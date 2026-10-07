2026-10-07 10:22 女子漾／編輯黃冠婷
真實劫機事件搬上大銀幕！《驚天劫機》砸250萬打造1:1客機 「越南版阿湯哥」掛機外搏命
越南影史首部劫機題材電影《驚天劫機》（Hijacked）10月8日在台上映！電影取材自越南真實劫機事件，在越南創下約新台幣3億元票房，更於電影平台Moveek拿下9.29分、96%好評。從1:1打造DC-4客機，到演員親自挑戰掛在飛機外的高難度動作，幾乎把整架飛機變成高空戰場。
52分鐘真實劫機事件 成為《驚天劫機》故事原型
《驚天劫機》由越裔美籍導演陳涵（Hàm Trần）執導，從越南1977、1978年發生的兩起真實劫機事件汲取靈感，重新融合人物、事件及時代背景。其中1978年的DC-4劫機事件，更成為電影重要創作素材。當時客機起飛後不久便遭到劫持，劫機者與機組人員展開長達52分鐘的生死攻防。
電影則將這段歷史轉化成高空生存動作片，描述阿龍（泰和 飾）率領劫機集團攻佔民航客機，企圖挾持乘客與機組人員、改變航線逃往海外。面對突如其來的危機，空服員珍珍（凱蒂阮 飾）、小嫻（Trâm Anh 飾）及不到10人的機組團隊，只能在狹窄機艙內與劫機犯周旋。
250萬打造1:1客機！「失控俯衝」一場就燒120萬
為了重現1970年代的航空環境，劇組耗時兩個月、斥資約新台幣250萬元，以1:1比例打造DC-4實景客機，從機艙配置、座椅到色調都依照當年環境設計。
拍攝最麻煩的還不只是把飛機「蓋出來」。
為了呈現飛機劇烈搖晃、傾斜及失控俯衝，劇組另外設計能夠升降、傾斜與晃動的動態系統，光是這段高空失控場面的製作費，就超過新台幣120萬元。
演員拍攝動作戲時，也得直接在不斷晃動、傾斜的狹窄機艙內完成近身搏鬥，增加不少拍攝難度。
「越南版阿湯哥」玩真的！青山親自掛飛機
飾演空警「大兵」的青山（Thanh Sơn），這次更成為電影動作場面的焦點之一。他在片中除了有大量近身動作戲，還親自挑戰「掛在飛機外」的高難度場面，被形容宛如「越南版阿湯哥」。
為了演出身手矯健的空警，青山拍攝前特別增重4公斤、鍛鍊體格，同時接受密集武術訓練。正式開拍後，還得在會隨時震動、傾斜的機艙中完成高強度動作，讓他形容這次演出是演藝生涯相當大的挑戰。
從父女變敵人！凱蒂阮、泰和再合作關係180度翻轉
除了動作場面，《驚天劫機》的演員組合也藏著不少有趣巧合。有「越南票房帝王」之稱的泰和（Thái Hòa），這次首度挑戰冷酷反派，飾演劫機集團首腦阿龍，與凱蒂阮（Kaity Nguyễn）飾演的空服員珍珍正面交鋒。
兩人過去曾在喜劇《爸爸的靈魂，女兒的身體》中合作，飾演因意外交換靈魂的父女。
多年後再次碰頭，關係卻完全翻轉。泰和成為控制整架飛機的劫機犯，凱蒂阮則是想辦法保護乘客的空服員，昔日「父女檔」直接變成高空生死敵人。
十年知己變夫妻！凱蒂阮、陳玉黃再合作
另一組熟面孔則是凱蒂阮與陳玉黃（Trần Ngọc Vàng）。兩人在過去作品中曾演出相識多年的知己，這次則直接升格成夫妻，一起面對突如其來的劫機危機。
陳玉黃表示，因為兩人過去已合作過，彼此的熟悉度反而能幫助他們快速建立夫妻角色需要的默契；凱蒂阮也提到，雙方原本就有表演上的信任，讓她可以把更多心力放在空服員珍珍及動作場面。
越南賣破3億！Moveek拿96%好評
《驚天劫機》在越南上映後累積約新台幣3億元票房，並於電影平台Moveek拿下9.29分、96%好評。
電影也獲選《Esquire Vietnam》年度最佳電影之一，《Harper’s Bazaar Vietnam》則肯定電影的劇本及緊湊節奏；《紐約時報》影評人Robert Daniels也曾將本片選入動作電影推薦片單，特別提到片中的近身搏鬥與視覺效果。
從真實事件、狹窄機艙近身搏鬥，到飛機失控俯衝與接連出現的劇情轉折，《驚天劫機》把故事幾乎全部鎖在一架無處可逃的客機中，也成為這部越南動作片最具壓迫感的設定。
《驚天劫機》電影資訊
上映日期：2026年10月8日
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