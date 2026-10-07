2026-10-07 16:40 女子漾／編輯王廷羽
金音17前哨戰免費看！《2026 GIMA LIVE》呂允合體IU幕後才女 陳嫺靜、Gummy B全到齊！
金音獎頒獎前先來場音樂大戰！《2026 GIMA LIVE》是金音創作獎系列音樂展演活動，也是頒獎典禮前的重要前哨戰，「最佳現場演出獎」入圍者將直接登台較勁並揭曉得主。今年活動於10月21、22日連唱兩天，除了6組入圍者，還有呂允、公館青少年及曾為IU、SEVENTEEN參與編曲與音樂製作的韓國創作女聲Kangziwon助陣，陳嫺靜、Gummy B等音樂人也將登台。
活動採免費索票入場，這篇女子漾整理《2026 GIMA LIVE》5大亮點與索票資訊，台韓音樂新聲一次聽！
文章目錄
亮點1. 金音17六強現場決戰
亮點1. 金音17六強現場決戰
《2026 GIMA LIVE》堪稱第17屆金音創作獎頒獎典禮前的重要前哨戰，今年「最佳現場演出獎」6組入圍者將直接登台較勁，最終得主也將在活動現場揭曉。
入圍陣容包括饒舌音樂人Flowstrong、跨界音樂團隊That's My Shhh、民俗系迷幻電子搖滾樂團Mong Tong、Gummy B X 陳嫺靜、後搖樂團聲子蟲，以及新世代饒舌女聲C.Holly。6組音樂人將分別於10月21、22日登台，從饒舌、嘻哈、電子搖滾到後搖一次集結，第二天演出結束後，預計於晚間10點後公布「最佳現場演出獎」得主。
亮點2. IU幕後才女首度來台
亮點2. IU幕後才女首度來台
今年另一大亮點，就是韓國創作女聲Kangziwon首度來台！Kangziwon過去曾參與IU、SEVENTEEN的編曲與音樂製作，更曾為IU〈I Stan U〉進行弦樂編曲，除了幕後製作能力，她同樣具備創作、樂器演奏與自彈自唱等多元實力。
這次登上《2026 GIMA LIVE》，也是Kangziwon首次在海外帶來個人舞台。為了台灣歌迷，她更特別準備中文翻唱歌曲當作限定彩蛋，並加緊練琴，希望在海外首秀一次展現不同面向。第一次來台的她也早已許願，演出之餘想找時間逛逛台北夜市、大啖台灣美食。
亮點3. 呂允「追星成功」合體偶像
亮點3. 呂允「追星成功」合體偶像
呂允與Kangziwon這次同台，其實還藏著一段有趣的「追星成功」故事。呂允透露，當初聽見Kangziwon為IU〈I Stan U〉製作的弦樂編曲後相當喜歡，進一步接觸她的作品及演出影片，發現她在樂器演奏、後期製作上的能力都相當出色，因此主動寫信邀請她合作。
兩人之後共同完成呂允首張專輯《別著急》中的歌曲〈時區〉，不過過去一直都是跨海合作，直到這次《2026 GIMA LIVE》才終於有機會真正見面。從欣賞作品、主動寫信邀約，到最後真的與「偶像」一起登台，呂允也笑說有種「見偶像」的感覺，直呼根本是追星成功！
亮點4. 陳嫺靜、Gummy B等音樂人接力開唱
亮點4. 陳嫺靜、Gummy B等音樂人接力開唱
今年《2026 GIMA LIVE》兩天演出陣容橫跨饒舌、嘻哈、電子搖滾、後搖與創作音樂，不同曲風一次集結，也讓現場不只是比賽，更像一場濃縮版音樂祭。
10月21日由公館青少年擔任嘉賓，接著有C.Holly、Flowstrong、Gummy B X 陳嫺靜及Mong Tong輪番登場；10月22日則由呂允、韓國創作女聲Kangziwon助陣，搭配That's My Shhh與聲子蟲演出。
其中Gummy B與陳嫺靜這次以限定組合登場，與其他不同風格的入圍音樂人同台較勁。想一次聽到台灣新世代音樂人的不同面貌，兩天的演出陣容都有各自看點。
亮點5. 公館青少年搶先唱新歌
亮點5. 公館青少年搶先唱新歌
另一組演出嘉賓公館青少年同樣準備不少驚喜！剛結束全台4場專場演出的他們，這次將把巡演精華歌單重新編曲搬上《2026 GIMA LIVE》，更預告搶先演出全新EP作品中的新歌，一口氣送上兩大彩蛋。
不過這次登台還出現特別的「五缺一」陣容。由於團內貝斯手婉鈴暫時離隊赴美深造，因此找來過去曾合作的貝斯手蝦蛄代班。團員們透露，蝦蛄與婉鈴的演奏風格不同，反而有機會帶來全新的聲響碰撞，臨時換陣容也意外成為這次舞台的另一個隱藏亮點。
《2026 GIMA LIVE》索票資訊：10/9中午12點開搶！
《2026 GIMA LIVE》索票資訊：10/9中午12點開搶！
2026 GIMA LIVE活動日期：2026年10月21日、10月22日
活動時間：18：30～22：00，第二天預計22：00後公布「最佳現場演出獎」得主
活動地點：Corner Max大角落多功能展演館
10月21日：公館青少年、C.Holly、Flowstrong、Gummy B X 陳嫺靜、Mong Tong
10月22日：呂允、Kangziwon、That's My Shhh、聲子蟲
索票時間：10月9日中午12點
索票方式：iNDIEVOX免費線上索票（無直播）
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