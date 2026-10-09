2026-10-09 09:10 女子漾／編輯黃冠婷
手機越用越卡別急著換！「6種數位垃圾」快清掉 LINE這些東西超佔容量
手機容量又跳出不足通知？明明買了128GB、256GB，用沒多久還是被照片、影片和App塞滿，想拍照時才發現容量告急。其實手機跟衣櫃一樣，都需要定期「斷捨離」，尤其每天拍照、截圖、用LINE聊天，不知不覺就可能累積上萬張照片與大量暫存資料。
Apple官方也將照片、影片、訊息附件、下載影片、檔案及App列為常見的儲存空間來源。想替手機瘦身，不一定要立刻升級容量或付費買更多雲端空間，可以先從以下6種「數位雜物」開始整理。
1. 連拍20張只留1張！重複照片先清最有感
打開相簿，是不是常常同一個角度拍了5、10張？聚餐合照怕有人閉眼連拍好幾次、自拍為了挑最好看的一張狂按快門，最後真正會留下來看的可能只有一張。
照片破萬張的人，可以先從「重複照片」下手，不必從第一張開始慢慢翻。
iPhone的「照片」App本身就能辨識重複的照片與影片，可進入「照片」→「選集」→「更多項目」→「重複項目」，選擇合併重複內容。Apple指出，系統合併時會保留較高品質影像及相關資料，其他重複項目則會移至「最近刪除」。
除了完全重複的照片，也可以順手整理「幾乎一模一樣」的連拍照。旅遊風景、餐點、自拍各留下最喜歡的1至2張就好，往往比一張張刪舊照片有效率。
小提醒：刪除後如果想立即釋出空間，記得再確認「最近刪除」中的內容；重要照片則建議先做好備份。
2. 截圖才是隱形大戶！訂位、地圖、購物照看完就刪
「這個等等要看，先截圖。」結果一個「等等」，可能就放了兩年。
演唱會座位圖、網購商品、餐廳地址、朋友傳來的對話、食譜、優惠券、QR Code、工作資料……截圖的特色就是當下很重要，過了一段時間卻幾乎不會再使用。
整理時不用逐張回憶，可以直接從相簿中的「截圖」分類開始，把已經結束的活動、過期優惠、完成的訂位資訊與不再需要的購物資料一次清掉。
真的需要長期保存的內容，則可以移到備忘錄、雲端文件或建立專屬相簿，避免重要資料和幾千張臨時截圖混在一起。
3. 下載影片超吃容量！追完劇、搭完飛機記得刪
比照片更容易讓手機容量瞬間消失的，其實是影片。
除了自己拍攝的4K影片，Netflix、YouTube等影音服務為了搭飛機、通勤或旅行而下載的離線內容，也可能長期留在手機裡。Apple也特別將「已下載的影片」列為可以檢查的儲存項目，建議查看串流App中已經看完的離線影片並移除。
旅行回來後，也可以順手整理大量重複的風景影片、演唱會片段、限時動態素材。尤其「拍了30秒但真正想留只有5秒」的影片，數量一多就相當可觀。
另外別忘了「檔案」App裡的PDF、簡報、壓縮檔與下載資料。很多人下載完只使用一次，卻讓它們一直住在手機裡。
4. 半年沒開過的App，別再因為「有一天可能會用」留著
手機裡是不是有一整頁App，連自己都忘記下載過？出國才用的交通App、玩兩天就沒開的遊戲、修圖軟體、一次性活動App，以及功能高度重複的購物App，都可以趁手機大掃除重新檢查。
iPhone用戶可到「設定」→「一般」→「iPhone儲存空間」，查看各App實際使用的容量。Apple提供「卸載App」與「刪除App」兩種方式，其中卸載App會釋出App本身占用的空間，但保留相關文件與資料；日後重新下載仍可繼續使用。
如果只是暫時不常用、又怕未來需要，可以選擇「卸載」；已經確定不會再用的App，再直接刪除。
5. LINE越用越肥！快取、照片、影片、檔案都要檢查
每天都使用LINE的人，這一項一定要看。群組每天傳照片、朋友丟影片、公司傳PDF，還有各種圖片、語音訊息與暫存資料，長期使用後都可能讓LINE累積大量資料。LINE官方也指出，App內會累積快取與聊天室資料，當資料大量增加時，可能影響LINE的處理速度。
想先從風險較低的方式整理，可以從「清除快取」開始。
LINE操作路徑：
「主頁」→「設定」→「聊天」→「刪除資料」→在「快取」欄位選擇「清除」。
LINE官方說明，單純刪除「快取資料」不會刪除聊天記錄。不過，已超過保存期限的照片與影片可能無法再瀏覽，因此有重要圖片、影片或檔案時，建議整理前先確認是否需要另外保存。
除了快取，也可以打開最活躍的家庭群組、工作群組、朋友群組，點進聊天室的「照片・影片」、「檔案」查看長期累積的內容。
LINE目前也支援依月份查看聊天室分享的照片、影片，並可批次選取處理。要特別注意，「清除快取」與「刪除聊天記錄」完全不同。聊天記錄、照片或檔案一旦刪除可能無法復原，不要為了清容量一路按下去。
6. Email幾萬封先別怕！從購物電子報、優惠通知開始退訂
手機斷捨離最後一個常被忽略的地方，就是Email。網購優惠、品牌會員通知、飯店促銷、信用卡行銷、訂餐平台、活動電子報……每天只來幾封感覺不多，累積幾年後，未讀信件可能直接突破四位數甚至五位數。
與其花時間一封一封刪，更有效率的方法是先「阻止它繼續寄」。
以Gmail為例，目前已提供「管理訂閱項目」功能，可集中查看電子郵件訂閱並取消不需要的寄件者；不過Google提醒，這項功能仍採逐步推出，因此部分帳號可能暫時看不到。
整理順序可以先從「促銷」、「優惠」、「會員電子報」開始，再處理過期訂單通知、已結束活動資訊。工作郵件、帳單、訂房紀錄與重要憑證則不要為了追求收件匣歸零而一起刪除。
手機容量不足怎麼看？先抓出真正的「空間大戶」
如果不知道該從哪裡開始，iPhone用戶可以先進入「設定」→「一般」→「iPhone儲存空間」，畫面會顯示各類內容與App使用的空間，也會提供相關清理建議。
看到容量快滿時，也不用急著把所有照片都刪掉。可以依照這個順序開始：
重複照片、廢截圖 → 大型影片與下載檔案 → 不使用App → LINE快取與非必要媒體 → Email訂閱。通常前面幾項就能找出不少「數位垃圾」。
手機大掃除也不用一次整理完。等車時刪50張截圖、睡前整理一個LINE群組、每天取消5個電子報訂閱，一週下來就能清掉不少不再需要的資料。
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