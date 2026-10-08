2026-10-08 16:50 女子漾／編輯王廷羽
2026秋季動畫追什麼？7部話題新番推薦！女大生炒外匯賠慘、《魔法騎士雷阿斯》經典回歸
2026秋季動畫有哪些值得追？羚邦公布最新動畫片單，除了經典少女動畫《魔法騎士雷阿斯》回歸，還有女大生為了追回2,000萬日圓，踏入外匯交易市場的《FX戰士久留美》，以及菁英大叔私下竟是娃娃控的《大叔喜歡可愛小玩意》。另外，《青之蘆葦 第二季》、《轉生就是劍 第二季》等人氣續作也備受期待。這次整理7部話題動畫，從奇幻冒險、熱血運動到輕鬆療癒的日常故事，看看哪部最吸引你！
文章目錄
1.《FX戰士久留美》女大生炒外匯求翻身
投資真的能讓人一夕翻身嗎？《FX戰士久留美》把高風險投資搬上動畫舞台！故事主角久留美是一名20歲女大生，為了賺回母親在金融風暴中損失的2,000萬日圓，決定踏入高槓桿外匯交易（FX）市場。
原本只是想靠投資把錢賺回來，沒想到隨著交易次數增加，久留美逐漸陷入難以抽身的危險處境。作品以青春少女為主角，描繪投資者面對市場波動時的貪婪、焦慮與心理壓力。看著久留美一次次冒險交易，也讓人好奇她究竟能不能拿回失去的2,000萬日圓。
2.《魔法騎士雷阿斯》經典少女動畫回歸
不少動漫迷的童年回憶《魔法騎士雷阿斯》回來了！這部由CLAMP創作的經典作品，描述獅堂光、龍咲海與鳳凰寺風三位少女，在參觀東京鐵塔時意外被召喚到異世界「塞費羅」，並肩負起拯救世界、救出艾梅洛德公主的使命。結合魔法、友情與奇幻冒險的劇情，這次經典回歸，也讓老粉絲相當期待！
3.《朱色假面》失控殺師父！踏上贖罪之旅
喜歡黑暗奇幻題材的觀眾，可以關注《朱色假面》！故事主角佩爾是一名年輕的面具工匠，能夠製作具有強大力量的魔法面具，但這些面具也藏著難以控制的危險。
某天，佩爾戴上「武神面具」後失去理智，最終竟親手殺害同伴與師父。無法原諒自己的他，決定踏上贖罪旅程，尋找並摧毀師父過去製作的所有魔法面具，避免更多悲劇發生。充滿戰鬥、罪惡感與救贖的劇情，適合喜歡黑暗奇幻故事的觀眾。
4.《大叔喜歡可愛小玩意》菁英課長竟是娃娃控
外表帥氣、工作能力超強的菁英大叔，私底下竟然每天都要抱娃娃睡覺！《大叔喜歡可愛小玩意》以超反差設定，帶來輕鬆又療癒的日常故事。主角小路三貴是公司裡深受信賴的優秀課長，平時成熟穩重，私底下卻對可愛事物完全沒有抵抗力，尤其喜歡「巴哥太郎」娃娃，甚至每天都要抱著它入睡。
沒想到某天外甥突然搬來同住，讓他不得不想盡辦法隱藏自己的喜好。隨著小路認識更多同好，也逐漸發現喜歡可愛事物根本不需要害羞。帥氣外表與可愛內心的巨大反差，加上各種趣味日常，很適合想找輕鬆動畫放鬆的觀眾。
5.《青之蘆葦 第二季》足球天才轉踢後衛
熱血足球動畫《青之蘆葦》迎來第二季！故事延續來自日本愛媛的少年青井葦人，他擁有出色的空間感與足球天賦，在獲得福田教練賞識後，進入競爭激烈的青年足球培訓體系。
然而，原本習慣擔任前鋒、以進球為目標的葦人，卻面臨改踢側後衛的重要轉折。除了必須適應全新位置，還得學會從不同角度理解比賽，掌握更複雜的戰術與團隊合作。葦人能否克服挑戰、找到自己的定位，也成為故事的重要看點。
6.《轉生就是劍 第二季》貓耳少女再度冒險
異世界轉生題材越來越有創意，但《轉生就是劍》直接讓主角變成一把劍！故事描述主角意外轉生到異世界，沒有成為勇者或魔法師，反而變成一把擁有自我意識的劍。他在魔物橫行的草原上遇見一名貓耳少女，兩人因此結下師徒緣分，攜手踏上冒險旅程。第二季將延續兩人的故事，面對更多未知敵人與挑戰。除了刺激的戰鬥場面，師父與少女之間逐漸累積的信任與情感，也是這部作品吸引粉絲的重要原因。
7.《轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生 第三季》鑑定天才捲入戰爭
轉生到異世界，沒有超強戰鬥能力也能逆襲？《轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生》主角亞爾斯靠著一項特殊技能，走出自己的成功之路。亞爾斯轉生成弱小貴族家的嫡子，擁有能將他人能力數值化的「鑑定技能」，因此能夠發掘被忽略的人才，逐步建立可靠的家臣團隊。
第三季中，他將成為卡納雷郡郡主，並面臨密西安州繼承戰爭帶來的複雜局勢。從尋找人才、經營領地到政治權謀，故事規模進一步擴大。面對接踵而來的危機，亞爾斯能否繼續靠著識人眼光帶領夥伴突破困境，也成為續作的重要看點。
其他秋季動畫一次看
其他秋季動畫一次看
除了上述7部作品，羚邦還有多部話題動畫！喜歡輕鬆搞笑題材，可以關注殺手專用旅店《殺手旅店》，以及超能力警察搭檔的《超巡！超條前輩》；青春校園類則有《彈珠汽水瓶裡的千歲同學》，還有結合魔法與偶像元素的《魔法姊妹露露特莉莉》。
奇幻冒險作品包括《冰劍的魔術師將要統一世界2》、《黑化吧！聖女大人 第二季》、《轉生歌布林有問題嗎？》及《被放逐的作弊賦予魔術師享受隨心所欲的第二人生。》。
另外，《魔法少女育成計畫restart》、《Battle Spirits〔Re〕絕界之空》、《DARK MACHINE THE ANIMATION》、《至高之力》、遊戲改編動畫《The Anime「幻想水滸傳」》，以及宇宙冒險作品《一覺醒來就有了最強裝備跟太空船 決定以自家獨棟建築為目標當用兵自由過活》也都在片單中。迎接系列20週年的《鐵旅！meet with 鐵道少女》，則將帶來全新鐵道旅程。從經典回歸、異世界冒險到療癒日常，這波動畫陣容相當豐富，動漫迷又有新片單可以追了！
精華 FAQ
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文章整理羚邦公布的2026秋季動畫片單，重點推薦7部話題作品，包含經典回歸、人氣續作與多元類型新番，方便動漫迷快速掌握值得追的清單。
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像《FX戰士久留美》聚焦外匯投資風險，《魔法騎士雷阿斯》主打經典少女奇幻回歸，《大叔喜歡可愛小玩意》則以反差萌日常吸引觀眾，題材相當多樣。
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文中還提到《殺手旅店》、《超巡！超條前輩》、《彈珠汽水瓶裡的千歲同學》等作品，類型涵蓋搞笑、校園、魔法、異世界與宇宙冒險，整體片單非常豐富。
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