2026-10-19 08:00 J.T
【「繳不出253萬遺產稅」，媽媽留下的台積電，差點成了孩子最沉的負擔】—— 一個人真正的傳承智慧，不只是留下資產，而是留下一條孩子走得過去的路
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：遺產稅需先繳清，股票無法直接解凍繼承。
- 重點二：實物抵繳有嚴格限制，常仍需現金補足。
- 重點三：保險死亡理賠金可成為繼承前的現金緩衝。
▋ 她把最好的都留下了，卻漏掉了最關鍵的那一步 ▋
有一種媽媽，我見過很多次。她們不會說自己有多少資產，卻在某個安靜的午後，悄悄打開手機，確認那幾筆股票還在。她們省吃儉用、不輕易動用本金，把每一張台積電都視為給孩子的底氣。她們沒有說出口，但那份心思其實很清晰：等我走了，孩子就有了。
這種愛，真實而深沉。但在我這些年的工作經驗裡，我一次又一次地看見，這份愛裡藏著一個幾乎所有家庭都忽略的漏洞。那個漏洞不在資產本身，而在資產和孩子之間，有一道必須先用現金打開的鎖。
那道鎖，叫做遺產稅。
阿森和妹妹坐在地政士事務所的時候，臉上不是喜悅，是焦慮。媽媽走了，留下兩間房子和二十張台積電，乍看是令人羨慕的遺產，但他們第一句話不是「謝謝媽媽」，而是「要繳兩百多萬的遺產稅，可是我們一下子要去哪裡拿這筆現金？」那一刻我想，媽媽若是知道，她一生最想給孩子的安全感，在她離開的第一時間，卻變成了壓在孩子肩膀上的重量，她會不會在某個地方，悄悄地後悔自己少做了那一步？
▋ 「有股票就能抵稅」是最溫柔也最危險的誤解 ▋
很多女性在規劃家庭資產時，直覺上覺得：「我留了這麼多，孩子總能想到辦法。」這份信任孩子的心情，我完全理解。但現實的法律架構，並不像我們期待的那樣體貼。遺產稅必須在繼承前先行繳清，資產才能解凍。也就是說，孩子手上握著媽媽留下的台積電，卻碰不到，動不了，看著股票就在那裡，卻必須先從口袋裡掏出一筆現金，才能正式接手那份愛。
那如果真的拿不出現金，可不可以直接用股票來抵繳呢？很多人以為這是一條寬敞的後路，但股票實物抵繳受到嚴格的規則約束。申請抵繳時，若台積電股價已高於媽媽過世當日的股價，國稅局只按死亡日那天的低價計算，等於把後來漲上去的那段增值，白白讓渡給國家，繼承人自然覺得虧損而不願意這樣做。若股價反而低於死亡日，可以抵繳的比例又受到法定天花板的限制，超出部分仍需現金補足。無論哪一條路，終點都指向同一個問題：現金，準備好了嗎？
阿森家的故事，因為國稅局查核金流花了整整一年，恰好讓台積電從1180元翻漲到2400元，稅單下來，守住了股票，還賺進了一倍的價差。這是真實發生的事，也是難得一遇的幸運。但這份幸運的基礎，不是媽媽提前做了什麼準備，而是一連串的偶然剛好湊在一起。
▋ 一個女人的傳承，不應該建立在偶然之上 ▋
我常常在想，為什麼女性在照顧家庭這件事上，可以做到如此細緻入微，卻在身後安排上，往往只做了一半？買了保險、存了股票、名下有不動產，她以為這就是把孩子照顧好了。但她沒有想到的是，那些資產要真正抵達孩子手中，中間還有一段路，而那段路需要現金才能走完。
我見過太多這樣的故事。媽媽一生勤儉，把最好的資產都留給孩子，卻沒有留下一個帳戶、一份保單理賠金、或任何一筆可以在第一時間動用的現金，讓孩子去繳那筆啟動繼承的費用。結果，最愛孩子的那個人留下的資產，成了讓孩子在地政士事務所坐立難安的根源。這不是媽媽的錯，是沒有人告訴她，愛要完整，最後那一步同樣重要。
一個女人真正的傳承智慧，從來不只是「我有多少資產」，而是「我能不能確保，在我離開的那一天，孩子不必為了繼承我的愛而四處張羅現金」。這一步，不需要龐大的財富，也不需要複雜的法律知識，它需要的，只是一次清醒而溫柔的盤點。
▋ 現在就能做的三件事，讓愛完整落地 ▋
如果你是家裡的主要資產持有者，或者你的名下有股票、不動產、儲蓄型保單，我想請你靜下心來，問自己三個問題。
第一，如果我今天離開，我的孩子能在三個月內拿出多少現金？這筆現金，夠不夠支付我的遺產稅？
第二，我的資產清單，是否有人知道它放在哪裡、如何計算、如何繼承？還是那些資訊只存在我自己的腦袋裡？
第三，我是否有任何一筆資產，可以在我離開後、繼承完成前，讓孩子優先動用，做為繳稅的緩衝資金？
這三個問題，不是要嚇你，而是要讓你的愛真正完整。保險的死亡理賠金，是目前法律架構下，極少數可以在繼承完成前就直接撥付給受益人的資產形式，它繞過遺產稅、不需等待解凍，可以成為孩子繳稅的第一道現金防線。這不是廣告，這是我這些年看過太多故事之後，對每一位愛家女性最誠懇的提醒。
阿森最後說：「還好稅單遲到了一年，才讓我守住媽媽留下的東西。」
那句話說完，我看見他眼眶微紅。那一紅，裡面不只是感謝，還有一種很複雜的情緒——他知道，那不是媽媽的安排，那只是命運剛好手下留情。如果換一個版本，那份愛可能在繼承完成之前，就已經被迫折損了大半。
你值得留下一份讓孩子走得過去的路。不只是留下資產，還要留下那把打開資產的鑰匙。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是國稅局專員，但有些想法，想跟你分享。
本文所引用之稅法條文、房地合一稅率及實務案例，係基於現行中華民國遺產及贈與稅法與公開新聞資訊之概念性交流，不構成任何特定個人或企業之稅務申報、節稅規劃或金融商品之招攬與建議。每位納稅義務人之家庭金流狀況、取得成本認定及資產架構各異，具體個案應依法諮詢合格會計師、地政士或 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問進行專案評估。
【本篇法條附錄】
- 遺產及贈與稅法第1條：遺產稅課徵範圍及納稅義務人
- 遺產及贈與稅法第17條：遺產稅各項免稅額與扣除額
- 遺產及贈與稅法第30條：實物抵繳申請要件與比例計算原則
- 保險法第112條：人身保險死亡保險金不計入被繼承人遺產之規定
精華 FAQ
-
因為遺產稅必須先繳清，資產才能解凍繼承，股票本身不能立刻變現。若沒有預留現金，孩子即使繼承到股票，也可能先卡在稅款支付上。
-
因為實物抵繳受規則限制，股價若上漲，稅局多按死亡日價格計算，增值可能被稀釋；若股價下跌，也常有比例上限，超出部分仍要現金補足。
-
先估算孩子3個月內可動用的現金是否足夠繳稅，再整理資產清單與繼承資訊是否有人知道，最後安排可在繼承前動用的緩衝資金，例如保險理賠金。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數