2026-10-09 18:21 女子漾／編輯周意軒
哈利波特、史努比迷荷包注意！康寧復古餐具、樂扣11款新品把可愛帶回家
喜歡的角色，現在可以天天陪你吃飯、喝水！康寧餐具推出哈利波特「重返霍格華茲」系列，以水彩筆觸與復古色調打造大人系餐桌；樂扣樂扣則首次攜手SNOOPY，帶來吸管杯、便當盒、密封袋等11款生活好物。從居家用餐到上班通勤，連平凡日常都多了讓人嘴角上揚的小細節。
康寧哈利波特餐具，把霍格華茲搬上餐桌
想收藏哈利波特周邊，又偏愛低調耐看的設計？康寧餐具「重返霍格華茲」系列將霍格華茲學院、入學通知信、九又四分之三月台、嘿美、福特飛天車與金探子等經典元素，化為柔和水彩圖樣，搭配復古色調，放在家中也能自然融入日常佈置。首波推出12款餐碗、餐盤，包含不同尺寸的平盤、深盤、分隔盤，以及中式小碗、韓式湯碗、拉麵碗、湯盤等，單品價格500元至1,080元。早餐吐司、晚餐義大利麵到宵夜湯麵，都能找到適合的款式，也可以依照喜歡的圖案混搭自己的「霍格華茲餐桌」。
套組999元起，麵碗、深盤一起收
百貨週年慶期間，康寧也推出聯名套組優惠。「魔法世界奇遇深盤三件組」包含6吋深盤、8吋深盤與30oz湯盤，原價2,270元，優惠價1,250元；「葛萊分多印記麵碗＋微波蓋四入組」包含兩款900ml麵碗與兩款6吋微波蓋，原價1,800元，優惠價999元。想先從日常最常用的餐具開始收藏，可以挑麵碗組；喜歡在家擺盤、準備早午餐，則能考慮不同尺寸的深盤組。實際優惠期間與供貨情況依各百貨櫃點公告為準。
10月底再接力，嘿美雙飲杯、玻璃保鮮盒也來了
除了餐具，10月底還預計陸續推出哈利波特SNAPWARE 316不鏽鋼保溫保冰雙飲杯，以及PYREX玻璃保鮮盒。950ml雙飲杯提供霍格華茲、啟程月台、嘿美傳信、魔法學院、奇獸好友、巫師冒險6款花色，採316不鏽鋼材質，搭配直飲口與吸管口，讓喜歡的魔法元素陪你一起出門。PYREX玻璃保鮮盒則有370ml、630ml與1,040ml三種容量，搭配可拆洗矽膠圈，從食材保存到剩菜收納都能派上用場。各部件的加熱方式與耐熱限制，需依產品使用說明操作。
樂扣樂扣史努比聯名，奶茶色、Olaf讓人想帶走
樂扣樂扣首次攜手Snoopy，以「日常微度假」為主題，推出六大品項、共11款商品，售價349元至1,499元。除了經典史努比，圓潤呆萌的Olaf也一起登場，駕車、單車出遊、慵懶放空等圖案，看著就有想暫時放下工作的衝動。系列以奶茶色、藍色等柔和配色呈現，每款商品依使用情境搭配不同圖樣，從下午茶、旅行收納到好友聚餐，各有自己的可愛細節。
兩款FUN飲杯，喝水、手搖飲都有專屬選擇
主打「嚼對FUN飲不鏽鋼吸管杯」容量720ml，售價1,499元，提供藍、黃、奶茶三色，內膽採316不鏽鋼。依品牌資料，具14小時保冷、7小時保溫效果，並搭配寬口徑搖搖吸管、吸管蓋收納凹槽、矽膠防滑杯墊與提帶，通勤、外出都方便攜帶。喜歡喝珍珠、凍飲的人，可以留意750ml「嚼對FUN飲吸管杯」，售價889元，推出藍、奶茶兩色。杯身採Tritan材質，寬口徑吸管可上下戳動或左右搖擺，配件也能拆洗；搭配Snoopy、Olaf與糕點圖案，下午茶時間更有氣氛。
上班帶便當，也能有史努比陪吃飯
「可微波玩美Match不鏽鋼隔熱便當盒」推出800ml與1,200ml兩種尺寸，售價分別為599元、685元。內盒採304不鏽鋼，外層PP材質提供隔熱功能，搭配可拆雙層與四面環扣設計，盒身則以Snoopy家族歡聚圖案，為午餐增加一點好心情。這款為品牌標示可微波的特定設計，使用時仍須遵循產品說明，其他不鏽鋼容器不能直接比照操作。另外，「白金矽膠好站密封袋」售價649元，提供藍、米白兩色，可用於食材分裝、保存，依產品規範也能進行電鍋、微波或隔水加熱。除了備餐，還能收納旅行小物，一袋就有多種用途。
349元萬用提袋，正反面都有驚喜
想用小預算入手聯名商品，可以從349元「萬用提袋」開始。正反面分別搭配Snoopy與Olaf，能收納飲品、手機、錢包等隨身物品，上班或短程外出都能帶著走。系列也推出「寶寶副食品耐熱玻璃調理盒」，230ml三入組售價769元，採硼矽酸耐熱玻璃盒身，搭配矽膠上蓋、蒸氣循環氣孔與防燙握把，方便親子家庭分裝與準備副食品。樂扣樂扣Snoopy系列將於品牌官網、蝦皮購物、momo購物網、PChome24h購物、Yahoo購物中心及博客來等平台搶先開賣，全台直營門市也將陸續上架。實際上市時間、優惠與商品庫存，依各通路公告為準。