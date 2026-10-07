2026-10-07 14:41 女子漾／編輯王廷羽
《高年級實習生》韓版6大看點！韓韶禧變最美CEO，崔岷植「70歲當菜鳥」反差太萌
韓版《高年級實習生》終於登上大銀幕！改編自勞勃狄尼洛、安海瑟薇主演的好萊塢同名電影，這次找來影帝崔岷植搭檔韓韶禧，一個是擁有超過30年職場經驗的「銀髮實習生」，一個是凡事自己扛的工作狂時尚CEO，跨世代組合新鮮感十足～《高年級實習生》將於10月16日在台上映，這篇女子漾幫大家整理6大看點，上映之前搶先了解！
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看點1. 韓版翻拍經典！崔岷植、韓韶禧接棒
看點1. 韓版翻拍經典！崔岷植、韓韶禧接棒
2015年上映的《高年級實習生》由勞勃狄尼洛與安海瑟薇主演，以退休人士重返職場、進入年輕女CEO公司擔任實習生的設定受到觀眾喜愛。相隔多年翻拍成韓國版本，卡司自然成為最大焦點之一！
這次韓版找來崔岷植飾演退休後重返職場的「基浩」，韓韶禧則化身時尚公司CEO「宣羽」，故事描述擁有超過30年職場經驗的基浩，退休後決定重新挑戰人生，進入由宣羽創辦的新創公司擔任實習生。一個是人生與職場經驗滿點，卻得從公司最菜的新人開始；另一個年紀輕輕就坐上CEO位置，工作能力超強，生活卻逐漸失去平衡，兩個看似完全不同世界的人相遇，也成為故事最有趣的開始。
看點2. 韓韶禧變身「最美CEO」！工作滿分、生活卻快失控
看點2. 韓韶禧變身「最美CEO」！工作滿分、生活卻快失控
韓韶禧過去從《夫妻的世界》、《無法抗拒的他》到《以吾之名》，嘗試過愛情、復仇、動作等不同類型角色，這次則換上俐落職場造型，化身時尚品牌執行長宣羽。
宣羽創辦的公司成立僅3年，就迅速成為時尚產業黑馬。她年輕、能力強、做事果斷，對工作更有極高要求，看似是人人羨慕的人生勝利組，背後卻是把幾乎所有時間都交給工作。工作能力滿分，私生活卻幾乎是「業餘等級」，凡事習慣自己扛、再累都覺得自己還能撐一下，工作狂性格也很容易讓現代上班族產生共鳴。
導演金到映也透露，韓韶禧與角色一樣勇於挑戰，為了把自己能做到的全部展現出來，拍攝時總是拼盡全力。除了看韓韶禧如何撐起CEO氣場，宣羽如何重新找回工作與生活的平衡，也是一大看點。
看點3. 崔岷植收起影帝氣場！退休後「從菜鳥做起」
看點3. 崔岷植收起影帝氣場！退休後「從菜鳥做起」
如果熟悉崔岷植過去的作品，這次看到他變成實習生，反差感可以說是相當強烈！從《原罪犯》、《鳴梁：怒海交鋒》到《破墓》，崔岷植經常以氣場強大的角色讓觀眾留下深刻印象，這次卻換上傳統西裝、襯衫和領帶，收起影帝氣場，成為公司裡年紀最大、職位卻最低的實習生。
電影也特別透過傳統上班族造型，呈現基浩所屬世代的職場文化，彷彿穿著上一代職場人的「戰袍」，重新闖進充滿年輕人的新創公司。崔岷植透露，拍攝時不斷思考：「如果我真的到這間公司上班，我會怎麼做？」雖然基浩對新世代的工作模式不一定熟悉，但多年累積的人生經驗與處事智慧，反而成為他的最大優勢。
看點4. 韓韶禧×崔岷植首度搭檔
看點4. 韓韶禧×崔岷植首度搭檔
除了角色設定，《高年級實習生》另一大亮點就是韓韶禧與崔岷植的跨世代組合！兩人不只年齡、戲路不同，過往擅長的作品類型也有明顯差異，首次合作自然讓人好奇會擦出什麼火花。
崔岷植也大讚韓韶禧應變能力強又專業，表示與她對戲時，讓自己能更加自在放鬆；導演金到映則透露，韓韶禧拍攝時總是全力以赴，和角色宣羽一樣有股勇於挑戰的衝勁。從影壇資深影帝到新生代人氣女星，兩人首度同框，也成為韓版《高年級實習生》最受矚目的卡司亮點之一。
看點5. 戲裡是上下屬！戲外崔岷植竟像「小孩子」
看點5. 戲裡是上下屬！戲外崔岷植竟像「小孩子」
電影裡的基浩沉穩可靠，沒想到戲外的崔岷植卻有超萌反差！導演金到映透露，崔岷植在片場根本是「氣氛製造機」，經常講笑話逗樂大家，就算同一場戲連續被要求重拍，他依然精神十足地回答「好，沒問題！」，讓年輕演員也自然被他的活力感染。
韓韶禧則形容崔岷植是個「保有純真的人」，更爆料前輩有時候像小孩子，有時候又非常帥氣，相處起來完全沒有距離感。
崔岷植同樣盛讚韓韶禧應變能力強又專業，表示與她對戲時，讓自己能更加自在放鬆。戲裡兩人得慢慢磨合彼此的工作方式，戲外同樣跨越世代建立默契，這組意想不到的搭檔也成為電影的一大亮點。
看點6. 導演是《82年生的金智英》金到映
看點6. 導演是《82年生的金智英》金到映
《高年級實習生》由《82年生的金智英》導演金到映執導，過去便擅長細膩捕捉人物情感，這次則把鏡頭轉進新創公司的職場世界。除了崔岷植與韓韶禧，演員陣容還包括金俊翰、柳惠英、金琴順、朴藝妮、金曜漢、任晟均及尹相貞等人，透過不同年齡、職位的人物，呈現更加完整的職場群像。
原版《高年級實習生》多年來受到不少觀眾喜愛，除了輕鬆幽默的職場故事，人生重新開始、不同世代互相理解也是作品的重要核心。這次韓版如何在熟悉的故事基礎上，加入韓國職場文化與演員自己的角色詮釋，值得期待！
《高年級實習生》於2026年10月16日上映！
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