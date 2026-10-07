《2026臺北爵士音樂節》20週年登場！台北週末免費聽3天 國際大咖、Ponpon、許郁瑛都來了

2026-10-07 12:30 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：官方提供
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《2026臺北爵士音樂節》迎來20週年！今年以「Jazz Right」為核心精神，10月9日至11日一連三天在臺北流行音樂中心戶外表演空間登場，集結國際爵士音樂家、臺灣爵士樂手及新生代音樂人，從當代爵士、融合爵士到跨國合作一次聽。

編輯推薦

圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書
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國際爵士音樂家齊聚！Hristo Vitchev、Ari Hoenig領軍

今年主舞台集結多組國際音樂家。活躍於紐約爵士樂壇的吉他手Hristo Vitchev將率領四重奏登台，帶來全新創作；曾榮獲「BMW世界爵士獎」首獎的爵士鼓手Ari Hoenig，則以充滿即興與節奏變化的當代爵士風格，展現爵士鼓的豐富層次。

榮獲「BMW 世界爵士獎」首獎的 Ari Hoenig 即將震撼登台。 圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書
榮獲「BMW 世界爵士獎」首獎的 Ari Hoenig 即將震撼登台。 圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書

來自法國的爵士三重奏WAKAN，將古典音樂的細膩質地融入爵士即興；由波蘭、美國及臺灣音樂家組成的One Voice for Taiwan，則透過跨國合作，讓不同文化背景與音樂語彙在同一舞台交流。

法國爵士三重奏 WAKAN，以古典音樂的細膩優雅為底蘊，揉合爵士樂的自由奔放，展現獨具層次的音樂風格。 圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書
法國爵士三重奏 WAKAN，以古典音樂的細膩優雅為底蘊，揉合爵士樂的自由奔放，展現獨具層次的音樂風格。 圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書

「臺灣之光」Ponpon帶美國樂隊返台！即興Scatting成亮點

24歲旅美歌手Ponpon陳芃瑄也將率領美國樂隊登台。從《聲林之王2》踢館魔王一路赴美深造，她近年以爵士吉他彈唱、Scat擬聲吟唱與即興口哨發展出個人特色，更曾獲美國ABC News邀請重新演繹節目主題曲〈World News Polka〉。

圖片來源：官方提供
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「臺灣之光」 Ponpon 以絕妙即興帶來聽覺饗宴。 圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書
「臺灣之光」 Ponpon 以絕妙即興帶來聽覺饗宴。 圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書

這次首次帶樂團回台參加《臺北爵士音樂節》，Ponpon將透過即興Scatting展現人聲與爵士樂的自由互動，也預告帶來即將發行的新專輯未公開歌曲。

許郁瑛、Skyline都來了！臺灣爵士音樂人接力登台

除了國際陣容，今年也集結臺灣不同世代與風格的爵士音樂人，包括Brussel Van Taipeh、Plutato feat. Cait Lin、Skyline天際線融合爵士樂團、許郁瑛帶電六重奏等。

從融合爵士、當代創作到不同形式的爵士演奏，一次呈現臺灣爵士音樂的多元樣貌，也讓國際與臺灣音樂人在北流舞台交流。

Skyline 天際線融合爵士樂團打造獨具城市感的爵士聲響。 圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書
Skyline 天際線融合爵士樂團打造獨具城市感的爵士聲響。 圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書

20週年限定！「Jazz Right All Star Band」只在今年登場

迎接臺北爵士音樂節20週年，今年還特別籌組「Jazz Right All Star Band」，推出20週年限定節目，集結不同音樂人合作，透過爵士最具代表性的即興與交流，打造今年才看得到的限定舞台。

「Jazz Right All Star Band」專為北爵 20 週年打造限定演出。 圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書
「Jazz Right All Star Band」專為北爵 20 週年打造限定演出。 圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書

2026臺北爵士音樂節｜Jazz Right主舞台

活動日期：2026年10月9日（五）至10月11日（日）
活動地點：臺北流行音樂中心戶外表演空間
主辦單位：臺北市政府文化局、臺北流行音樂中心
演出陣容：Hristo Vitchev Quartet、Ari Hoenig、WAKAN、One Voice for Taiwan、Ponpon陳芃瑄、Brussel Van Taipeh、Plutato feat. Cait Lin、Skyline天際線融合爵士樂團、許郁瑛帶電六重奏、Jazz Right All Star Band等。

圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書
圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書

匯聚波蘭、美國與臺灣音樂家，跨越地域共譜樂章的 One Voice for Taiwan 樂團。 圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書
匯聚波蘭、美國與臺灣音樂家，跨越地域共譜樂章的 One Voice for Taiwan 樂團。 圖片來源：截攝自臺北爵士音樂節臉書

走過20年，臺北爵士音樂節持續串聯國際交流、臺灣創作與新秀培育。今年10月9日至11日將在臺北流行音樂中心戶外表演空間連演三天，喜歡爵士樂的人可以直接把週末行程排起來。

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2026-09-23 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：75歲到80歲房貸族增至4,134件，17年暴增12倍。
  • 重點二：高齡房貸常靠寬限期撐住，期滿後月付可能暴增。
  • 重點三：保證人責任獨立存在，拋棄繼承也不一定能免債。

▋你有沒有注意過，老一輩的人把權狀放在哪裡。▋

不是保險箱。是電視櫃最下面那一格，一個鐵餅乾盒裡。裡面有權狀、有印章、有一疊用橡皮筋綁好的存摺，還有幾張已經過期的定存單，和一本記帳的小本子，最後一頁寫到三年前就停了。

那個盒子，是他們一輩子的總結。

但那個盒子裡，通常少了一樣東西。一張紙，上面寫著：這間房子，還欠銀行多少錢。

▋兩個家庭，同一個數字

我想先講兩個家庭。

第一個家庭在台北。先生 78 歲，太太 75 歲，住在一間 53 坪的房子裡。房貸還有 1,122 萬沒繳完，利率 2.48%，每個月 25 號自動扣款。先生退休前是中小企業主管，退休金一次領了，買了幾檔股票，股息每季入帳。太太沒有工作過，她的名字在契約上，簽在保證人那一欄。

第二個家庭在台中。先生 76 歲，太太 74 歲，住的房子差不多大，房貸也差不多。差別在於，他們在十年前做了一件事——把房貸清掉了。用的是先生退休那年的一筆錢，加上賣掉一間小套房的款項。

現在，兩個家庭每個月 25 號的畫面，完全不同。

第一個家庭，先生的手機會跳出一則簡訊。他看一眼，放回桌上，繼續吃飯。太太不知道那則簡訊寫什麼。

第二個家庭，25 號什麼事都沒有。

▋4,134 件，17 年，12 倍▋

根據聯徵中心最新發布的房貸統計，截至 2025 年 12 月底，全國 75 歲到 80 歲的房貸族，共有 4,134 件。17 年前，這個數字是 317 件。317 變成 4,134，增加了 12 倍，平均每年多出 225 件。

這 4,134 個人，平均房貸估值 1,800 萬，平均欠款 1,122 萬，平均利率 2.48%，中位數核貸成數 65.93%。平均住的房子，53.85 坪。

53.85 坪。這不是小房子。這是那種三房兩廳、有一個陽台、廚房可以站兩個人的房子。是孩子小時候覺得很大、長大以後覺得很舊的房子。是過年可以擠十個人回來、平常只開客廳一盞燈的房子。

講到這裡我想起一件無關的事。去年在台中上課，中場休息時有個學員拉住我，說她媽媽最近把房子過戶給弟弟了，問我這樣好不好。我還沒回答，她又補了一句：「可是房貸還沒繳完。」我說，那妳媽媽現在是房客，還是屋主。她愣在那裡，想了很久，說她不知道。

她不知道。而這件事，已經發生三個月了。

▋23,188 和 105,669，差 4.56 倍▋

我想算一筆新聞沒有算的帳。

1,122 萬，利率 2.48%。如果在寬限期，只繳利息，每個月是 23,188 元。如果進到攤還期，10 年繳完，每個月是 105,669 元。

差了 4.56 倍。

這就是為什麼很多人撐得下去。因為寬限期的時候，每個月兩萬三，退休金付得起，股息付得起。然後有一天，寬限期到了，那筆錢變成十萬五。而那個人，已經 78 歲了。

過去銀行審房貸，有幾條很硬的規定。借款人的年齡加上貸款年限，不能超過 75 到 85 年。屋齡加上貸款年限，也是同樣的上限。還有一條，月付金不能超過家庭可支配所得的三分之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛解釋，隨著超高齡社會到來、融資管道與工具多元化，加上補貼政策「架高天花板」，這些風險管控的硬規定，「被迫做出調整」。

他還講了一句很誠實的話。針對高資產或高貢獻的客戶，銀行願意用提升授權核決制度、專案融資等方式，進行差別化管理或動態審查。但相對來說，「銀行在成數、利率上的加減碼，也不會手軟」。

一般首購族可以貸到八成，這群人平均只拿到六成五。差了 14.07 個百分點。以 1,800 萬的房子算，那是 253 萬。

銀行沒有把門關上。銀行只是把門調窄了一點，然後把價格調高了一點。

▋這則新聞裡，最容易被滑過去的一句話▋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提到，高齡房貸在「後續繼承時，房地產移轉時，也會考量剩餘負債的部分，多少可能有些節稅考量」。

這句話，是整則新聞裡最重要的一句，也是最容易被滑過去的一句。

我把它翻譯成白話：房貸餘額，可以從遺產總額裡面扣除。

我們算一次。假設一間房子，市價 1,800 萬。如果房貸已經清償，遺產總額是 1,800 萬，扣掉免稅額 1,333 萬，課稅的 467 萬，稅率 10%，遺產稅是 46.7 萬。如果房貸還有 1,122 萬沒繳，遺產淨額變成 678 萬，低於免稅額，遺產稅是 0 元。

省了 46.7 萬。

聽到這裡，你可能覺得，那留著房貸不是比較好。

這裡要潑個冷水。1,122 萬，利率 2.48%，一年的利息是 27.8 萬。為了省 46.7 萬，你要付多久利息。一年半，就打平了。兩年，虧 8.9 萬。三年，虧 36.8 萬。五年，虧 92.4 萬。

而這 4,134 個人平均背了多久，新聞沒有寫。但「17 年增加 12 倍」這個數字告訴我一件事——這不是一群在做短期稅務操作的人。這是一群，房貸跟著他們一起變老的人。

（以上免稅額與稅率以現行規定試算，實際仍須依個案狀況與專業評估。）

▋限定繼承和拋棄繼承，不是同一件事▋

回到台北那個家庭。

如果有一天先生走了，太太會面對什麼？

很多人以為，她可以「不要」。但「不要」有兩種，而這兩種，是完全不同的東西。

第一種叫「限定繼承」。這是現在的預設，不用去法院聲請，它自動適用。民法第 1148 條第 2 項寫得很清楚：繼承人對於被繼承人的債務，以「因繼承所得遺產」為限，負清償責任。白話講，房子值 1,800 萬，欠 1,122 萬，那就用這 1,800 萬去還那 1,122 萬。還完，剩下的歸她。還不完，她不用拿自己的錢補。

第二種叫「拋棄繼承」。那是完全不要了，房子不要，存款不要，債務也不要。但她必須在「知悉得繼承之時起三個月內」，以書面向法院聲請。

三個月。

這三個月，通常正好是辦喪事的三個月。是親戚進進出出、要決定誰捧斗、要挑日子、要處理保險理賠、要面對一堆從來沒見過的表親的三個月。而法律給她的期限，就是這三個月。過了，她就只能在限定繼承的範圍內處理。

這件事，不會有人主動告訴她。因為銀行不會，仲介不會，葬儀社不會。而她的孩子，可能也不知道有這個選項。

這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。它只在你的權利裡。而權利，是要自己去找的。

▋她簽的那個名字，會跟她一輩子▋

但台北那個家庭，還有一個更深的問題。

太太的名字，簽在保證人那一欄。

這一點，做了二十年保險稅務顧問的人，看一眼就明白。因為她通常會在那個時候，才第一次打電話給業務。而她問的第一句話，從來不是「我要不要賣房」。

是「我這樣算不算欠錢」。

她不是怕還不起。她是怕「欠人」。這兩個字，在她那一代的字典裡，是完全不同的重量。

而答案，殘酷得讓人說不出口。

保證債務，是「她自己的債務」。不是先生的債務。

所以限定繼承救不了她。拋棄繼承也救不了她。她拋棄了先生的遺產，她還是那筆房貸的保證人。銀行可以直接向她求償全部金額。

她簽的時候，銀行的人說：「就是一個程序。」

她簽了。

那個簽名，會跟她一輩子。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。但高齡房貸這件事更殘酷——它連爭都不用爭。它只是每個月 25 號，安靜地從帳戶裡扣走一筆錢，一直扣到有一個人先撐不住為止。

而撐不住的那一天，通常不是因為錢不夠。是因為那個人發現，自己從來不知道這件事。

她住了 38 年的房子，她不知道還欠多少。她簽了字的契約，她不知道自己是保證人。她每個月看到的扣款，她不知道還剩幾年。

不是她笨。是沒有人覺得，這件事需要跟她講。

大家談感情，卻很少談現金流。大家說「這是留給你的」，卻很少說「這上面還欠多少」。

▋兩個家庭，差別只在十年前的一個決定▋

回到開頭那兩個家庭。

台北那個，每個月 25 號有一則簡訊。台中那個，每個月 25 號什麼事都沒有。

差別不在收入。差別不在房子大小。差別不在孩子孝不孝順。

差別在十年前，有一對夫妻坐下來，把房貸清掉了。

那一天他們可能吵過一架。因為那筆錢，本來可以拿去別的地方。

但他們清了。

如果你家也有房貸，或者你的父母有，我建議做兩件事，再想一個問題。

第一，找出那個鐵餅乾盒。把裡面的東西一張一張攤在桌上，權狀、印章、存摺、保單、那本記到三年前就停的小本子。然後問一個問題：這間房子，還欠多少。如果沒有人答得出來，那就是今天最該打的那通電話。

第二，把契約翻到最後一頁，數一數上面有幾個簽名。一個，是單純的房貸。兩個以上，你要多問一句：第二個名字，是共同借款人，還是保證人。這兩個詞，在法律上是完全不同的重量。

然後，想一個問題。

如果今天是你走的那天，你留下的是一間房子，還是一張每個月要繳的帳單？

你不用回答我，你回答你自己就好。


我是 JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，也不是稅務律師，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 台北家庭到晚年仍背著1,122萬房貸，每月還會收到扣款簡訊；台中家庭則在10年前先清償房貸。兩者差別不在房屋大小，而在是否及早解除負債。

  • 聯徵中心資料顯示，75歲到80歲房貸族達4,134件，17年增加12倍，平均房貸估值1,800萬、欠款1,122萬，顯示高齡仍持房貸已成明顯趨勢。

  • 因為共同借款人與保證人的法律責任不同，尤其保證人的債務屬於自己的責任，不會因限定繼承而消失。若不知道簽名身分，家屬可能在繼承時才發現仍需還債。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #家庭 #退休金 #繼承房子有貸款 #有房貸的房子 贈與

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2026-10-05 15:51 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：微博@這一秒過火官微
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有些人的聰明很外放，腦筋轉得快、反應又靈活；有些人則是看起來低調，真正遇到問題時，才會發現他們的分析力和洞察力有多強。搜狐網點名才華橫溢3個星座，3個星座各自擁有不同類型的聰明，不只學得快，也很會找到問題核心。

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高智商星座1.雙子座：反應超快，腦袋像永遠停不下來

圖片來源：微博@演員艾米
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雙子座最大的優勢，就是思考速度快又充滿好奇心。他們接收新資訊的速度很快，常常別人還在消化內容，雙子就已經抓到重點，甚至能立刻延伸出新的想法。

再加上雙子座很會表達，無論聊天、溝通或處理突發狀況，都能快速找到適合的說法。他們也很擅長同時處理多件事，面對不同資訊時依然能保持靈活，屬於反應力和學習力都很突出的類型。

高智商星座2.處女座：最會拆解問題，細節逃不過眼睛

處女座的聰明比較偏向分析型。遇到複雜問題時，他們不容易被表面資訊干擾，反而會把事情一層一層拆開，找出真正需要處理的關鍵。

他們對細節特別敏感，邏輯思考也很強，因此不論是在學習、工作或解決問題上，都很容易展現穩定實力。處女座不是只靠靈感，而是會用完整的思考方式一步步找答案，越困難的事情反而越能看出他們的厲害。

高智商星座3.天蠍座：不愛炫耀，真正厲害的是洞察力

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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天蠍座的聰明，往往藏得比較深。他們不一定會急著表現自己，更多時候是默默觀察周遭的人事物，再慢慢整理出自己的判斷。

他們很擅長從細節看出問題背後的原因，也習慣先思考再行動。當環境越複雜，天蠍反而越容易冷靜下來，找到最適合自己的方向。這種深度思考與觀察能力，也讓他們常常能看到別人忽略的地方。

#星座生肖 #星座運勢

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2026-09-30 18:38 嘿，總幹事！戴著鋼盔向前衝
花錢買的車位竟被陌生人霸佔！能直接叫拖吊嗎？總幹事曝「真正能治他的辦法」。女子漾AI製圖
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總幹事，我車位怎麼停了別人的車？我回家沒位子停！總幹事，誰讓這車停我車位？請警察馬上拖吊！社區停車糾紛百百種，車位被佔為大宗。

今天談談最單純的情況：不屬於社區住戶所有之外車佔用社區住戶車位。

我曾服務過位處於都會精華區的某商辦大樓，住戶停車位皆在一樓平面。因附近商圈停車位一位難求，社區的專有停車位經常被外車和訪客當路邊停車位而佔用，讓住戶回家時車位沒得停而頗有怨言。

因現場配置保全人員僅有一名，要同時兼顧櫃檯及周邊停車位，實在是鞭長莫及。

事件傍晚，某律師住戶前來管理中心反映她家車位又被人停走了。因正值保全交接而疏於監控，保全人員一問三不知，讓住戶更加不滿。律師住戶對自家車位常遭佔用，本就抱怨連連，保全的處於狀況外回應更引爆住戶積怒。無法順利停車影響到後續既定行程，住戶心裡又氣又急。瞭解狀況後，我先向住戶致歉，說明保全剛在交接而被外車鑽了空隙。協調住戶暫停另一臨停車位，同時指示保全打給派出所，請警方代為連繫違停車主立即移車並到場。

等待警方跟違停車主到場前，協助記下車牌及車型，並請問住戶是否要提告對方，以維護自身權益。住戶表示後續將依法提告。總幹事同時告知住戶，管委會正討論加設地鎖之可行性，以防堵外車擅自佔用社區專有停車位。住戶對此表示非常期待。

私人車位被佔超火大！車主直接拖走恐惹禍　總幹事教你這樣討回權益。女子漾AI製圖
私人車位被佔超火大！車主直接拖走恐惹禍　總幹事教你這樣討回權益。女子漾AI製圖

當住戶停車位遭外車佔用，可不可以直接拖吊走？就算管理中心很想幫忙移車，總幹事也不能請拖吊到場處理。

拖吊違停不是理所當然嗎？首先，《道路交通管理處罰條例》的拖吊違停僅適用違停於「道路」上。發生在社區的違停佔用車位，是屬於私人土地的民事糾紛。就算報警，警察也不會受理。

強行拖吊還有可能衍生其他的法律問題，如刮傷車體時的毀損罪(刑法第354條)、強制罪(刑法第304條)，甚或竊盜罪(刑法第320條)，所以不要冒然行之。

對不守規矩違規佔位者就沒轍了嗎？倒也不是。管理中心跟車位主還是有應對之道的。

首先解決住戶停車的燃眉之急。總幹事可調度社區的可停或臨停車位，好讓住戶能先將車輛停放好。

再來，管理中心依車牌比對住戶車籍資料，確認佔位為非社區車輛。再者，依法警方雖不會主動介入或開罰，但總幹事可致電派出所，請警察協助通知車主移車。

管區一般都會願意協助社區管理中心連繫違停車主，確認車主身份、車主現身後命他立刻移走、製作報案紀錄等。

但如果車主未接來電，或未更新通聯資料，警方也是沒有辦法及時通知車主移車。

除了等待，苦主能做什麼？自家車位被佔，苦主一般都是又氣又急，心情很不美麗。這股怒氣，通常都是導向管理中心。管理中心如果沒辦法馬上解決，住戶更是會火上添油！

但管理中心與警方對於侵佔車位的違停事件，的確有難以著力的無奈。

私人車位被他人佔用，表示有人侵犯你停車的權利，無權卻享受到免費停車的不當得利，這些是當事人可以走10萬元以下的小額訴訟。既免請律師，也免裁判費。

為免小人得利君子傷神，總幹事支持苦主住戶適度主張權利。

管理委員會對此類違規事件能做些什麼呢？修訂相關規約並公告週知。

對違停佔用車位事件頻傳的社區，強烈建議管委會制定違規拖吊的相關規約條文，並提交區權人會議決議通過。規約應明確訂定何謂違停，乃至於授權管委會拖吊違停車輛之時程。

社區規約雖僅能約束住戶，但若經合法公告，合理通知等正當程序來拖吊違停車輛，法理上是站得住腳的。建議將違停拖吊標示公告於停車場明顯處，如「違停超過 X 小時管委會得拖吊」，日後若真有爭議，亦有利舉證。

解決社區亂象，靠的不是一時解氣的衝動，而是抽絲剝繭的法規專業。我是林總幹事。如果你或你的社區現在也正卡在難解的鄰居爭議中，不知道第一步該怎麼做，歡迎私訊我，讓我以客觀的專業角度，幫你們梳理出最安全的處理解法。

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Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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鏡子裡出現失蹤的兒子，身旁的老公卻可能換了人！楊謹華張孝全主演的台劇消失的裂痕》，把失去孩子的家庭傷痛，與平行世界的懸疑設定交織在一起。第一集或許需要一點耐心，但隨著兩個世界開始交錯，熟悉的臉孔逐漸變得陌生，「枕邊人還是原來那個人嗎？」也成為讓人越看越不安的關鍵。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《消失的裂痕》以失蹤兒子與平行世界交錯展開。
  • 重點二：李芸透過鏡子見到兒子，引出真假身分與冒充危機。
  • 重點三：張孝全需詮釋雙重角色，結局留下孩子身分疑問。

1.《消失的裂痕》劇情在說什麼？媽媽在鏡子裡看見失蹤兒子

故事從一個始終無法走出傷痛的家庭開始。李芸（楊謹華 飾）的兒子宇心失蹤三年，她依舊困在思念與痛苦之中，生活也被難以解釋的異象打亂。丈夫建成（張孝全 飾）與女兒宇蓁試著陪她回到日常，卻始終無法填補孩子消失後留下的空缺。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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直到家中鏡子出現裂痕，李芸竟看見與宇心長得一模一樣的男孩，並意外穿越到另一個世界。對她而言，這是重新找回兒子的希望，卻也讓兩個家庭捲入慾望、欺騙與身分認同的衝突。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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看懂故事的第一個重點，就是先記住：鏡中出現一張熟悉的臉，不代表眼前的人，就是李芸原本認識的那個人。

2. 第一集有點悶？先讓觀眾走進李芸的痛苦

《消失的裂痕》開場沒有立刻丟出大量反轉，而是花時間描寫李芸失去孩子後的生活。她的注意力始終停留在兒子身上，悲傷、恍惚與疑似幻覺的狀態，也讓家人逐漸感到無力，建成的耐心更一點一滴被消磨。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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因此，第一集可能會讓期待快速解謎的觀眾覺得節奏偏慢。不過，這段鋪陳也讓李芸後續的行動更容易理解：當一個思念孩子三年的母親，突然看見那張朝思暮想的臉，她很難冷靜分辨眼前究竟是希望，還是危險。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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3. 兩個世界怎麼分？長得一樣，人生卻完全不同

依前四集的情節來看，另一個世界的環境與李芸原本生活的地方十分相似，也有長相相同的人，生活條件與人物處境卻有明顯差異，尤其糟糕的空氣，更讓鏡子另一端帶著壓迫感。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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理解兩個世界，鏡子是連接兩個世界的關鍵入口。長相相同的人，有各自的名字、關係與人生課題。人物跨越世界後，原本的人際關係也會被打亂。

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例如，張孝全在李芸的世界裡是丈夫建成，另一個世界中與他長相相同的人則是偉哲。兩人不能直接當成同一個角色看待，因為他們有不同的處境，也有不同的打算。李芸一心想帶走與兒子長得一樣的孩子，偉哲卻另有盤算。當每個人都想從另一個世界獲得自己缺少的東西，衝突也逐漸浮上檯面。

4. 最讓人發毛的，是枕邊人可能已經換了人

前四集最有張力的發展之一，就是偉哲以建成的身分與李芸相處。觀眾知道眼前的人有問題，角色卻未必能立刻察覺。相同的臉孔、熟悉的生活空間，加上夫妻之間原本就存在的情緒距離，讓這場身分冒充多了一層不安：他的反應變了，是夫妻關係出了問題，還是他根本換了一個人？

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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原本應該最熟悉、最安心的枕邊人，突然成為需要重新辨認的對象。這種驚悚感會滲進日常，讓一個眼神、一句話，甚至一次靠近，都變得值得懷疑。

5. 楊謹華、張孝全的難題，是演出同一張臉的不同靈魂

兩位主演的表演，也是前四集值得留意的部分。楊謹華得在溫柔敏感與果敢堅定的角色之間切換，透過眼神、語氣與情緒，讓觀眾辨認不同人物的狀態。張孝全的挑戰則更有層次。他除了要區分建成與偉哲，還得演出「偉哲正在扮演建成」的感覺。角色表面上努力維持熟悉的模樣，細節卻可能露出破綻，這也是人物交錯相處時最精采的地方。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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兩人首次合作就遇上大量情緒對手戲，楊謹華也分享，張孝全讓她很安心，拍攝時彼此會給予支持。角色切換頻繁到張孝全偶爾也會混淆，現場還得提醒他目前演的是建成。

6.《消失的裂痕》結局解析：回來的孩子，還是同一個人嗎？

《消失的裂痕》結局讓安安來到宇心原本生活的世界，但最後一段看似普通的家庭日常，又讓人開始懷疑眼前孩子的身分。原本在車上吵鬧的孩子，去了一趟廁所回來後，突然變得安靜，還表示要當乖孩子。前後明顯的態度轉變，像是在提醒觀眾：離開與回來的，會不會已經是不同的人？不過，單憑這個變化，還無法確認孩子再次被替換，也可能是刻意留下的疑點。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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緊接著，鏡子再度出現裂痕，映出長大、穿著校服的宇心。這個畫面讓原本以為已經告一段落的故事，又重新打開一道入口。宇心究竟身處哪個世界？鏡中的時間與現實是否同步？他又能不能回到家人身邊？影集沒有給出明確答案。如果把最後兩個線索放在一起看，結局更像是在暗示：兩個世界的連結仍然存在，人物的身分與去向，也沒有真正安定下來。李芸想找回兒子的心願，最後留下更難回答的問題，當孩子有著同一張臉，她能否確定，回到身邊的就是自己一直等待的宇心？

精華 FAQ

  • 故事從李芸失蹤3年的兒子開始，延伸到鏡子裂痕與平行世界。她在另一個世界看見與兒子相似的男孩，也讓家庭傷痛、慾望與身分錯置一同爆發。

  • 因為另一個世界的偉哲會以建成的身分和李芸相處，外表完全相同，卻可能是不同的人。這讓夫妻關係中的細微變化，都變成觀眾懷疑身分的線索。

  • 結局讓安安回到宇心的世界後，孩子的態度突然改變，加上鏡中再現長大版宇心，暗示兩個世界仍相連。觀眾無法確定回來的是否真是原本的人。

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《消失的裂痕》6集分集劇情！鏡中兒子是誰？楊謹華、張孝全真假身分一次看懂

《消失的裂痕》6集分集劇情！鏡中兒子是誰？楊謹華、張孝全真假身分一次看懂

2026-10-02 17:35 女子漾／編輯周意軒
Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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鏡子裡出現失蹤的兒子，身旁的老公卻可能換了人！Netflix台劇消失的裂痕》由楊謹華張孝全姚淳耀魏蔓等人演出，全劇共6集，從一位媽媽尋找孩子的執念，逐步揭開兩個世界之間的身分交換。看著看著，最讓人不安的問題也浮現了：眼前這張熟悉的臉，真的是你認識的那個人嗎？

以下整理《消失的裂痕》1至6集劇情重點，包含大結局劇透，尚未追完請留意！

文章目錄

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《消失的裂痕》第1集「尋找」：失蹤三年的兒子，竟出現在鏡子裡

兒子宇心失蹤三年，李芸始終困在思念與自責之中。丈夫建成、女兒宇蓁試著繼續生活，她卻仍放不下找回孩子的希望，家人的距離也在漫長等待中越來越遠。家中接連出現難以解釋的異象，讓李芸開始懷疑自己的感知。直到鏡子出現裂痕，她竟看見與宇心長得一模一樣的男孩。這個身影讓她重新燃起希望，也將她帶向另一個世界。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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《消失的裂痕》第2集「複製」：另一個自己出現，男孩卻叫安安

李芸進入鏡子另一端，看見與自己長相相同的美玲，也發現那個讓她魂牽夢縈的男孩，其實是美玲的兒子安安。兩個世界有著相似的臉孔，生活處境卻差很多。李芸原本的家庭生活優渥，美玲一家則面對艱難的生活與惡劣環境。對李芸來說，最難接受的仍是孩子的身分：明明長得一模一樣，為什麼他會是別人的兒子？

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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《消失的裂痕》第3集「取代」：建成相信鏡中世界，偉哲想接手他的人生

建成親眼看見美玲與安安，終於相信李芸說的話。鏡中的世界確實存在，尋子的希望卻也帶來新的危機。與建成長得一模一樣的偉哲，開始企圖取代他的身分。相同的外貌成為冒充的工具，兩個家庭也捲入危險的交換。從這一集開始，觀眾得跟著李芸重新辨認枕邊人，因為一句體貼的話、一個熟悉的動作，都可能藏著另一種目的。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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《消失的裂痕》第4集「醒悟」：兩個家庭失控，安安在爭執中發病

偉哲與美玲之間逐漸出現嫌隙，原本期待的改變，也暴露出彼此不同的打算。美玲將不滿指向建成，安安目睹爭執後癲癇發作，讓大人們不得不面對孩子的處境。這一集讓「換個世界就能過得更好」的想像出現裂縫。當大人忙著爭取想要的人生，孩子也被捲進他們的選擇裡。安安的身體狀況，更讓這場交換無法只用誰得到好處來衡量。

《消失的裂痕》第5集「變異」：假老公身分曝光，李芸逃出去仍求救無門

偉哲的真實身分曝光，李芸終於確認眼前的人並非原本的丈夫。熟悉的家變得危險，她逃出家門尋求協助，卻未能順利獲救。另一邊，高敏惠向建成求助，也沒有得到回應。兩個世界的關係持續惡化，身分冒充帶來的後果逐一浮現。對李芸而言，現在除了找孩子，她更必須想辦法擺脫偉哲，找回原本的生活。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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《消失的裂痕》第6集「開端」：美玲願意送走安安，結局卻留下新疑問

美玲對偉哲徹底失望，透過鏡子與李芸傳遞訊息，希望幫助她脫困，也願意讓安安前往另一個世界。走到最後，兩位母親都必須面對自己的選擇：留下孩子，與讓孩子過得更好，未必能同時做到。結局中，安安來到李芸與建成的世界，這個家庭看似有了重新開始的機會。然而，安安與宇心仍是不同的孩子，李芸找回的生活，也無法直接抹去原本的失去。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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最後，鏡子再次出現裂痕，映出看起來已經長大的宇心。這個畫面讓故事留下更大的懸念：真正的宇心究竟去了哪裡？他是否仍在另一個世界生活？「第三個平行世界」是可以延伸的解讀，但影集並未完整交代答案。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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