【結縭四十年無子嗣，他嘆：「兩個人老到認不得，該有多淒慘」】 —— 高大成的真心話，撕開了頂客族最不敢面對的孤獨

2026-10-17 20:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高大成談到無子婚姻老後孤獨，提醒伴侶未來可能失智、病痛無人照應。
  • 重點二：文章指出無子配偶繼承仍受民法限制，遺產可能被夫家兄弟姊妹分走。
  • 重點三：建議及早準備公證遺囑、意定監護與安養信託，保障晚年尊嚴。

▋當浪漫退潮後的客廳，只剩下歲月無聲的重量 ▋

每次看見法醫高大成出現在螢光幕前，總是在最冰冷的刑案現場。他眼神銳利、說話從不拖泥帶水，像一把出鞘的解剖刀，替那些無法再開口的人尋找真相。

然而前幾天在訪談節目裡，這位見慣了生死離合的剛強長者，整個人卻罕見地放下了所有防備。談起與日本籍太太相伴走過四十多個寒暑的婚姻，他眼神望向遠方，語氣輕得像怕驚動了什麼。他坦言，這一生心底最深最柔軟的遺憾，就是夫妻倆膝下始終沒有自己的孩子。

他更平靜地描摹了一幕讓無數人心口發緊的黃昏景象：想像一下，兩個人年輕時愛得那麼深、走過那麼多風雨，但到了七老八十，在熟悉的客廳裡並肩坐著，記憶卻雙雙被歲月一點一點抹去；轉過頭看著身邊相守一輩子的伴侶，眼神裡只剩下茫然與空白，妳叫不出他的乳名，他也記不得眼前這個為他操持一生的女人是誰；當門鈴響起或身體突發病痛，屋子裡沒有任何一個至親骨肉能推門走進來，倒一杯溫水、握一握冰涼的手，替你們向這世界安排安頓。

高大成低聲嘆息著，那樣的景況，真的會很淒慘。

這段充滿深情與悵惘的告白，輕輕敲在許多走在頂客婚姻裡的女性心上。

在都會的生活節奏中，選擇不生育往往代表著一種從容與自主。不必經歷懷胎的艱辛與體質劇變，不必為了接送孩子而向職場妥協；兩人共享優渥的生活，隨時能啟程遠行，在精心挑選的餐桌旁品味微醺。

身邊或許也總有姊妹溫柔寬慰，說這時代養兒早已不防老，兩個人好好相伴、有房有積蓄，老了一起住進優質安養院，也是一種圓滿。然而，婚姻這條長路，從來不只是年輕時的情投意合。它更是兩個平凡的血肉之軀，合夥面對老去、病痛與告別的人生修羅場。

更真實的生理現實是，女人的平均壽命普遍比男人長了五到七年。這份統計數字背後，藏著無比沉重的生活細節：漫長歲月的尾聲，走在後面的那個人，往往是妻子。妳要麼在病榻前耗盡心力照料退化的伴侶，要麼在送走他之後，獨自回到安靜得只剩鐘擺聲的屋子裡，面對沒有血親代理人的暮年孤寂。

那聲長嘆不是對傳統的妥協，而是一位見盡生死終點的長者，給所有深愛伴侶的女人，最真切也最疼惜的叮嚀。

▋法條裡的沉默刺客：被手足瓜分的起家厝與委屈 ▋

在多年的法稅輔銷與財務諮詢長桌旁，我見過許多令人心疼的眼淚。

那些眼淚往往不是流在加護病房門口，而是流在冰冷的法律條文面前。很多深情的妻子總有一種純樸的直覺，以為夫妻倆攜手打拚一輩子，在公婆早已高壽離世、膝下又沒有子女的情況下，先生名下的財產在身故後理所當然全部由結縭相伴的妻子繼承。她們以為這是理所應當的體貼，身邊甚至有親友會好意附和，讓她們安心生活。

然而，現行民法第一千一百三十八條對法定繼承人的規定，卻是一道極其冷酷的現實分界：在沒有第一順位子女、且第二順位父母均已過世時，繼承權並不會全部歸給配偶，而是會直接跳到第三順位，也就是先生的親兄弟姊妹。

這項法律條文的殺傷力，往往在未亡人最悲痛無助時給出重擊。依據民法第一千一百四十四條第三款規範，身為陪伴一生的妻子，依法僅能繼承先生遺產的二分之一，其餘高達二分之一的龐大份額，必須完全由先生的手足均分。我曾遇過一位六十八歲的林太太，年輕時先生創業受挫，是她拿出娘家給的私房錢陪著丈夫咬牙熬過低谷，省吃儉用在大安區買下一間小公寓，那是夫妻倆遮風避雨一輩子的家。當年為了成全男人的體面，產權只登記在先生名下。先生突發心肌梗塞走得匆忙，公祭剛過，平時十年不曾登門探視的小姑與大伯便帶著律師寄來存證信函，要求分割遺產。

更令未亡人無措的是民法第八百二十四條的共有物分割請求權。當這棟承載了一生記憶的起家厝被迫成為妻子與夫家手足共有之後，手足要求變現分產；年邁且僅靠退休金生活的未亡人若拿不出上千萬現金買回對方的持分，法院便可依聲請將房屋法拍變賣。

林太太坐在我的會客室裡，眼淚無聲地落在手背上，她哽咽著說，屋裡的每張窗簾、每塊地磚都是她細心挑選擦拭的，先生生病臥床這些年手足連通電話都沒有，憑什麼一轉身就要將她驅離自己的家。在巨大的利益面前，人性的脆弱超乎想像。深情的女人若將退讓當作體面，毫無防備的信任往往會在現實的風暴中，將自己推向風燭殘年無處安身的境地。

▋守護生命主權的三把鑰匙：遺囑、意定監護與安養信託

如果妳選擇了頂客這條路，妳就必須比任何人更懂得將愛意織成一張堅固的保護網。

真正的溫柔不是閉上眼睛不去想未來，而是在韶光尚好時，親手替彼此握緊抵禦風雨的底牌。面對老病的不可逆與法律架構的盲點，清醒的妻子應當趁著兩人身心健朗、思緒清明時，並肩為這段長久的相伴備妥三把守護晚年尊嚴的鑰匙。

第一把鑰匙，是趁著彼此健康時，牽著丈夫的手去立一份「預立公證遺囑」。透過民法第一千一百八十九條所規範的公證遺囑，先生能夠明確交代將唯一的自住起家厝及所有財產指定由配偶單獨繼承。

由於民法第一千二百二十三條已修正刪除兄弟姊妹的法定特留分，因此只要預立了這份合法遺囑，在法律上便能完全排除手足的繼承權，使其特留分限額歸零。手足將沒有任何法律空間可以插手不動產共有產權，也無需由配偶在身後給付任何金錢進行找補。

如此一來，便能徹底保障未亡人下半輩子遮風避雨的屋頂，牢牢守住夫妻共同打拼的家，不讓溫暖的回憶被拍賣槌擊碎。

第二把鑰匙，是為彼此簽下一紙「意定監護契約」。高大成法醫最深沉的掛念，是老到認不得對方時在病榻前無人代理作主。當丈夫突發中風、陷入昏迷或深度失智而無法表達意思時，重大醫療處置往往需要合法監護人簽字，若事前毫無準備，法院將依職權徵詢親屬意見指派成年監護人，屆時未曾同甘共苦的手足極可能介入醫療決定與財務掌控。

依據民法第一千一百十三條之二至之十，夫妻可在神智清明時前往公證處，互相約定對方為第一順位意定監護人，並務必選定值得信任的專業律師、會計師或長照社福法人擔任備位監護人。即便兩人在歲月流逝中同時陷入心智退化，受託的專業機構也能無縫接棒，替你們做出最體面、最符合初衷的醫療與長照安排，阻隔外人侵擾。

第三把鑰匙，是把一生辛苦打拚積累下來的退休資產，放進「自益安養信託」的懷抱裡。

放在個人存摺裡的養老金，在高齡與認知衰退時如同門戶大開，極易引來居心不良者的覬覦與各類詐騙的侵蝕。透過自益安養信託架構，夫妻將核心老本交付信譽卓著的受託銀行集中管理，白紙黑字約定每個月專款專用，直接撥付指定的優質長照機構、護理費用與專屬醫療準備金，並委請公正的外部專家或公益團體擔任信託監察人。

這筆資產具備法定獨立性，不因歲月讓人糊塗而中斷運作。它就像一位永不疲憊的忠誠管家，即使你們雙雙被時間帶走了記憶，這份妥善安頓的金流依然會替你們守住生命的體面，陪伴你們安詳走完人生的最後一哩路。

▋在孤獨來臨之前，做自己命運最清醒的擺渡人 ▋

選擇為人父母，是用半生的牽掛與付出，換取血脈深處的一次回眸；選擇相伴一生而不育，是在浩瀚世間尋得純粹的同行者，但也必須以平靜清醒的姿態，接納暮年可能降臨的寂靜與考驗。這兩種生活軌跡從無高下優劣，每一份認真生活的姿態都值得被深深敬重。

高大成法醫卸下剛強外殼後的真情流露，絕非否定兩個人相守的珍貴，而是用他凝視過無數生命的雙眼，遞給所有妻子一面溫暖而清澈的鏡子：別在該清醒規劃的時候，誤把毫無防備當作深情。世間最厚重的心意，不是在耳邊說一萬遍天長地久，而是在命運的風雨叩門之前，替彼此把晚年的尊嚴安頓妥當。

當妳懂得把愛寫進遺囑，把信任託付給意定監護，把餘生的溫暖鎖進安養信託，妳才算真正給了這段攜手半生的緣分最深沉的交代。在歲月的黃昏與孤寂來臨之前，親手握緊守護自己的每一張底牌。

那不是防備，那是走過半生風雨，對自己、對這段深摯的相遇，最極致的體貼與深情。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是為死者伸張正義的法醫，但有些想法，想跟你分享。




精華 FAQ

  • 因為他擔心夫妻年老後若雙雙失智或病倒，身邊沒有子女協助照護、代為決策與應變，連基本生活與醫療安排都可能陷入孤立無援的處境。

  • 若沒有子女且父母已過世，配偶的遺產不一定全歸自己，先生的兄弟姊妹可能依民法分得一半，甚至進一步要求共有房屋分割，造成未亡人失去住處。

  • 建議及早辦理公證遺囑，指定配偶繼承；簽訂意定監護契約，避免失能時由不熟悉的親屬介入；並以自益安養信託管理退休資產，確保照護與生活費穩定。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#信託 #繼承 #熟齡 #單身女性

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2026-09-23 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：75歲到80歲房貸族增至4,134件，17年暴增12倍。
  • 重點二：高齡房貸常靠寬限期撐住，期滿後月付可能暴增。
  • 重點三：保證人責任獨立存在，拋棄繼承也不一定能免債。

▋你有沒有注意過，老一輩的人把權狀放在哪裡。▋

不是保險箱。是電視櫃最下面那一格，一個鐵餅乾盒裡。裡面有權狀、有印章、有一疊用橡皮筋綁好的存摺，還有幾張已經過期的定存單，和一本記帳的小本子，最後一頁寫到三年前就停了。

那個盒子，是他們一輩子的總結。

但那個盒子裡，通常少了一樣東西。一張紙，上面寫著：這間房子，還欠銀行多少錢。

▋兩個家庭，同一個數字

我想先講兩個家庭。

第一個家庭在台北。先生 78 歲，太太 75 歲，住在一間 53 坪的房子裡。房貸還有 1,122 萬沒繳完，利率 2.48%，每個月 25 號自動扣款。先生退休前是中小企業主管，退休金一次領了，買了幾檔股票，股息每季入帳。太太沒有工作過，她的名字在契約上，簽在保證人那一欄。

第二個家庭在台中。先生 76 歲，太太 74 歲，住的房子差不多大，房貸也差不多。差別在於，他們在十年前做了一件事——把房貸清掉了。用的是先生退休那年的一筆錢，加上賣掉一間小套房的款項。

現在，兩個家庭每個月 25 號的畫面，完全不同。

第一個家庭，先生的手機會跳出一則簡訊。他看一眼，放回桌上，繼續吃飯。太太不知道那則簡訊寫什麼。

第二個家庭，25 號什麼事都沒有。

▋4,134 件，17 年，12 倍▋

根據聯徵中心最新發布的房貸統計，截至 2025 年 12 月底，全國 75 歲到 80 歲的房貸族，共有 4,134 件。17 年前，這個數字是 317 件。317 變成 4,134，增加了 12 倍，平均每年多出 225 件。

這 4,134 個人，平均房貸估值 1,800 萬，平均欠款 1,122 萬，平均利率 2.48%，中位數核貸成數 65.93%。平均住的房子，53.85 坪。

53.85 坪。這不是小房子。這是那種三房兩廳、有一個陽台、廚房可以站兩個人的房子。是孩子小時候覺得很大、長大以後覺得很舊的房子。是過年可以擠十個人回來、平常只開客廳一盞燈的房子。

講到這裡我想起一件無關的事。去年在台中上課，中場休息時有個學員拉住我，說她媽媽最近把房子過戶給弟弟了，問我這樣好不好。我還沒回答，她又補了一句：「可是房貸還沒繳完。」我說，那妳媽媽現在是房客，還是屋主。她愣在那裡，想了很久，說她不知道。

她不知道。而這件事，已經發生三個月了。

▋23,188 和 105,669，差 4.56 倍▋

我想算一筆新聞沒有算的帳。

1,122 萬，利率 2.48%。如果在寬限期，只繳利息，每個月是 23,188 元。如果進到攤還期，10 年繳完，每個月是 105,669 元。

差了 4.56 倍。

這就是為什麼很多人撐得下去。因為寬限期的時候，每個月兩萬三，退休金付得起，股息付得起。然後有一天，寬限期到了，那筆錢變成十萬五。而那個人，已經 78 歲了。

過去銀行審房貸，有幾條很硬的規定。借款人的年齡加上貸款年限，不能超過 75 到 85 年。屋齡加上貸款年限，也是同樣的上限。還有一條，月付金不能超過家庭可支配所得的三分之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛解釋，隨著超高齡社會到來、融資管道與工具多元化，加上補貼政策「架高天花板」，這些風險管控的硬規定，「被迫做出調整」。

他還講了一句很誠實的話。針對高資產或高貢獻的客戶，銀行願意用提升授權核決制度、專案融資等方式，進行差別化管理或動態審查。但相對來說，「銀行在成數、利率上的加減碼，也不會手軟」。

一般首購族可以貸到八成，這群人平均只拿到六成五。差了 14.07 個百分點。以 1,800 萬的房子算，那是 253 萬。

銀行沒有把門關上。銀行只是把門調窄了一點，然後把價格調高了一點。

▋這則新聞裡，最容易被滑過去的一句話▋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提到，高齡房貸在「後續繼承時，房地產移轉時，也會考量剩餘負債的部分，多少可能有些節稅考量」。

這句話，是整則新聞裡最重要的一句，也是最容易被滑過去的一句。

我把它翻譯成白話：房貸餘額，可以從遺產總額裡面扣除。

我們算一次。假設一間房子，市價 1,800 萬。如果房貸已經清償，遺產總額是 1,800 萬，扣掉免稅額 1,333 萬，課稅的 467 萬，稅率 10%，遺產稅是 46.7 萬。如果房貸還有 1,122 萬沒繳，遺產淨額變成 678 萬，低於免稅額，遺產稅是 0 元。

省了 46.7 萬。

聽到這裡，你可能覺得，那留著房貸不是比較好。

這裡要潑個冷水。1,122 萬，利率 2.48%，一年的利息是 27.8 萬。為了省 46.7 萬，你要付多久利息。一年半，就打平了。兩年，虧 8.9 萬。三年，虧 36.8 萬。五年，虧 92.4 萬。

而這 4,134 個人平均背了多久，新聞沒有寫。但「17 年增加 12 倍」這個數字告訴我一件事——這不是一群在做短期稅務操作的人。這是一群，房貸跟著他們一起變老的人。

（以上免稅額與稅率以現行規定試算，實際仍須依個案狀況與專業評估。）

▋限定繼承和拋棄繼承，不是同一件事▋

回到台北那個家庭。

如果有一天先生走了，太太會面對什麼？

很多人以為，她可以「不要」。但「不要」有兩種，而這兩種，是完全不同的東西。

第一種叫「限定繼承」。這是現在的預設，不用去法院聲請，它自動適用。民法第 1148 條第 2 項寫得很清楚：繼承人對於被繼承人的債務，以「因繼承所得遺產」為限，負清償責任。白話講，房子值 1,800 萬，欠 1,122 萬，那就用這 1,800 萬去還那 1,122 萬。還完，剩下的歸她。還不完，她不用拿自己的錢補。

第二種叫「拋棄繼承」。那是完全不要了，房子不要，存款不要，債務也不要。但她必須在「知悉得繼承之時起三個月內」，以書面向法院聲請。

三個月。

這三個月，通常正好是辦喪事的三個月。是親戚進進出出、要決定誰捧斗、要挑日子、要處理保險理賠、要面對一堆從來沒見過的表親的三個月。而法律給她的期限，就是這三個月。過了，她就只能在限定繼承的範圍內處理。

這件事，不會有人主動告訴她。因為銀行不會，仲介不會，葬儀社不會。而她的孩子，可能也不知道有這個選項。

這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。它只在你的權利裡。而權利，是要自己去找的。

▋她簽的那個名字，會跟她一輩子▋

但台北那個家庭，還有一個更深的問題。

太太的名字，簽在保證人那一欄。

這一點，做了二十年保險稅務顧問的人，看一眼就明白。因為她通常會在那個時候，才第一次打電話給業務。而她問的第一句話，從來不是「我要不要賣房」。

是「我這樣算不算欠錢」。

她不是怕還不起。她是怕「欠人」。這兩個字，在她那一代的字典裡，是完全不同的重量。

而答案，殘酷得讓人說不出口。

保證債務，是「她自己的債務」。不是先生的債務。

所以限定繼承救不了她。拋棄繼承也救不了她。她拋棄了先生的遺產，她還是那筆房貸的保證人。銀行可以直接向她求償全部金額。

她簽的時候，銀行的人說：「就是一個程序。」

她簽了。

那個簽名，會跟她一輩子。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。但高齡房貸這件事更殘酷——它連爭都不用爭。它只是每個月 25 號，安靜地從帳戶裡扣走一筆錢，一直扣到有一個人先撐不住為止。

而撐不住的那一天，通常不是因為錢不夠。是因為那個人發現，自己從來不知道這件事。

她住了 38 年的房子，她不知道還欠多少。她簽了字的契約，她不知道自己是保證人。她每個月看到的扣款，她不知道還剩幾年。

不是她笨。是沒有人覺得，這件事需要跟她講。

大家談感情，卻很少談現金流。大家說「這是留給你的」，卻很少說「這上面還欠多少」。

▋兩個家庭，差別只在十年前的一個決定▋

回到開頭那兩個家庭。

台北那個，每個月 25 號有一則簡訊。台中那個，每個月 25 號什麼事都沒有。

差別不在收入。差別不在房子大小。差別不在孩子孝不孝順。

差別在十年前，有一對夫妻坐下來，把房貸清掉了。

那一天他們可能吵過一架。因為那筆錢，本來可以拿去別的地方。

但他們清了。

如果你家也有房貸，或者你的父母有，我建議做兩件事，再想一個問題。

第一，找出那個鐵餅乾盒。把裡面的東西一張一張攤在桌上，權狀、印章、存摺、保單、那本記到三年前就停的小本子。然後問一個問題：這間房子，還欠多少。如果沒有人答得出來，那就是今天最該打的那通電話。

第二，把契約翻到最後一頁，數一數上面有幾個簽名。一個，是單純的房貸。兩個以上，你要多問一句：第二個名字，是共同借款人，還是保證人。這兩個詞，在法律上是完全不同的重量。

然後，想一個問題。

如果今天是你走的那天，你留下的是一間房子，還是一張每個月要繳的帳單？

你不用回答我，你回答你自己就好。


我是 JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，也不是稅務律師，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 台北家庭到晚年仍背著1,122萬房貸，每月還會收到扣款簡訊；台中家庭則在10年前先清償房貸。兩者差別不在房屋大小，而在是否及早解除負債。

  • 聯徵中心資料顯示，75歲到80歲房貸族達4,134件，17年增加12倍，平均房貸估值1,800萬、欠款1,122萬，顯示高齡仍持房貸已成明顯趨勢。

  • 因為共同借款人與保證人的法律責任不同，尤其保證人的債務屬於自己的責任，不會因限定繼承而消失。若不知道簽名身分，家屬可能在繼承時才發現仍需還債。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #家庭 #退休金 #繼承房子有貸款 #有房貸的房子 贈與

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金智媛要接下米倉涼子的招牌手術刀了！新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》翻拍日劇《派遣女醫X》，讓經典翻拍話題再度受到關注。其實從《想見你》《敗犬女王》到《Mother》，不少熟悉的日劇、台劇早已推出韓國版本，有的靠演技讓人哭到停不下來，有的則引發原版粉絲激烈比較。

編輯推薦

文章目錄

1.金智媛挑戰《派遣女醫X》，從百貨女王變天才外科醫師

米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供
米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供

2012年起播出的日劇《派遣女醫X》，由米倉涼子飾演大門未知子，主要卡司包括內田有紀、岸部一德。女主角不愛結群、不向權力低頭，以高超醫術挑戰醫院體制，「我不會失敗」成為招牌台詞。

《Doctor X》。圖片來源：SBS
《Doctor X》。圖片來源：SBS

韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇碩演出。金智媛飾演天才外科醫師桂水晶，進入腐敗的大學醫院後，以實力對抗權力結構。

2.《走進你的時間》：安孝燮接棒許光漢，穿越愛情掀起比較潮

「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台
「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台

原版為2019年台劇《想見你》，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演；2023年韓版《走進你的時間》則由全汝彬、安孝燮、姜勳主演。

《走進你的時間》劇照來源:Netflix
《走進你的時間》劇照來源:Netflix

韓版保留穿越、雙重身分與懸疑結構。全汝彬飾演的韓俊熙思念已逝男友，聽著卡帶意外回到1998年，成為另一名少女，並遇見與男友長得一模一樣的男孩。台版的伍佰〈Last Dance〉，也換成徐志源〈收集我的眼淚〉。

觀眾反應呈現分歧。部分未看過台版的觀眾肯定浪漫氛圍與懸疑故事；原版粉絲則在意青春感、角色辨識度與情感鋪陳。安孝燮成年後的長髮鬍子造型，更成為當時的熱門討論。喜歡穿越愛情的人，可以看兩版如何用不同歌曲，喚起同一份思念。

3.《命中注定我愛你》：張娜拉哭戲有感，張赫演出不同總裁魅力

阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供
阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供

原版為2008年同名台劇，由陳喬恩、阮經天、陳楚河、白歆惠主演；2014年韓版由張娜拉、張赫、崔振赫、王智媛主演。

《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC
《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC

陳喬恩、阮經天演紅的「便利貼女孩遇上富家少爺」，到了韓版由張娜拉、張赫接棒。善良又不擅拒絕別人的金美英，與富家繼承人李健意外共度一夜，因懷孕走進婚姻，兩人從尷尬相處逐漸產生感情。

韓版的看點在於喜劇與虐心情節交錯。張娜拉的脆弱感與哭戲獲得肯定，張赫誇張的笑聲與表演則有人喜歡、有人覺得浮誇。兩人也拿下2014年MBC演技大賞最佳情侶獎，讓這段先婚後愛留下辨識度。

4.《魔女的戀愛》：韓版《敗犬女王》，朴敘俊年下男魅力登場

敗犬女王 圖／三立提供
敗犬女王 圖／三立提供

原版為2009年台劇《敗犬女王》，主要演員包括楊謹華、阮經天、溫昇豪；2014年韓版《魔女的戀愛》，則由嚴正化、朴敘俊、韓載錫演出。

台版由楊謹華飾演拚命工作的單無雙，與阮經天飾演的盧卡斯談起姐弟戀；韓版則由嚴正化飾演39歲女記者，遇上朴敘俊飾演的25歲打工達人，重新面對感情與過往傷痛。

圖片來源／魔女的戀愛官網
圖片來源／魔女的戀愛官網

角色年齡差從台版的8歲拉大到14歲，成為韓版討論焦點。PTT觀眾心得中，有人被朴敘俊的體貼與嚴正化戀愛時的可愛模樣圈粉，也有人對兩人的搭配不太能投入。喜歡成熟姊姊與溫柔年下男組合，這部值得放進片單。

5.《Mother》：李寶英、許律演出催淚母女，拿下百想最佳戲劇

《Mother》日劇劇照。
《Mother》日劇劇照。

原版為2010年同名日劇，由松雪泰子、蘆田愛菜主演；2018年韓版主要演員包括李寶英、許律、李慧英。故事講述代課老師發現小女孩遭受虐待，決定帶她逃離原生家庭。兩名沒有血緣關係的人，逐漸建立母女般的依戀，故事也延伸到不同女性的母職與生命經驗。

韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV
韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV

PTT觀眾心得中，有原版粉絲肯定韓版把家庭支線補得更完整，並讚賞許律與蘆田愛菜各自不同的表演。韓版獲得第54屆百想藝術大賞最佳戲劇，許律拿下女子新人演技獎，並入選首屆坎城國際影集節正式競賽。想看演技與情感層次，這部很有說服力。

6.《從天而降的一億顆星》：徐仁國接下木村拓哉角色，危險愛情後勁強

《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博
《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博

原版為2002年日劇《從天而降的一億顆星星》，主要演員包括木村拓哉、深津繪里、明石家秋刀魚；2018年韓版由徐仁國、庭沼珉、朴星雄主演。日版將愛情與案件、身世祕密交織；韓版同樣圍繞一名難以看透的男子與帶著傷痛的女子展開。兩人逐漸靠近，女方的刑警哥哥卻對這段關係抱持警戒，讓浪漫始終籠罩著不安。

從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN
從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN

韓版重新處理原作部分敏感設定，徐仁國的神祕氣質與庭沼珉細膩的情緒表演，獲劇評人Jae-Ha Kim肯定。結局則讓部分觀眾難以接受，劇評人認為符合角色處境。這部適合喜歡陰鬱懸疑與虐心愛情、願意慢慢追尋人物祕密的觀眾。

7.《女王的教室》：高賢廷接棒天海祐希，小學生演技同樣搶戲

天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。
天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。

原版為2005年同名日劇，主要演員包括天海祐希、志田未來、福田麻由子；2013年韓版由高賢廷、金香起、金賽綸、徐信愛等人演出。日版天海祐希飾演的阿久津真矢，是讓學生聞風喪膽的老師；韓版由高賢廷演出馬老師，以嚴厲規則與差別待遇管理班級。孩子們在競爭、排擠與壓力中，逐漸學會反思及團結。

《女王的教室》。圖片來源：MBC
《女王的教室》。圖片來源：MBC

金香起、金賽綸、徐信愛等童星的表演是韓版亮點。PTT心得有人肯定新增的家庭故事與友情支線，認為童星演技催淚；也有人更喜歡天海祐希的壓迫感，或無法認同劇中的教育方式。兩版都能帶出對成績至上、校園霸凌與教育權力的討論。

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8.《Legal High》：晉久挑戰堺雅人毒舌律師，翻拍爭議也很有話題

《王牌大律師 Legal High》
《王牌大律師 Legal High》

原版為2012年日劇《王牌大律師 Legal High》，由堺雅人、新垣結衣主演；2019年韓版主要演員包括晉久、徐恩秀、尹博。

日版以毒舌律師與熱血菜鳥的衝突，製造法庭攻防與喜劇效果。韓版保留重視勝訴與報酬的天才律師，遇上堅持正義的新手律師設定，加入韓國社會議題與懸疑情節。

韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV
韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV

這部的口碑較有爭議。《澎湃新聞》劇評批評新增情節拖慢節奏，削弱原版喜劇特色；也有觀眾心得肯定晉久的表現，但不滿後段角色走向。若喜歡律政題材，可比較兩版如何處理「贏得官司」與「實現正義」之間的矛盾。

#韓劇 #金智媛 #安孝燮 #阮經天 #朴敘俊 #米倉涼子 #派遣女醫X #Doctor X

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原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看

2026-10-12 17:00 女子漾／編輯周意軒

軍閥少帥遇上清寒女學生，這場戀愛從一開始就危險重重！丞磊徐若晗主演的民國陸劇《玉簟秋》於10月12日開播，從刺殺疑案、身分差距到多角感情糾葛，讓男女主角才剛相遇，就被捲進難以脫身的愛恨漩渦。原著的極端虐戀情節也成為討論焦點，但小說有多瘋、劇版會改多少，可得分開看！

《玉簟秋》劇情介紹

徐若晗飾演的葉平君家境清寒，為了籌措母親的醫藥費，前往湘西會館工作。沒想到上班第一天，就捲入刺殺虞家五少虞昶軒的風波，連自己也被當成嫌疑人。

為了洗刷冤屈，葉平君與虞昶軒立下十日內找出真兇的賭約。原本只想救母、自保的她，就此與這位難以捉摸的少帥產生交集。隨著兩人越走越近，青梅竹馬江學廷的歸來，又讓這段關係變得更加複雜。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》人物介紹

丞磊飾演虞昶軒：強勢少帥，偏偏遇上不肯低頭的她

虞昶軒是虞家五少，也是與葉平君捲入刺殺事件的關鍵人物。桀驁、強勢的他，習慣掌握局面，卻遇上一位有自己的想法、敢與他周旋的女學生。這個角色的看點，就在於他如何面對自己無法輕易掌控的人與感情。當少帥的權勢碰上葉平君的堅持，兩人的相處自然少不了試探與交鋒。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

徐若晗飾演葉平君：為救母闖入險局，努力守住人生選擇

葉平君的故事從救母開始。經濟壓力讓她走進會館，一場刺殺案又將她推向虞昶軒，生活接連出現意料之外的變化。面對身分懸殊的少帥，她必須一邊尋找脫困的方法，一邊處理逐漸滋生的感情。從清寒女學生被迫走進權勢世界，她如何保住自己的意志，是追劇時值得關注的主線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

劉冬沁飾演江學廷：青梅竹馬歸來，感情局勢再添變數

江學廷與葉平君從小一起長大，歸國後在軍中任職。他的出現，讓葉平君與虞昶軒之間多了一段無法忽略的過往。熟悉的青梅竹馬，是否仍是記憶中的那個人？這條人物線讓感情糾葛多了幾分懸念。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

郭宇欣飾演陶紫宜：富家千金加入，愛而不得埋下危機

郭宇欣飾演的陶紫宜是一位富家千金，對虞昶軒的感情，讓她成為這場愛恨關係中的重要變數。相較於葉平君，她擁有截然不同的成長環境與處事方式。當心意得不到回應，陶紫宜會如何面對失落，又會如何影響男女主角的關係，是這個角色的戲劇重點。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點1：十日破案賭約，戀愛還沒開始就先拚命

《玉簟秋》的開場直接把女主角推進危機。葉平君與虞昶軒的交集，建立在刺殺案與嫌疑之上，兩人首先要處理的，就是眼前的生存難題。十日破案的期限，也讓角色有了必須持續接觸的理由。她要證明清白，他要查出真相，合作之中又藏著戒心，替後續的感情發展埋下引線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點2：丞磊、徐若晗上演「對抗路CP」

從官方釋出的預告與花絮來看，兩人的互動主打試探、衝突與曖昧，包含耳垂吻、近距離交鋒等片段，讓「想靠近又不肯認輸」的氣氛成為宣傳重點。喜歡看男女主角互相過招的觀眾，可以留意兩人如何從帶著目的接近，逐漸變成會被對方牽動情緒。比起單看親密戲，這段關係中誰先卸下戒心，同樣值得追。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點3：青梅竹馬、富家千金加入，人人都有自己的執念

江學廷帶來葉平君的過往，陶紫宜則讓虞昶軒面臨另一段感情糾葛。幾個人的關係交錯，也讓男女主角的選擇無法只考慮彼此。尤其在軍閥割據的背景下，身分、利益與感情相互牽動。有人想留住愛，有人想掌握局勢，同一個決定，可能同時改變好幾個人的命運。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點4：原著「超毀三觀」話題，讓改編尺度受到關注

少帥愛上女學生的設定看似浪漫，《玉簟秋》原著卻藏著讓人倒抽一口氣的虐戀情節！小說改編自作家靈希「民國三部曲」之一，虞昶軒對葉平君的感情伴隨強烈占有欲，囚禁、強制愛等橋段，也讓這段關係充滿壓迫感。加上青梅竹馬江學廷介入，感情與權勢相互糾纏，背叛、算計與誤會接連發生，讓女主角一步步陷入困境。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點5：劇版主打亂世攜手，結局不能照小說猜

先別急著替丞磊、徐若晗這對CP心碎！《玉簟秋》小說帶有濃厚悲劇色彩，男女主角在傷害、誤會與愛恨糾葛中付出慘痛代價；劇版官方簡介則強調，虞昶軒與葉平君將突破阻隔，在戰火與命運洪流中堅定攜手，讓家國、信仰成為感情線之外的重要主題。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點6：張豐毅、徐帆等演員加盟，感情戲之外還有權勢角力

除了丞磊、徐若晗，《玉簟秋》演出陣容還包括王麗坤、代雲帆、劉冬沁、張雲龍、張豐毅、周潔瓊、昌隆、徐帆、郭宇欣與徐正溪。在這個身分與權勢影響人生選擇的故事裡，長輩、家族與各方人物的介入，都可能讓男女主角的處境更加棘手。

《玉簟秋》播出資訊
首播日期：2026年10月12日
集數：40集
主演：丞磊、徐若晗
改編原著：靈希同名小說《玉簟秋》
中國播出平台：湖南衛視、芒果TV
線上觀看：芒果TV；愛奇藝
#丞磊 #徐若晗 #玉簟秋 #陸劇片單 #陸劇推薦

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網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

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南韓男神金秀賢自2025年捲入已故女星金賽綸的感情風波後，遭外界指控在女方未成年時期就與其交往，形象一度跌入谷底。儘管當時金秀賢曾痛哭召開記者會，哽咽喊冤表示：「2016年對話的人不是我！」但輿論依舊不買單。然而就在事件過後一年半，韓媒《Dispatch》（D社）於2026年10月13日震撼公開金賽綸生前的手機數位鑑定報告，不僅證實當年傳訊調情的對象另有其人，更直接揭露爆料頻道的造假內幕，替金秀賢洗刷冤屈！以下為大家整理本次《D社》曝光的5大關鍵真相懶人包

1. 警方還原4支舊手機，查無未成年交往證據

根據《Dispatch》報導，韓國警方將金賽綸生前使用過的4支手機（包含 iPhone 7、iPhone 8、iPhone SE 及 iPhone 13 mini）送交數位鑑識，全面復原通訊軟體的對話紀錄。鑑定結果顯示，在金賽綸未成年的時間點裡，完全找不到任何她與金秀賢交往的證據。

圖片來源：金秀賢 IG
圖片來源：金秀賢 IG

2. 兩年間僅聯繫3次，親密對象另有4男

報告指出，金賽綸在2017年至2018年使用 iPhone 7期間，直到2017年10月才將金秀賢加入聯絡人，且兩年間雙方的聯繫次數僅有短短3次；而在 iPhone 8 的紀錄中，同樣沒有任何交往跡象。相反地，鑑定發現金賽綸在那段期間至少與另外4名男子維持著「親密的聯繫關係」（其中包含其他男藝人），但金秀賢並不在這4人名單之中，且金賽綸與親友的私下對話也從未提及金秀賢。

圖片來源：翻攝自《Dispatch》
圖片來源：翻攝自《Dispatch》

3. 《橫豎研究所》惡意移花接木，「好想抱你」全是造假

當初引爆全網怒火的「好想抱你（想抱著妳睡）」、「我好想你」等2016年親密對話截圖，經查證是金賽綸保存在雲端的10多張聊天紀錄。原始檔案中，聊天室對象因退群或註銷而顯示為「沒有成員（不明）」，並非金秀賢。然而爆料YouTube頻道《橫豎研究所》卻將「沒有成員」惡意竄改並冠上「金秀賢」的名字對外公開，誤導大眾認為兩人自2016年（金賽綸未成年時）便開始交往。

圖片來源：翻攝自《Dispatch》
圖片來源：翻攝自《Dispatch》

4. 打字習慣與空格細節，成為排除金秀賢的鐵證

除了聯絡人紀錄外，警方也針對文字語氣與打字習慣進行深度比對。2016年該名「沒有成員」的神秘男子在傳訊時，韓文拼字與文法皆非常標準，甚至連「空格」都打得十分精確；但金秀賢本人的打字習慣則是偏愛使用「縮寫」，且平時打字幾乎不愛加空格。這項明顯的習慣差異，讓警方與《D社》進一步確認2016年的曖昧對象另有其人。

圖片來源：金賽綸 IG
圖片來源：金賽綸 IG

圖片來源：金秀賢 IG
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5. 真實交往時間點吻合，金秀賢獲清白正式復工

綜合警方數位鑑識與照片數據，金秀賢與金賽綸的親密合照皆拍攝於2019年至2020年間，當時金賽綸已經是大學一、二年級的成年人，完全吻合金秀賢當初在記者會上的說詞。事實上，金秀賢先前涉犯《兒童福利法》等指控，已於2026年7月獲警方作出「不移送檢方」的處分，近期他也逐步重啟演藝活動，接連現身菲律賓萬人見面會與釜山頒獎典禮。如今隨著《D社》公開鐵證，韓網風向也全面逆轉，紛紛痛批造假行為太惡劣，並感嘆金秀賢終於洗刷了這場長達一年半的冤屈。

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【7,505萬股票過戶給女兒，國稅局開罰時母親說：「我只是想保護妳」】 —— 這場投資公司補稅風暴，是一堂所有深情母親都該看懂的法稅課

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#背叛 #股票 #繼承 #國稅局查稅 #投資

J.T 2026.10.16 61
青春的最後合影｜在《台南火車站》地下化前夕，替熟悉的風景留下最後一刻

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#青春 #台南 #朋友 #回憶

巧比。針線包 2026.10.16 132
《野狗骨頭》32集分集劇情！宋威龍、張婧儀上演青梅竹馬虐戀，雙向暗戀太揪心

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#宋威龍 #張婧儀 #野狗骨頭 #戀愛 #陸劇 #分集劇情

女子漾／編輯王廷羽 2026.10.16 89
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