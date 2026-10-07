2026-10-07 15:00 睿忒
人氣直線上竄的靈魂女聲 SIENNA SPIRO！來聽聽他的最新主打單曲〈Great Expectation〉！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：SIENNA SPIRO 以短影音走紅，2026年憑新作爆發。
- 重點二：〈Great Expectation〉拿下英國冠軍單曲，創下最年輕紀錄。
- 重點三：歌曲靈感來自朋友失約，MV簡單但現場演出更亮眼。
Hi there，最近大家有跟上目前在歐美樂壇人氣水漲船高的SIENNA SPIRO嗎？他從2021年開始在短影音平台上發跡，並在2024年發行了首支個人單曲〈Need Me〉(2024)，最後到了今年是他發光的一年，先是〈Die On This Hill〉(2026) 取得了巨大成功，再來是首張專輯《Visitor》(2026) 也獲得了很不錯的商業成績及評價，在前陣子更是在MTV的頒獎典禮VMAs上拿下了 Best New Artist (最佳新人獎)；而今天想要分享的便是隨著專輯一同釋出最新主打單曲〈Great Expectation〉(2026)。
這首〈Great Expectation〉在美國 Billboard 的成績雖然不如前陣子爆紅的〈Die On This Hill〉，但卻在 SIENNA 的家鄉英國一舉拿下了單曲榜冠軍！讓他以20歲的年紀，成為了近12年來獲得英國冠軍單曲最年輕的女歌手。這份成績已經足以讓他在樂壇站穩腳根，只要繼續好好地發展一定也是大有可為的超新星！就更別說現在已經有人將 SIENNA 和剛出道時的英國傳奇Adele相比了，就看他未來是否也能再創新高了。
〈Great Expectation〉的主題對我來說蠻有趣的，雖然在歌曲中是在描述等待愛人的心理活動，但實際上 SIENNA 曾表示這首歌是因為朋友的承諾而產生的，在某段於紐約生活的日子，SIENNA 因為朋友承諾會再來拜訪而期待對方到來，然而朋友最後卻沒有如期而至；他將當時的心情轉化成自己對於感情的理解，寫出了這首〈Great Expectation〉，儘管有些媒體認為這樣等待情人的歌曲有些老套，但仍掩蓋不了這首歌的真摯及真實。
不曉得有沒有人也有同感，SIENNA 的嗓音不只讓人想到了 Adele，甚至也讓人聯想到了更早的Amy Winehouse及更近代的RAYE，我認為在這首〈Great Expectation〉中很能夠聽到 SIENNA 將這些著名歌手揉合進自己風格的影子，而如此一來自然是無論在聲線或技巧部分都得無可挑剔，他也非常地撐得起粉絲、媒體們對他的這種比較，年僅20歲的他能夠在歌曲中放進無與倫比的力量和細膩實在讓人讚嘆！
這樣一首細膩且婉轉的〈Great Expectation〉，MV 採用了很簡單的手法呈現，大部分就是 SIENNA 在舞台上以及拉近特寫對嘴的畫面，老實說一開始看到這部影片是覺得有些單調的，有點沒有將歌曲中的意象再次延伸的感覺。不過我倒是蠻推薦以上這部在 VMAs 的現場演唱影片，如此穩定又有感染力的表現，實在很難想象他是這麼地年輕，所以真的很推薦大家去看看現場影片。
以目前 SIENNA SPIRO 的聲勢來看，其實他是真的很有在未來成為樂壇天后的潛力，這次算是剛剛爆紅就拿下了英國冠軍單曲，加上首張專輯《Visitor》就拿出了〈Die On This Hill〉、〈Great Expectation〉這種高品質的作品，並且這些歌曲都是他本人親自參與創作，這樣一位才華洋溢的年輕歌手，實在很讓人期待他的未來會是多麼精彩呢？！
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🎧〈Great Expectation〉官方收聽連結：siennaspiro.lnk.to/greatexpectationID
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精華 FAQ
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他從2021年在短影音平台發跡，之後於2024年推出首支個人單曲〈Need Me〉，再到2026年靠〈Die On This Hill〉與專輯《Visitor》迅速走紅，人氣一路攀升。
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這首歌雖然在美國成績不及〈Die On This Hill〉，卻在英國拿下單曲榜冠軍，讓20歲的SIENNA成為近12年來最年輕的英國冠軍單曲女歌手，成績相當亮眼。
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歌曲靈感來自他在紐約等待朋友來訪卻落空的經驗，轉化成等待愛人的心情；聲線被拿來與Adele、Amy Winehouse和RAYE相比，現場演出也被認為穩定又有感染力。
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