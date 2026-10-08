2026-10-08 14:19 女子漾／編輯金柔葳
《莓好遇見你》5大看點！池昌旭終於不打架了 搭今田美櫻談跨國戀甜翻
池昌旭終於回歸浪漫愛情劇！Disney+新劇《莓好遇見你》找來韓國男神池昌旭與日本女星今田美櫻組成夢幻CP，兩人在日本小島展開一段酸甜交織的跨國戀情。從落魄設計師遇上草莓農夫，到偷吃草莓引發的爆笑初遇，戲外兩人更因語言差異鬧出不少笑話。整理《莓好遇見你》劇情、演員與5大看點，追劇前先筆記！
文章目錄
《莓好遇見你》劇情介紹
《莓好遇見你》劇情介紹
《莓好遇見你》故事發生在日本茶呂島，池昌旭飾演的韓國空間設計師「李有彬」，因好友捲款潛逃而失去公司，為了出售父親留下的土地來到日本，意外遇見今田美櫻飾演、一心想種出完美草莓的農夫「白濱夏凜」。兩人初次見面就鬧出烏龍，有彬竟吃光夏凜辛苦栽培的草莓，害她氣到昏倒！從一連串誤會到朝夕相處，兩人逐漸了解彼此，展開一段酸甜交織的跨國戀情。
《莓好遇見你》看點1：池昌旭終於不拍動作戲！化身落魄設計師談戀愛
《莓好遇見你》看點1：池昌旭終於不拍動作戲！化身落魄設計師談戀愛
池昌旭終於可以在新劇中好好談戀愛！這次他飾演追求完美的空間設計師「李有彬」，原本事業有成，卻因好友捲款潛逃而捲入詐欺爭議，甚至失去公司。人生跌落谷底的他，為了處理父親留下的土地來到日本小島，沒想到意外遇見改變自己人生的女孩。少了打鬥場面，這次池昌旭將展現傲嬌、毒舌又帶點幽默感的一面，讓喜歡他浪漫愛情劇的粉絲有機會看到不同魅力。
《莓好遇見你》看點2：今田美櫻拋開女神包袱！變身草莓農夫
《莓好遇見你》看點2：今田美櫻拋開女神包袱！變身草莓農夫
有「福岡第一美少女」之稱的今田美櫻，這次也帶來反差演出！她飾演一心想種出完美草莓的農夫「白濱夏凜」，不僅經常蓬頭垢面、拿著鏟子下田耕種，還會在市場上和大叔爭辯「我種的草莓最好吃」，個性直率又充滿活力。與過往甜美形象相比，這次的夏凜多了幾分倔強與喜感，也讓兩位主角形成有趣的性格對比。
《莓好遇見你》看點3：偷吃草莓變浪漫邂逅！池昌旭一把抱住今田美櫻
《莓好遇見你》看點3：偷吃草莓變浪漫邂逅！池昌旭一把抱住今田美櫻
男女主角的初次相遇，竟然是從一場「草莓災難」開始！李有彬為了賣掉父親留下的土地來到日本茶呂島，夏凜則正努力爭取政府補助，沒想到有彬意外走錯路，還把夏凜辛苦照顧的草莓全部吃光。
眼看心血被毀，夏凜氣到當場昏倒，有彬立刻上前接住她，讓兩人意外上演近距離對視的曖昧場面。從互看不順眼到朝夕相處，兩個生活背景、語言與個性截然不同的人，將如何慢慢產生感情，也是這部浪漫喜劇的一大看點。
《莓好遇見你》看點4：池昌旭、今田美櫻戲外超有默契！靠一句「誒？」就能聊天
《莓好遇見你》看點4：池昌旭、今田美櫻戲外超有默契！靠一句「誒？」就能聊天
日韓跨國合作，語言自然是一大挑戰，但池昌旭與今田美櫻卻發展出專屬的溝通方式。池昌旭透露，今田美櫻經常發出「誒？」的反應，與韓國人的表達方式很不一樣，兩人熟悉之後，甚至只用「誒？」就能互相理解。今田美櫻也稱讚池昌旭學習日文台詞的速度驚人，沒想到他竟幽默回答：「因為我有拿錢啊，所以當然得努力！」讓現場笑聲不斷。兩人戲外的逗趣互動，也為這組日韓CP增添不少話題。
《莓好遇見你》看點5：《愛的迫降》製作公司打造！雙導演聯手執導
《莓好遇見你》看點5：《愛的迫降》製作公司打造！雙導演聯手執導
除了男女主角的高顏值組合，《莓好遇見你》的幕後陣容同樣值得關注。本劇由《語意錯誤》導演金率挺與《無用的謊言》導演盧咏燮共同執導，《離婚保險》編劇李載允執筆，並由曾打造《愛的迫降》的CJ ENM攜手迪士尼、日本電視台共同製作。故事結合韓劇擅長的浪漫情感與日本小島的療癒氛圍，從男女主角的爆笑誤會出發，描繪一段逐漸靠近彼此的跨國戀情。
《莓好遇見你》播出資訊
主演：池昌旭、今田美櫻
播出平台：Disney+
播出狀態：已上線，每週三更新
類型：跨國浪漫喜劇
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