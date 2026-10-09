2026-10-09 20:22 女子漾／編輯張念慈
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊
金智媛要接下米倉涼子的招牌手術刀了！新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》翻拍日劇《派遣女醫X》，讓經典翻拍話題再度受到關注。其實從《想見你》《敗犬女王》到《Mother》，不少熟悉的日劇、台劇早已推出韓國版本，有的靠演技讓人哭到停不下來，有的則引發原版粉絲激烈比較。
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1.金智媛挑戰《派遣女醫X》，從百貨女王變天才外科醫師
2012年起播出的日劇《派遣女醫X》，由米倉涼子飾演大門未知子，主要卡司包括內田有紀、岸部一德。女主角不愛結群、不向權力低頭，以高超醫術挑戰醫院體制，「我不會失敗」成為招牌台詞。
韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇碩演出。金智媛飾演天才外科醫師桂水晶，進入腐敗的大學醫院後，以實力對抗權力結構。
2.《走進你的時間》：安孝燮接棒許光漢，穿越愛情掀起比較潮
原版為2019年台劇《想見你》，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演；2023年韓版《走進你的時間》則由全汝彬、安孝燮、姜勳主演。
韓版保留穿越、雙重身分與懸疑結構。全汝彬飾演的韓俊熙思念已逝男友，聽著卡帶意外回到1998年，成為另一名少女，並遇見與男友長得一模一樣的男孩。台版的伍佰〈Last Dance〉，也換成徐志源〈收集我的眼淚〉。
觀眾反應呈現分歧。部分未看過台版的觀眾肯定浪漫氛圍與懸疑故事；原版粉絲則在意青春感、角色辨識度與情感鋪陳。安孝燮成年後的長髮鬍子造型，更成為當時的熱門討論。喜歡穿越愛情的人，可以看兩版如何用不同歌曲，喚起同一份思念。
3.《命中注定我愛你》：張娜拉哭戲有感，張赫演出不同總裁魅力
原版為2008年同名台劇，由陳喬恩、阮經天、陳楚河、白歆惠主演；2014年韓版由張娜拉、張赫、崔振赫、王智媛主演。
陳喬恩、阮經天演紅的「便利貼女孩遇上富家少爺」，到了韓版由張娜拉、張赫接棒。善良又不擅拒絕別人的金美英，與富家繼承人李健意外共度一夜，因懷孕走進婚姻，兩人從尷尬相處逐漸產生感情。
韓版的看點在於喜劇與虐心情節交錯。張娜拉的脆弱感與哭戲獲得肯定，張赫誇張的笑聲與表演則有人喜歡、有人覺得浮誇。兩人也拿下2014年MBC演技大賞最佳情侶獎，讓這段先婚後愛留下辨識度。
4.《魔女的戀愛》：韓版《敗犬女王》，朴敘俊年下男魅力登場
原版為2009年台劇《敗犬女王》，主要演員包括楊謹華、阮經天、溫昇豪；2014年韓版《魔女的戀愛》，則由嚴正化、朴敘俊、韓載錫演出。
台版由楊謹華飾演拚命工作的單無雙，與阮經天飾演的盧卡斯談起姐弟戀；韓版則由嚴正化飾演39歲女記者，遇上朴敘俊飾演的25歲打工達人，重新面對感情與過往傷痛。
角色年齡差從台版的8歲拉大到14歲，成為韓版討論焦點。PTT觀眾心得中，有人被朴敘俊的體貼與嚴正化戀愛時的可愛模樣圈粉，也有人對兩人的搭配不太能投入。喜歡成熟姊姊與溫柔年下男組合，這部值得放進片單。
5.《Mother》：李寶英、許律演出催淚母女，拿下百想最佳戲劇
原版為2010年同名日劇，由松雪泰子、蘆田愛菜主演；2018年韓版主要演員包括李寶英、許律、李慧英。故事講述代課老師發現小女孩遭受虐待，決定帶她逃離原生家庭。兩名沒有血緣關係的人，逐漸建立母女般的依戀，故事也延伸到不同女性的母職與生命經驗。
PTT觀眾心得中，有原版粉絲肯定韓版把家庭支線補得更完整，並讚賞許律與蘆田愛菜各自不同的表演。韓版獲得第54屆百想藝術大賞最佳戲劇，許律拿下女子新人演技獎，並入選首屆坎城國際影集節正式競賽。想看演技與情感層次，這部很有說服力。
6.《從天而降的一億顆星》：徐仁國接下木村拓哉角色，危險愛情後勁強
原版為2002年日劇《從天而降的一億顆星星》，主要演員包括木村拓哉、深津繪里、明石家秋刀魚；2018年韓版由徐仁國、庭沼珉、朴星雄主演。日版將愛情與案件、身世祕密交織；韓版同樣圍繞一名難以看透的男子與帶著傷痛的女子展開。兩人逐漸靠近，女方的刑警哥哥卻對這段關係抱持警戒，讓浪漫始終籠罩著不安。
韓版重新處理原作部分敏感設定，徐仁國的神祕氣質與庭沼珉細膩的情緒表演，獲劇評人Jae-Ha Kim肯定。結局則讓部分觀眾難以接受，劇評人認為符合角色處境。這部適合喜歡陰鬱懸疑與虐心愛情、願意慢慢追尋人物祕密的觀眾。
7.《女王的教室》：高賢廷接棒天海祐希，小學生演技同樣搶戲
原版為2005年同名日劇，主要演員包括天海祐希、志田未來、福田麻由子；2013年韓版由高賢廷、金香起、金賽綸、徐信愛等人演出。日版天海祐希飾演的阿久津真矢，是讓學生聞風喪膽的老師；韓版由高賢廷演出馬老師，以嚴厲規則與差別待遇管理班級。孩子們在競爭、排擠與壓力中，逐漸學會反思及團結。
金香起、金賽綸、徐信愛等童星的表演是韓版亮點。PTT心得有人肯定新增的家庭故事與友情支線，認為童星演技催淚；也有人更喜歡天海祐希的壓迫感，或無法認同劇中的教育方式。兩版都能帶出對成績至上、校園霸凌與教育權力的討論。
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8.《Legal High》：晉久挑戰堺雅人毒舌律師，翻拍爭議也很有話題
原版為2012年日劇《王牌大律師 Legal High》，由堺雅人、新垣結衣主演；2019年韓版主要演員包括晉久、徐恩秀、尹博。
日版以毒舌律師與熱血菜鳥的衝突，製造法庭攻防與喜劇效果。韓版保留重視勝訴與報酬的天才律師，遇上堅持正義的新手律師設定，加入韓國社會議題與懸疑情節。
這部的口碑較有爭議。《澎湃新聞》劇評批評新增情節拖慢節奏，削弱原版喜劇特色；也有觀眾心得肯定晉久的表現，但不滿後段角色走向。若喜歡律政題材，可比較兩版如何處理「贏得官司」與「實現正義」之間的矛盾。