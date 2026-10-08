2026-10-08 11:56 女子漾／編輯金柔葳
脆上爆紅的「神顏阿兵哥」是誰？22歲鄭勝換當兵狂吸粉 IG粉絲暴漲8倍、曾是選秀冠軍
韓國演藝圈又出現一位話題男神！近日在韓國軍中文化活動上，一名穿著軍服、頂著清爽短髮的帥氣阿兵哥，憑著俐落舞步與出眾外型意外爆紅，相關直拍影片在Threads、X等社群瘋傳，短短幾天Instagram粉絲數就從約3萬暴增至25萬。原來這位22歲的「神顏阿兵哥」鄭勝換（정승환），曾是韓國男團ATBO成員，還拿過選秀節目第一名，如今卻在服兵役期間迎來人氣高峰，讓網友笑稱根本是「當兵當到事業第二春」！
鄭勝換是誰？22歲釜山男孩，穿軍服跳舞意外爆紅
2004年1月27日出生的鄭勝換，今年22歲，來自韓國釜山，身高約178公分，MBTI為ENFP。雖然身高不到180公分，但因為身形修長、比例出色，加上清秀五官，讓他在舞台上格外顯眼。鄭勝換2025年10月入伍，目前正在服兵役。
今年10月1日至5日，他參與韓國忠清南道雞龍市舉行的軍中文化活動，與多位正在服役的偶像同台表演。沒想到一段軍服熱舞影片曝光後，立刻引起網友注意，大家紛紛搜尋這位陌生帥哥的身分，甚至讓他的社群追蹤人數在短時間內大幅成長。
站在姜丹尼爾旁邊也搶鏡！軍服熱舞狂圈粉
這次軍中舞台可說是偶像雲集，包括姜丹尼爾、NU'EST出身的白虎、iKON DK等人都參與演出，鄭勝換卻憑著亮眼外型與扎實舞技，成為意外受到矚目的黑馬。其中，他挑戰ATEEZ歌曲的舞蹈片段尤其受到討論，俐落的動作、充滿力量的肢體表現，搭配一身軍服造型，讓不少原本不認識他的網友瞬間入坑。
相關直拍不只在韓國引發關注，也一路傳到台灣Threads、中國小紅書等社群平台，網友紛紛好奇「這位阿兵哥到底是誰？」甚至有人感嘆，其他偶像入伍後可能面臨人氣空窗期，鄭勝換卻剛好相反。
原來是選秀冠軍！曾以男團ATBO出道
鄭勝換其實早在2022年就踏入演藝圈，當時他參加MBN選秀節目《THE ORIGIN－A, B, Or What?》，最終以第一名成績脫穎而出，成功加入IST娛樂旗下男團ATBO。ATBO於2022年7月正式出道，曾推出〈Monochrome（Color）〉、〈ATTITUDE〉及〈Next to Me〉等歌曲，也參與《PEAK TIME》、《Road to Kingdom：ACE OF ACE》等競演節目。
鄭勝換在團內主要擔任主舞及領唱，擁有豐富的舞台經驗。不過團體發展未如預期，2025年12月宣布與所屬公司結束專屬合約，團體活動也正式告一段落。當時鄭勝換已經入伍，沒想到如今卻因軍中演出重新受到大眾關注。
舞蹈底子超強！高中曾學現代舞、芭蕾舞
鄭勝換能在一群人氣偶像中脫穎而出，其實有原因！他過去就讀翰林演藝藝術高中時，曾接觸現代舞與芭蕾舞，長期累積的舞蹈訓練，讓他的動作兼具力量與流暢度。從選秀節目到ATBO活動時期，鄭勝換就展現出不錯的舞台掌控力。這次即使換上軍服，依然能迅速進入表演狀態，讓不少新粉絲驚訝發現，原來這位阿兵哥早就是訓練有素的偶像。
撞臉THE BOYZ賢在！曾被粉絲封為「小賢在」
除了舞蹈實力，鄭勝換的長相也是討論焦點。他擁有濃眉、深邃雙眼與立體輪廓，早在ATBO活動時期，就被部分粉絲認為神似THE BOYZ成員賢在，因此獲得「小賢在」的稱號。私下帶著少年感的鄭勝換，一登上舞台就能切換成氣場十足的表演者，這種反差魅力也成為他吸引新粉絲的原因之一。
男團解散後仍不放棄！鄭勝換2027年退伍想轉型演員
鄭勝換於2025年10月20日低調入伍，當時曾透過親筆信向粉絲表示，希望提早完成兵役，未來能有更多時間與大家見面，並承諾不會放棄演藝工作。雖然所屬男團ATBO已結束活動，但他卻意外靠軍中舞台翻紅，預計2027年4月左右退伍的他，也透露未來希望朝演員方向發展。
鄭勝換更在活動現場向觀眾喊話：「請大家記住我的名字，鄭勝換！」當天擔任主持人的路雲，同樣從男團SF9成功轉型演員，得知他的演員夢後，不僅當場給予鼓勵，還期待未來有機會合作。從選秀冠軍、男團主舞到軍中爆紅，鄭勝換能否趁著這波人氣成功轉型，也讓粉絲相當期待。
精華 FAQ
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他在韓國軍中文化活動中穿著軍服跳舞，憑著俐落動作、清秀外型與舞台張力迅速吸睛，相關直拍在社群平台瘋傳，讓他短時間內成為話題焦點。
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他曾參加《THE ORIGIN－A, B, Or What?》並拿下第1名，之後以ATBO成員出道，主要擔任主舞與領唱，也累積了不少舞台與競演經驗。
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他目前預計在2027年4月左右退伍，並表示未來想繼續學習表演、朝演員發展，主持人路雲也當場鼓勵他，期待之後能有合作機會。
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