2026-10-08 10:12 女子漾／編輯金柔葳
《無可替代》魏大勛太會撩！連夜奔回陪趙今麥、霸氣護愛 6大高甜名場面一次看
趙今麥、魏大勛主演的陸劇《無可替代》，除了職場競爭讓觀眾看得過癮，兩人的感情線也愈來愈甜！魏大勛飾演的葉信之，從高冷職場菁英逐漸變成溫柔體貼的男友，面對徐遲（趙今麥 飾）更是毫不掩飾自己的偏愛。從月下告白、連夜飛回陪伴，到公開牽手、貼心幫脫高跟鞋，甚至一句「不是身後，是身邊」，都讓人感受到成熟男人的魅力。整理《無可替代》6大高甜名場面與集數，看看哪一幕最讓你心動！
前方有雷！介意劇透請斟酌閱讀！！
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文章目錄
1. 月下告白！葉信之浪漫表白徐遲（第12集）
1. 月下告白！葉信之浪漫表白徐遲（第12集）
葉信之與徐遲的曖昧終於迎來重大進展！第12集中，葉信之藉著「月色真美」的浪漫隱喻向徐遲表達心意，兩人距離逐漸靠近，眼看就要親上去，沒想到竟被突如其來的工作電話打斷。徐遲沒有讓這段曖昧繼續拖下去，反而主動確認葉信之的心意，想知道他究竟是真的喜歡自己，還是單純為了安慰她才說出這些話。兩人終於跨越原本的職場師徒關係，正式確認彼此的感情。
2. 徐遲崩潰48小時！葉信之連夜趕回陪伴（第12集）
2. 徐遲崩潰48小時！葉信之連夜趕回陪伴（第12集）
比起甜言蜜語，葉信之更擅長用行動證明自己的在乎。徐遲因天健專案遭到停職調查，面對工作上的重大打擊，她把自己關在房間裡將近48小時，甚至沒有好好吃飯。葉信之得知後，立刻從上海趕回來，途中還因航班延誤迫降濟南，最後改搭高鐵繼續趕路。連行李都來不及放下，就急著確認徐遲的狀況。當徐遲陷入低潮時，葉信之願意放下手邊工作，第一時間趕到她身邊，這份安全感也讓兩人的關係更加親密。
3. 「你有我啊！」徐遲買不起舊家 葉信之霸氣喊話（第15集）
3. 「你有我啊！」徐遲買不起舊家 葉信之霸氣喊話（第15集）
葉信之的男友力再度爆發！第15集中，徐遲一直希望能買回過去與家人共同生活的房子，卻因為手上的錢不夠，無法立即買下，讓她感到失落。得知徐遲的煩惱後，葉信之直接說出：「你有我啊！」接著更溫柔表示：「你給我一個機會，盡一個男朋友的義務。」
向來獨立、凡事習慣靠自己的徐遲，終於遇見一個願意替她分擔壓力的人。葉信之主動提出幫忙，也展現他對這段感情的認真。短短幾句話，就讓這場預告中的對話充滿甜蜜氛圍。
4. 托舉投籃太犯規！魏大勛一把抱起趙今麥（預告名場面）
4. 托舉投籃太犯規！魏大勛一把抱起趙今麥（預告名場面）
《無可替代》尚未正式開播前，魏大勛與趙今麥的籃球場互動就受到關注。預告與拍攝花絮中，葉信之將徐遲一把抱起，讓她完成投籃，兩人的身高差與親密互動成為討論焦點。平常總是西裝筆挺、看起來不苟言笑的葉信之，到了籃球場卻展現不同的一面。從職場菁英變成溫柔男友，這種反差也讓魏大勛在劇中的魅力更加鮮明。
5. 籃球場深情吻！葉信之、徐遲CP感爆發（預告名場面）
5. 籃球場深情吻！葉信之、徐遲CP感爆發（預告名場面）
除了托舉投籃，預告還曝光兩人在籃球架下親吻的畫面。葉信之與徐遲從原本保持距離的工作關係，逐漸發展出更親密的情感，讓這段戀情充滿期待。兩人最吸引人的地方，在於彼此都有明確的事業目標。徐遲渴望成功，也不願輕易依賴別人；葉信之則欣賞她的能力與野心。從互相較量到逐漸靠近，讓這段年上戀多了成熟的情感張力。
6. 「不是身後，是身邊！」葉信之公開牽手徐遲 蹲下脫高跟鞋寵翻（第13集）
6. 「不是身後，是身邊！」葉信之公開牽手徐遲 蹲下脫高跟鞋寵翻（第13集）
葉信之根本是理想型男友！第13集中，他高調帶著徐遲出席頂級商務聚會，兩人牽手公開亮相，讓戀情正式走到檯面上。面對眾多商界人士，葉信之大方讓徐遲以女友身分站在自己身旁，絲毫不掩飾對她的重視。更甜的是，葉信之連徐遲的小動作都放在心上！發現她累了，便主動幫忙調整座椅，注意到她穿高跟鞋站了太久，還貼心替她脫鞋，讓徐遲能舒服休息。
而後最令人印象深刻的，是徐遲表示自己想努力證明，有資格、有能力站在葉信之身後，沒想到他立刻糾正：「不是身後，是身邊。」短短一句話，展現他對徐遲的肯定與尊重。即使兩人在職場地位上仍有差距，葉信之始終希望徐遲能與自己並肩同行，這種平等又成熟的愛情觀，才是最迷人的地方。
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