夫妻財產。
▋在看似體貼的免稅神話背後 ▋
五月的報稅季節，很多家庭的餐桌上，都曾上演過類似的溫馨戲碼。先生打開筆記型電腦，將報稅系統的螢幕轉向妳，指著上面密密麻麻的數字，語氣裡帶著難以掩飾的驕傲。
「老婆，妳看，我用妳的名義買了兩百多張00919和00878，今年領了一百多萬的現金配息，結果國稅局的應稅所得竟然只有幾萬塊，甚至有一大半完全免稅！」
他溫柔地摸摸妳的頭，笑著說這叫聰明理財、合法避稅，還特地補上一句：「這筆錢既然匯進妳的戶頭，那就是妳的私房錢，我對妳夠好了吧。」身邊很多姊妹聽到這樣的故事，眼睛裡往往閃爍著羨慕的光芒，覺得這樣的先生既懂投資又體貼顧家。
說真的。別傻了。收起那些被浪漫包裝餵養出來的粉紅幻想吧。
我在高資產法稅與財富傳承的實務現場看了整整二十年，見過太多看似完美的理財安排，在現實的風浪面前瞬間碎成齏粉。
女孩們，請徹底看清這個世界的運作規則。
當一個男人把大量免稅的金融資產放在妳的名下時，妳以為妳接過的是一份毫無保留的深情饋贈。但如果妳不懂得底層的法律與稅務架構，妳手裡拿著的，可能只是一張隨時會被收回的借名登記收據，甚至是一枚包著糖衣的財務定時炸彈。
▋54C代號的背後，到底是誰的本金在流血？ ▋
我們先把那張看似神奇的免稅稅單徹底看明白。
很多先生告訴太太，買進群益台灣精選高息（00919）或國泰永續高股息（00878），領取高達上百萬的被動收入，在綜合所得稅申報時，代號54C的股利所得竟然可以是零元。他們會告訴妳，這是國家給予的節稅福利，連二代健保補充保費都不用扣繳一毛錢。
請看清楚法條的每一個字好嗎？國稅局為什麼不對那些配息課稅？
因為那些發給妳的錢，根本不是企業營運賺來的盈餘！
扣除了在多頭市場裡趁機賣股實現的資本利得之外，絕大部分所謂的免稅配息，在法律上的正式名稱叫做「收益平準金」。
收益平準金是什麼？
那是當初買進這檔基金時，妳自己繳進去的本金！投信公司把妳原本就擁有的錢，從左邊的投資帳戶，原封不動地匯到妳右邊的銀行活存帳戶裡。妳自己的錢退還給妳自己，法律上本來就不能、也不會算作所得。不是所得，當然不用繳稅。
這叫節稅嗎？
這不過是把妳放在衣櫃裡的私房錢，拿出來放進皮夾裡，然後昭告天下說自己今天發財了。更殘酷的現實是，如果這檔標的除息之後無法填息，淨值一路往下跌，妳領到的每一分免稅現金，都是在用自己的本金在貼補市場的虧損。如果先生用妳的名字買進高股息，妳每天看著幾萬塊的免稅現金入帳，卻從不關心整體帳戶的淨值縮水了多少。
妳以為自己每個月多了買菜錢和保養品預算。
實際上，妳家庭的核心資產，可能正在大盤的震盪中無聲無息地被掏空。
▋婚姻法庭上的算計：那是妳的禮物，還是他的避稅工具？ ▋
我們再把視線轉移到更殘酷的人性戰場。
很多太太以為，股票登記在自己的證券戶頭裡，每季的配息直接匯進自己的銀行存摺，這筆錢就百分之百屬於自己。
請妳翻開中華民國的民法親屬編，仔細讀一讀第一千零三十條之一關於法定財產制的條文。只要夫妻雙方沒有透過法院辦理分別財產制契約，在婚姻關係存續期間所取得的財產，在婚姻走到盡頭的那一天，全部都要納入剩餘財產差額分配請求權的計算池子裡。
當初海誓山盟的愛情退潮，兩個人不得不坐在家事法庭的長桌兩端時。妳手裡握著的那些高股息ETF，會變成什麼？先生的律師會冷靜地調出當年的銀行轉帳流水，當庭指出：
「當初購買這批00919與00878的資金，全數來自男方的薪資所得與工作儲蓄，登記在女方名下僅為分散所得稅負之借名登記，並無實質贈與之意思表示。」
到了那個時刻，妳不僅無法證明那是他給妳的禮物。甚至如果股票淨值下跌、資產縮水，妳還要承擔這段期間管理不當的道德指責。
反之，如果這筆資產在妳名下產生了淨值增長，在剩餘財產差額分配的算式裡，它依然要被拿出來對分。
很多女人在婚姻裡當了一輩子的財務工具人。在申報所得稅的時候，先生用妳的免稅額和低稅率級距，把資產掛在妳名下避稅。
在享受生活的時候，他用免稅配息的大方姿態，展現他在家庭中的經濟主導權。但只要關係產生裂痕，那些被妳視為安全感來源的存摺數字，立刻就會被精準的法律武器打回原型。
妳以為妳擁有了財富的果實。其實妳自始至終，只是一個沒有領薪水的資產人頭。
▋拿回妳的資產主權：清醒女人必須掌握的三道防線 ▋
女人這一生，最大的體面與底氣，從來不是來自另一半給了妳多少免稅的配息，而是妳是否對自己的每一筆財產，擁有絕對的認知主權與處分權力。
如果妳的家庭也正在使用高股息ETF作為現金流工具，請妳立刻在長桌旁坐下來，為自己建立起三道不可退讓的防護防線。
第一道防線，是看懂稅後總報酬，拒絕數字盲從。
不要只聽信免稅的甜言蜜語。
每一次除息之後，請親自打開對帳單，核算買進成本、淨值漲跌與實際配息組成。如果54C的比例很低，妳要清楚知道那是多頭市場的資本利得與平準金退還，不能當作永恆的依靠。
如果淨值長期下滑、無法填息，妳必須有勇氣向另一半提出質疑，停止為了避開微不足道的綜合所得稅，而放任家庭的核心老本在市場中持續失血。
第二道防線，是釐清金流軌跡，確立法律名分。
如果先生真心要把這筆資產贈與給妳作為私房錢，請不要用模糊不清的私下匯款。
善用遺產及贈與稅法第二十條第六款的規定，配偶相互贈與之財產，免徵贈與稅。請他老老實實填寫贈與稅申報書，向國稅局取得正式的「非屬贈與財產同意移轉證明書」或「免稅證明書」。
白紙黑字的官方公文，搭配清楚的贈與契約書，才能在法律層面上，徹底粉碎日後可能出現的借名登記爭議。
這不是計較，這是對彼此權益最成熟的保護。
第三道防線，是建立專屬自己的防禦帳戶。
配息進了妳的帳戶之後，不要隨意與家庭的日常生活開銷混在一起。獨立的帳戶，獨立的金流紀錄，甚至透過自益信託或年金保險的法律架構，將真正屬於妳的資產與家庭的共同債務徹底隔離。
一個女人最深沉的優雅，是在風平浪靜時能夠溫柔相待，在風暴降臨時手裡握著堅不可摧的法律盾牌。
別再被免稅的幻影所迷惑了。
算清資產的底層代價，守住妳應得的法律名分。
唯有將清醒的認知化為實質的保護，妳才能在愛與現實的交界處，從容守護屬於妳一生的安寧與尊嚴。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是基金公司經理人， 但有些想法，想跟你分享。
本文所引用之稅法條文、房地合一稅率及實務案例，係基於現行中華民國遺產及贈與稅法與公開新聞資訊之概念性交流，不構成任何特定個人或企業之稅務申報、節稅規劃或金融商品之招攬與建議。每位納稅義務人之家庭金流狀況、取得成本認定及資產架構各異，具體個案應依法諮詢合格會計師、地政士或 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問進行專案評估。
【本篇法條附錄】
- 所得稅法第十四條第一類（營利所得 54C 課稅與申報規定）
- 民法第一千零三十條之一（法定財產制夫妻剩餘財產差額分配請求權）
- 遺產及贈与稅法第二十條第六款（配偶相互贈與財產不計入贈與總額規定）
- 信託法第一條與第九條（信託財產獨立性與對抗債權人執行力規範）
- 全民健康保險扣取補充保險費辦法第三條（股利所得補充保險費扣繳標準）
精華 FAQ
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不一定。文章強調，多數免稅配息來自收益平準金與本金退還，不是企業盈餘；因此雖然現金入帳，但若淨值下滑或無法填息，實質上只是把自己的錢拿回來。
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因為現金流看起來漂亮，不代表總報酬真的增加。若ETF除息後淨值持續下跌，免稅配息可能是在用本金補虧損，家庭資產反而會被慢慢侵蝕。
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作者指出，若資金其實來自先生、卻登記在太太名下，離婚時可能被認定為借名登記或列入剩餘財產分配；若真要贈與，應保留正式金流與稅務文件。
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