2026-10-16 20:00 J.T
【7,505萬股票過戶給女兒，國稅局開罰時母親說：「我只是想保護妳」】 —— 這場投資公司補稅風暴，是一堂所有深情母親都該看懂的法稅課
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：母親以買賣名義移轉7,505萬股票給女兒與投資公司。
- 重點二：稅局查出金流虛假，認定通謀虛偽並重計入遺產。
- 重點三：傳承財富應走贈與或信託等合法合規途徑。
▋很多時候，家庭裡最沉重的傷害，往往不是源於惡意或背叛 ▋
而是包裹在最深沉的愛與擔憂之中。那一紙載滿冷硬法條與龐大處分數字的行政訴訟判決書，無聲地記錄了一對母女在歲月流轉間的掙扎、盲目與潰敗。
母親生前坐擁價值高達七千五百零五萬元的未上市企業股票，那是她長年累月勤儉持家、謹慎經營所積累下來的心血結晶。看著女兒一天天長大，面對未來複雜多變的世局與婚姻風浪，這位做母親的心中始終盤旋著一股難以言說的焦慮感。
她極度渴望在自己閉上雙眼之前，親手替女兒築起一座遮風避雨的財富堡壘，將這些沉甸甸的資產安全地交到至親骨肉手中。然而，正是這份未經深思、缺乏合法防線支撐的深情，最終將女兒推向了被追繳巨額稅款與面對行政官司的無情黑夜。
長輩為了省下未來高額的財產移轉稅負，聽信了坊間流傳甚廣的投機偏方，牽著女兒的手匆忙設立了一家資本額微薄的投資公司。母親在短短數年之間，將名下六十二萬九千股的優質股票陸續以買賣名義轉讓給這家公司，試圖藉由法人的獨立外衣，將資產神不知鬼不覺地移轉給下一代。在那段頻繁奔波於銀行櫃檯與代書事務所的日子裡，女兒只是乖巧順從地在各類股權讓渡書與股東往來憑證上簽名蓋章。
她全心全意地相信母親所安排的每一步，都是為了替自己的人生鋪設最安穩的坦途。在那個溫暖的廚房長桌旁，母親輕輕拍著女兒的手背，總以為只要名義上的股票不再登記在自己名下，這份厚重的家業就能毫無阻礙地伴隨孩子走過下半生。這份情意如此真實且溫暖，但在冷酷客觀的國家稅法面前，僅憑母女之間的情感寄託，根本無法構建起能夠抵禦實質審查的堅固防線。
▋在形式合法的背後，常常藏著難以承受的脆弱 ▋
當生命的終點驟然降臨，隨之而來的不是母女心意相通的平靜，而是稽徵機關雷厲風行的查核調帳。查稅人員以犀利的眼光層層剝開那些光鮮亮麗的合約，發現投資公司帳戶裡用來給付給母親的幾千萬元股款，竟然只是同一筆少額資金在母女個人帳戶與公司帳戶之間反覆流轉的虛幻假象。那間看似體面的投資公司既無獨立的營業場所，也無任何實質的商業獲利，所有資金的進出與流轉，全數由同一雙手在幕後操控。
國稅局依據稅法上的實質課稅原則，認定整場交易純屬民法上的通謀虛偽意思表示，毫不留情地將高達七千五百零五萬元的股票全數重新拉回遺產總額。直到那一刻，拿著巨額補稅單與罰鍰處分書的女兒才驚恐地發現，母親生前傾盡全力為她打造的不是防護盾牌，而是一場因漠視法規而全面失控的財務災難。
女性在面對家庭財富的傳承與接納時，常常陷入一種名為體貼與順從的情感盲區。身為女兒，我們從小被教導要體恤長輩的苦心，面對父母以愛為名的財富安排，多數人往往羞於過問細節，更不敢主動提出質疑或尋求獨立客觀的專業審查。
許多女性就這樣懵懵懂懂地擔任了空殼公司的名義負責人，機械式地配合著每一次資金在各個戶頭之間的循環過水，卻完全沒有意識到，每一次在空白憑單上的落款簽署，都是在將自己的法律信譽與未來的財產安全，推向不可預測的深淵。當長輩離世，那些未曾釐清的資金缺口、缺乏憑據的假買賣金流，以及高達數千萬元的稅務責任，都會全數落在那個當初最聽話的女兒肩頭上，讓她在承受失去至親的巨大悲痛之餘，還必須孤身一人在法庭上承受嚴苛的法理拷問。
▋真正的庇護所，必須蓋在清醒與陽光的地基上 ▋
真正的守護，絕不能建立在自欺欺人的沙灘之上，而是需要建立在清醒客觀的法律邊界與合規架構之中。如果一個家族真的渴望守護女性成員的未來生活品質，最該做的第一步，就是打破那種靠投機取巧、走法律鋼索的僥倖心態。長輩若想將龐大的股權或不動產安穩交託，就必須耐著性子，透過長達數年的時間佈局，運用法定的免稅額度進行逐年扎實的贈與，或者是引進具備高度法律效力的股權自益信託。
在信託的庇護下，母親可以在生前牢牢掌握股權的表決權與分紅現金流，維持晚年優雅自立的尊嚴，同時在契約條款中精密設定照顧女兒生活的條款，確保每一分資產都能在陽光下合法延續，徹底阻絕任何稅務瑕疵與外來爭奪。
給每一位在家庭與資產中承擔重量的女性一份深切的叮嚀：請溫柔而堅定地學會看懂每一份交付到妳手中的合約與數字。面對父母或長輩的饋贈與安排，真正的孝順不是盲目地閉上眼睛蓋章簽名，而是帶著理性的勇氣，邀請具備國際執照的專業財務與法律顧問走進家庭，陪伴長輩一起檢視整個傳承架構的合法性與合理性。
財富的流轉應當是滋養靈魂的甘霖，而不該變成壓垮肩膀的沉重枷鎖。
唯有將愛意安放在堅如磐石的法制基石之上，當風雨侵襲時，妳和妳所深愛的家人，才能在那座真正遮風蔽雨的避風港裡，安心從容地面對每一個明天。
我是JT，你的引導式財務規劃顧問，
我不是國稅局查稅專員，但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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母親主要是想在生前把高價值股票留給女兒，並藉由成立投資公司、以買賣名義移轉，試圖降低未來財產移轉稅負，讓資產看起來已合法交付下一代。
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因為查核發現公司沒有實質營業、資金在母女帳戶與公司帳戶間反覆流轉，股款來源與支付方式都不具真實性，所以被認定為通謀虛偽意思表示，須重計入遺產。
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最重要的是不要只靠名義操作或聽信避稅偏方，應透過逐年贈與、信託或專業法律財務規劃，讓資產移轉有完整文件與合規基礎，才能真正保護家人。
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