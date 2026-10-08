2026-10-08 15:56 女子漾／編輯王廷羽
《金劫任務》好看嗎？亨利卡維爾、傑克葛倫霍聯手偷10億！5大看點一次看
亨利卡維爾、傑克葛倫霍兩大男神終於同框！蓋瑞奇最新動作電影《金劫任務》10月8日全台上映，兩人化身精英特務，聯手執行10億美元劫案。電影不靠密集槍戰，反而以沉穩節奏營造壓迫感，偶爾穿插幽默笑點。這篇女子漾整理《金劫任務》5大看點，帶你一次了解！
文章目錄
《金劫任務》劇情簡介
《金劫任務》劇情簡介
《金劫任務》故事圍繞一支在世界各地秘密行動的精英特務小隊展開，他們擅長操控局勢、使用武器及炸藥，專門處理一般人無法完成的危險任務。當一名冷酷無情的暴君奪走10億美元巨額財富，小隊奉命展開奪回行動。原以為是一場精密策劃的偷竊任務，卻隨著局勢失控，演變成充滿謊言、背叛與生存考驗的危險戰爭。
《金劫任務》電影5大看點
《金劫任務》電影5大看點
看點1. 亨利卡維爾、傑克葛倫霍首次聯手！雙男神默契成亮點
看點1. 亨利卡維爾、傑克葛倫霍首次聯手！雙男神默契成亮點
光是亨利卡維爾與傑克葛倫霍兩大男神同框，就已經相當吸睛！亨利卡維爾飾演「席德」，傑克葛倫霍則飾演「布朗科」，兩人都是身經百戰的精英特務，雖然個性截然不同，合作起來卻默契十足。
艾莎岡薩雷也大讚兩人的互動非常精彩，沒想到個性差異這麼大的兩人，搭檔起來竟如此合拍。除了動作場面，兩人之間的兄弟情誼與幽默對話，也為電影增添不少看點。
看點2. 不靠密集槍戰！平靜敘事反而更有壓迫感
看點2. 不靠密集槍戰！平靜敘事反而更有壓迫感
雖然被定位為動作電影，《金劫任務》卻沒有讓槍戰、爆破從頭打到尾，電影透過貼近角色的第一人稱臨場感，讓觀眾彷彿跟著特務小隊一起執行任務。比起不斷用激烈動作刺激感官，電影更著重任務推進時的心理壓力，看似平靜的對話、角色之間的試探，以及隨時可能出現的變數，都讓氣氛逐漸緊繃。這種平淡中帶著壓迫感的節奏，反而讓人更在意下一秒會發生什麼事。導演也巧妙穿插笑點，讓角色在危險處境中的幽默反應，成為緊張劇情裡的調劑。
看點3. 艾莎岡薩雷不當花瓶！化身雙男神老闆被叫「媽媽」
看點3. 艾莎岡薩雷不當花瓶！化身雙男神老闆被叫「媽媽」
這次艾莎岡薩雷飾演的「瑞秋」可不是一般動作片裡的女主角，而是兩大男神的老闆！她負責策劃行動、指揮任務，亨利卡維爾與傑克葛倫霍飾演的特務都得聽她指揮，兩人甚至會稱她為「媽媽」。
傑克葛倫霍形容，瑞秋負責動腦，他們則負責動手。亨利卡維爾也透露，瑞秋總會主動照顧兩人，因此深受他們尊重。艾莎岡薩雷表示，自己過去從未演過這樣的角色，瑞秋個性強勢、充滿野心，做事勇往直前，也不會為自己的決定輕易道歉。這次她不當男主角身旁的陪襯，反而成為掌控全局的關鍵人物，讓三人之間的合作關係更有看頭！
看點4. 女主角被雙男神帥暈！戲外竟害羞到不敢發號司令
看點4. 女主角被雙男神帥暈！戲外竟害羞到不敢發號司令
戲裡是霸氣女老闆，戲外的艾莎岡薩雷卻自爆，自己面對兩大男神時竟然會害羞！艾莎岡薩雷過去曾分別與傑克葛倫霍合作《劫命救護》，與亨利卡維爾合作《非紳士特攻隊》，這次終於有機會同時與兩人演出。
她坦言，兩人站在一起真的非常帥，甚至會讓她忍不住露出追星族般的反應。雖然電影裡必須對兩人發號司令，但拍攝時偶爾還是會感到緊張，這段戲裡戲外的反差，也讓三人的合作多了幾分趣味。
看點5. 蓋瑞奇再玩犯罪鬥智！《控制》蘿莎蒙派克驚喜加盟
看點5. 蓋瑞奇再玩犯罪鬥智！《控制》蘿莎蒙派克驚喜加盟
《金劫任務》由曾執導《玩命鈔劫》、《非紳士特攻隊》的蓋瑞奇掌鏡，延續他擅長的犯罪題材、角色鬥智與黑色幽默。電影不只集結亨利卡維爾、傑克葛倫霍與艾莎岡薩雷，還有曾以《控制》獲得奧斯卡最佳女主角提名的蘿莎蒙派克加盟，卡司陣容相當吸睛。對喜歡蓋瑞奇電影的觀眾而言，這次除了精心設計的劫案，更值得注意角色如何透過策略、欺騙與臨場反應，在危機中尋找生存機會。
《金劫任務》於10月8日全台戲院上映，電影沒有過多密集的槍戰與打鬥，而是透過角色之間的互動、任務中的危機，慢慢營造出緊張的壓迫感。沉穩的敘事節奏中，偶爾穿插幽默對話，讓觀眾在緊繃之餘也能會心一笑。喜歡犯罪鬥智、黑色幽默的觀眾，不妨進戲院感受這場10億美元劫案的魅力。
精華 FAQ
-
故事描述一支在全球執行秘密任務的精英特務小隊，奉命奪回遭暴君搶走的10億美元財富。原本精密的偷竊行動，最後卻因局勢失控，演變成充滿謊言、背叛與生存考驗的危機戰爭。
-
最大亮點是亨利卡維爾與傑克葛倫霍首次同框，分別飾演席德與布朗科，展現互補默契。艾莎岡薩雷則不是花瓶，而是負責指揮行動的老闆瑞秋，甚至被兩人稱為「媽媽」。
-
導演蓋瑞奇延續擅長的犯罪鬥智、角色互嗆與黑色幽默，沒有靠密集槍戰撐場，而是用平靜敘事堆疊壓迫感。加上蘿莎蒙派克加盟，讓整體卡司與策略對決更具吸引力。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower