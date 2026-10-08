2026-10-08 11:06 女子漾／編輯金柔葳
國慶連假MyVideo片單！《蜘蛛人：重生日》搶先看 成龍、梁朝偉新片接力上線
國慶連假不想出門人擠人，在家追電影也是好選擇！台灣大哥大MyVideo推出雙十連假強檔片單，由湯姆霍蘭德主演的《蜘蛛人：重生日》搶先版領軍，還有成龍《捕風追影》、梁朝偉《你是不會當樹嗎》，以及泰國奇幻電影《有用的鬼》等話題作品。從漫威英雄、犯罪動作到浪漫愛情、親子動畫，整理9部必看電影，趁著假期一次補齊！
文章目錄
國慶連假MyVideo片單1.《蜘蛛人：重生日》
國慶連假MyVideo片單1.《蜘蛛人：重生日》
湯姆霍蘭德再度穿上蜘蛛人戰衣！這次不僅升級高空動作場面，更與強柏恩瑟飾演的「制裁者」同框。兩人其實早在2015年合作電影時，就曾互相幫忙拍攝漫威角色試鏡帶，如今終於在電影中碰頭。
為了呈現蜘蛛人穿梭高樓的刺激感，劇組使用每秒420格高速攝影捕捉部分動作鏡頭，湯姆霍蘭德也親自挑戰高難度姿勢。MyVideo另推出獨家套裝，11月2日前購買指定搶先版方案，即可獲得台灣獨家A3特典海報及幕後花絮《彼得與制裁者》。
國慶連假MyVideo片單2.《捕風追影》
國慶連假MyVideo片單2.《捕風追影》
成龍、梁家輝、張子楓主演的犯罪動作電影，故事圍繞一場涉及數億加密貨幣的驚天劫案。犯罪集團成功避開警方監控系統，讓警方不得不找回退休追蹤專家黃德忠（成龍 飾），帶領年輕警員重新追查線索。隨著調查深入，警方鎖定梁家輝飾演的犯罪首腦「狼王」，雙方展開一場結合科技追蹤與近身搏鬥的攻防戰。除了成龍招牌動作戲，兩大影帝的對決也是一大看點。
國慶連假MyVideo片單3.《你是不會當樹嗎》
國慶連假MyVideo片單3.《你是不會當樹嗎》
梁朝偉首度主演歐洲電影，攜手蕾雅瑟杜、露娜維德勒，透過一棵古老銀杏樹串起橫跨百年的故事。電影以德國植物園為背景，描繪不同年代的人物經歷，梁朝偉則飾演一名來自香港的神經學家。電影透過時間流轉與人物命運，探索人類與自然的關係，整體風格偏向細膩的文藝敘事，適合喜歡生命議題與情感故事的觀眾。
國慶連假MyVideo片單4.《有用的鬼》
國慶連假MyVideo片單4.《有用的鬼》
泰國奇幻黑色喜劇《有用的鬼》由黛薇卡霍內主演，故事描述一名過世的妻子，竟然將靈魂附在吸塵器上，重新回到丈夫身邊！丈夫雖然願意接受妻子的特殊模樣，卻得面對家人的反對與外界質疑。電影透過荒謬又帶點心酸的人鬼戀情，探討家庭期待、愛情與個人價值，還曾獲2025年坎城影展影評人雙週評審團大獎，喜歡獨特題材的影迷可以筆記。
國慶連假MyVideo片單5.《敞篷車Class》
國慶連假MyVideo片單5.《敞篷車Class》
韓劇《梨泰院Class》原著漫畫家首度跨界執導長篇電影《敞篷車Class》，這次以MyVideo獨家作品形式登場。從人氣漫畫創作者轉戰電影導演，讓這部作品多了一層話題性。曾經追過《梨泰院Class》，或喜歡韓國漫畫與電影的觀眾，可以關注這位創作者如何透過影像展現不同的敘事風格。
國慶連假MyVideo片單6.《一夜限定》
國慶連假MyVideo片單6.《一夜限定》
由莫妮卡巴巴羅、卡倫透納主演的浪漫愛情喜劇，描述剛失戀的歐文遇上對愛情仍充滿期待的艾莉，兩人意外相遇後迅速擦出火花，原本浪漫的夜晚卻因一連串突發狀況變得混亂。電影透過男女主角不斷錯過又尋找彼此的過程，呈現現代人的戀愛期待與不安，適合想在連假看點輕鬆愛情故事的觀眾。
國慶連假MyVideo片單7.《超汪特攻》
國慶連假MyVideo片單7.《超汪特攻》
親子電影推薦《超汪特攻》！故事描述小男孩丹尼的愛犬查理意外被外星人帶走，回家後竟然獲得超能力，真的變身超級英雄！沒想到查理爆紅後，卻引來邪惡貓咪普迪的嫉妒與陷害。電影結合可愛動物、超能力與冒險元素，也透過狗狗英雄的故事傳遞友情與勇氣，適合全家一起觀賞。
國慶連假MyVideo片單8.《致命幻象》
國慶連假MyVideo片單8.《致命幻象》
《慾望城市》「夏綠蒂」克莉絲汀戴維斯主演的心理驚悚電影，描述一名陷入創作瓶頸的暢銷小說家瑪麗，為了兼顧家庭與工作，聘請年輕保母照顧孩子，沒想到生活卻逐漸失控。隨著瑪麗投入小說創作，她開始分不清現實與虛構情節，身邊的人也變得越來越可疑。電影充滿懸疑氛圍，適合喜歡心理驚悚與劇情反轉的觀眾。
國慶連假MyVideo片單9.《殺戮重生犬屋敷》
國慶連假MyVideo片單9.《殺戮重生犬屋敷》
佐藤健化身冷血反派！《殺戮重生犬屋敷》改編自奧浩哉同名漫畫，由木梨憲武、佐藤健主演，故事描述罹患癌症末期的中年男子犬屋敷壹郎，意外獲得機械身體與超能力。然而，同樣獲得力量的高中生獅子神皓（佐藤健 飾），卻選擇走上暴力之路。兩人因為對力量的不同選擇，最終展開激烈對決。電影結合科幻特效與動作場面，也探討人性的善惡，喜歡漫畫改編電影的觀眾別錯過。
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