2026-10-09 18:30 睿忒
睽違八年、第五度合作！Maluma 揪 Shakira 合唱柔情似水的性感單曲〈AGUA〉！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Maluma 與 Shakira 睽違 8 年第五度合作推出〈AGUA〉
- 重點二：歌曲以「水」為意象，呈現柔情與性感並重的拉丁氛圍。
- 重點三：MV 走火熱共舞路線，兩人默契十足且被看好成熱門曲。
Hi there，就在上個月，Maluma釋出了第五度和Shakira合作的最新單曲〈AGUA〉(2026)！兩人已經是老搭檔了，合作的歌曲也都充滿著濃濃的拉丁風情，這次作為歌名的「agua」意思是「水」，光是這個命名就可以感受得到歌曲裡的柔情及性感了，加上 Maluma 和 Shakira 這兩位歌手本身的風格，都是非常適合詮釋這類曲風的，因此再度合作無疑是很明智的決定！
從一開始在 Shakira 專輯《El Dorado》(2017) 中的〈Chantaje〉(2016)、〈Trap〉(2017)，還有和 Carlos Vives 合作的〈La Bicicleta (Remix)〉(2016)，到後來最近一次在八年前合唱的〈Clandestino〉(2018)，其實每首都算是在拉丁風格上走跳，不過內涵卻不盡相同，當然在市場上造成的迴響也不一樣；而必須說，個人認為這次發行的〈AGUA〉和過去的合作相比也算是品質很不錯的一首。
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節奏不算快也不算慢，在這首〈AGUA〉裡可以聽見兩人的娓娓道來，也能夠聽見在鋪墊之後爆發的靡靡氛圍，在以「水」為音樂、歌詞的媒介後，整首歌像是找到了可以藉以盡情挑弄的關鍵點，將歌聲中所展現的性感都完整地傳遞出來；Maluma 和 Shakira 這兩副聲音的組合，如果有在關注的朋友一定不陌生，但已經五度合作的他們搭配起來依舊讓人著迷，在快慢之間的默契實在非常令人驚嘆！
必須說這首〈AGUA〉對我而言並不算多麼創新的嘗試，起初也只是衝著兩人合唱而去仔細聽聽，沒想到相映之下仍舊十分融洽。在旋律很好入門、歌詞不算太過深入的情況下，等於將歌曲張力的大部分重擔都壓在歌手聲線上，而這兩人恰恰都是目前拉丁樂壇的好手，所以光是以聽覺去體驗就已經能感受到其中的張揚和狂歡，在聽感上便已是先聲奪人的高水準了。
而在聽感已經足夠讓人滿意的情形下，MV 不出意外地是朝著火熱共舞的這個方向呈現，這種合理的情景雖不讓人驚喜、但卻非常奏效。Maluma 在鏡頭前的表現一向很好，從不吝展現好身材的他，散發著滿滿的性感的氣息；而 Shakira 就更不用說了，越是展露性感、便越是讓人感到陽光優雅，就更別提年長了將近20歲的他站在 Maluma 旁邊依舊看起來像是同齡人了，可以說整部影片不僅貼合歌曲的氣氛，也是一場賞心悅目的饗宴。
推算一下兩人的專輯發行時間，Maluma 今年5月時才剛發行了新專輯《Loco X Volver》(2026)，而 Shakira 上一張專輯則是兩年前《Las Mujeres Ya No Lloran》(2024)；因此這首合作曲〈AGUA〉被猜測，若不是 Malula 有意發行豪華版專輯時被收錄進來，要嘛就是單純當成單曲發行了，但無論以哪種形式去推行，都希望兩人可以多多宣傳一下這首歌啊！總覺得很有機會成為兩人的下一首熱門歌曲啊！
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🎧〈AGUA〉官方收聽連結：songwhip.com/maluma/agua
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精華 FAQ
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兩人推出的是〈AGUA〉，文章指出這是他們睽違 8 年後的第5度合作。歌曲名稱在西文中意為「水」，也成為整首歌的情感與風格核心。
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文章認為它節奏不快不慢，帶有娓娓道來的性感氛圍，旋律容易入耳，重點放在兩人聲線的搭配與張力，聽感上成熟且相當有吸引力。
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MV 以火熱共舞和展現身材為主，雖不算新奇但很有效果；作者也推測它可能收錄在豪華版專輯或作為單曲發行，並看好成為兩人的下一首熱門歌。
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