【7,505萬股票過戶給女兒，國稅局開罰時母親說：「我只是想保護妳」】 —— 這場投資公司補稅風暴，是一堂所有深情母親都該看懂的法稅課

2026-10-16 20:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：母親以買賣名義移轉7,505萬股票給女兒與投資公司。
  • 重點二：稅局查出金流虛假，認定通謀虛偽並重計入遺產。
  • 重點三：傳承財富應走贈與或信託等合法合規途徑。

▋很多時候，家庭裡最沉重的傷害，往往不是源於惡意或背叛

而是包裹在最深沉的愛與擔憂之中。那一紙載滿冷硬法條與龐大處分數字的行政訴訟判決書，無聲地記錄了一對母女在歲月流轉間的掙扎、盲目與潰敗。

母親生前坐擁價值高達七千五百零五萬元的未上市企業股票，那是她長年累月勤儉持家、謹慎經營所積累下來的心血結晶。看著女兒一天天長大，面對未來複雜多變的世局與婚姻風浪，這位做母親的心中始終盤旋著一股難以言說的焦慮感。

她極度渴望在自己閉上雙眼之前，親手替女兒築起一座遮風避雨的財富堡壘，將這些沉甸甸的資產安全地交到至親骨肉手中。然而，正是這份未經深思、缺乏合法防線支撐的深情，最終將女兒推向了被追繳巨額稅款與面對行政官司的無情黑夜。

長輩為了省下未來高額的財產移轉稅負，聽信了坊間流傳甚廣的投機偏方，牽著女兒的手匆忙設立了一家資本額微薄的投資公司。母親在短短數年之間，將名下六十二萬九千股的優質股票陸續以買賣名義轉讓給這家公司，試圖藉由法人的獨立外衣，將資產神不知鬼不覺地移轉給下一代。在那段頻繁奔波於銀行櫃檯與代書事務所的日子裡，女兒只是乖巧順從地在各類股權讓渡書與股東往來憑證上簽名蓋章。

她全心全意地相信母親所安排的每一步，都是為了替自己的人生鋪設最安穩的坦途。在那個溫暖的廚房長桌旁，母親輕輕拍著女兒的手背，總以為只要名義上的股票不再登記在自己名下，這份厚重的家業就能毫無阻礙地伴隨孩子走過下半生。這份情意如此真實且溫暖，但在冷酷客觀的國家稅法面前，僅憑母女之間的情感寄託，根本無法構建起能夠抵禦實質審查的堅固防線。

▋在形式合法的背後，常常藏著難以承受的脆弱 ▋

當生命的終點驟然降臨，隨之而來的不是母女心意相通的平靜，而是稽徵機關雷厲風行的查核調帳。查稅人員以犀利的眼光層層剝開那些光鮮亮麗的合約，發現投資公司帳戶裡用來給付給母親的幾千萬元股款，竟然只是同一筆少額資金在母女個人帳戶與公司帳戶之間反覆流轉的虛幻假象。那間看似體面的投資公司既無獨立的營業場所，也無任何實質的商業獲利，所有資金的進出與流轉，全數由同一雙手在幕後操控。

國稅局依據稅法上的實質課稅原則，認定整場交易純屬民法上的通謀虛偽意思表示，毫不留情地將高達七千五百零五萬元的股票全數重新拉回遺產總額。直到那一刻，拿著巨額補稅單與罰鍰處分書的女兒才驚恐地發現，母親生前傾盡全力為她打造的不是防護盾牌，而是一場因漠視法規而全面失控的財務災難。

女性在面對家庭財富的傳承與接納時，常常陷入一種名為體貼與順從的情感盲區。身為女兒，我們從小被教導要體恤長輩的苦心，面對父母以愛為名的財富安排，多數人往往羞於過問細節，更不敢主動提出質疑或尋求獨立客觀的專業審查。

許多女性就這樣懵懵懂懂地擔任了空殼公司的名義負責人，機械式地配合著每一次資金在各個戶頭之間的循環過水，卻完全沒有意識到，每一次在空白憑單上的落款簽署，都是在將自己的法律信譽與未來的財產安全，推向不可預測的深淵。當長輩離世，那些未曾釐清的資金缺口、缺乏憑據的假買賣金流，以及高達數千萬元的稅務責任，都會全數落在那個當初最聽話的女兒肩頭上，讓她在承受失去至親的巨大悲痛之餘，還必須孤身一人在法庭上承受嚴苛的法理拷問。

▋真正的庇護所，必須蓋在清醒與陽光的地基上 ▋

真正的守護，絕不能建立在自欺欺人的沙灘之上，而是需要建立在清醒客觀的法律邊界與合規架構之中。如果一個家族真的渴望守護女性成員的未來生活品質，最該做的第一步，就是打破那種靠投機取巧、走法律鋼索的僥倖心態。長輩若想將龐大的股權或不動產安穩交託，就必須耐著性子，透過長達數年的時間佈局，運用法定的免稅額度進行逐年扎實的贈與，或者是引進具備高度法律效力的股權自益信託。

在信託的庇護下，母親可以在生前牢牢掌握股權的表決權與分紅現金流，維持晚年優雅自立的尊嚴，同時在契約條款中精密設定照顧女兒生活的條款，確保每一分資產都能在陽光下合法延續，徹底阻絕任何稅務瑕疵與外來爭奪。

給每一位在家庭與資產中承擔重量的女性一份深切的叮嚀：請溫柔而堅定地學會看懂每一份交付到妳手中的合約與數字。面對父母或長輩的饋贈與安排，真正的孝順不是盲目地閉上眼睛蓋章簽名，而是帶著理性的勇氣，邀請具備國際執照的專業財務與法律顧問走進家庭，陪伴長輩一起檢視整個傳承架構的合法性與合理性。

財富的流轉應當是滋養靈魂的甘霖，而不該變成壓垮肩膀的沉重枷鎖。

唯有將愛意安放在堅如磐石的法制基石之上，當風雨侵襲時，妳和妳所深愛的家人，才能在那座真正遮風蔽雨的避風港裡，安心從容地面對每一個明天。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是國稅局查稅專員，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 母親主要是想在生前把高價值股票留給女兒，並藉由成立投資公司、以買賣名義移轉，試圖降低未來財產移轉稅負，讓資產看起來已合法交付下一代。

  • 因為查核發現公司沒有實質營業、資金在母女帳戶與公司帳戶間反覆流轉，股款來源與支付方式都不具真實性，所以被認定為通謀虛偽意思表示，須重計入遺產。

  • 最重要的是不要只靠名義操作或聽信避稅偏方，應透過逐年贈與、信託或專業法律財務規劃，讓資產移轉有完整文件與合規基礎，才能真正保護家人。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#背叛 #股票 #繼承 #投資 #國稅局查稅

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2026-09-23 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：75歲到80歲房貸族增至4,134件，17年暴增12倍。
  • 重點二：高齡房貸常靠寬限期撐住，期滿後月付可能暴增。
  • 重點三：保證人責任獨立存在，拋棄繼承也不一定能免債。

▋你有沒有注意過，老一輩的人把權狀放在哪裡。▋

不是保險箱。是電視櫃最下面那一格，一個鐵餅乾盒裡。裡面有權狀、有印章、有一疊用橡皮筋綁好的存摺，還有幾張已經過期的定存單，和一本記帳的小本子，最後一頁寫到三年前就停了。

那個盒子，是他們一輩子的總結。

但那個盒子裡，通常少了一樣東西。一張紙，上面寫著：這間房子，還欠銀行多少錢。

▋兩個家庭，同一個數字

我想先講兩個家庭。

第一個家庭在台北。先生 78 歲，太太 75 歲，住在一間 53 坪的房子裡。房貸還有 1,122 萬沒繳完，利率 2.48%，每個月 25 號自動扣款。先生退休前是中小企業主管，退休金一次領了，買了幾檔股票，股息每季入帳。太太沒有工作過，她的名字在契約上，簽在保證人那一欄。

第二個家庭在台中。先生 76 歲，太太 74 歲，住的房子差不多大，房貸也差不多。差別在於，他們在十年前做了一件事——把房貸清掉了。用的是先生退休那年的一筆錢，加上賣掉一間小套房的款項。

現在，兩個家庭每個月 25 號的畫面，完全不同。

第一個家庭，先生的手機會跳出一則簡訊。他看一眼，放回桌上，繼續吃飯。太太不知道那則簡訊寫什麼。

第二個家庭，25 號什麼事都沒有。

▋4,134 件，17 年，12 倍▋

根據聯徵中心最新發布的房貸統計，截至 2025 年 12 月底，全國 75 歲到 80 歲的房貸族，共有 4,134 件。17 年前，這個數字是 317 件。317 變成 4,134，增加了 12 倍，平均每年多出 225 件。

這 4,134 個人，平均房貸估值 1,800 萬，平均欠款 1,122 萬，平均利率 2.48%，中位數核貸成數 65.93%。平均住的房子，53.85 坪。

53.85 坪。這不是小房子。這是那種三房兩廳、有一個陽台、廚房可以站兩個人的房子。是孩子小時候覺得很大、長大以後覺得很舊的房子。是過年可以擠十個人回來、平常只開客廳一盞燈的房子。

講到這裡我想起一件無關的事。去年在台中上課，中場休息時有個學員拉住我，說她媽媽最近把房子過戶給弟弟了，問我這樣好不好。我還沒回答，她又補了一句：「可是房貸還沒繳完。」我說，那妳媽媽現在是房客，還是屋主。她愣在那裡，想了很久，說她不知道。

她不知道。而這件事，已經發生三個月了。

▋23,188 和 105,669，差 4.56 倍▋

我想算一筆新聞沒有算的帳。

1,122 萬，利率 2.48%。如果在寬限期，只繳利息，每個月是 23,188 元。如果進到攤還期，10 年繳完，每個月是 105,669 元。

差了 4.56 倍。

這就是為什麼很多人撐得下去。因為寬限期的時候，每個月兩萬三，退休金付得起，股息付得起。然後有一天，寬限期到了，那筆錢變成十萬五。而那個人，已經 78 歲了。

過去銀行審房貸，有幾條很硬的規定。借款人的年齡加上貸款年限，不能超過 75 到 85 年。屋齡加上貸款年限，也是同樣的上限。還有一條，月付金不能超過家庭可支配所得的三分之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛解釋，隨著超高齡社會到來、融資管道與工具多元化，加上補貼政策「架高天花板」，這些風險管控的硬規定，「被迫做出調整」。

他還講了一句很誠實的話。針對高資產或高貢獻的客戶，銀行願意用提升授權核決制度、專案融資等方式，進行差別化管理或動態審查。但相對來說，「銀行在成數、利率上的加減碼，也不會手軟」。

一般首購族可以貸到八成，這群人平均只拿到六成五。差了 14.07 個百分點。以 1,800 萬的房子算，那是 253 萬。

銀行沒有把門關上。銀行只是把門調窄了一點，然後把價格調高了一點。

▋這則新聞裡，最容易被滑過去的一句話▋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提到，高齡房貸在「後續繼承時，房地產移轉時，也會考量剩餘負債的部分，多少可能有些節稅考量」。

這句話，是整則新聞裡最重要的一句，也是最容易被滑過去的一句。

我把它翻譯成白話：房貸餘額，可以從遺產總額裡面扣除。

我們算一次。假設一間房子，市價 1,800 萬。如果房貸已經清償，遺產總額是 1,800 萬，扣掉免稅額 1,333 萬，課稅的 467 萬，稅率 10%，遺產稅是 46.7 萬。如果房貸還有 1,122 萬沒繳，遺產淨額變成 678 萬，低於免稅額，遺產稅是 0 元。

省了 46.7 萬。

聽到這裡，你可能覺得，那留著房貸不是比較好。

這裡要潑個冷水。1,122 萬，利率 2.48%，一年的利息是 27.8 萬。為了省 46.7 萬，你要付多久利息。一年半，就打平了。兩年，虧 8.9 萬。三年，虧 36.8 萬。五年，虧 92.4 萬。

而這 4,134 個人平均背了多久，新聞沒有寫。但「17 年增加 12 倍」這個數字告訴我一件事——這不是一群在做短期稅務操作的人。這是一群，房貸跟著他們一起變老的人。

（以上免稅額與稅率以現行規定試算，實際仍須依個案狀況與專業評估。）

▋限定繼承和拋棄繼承，不是同一件事▋

回到台北那個家庭。

如果有一天先生走了，太太會面對什麼？

很多人以為，她可以「不要」。但「不要」有兩種，而這兩種，是完全不同的東西。

第一種叫「限定繼承」。這是現在的預設，不用去法院聲請，它自動適用。民法第 1148 條第 2 項寫得很清楚：繼承人對於被繼承人的債務，以「因繼承所得遺產」為限，負清償責任。白話講，房子值 1,800 萬，欠 1,122 萬，那就用這 1,800 萬去還那 1,122 萬。還完，剩下的歸她。還不完，她不用拿自己的錢補。

第二種叫「拋棄繼承」。那是完全不要了，房子不要，存款不要，債務也不要。但她必須在「知悉得繼承之時起三個月內」，以書面向法院聲請。

三個月。

這三個月，通常正好是辦喪事的三個月。是親戚進進出出、要決定誰捧斗、要挑日子、要處理保險理賠、要面對一堆從來沒見過的表親的三個月。而法律給她的期限，就是這三個月。過了，她就只能在限定繼承的範圍內處理。

這件事，不會有人主動告訴她。因為銀行不會，仲介不會，葬儀社不會。而她的孩子，可能也不知道有這個選項。

這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。它只在你的權利裡。而權利，是要自己去找的。

▋她簽的那個名字，會跟她一輩子▋

但台北那個家庭，還有一個更深的問題。

太太的名字，簽在保證人那一欄。

這一點，做了二十年保險稅務顧問的人，看一眼就明白。因為她通常會在那個時候，才第一次打電話給業務。而她問的第一句話，從來不是「我要不要賣房」。

是「我這樣算不算欠錢」。

她不是怕還不起。她是怕「欠人」。這兩個字，在她那一代的字典裡，是完全不同的重量。

而答案，殘酷得讓人說不出口。

保證債務，是「她自己的債務」。不是先生的債務。

所以限定繼承救不了她。拋棄繼承也救不了她。她拋棄了先生的遺產，她還是那筆房貸的保證人。銀行可以直接向她求償全部金額。

她簽的時候，銀行的人說：「就是一個程序。」

她簽了。

那個簽名，會跟她一輩子。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。但高齡房貸這件事更殘酷——它連爭都不用爭。它只是每個月 25 號，安靜地從帳戶裡扣走一筆錢，一直扣到有一個人先撐不住為止。

而撐不住的那一天，通常不是因為錢不夠。是因為那個人發現，自己從來不知道這件事。

她住了 38 年的房子，她不知道還欠多少。她簽了字的契約，她不知道自己是保證人。她每個月看到的扣款，她不知道還剩幾年。

不是她笨。是沒有人覺得，這件事需要跟她講。

大家談感情，卻很少談現金流。大家說「這是留給你的」，卻很少說「這上面還欠多少」。

▋兩個家庭，差別只在十年前的一個決定▋

回到開頭那兩個家庭。

台北那個，每個月 25 號有一則簡訊。台中那個，每個月 25 號什麼事都沒有。

差別不在收入。差別不在房子大小。差別不在孩子孝不孝順。

差別在十年前，有一對夫妻坐下來，把房貸清掉了。

那一天他們可能吵過一架。因為那筆錢，本來可以拿去別的地方。

但他們清了。

如果你家也有房貸，或者你的父母有，我建議做兩件事，再想一個問題。

第一，找出那個鐵餅乾盒。把裡面的東西一張一張攤在桌上，權狀、印章、存摺、保單、那本記到三年前就停的小本子。然後問一個問題：這間房子，還欠多少。如果沒有人答得出來，那就是今天最該打的那通電話。

第二，把契約翻到最後一頁，數一數上面有幾個簽名。一個，是單純的房貸。兩個以上，你要多問一句：第二個名字，是共同借款人，還是保證人。這兩個詞，在法律上是完全不同的重量。

然後，想一個問題。

如果今天是你走的那天，你留下的是一間房子，還是一張每個月要繳的帳單？

你不用回答我，你回答你自己就好。


我是 JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，也不是稅務律師，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 台北家庭到晚年仍背著1,122萬房貸，每月還會收到扣款簡訊；台中家庭則在10年前先清償房貸。兩者差別不在房屋大小，而在是否及早解除負債。

  • 聯徵中心資料顯示，75歲到80歲房貸族達4,134件，17年增加12倍，平均房貸估值1,800萬、欠款1,122萬，顯示高齡仍持房貸已成明顯趨勢。

  • 因為共同借款人與保證人的法律責任不同，尤其保證人的債務屬於自己的責任，不會因限定繼承而消失。若不知道簽名身分，家屬可能在繼承時才發現仍需還債。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #家庭 #退休金 #繼承房子有貸款 #有房貸的房子 贈與

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《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊

2026-10-09 20:22 女子漾／編輯張念慈
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊。
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊。

金智媛要接下米倉涼子的招牌手術刀了！新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》翻拍日劇《派遣女醫X》，讓經典翻拍話題再度受到關注。其實從《想見你》《敗犬女王》到《Mother》，不少熟悉的日劇、台劇早已推出韓國版本，有的靠演技讓人哭到停不下來，有的則引發原版粉絲激烈比較。

編輯推薦

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1.金智媛挑戰《派遣女醫X》，從百貨女王變天才外科醫師

米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供
米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供

2012年起播出的日劇《派遣女醫X》，由米倉涼子飾演大門未知子，主要卡司包括內田有紀、岸部一德。女主角不愛結群、不向權力低頭，以高超醫術挑戰醫院體制，「我不會失敗」成為招牌台詞。

《Doctor X》。圖片來源：SBS
《Doctor X》。圖片來源：SBS

韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇碩演出。金智媛飾演天才外科醫師桂水晶，進入腐敗的大學醫院後，以實力對抗權力結構。

2.《走進你的時間》：安孝燮接棒許光漢，穿越愛情掀起比較潮

「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台
「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台

原版為2019年台劇《想見你》，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演；2023年韓版《走進你的時間》則由全汝彬、安孝燮、姜勳主演。

《走進你的時間》劇照來源:Netflix
《走進你的時間》劇照來源:Netflix

韓版保留穿越、雙重身分與懸疑結構。全汝彬飾演的韓俊熙思念已逝男友，聽著卡帶意外回到1998年，成為另一名少女，並遇見與男友長得一模一樣的男孩。台版的伍佰〈Last Dance〉，也換成徐志源〈收集我的眼淚〉。

觀眾反應呈現分歧。部分未看過台版的觀眾肯定浪漫氛圍與懸疑故事；原版粉絲則在意青春感、角色辨識度與情感鋪陳。安孝燮成年後的長髮鬍子造型，更成為當時的熱門討論。喜歡穿越愛情的人，可以看兩版如何用不同歌曲，喚起同一份思念。

3.《命中注定我愛你》：張娜拉哭戲有感，張赫演出不同總裁魅力

阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供
阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供

原版為2008年同名台劇，由陳喬恩、阮經天、陳楚河、白歆惠主演；2014年韓版由張娜拉、張赫、崔振赫、王智媛主演。

《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC
《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC

陳喬恩、阮經天演紅的「便利貼女孩遇上富家少爺」，到了韓版由張娜拉、張赫接棒。善良又不擅拒絕別人的金美英，與富家繼承人李健意外共度一夜，因懷孕走進婚姻，兩人從尷尬相處逐漸產生感情。

韓版的看點在於喜劇與虐心情節交錯。張娜拉的脆弱感與哭戲獲得肯定，張赫誇張的笑聲與表演則有人喜歡、有人覺得浮誇。兩人也拿下2014年MBC演技大賞最佳情侶獎，讓這段先婚後愛留下辨識度。

4.《魔女的戀愛》：韓版《敗犬女王》，朴敘俊年下男魅力登場

敗犬女王 圖／三立提供
敗犬女王 圖／三立提供

原版為2009年台劇《敗犬女王》，主要演員包括楊謹華、阮經天、溫昇豪；2014年韓版《魔女的戀愛》，則由嚴正化、朴敘俊、韓載錫演出。

台版由楊謹華飾演拚命工作的單無雙，與阮經天飾演的盧卡斯談起姐弟戀；韓版則由嚴正化飾演39歲女記者，遇上朴敘俊飾演的25歲打工達人，重新面對感情與過往傷痛。

圖片來源／魔女的戀愛官網
圖片來源／魔女的戀愛官網

角色年齡差從台版的8歲拉大到14歲，成為韓版討論焦點。PTT觀眾心得中，有人被朴敘俊的體貼與嚴正化戀愛時的可愛模樣圈粉，也有人對兩人的搭配不太能投入。喜歡成熟姊姊與溫柔年下男組合，這部值得放進片單。

5.《Mother》：李寶英、許律演出催淚母女，拿下百想最佳戲劇

《Mother》日劇劇照。
《Mother》日劇劇照。

原版為2010年同名日劇，由松雪泰子、蘆田愛菜主演；2018年韓版主要演員包括李寶英、許律、李慧英。故事講述代課老師發現小女孩遭受虐待，決定帶她逃離原生家庭。兩名沒有血緣關係的人，逐漸建立母女般的依戀，故事也延伸到不同女性的母職與生命經驗。

韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV
韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV

PTT觀眾心得中，有原版粉絲肯定韓版把家庭支線補得更完整，並讚賞許律與蘆田愛菜各自不同的表演。韓版獲得第54屆百想藝術大賞最佳戲劇，許律拿下女子新人演技獎，並入選首屆坎城國際影集節正式競賽。想看演技與情感層次，這部很有說服力。

6.《從天而降的一億顆星》：徐仁國接下木村拓哉角色，危險愛情後勁強

《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博
《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博

原版為2002年日劇《從天而降的一億顆星星》，主要演員包括木村拓哉、深津繪里、明石家秋刀魚；2018年韓版由徐仁國、庭沼珉、朴星雄主演。日版將愛情與案件、身世祕密交織；韓版同樣圍繞一名難以看透的男子與帶著傷痛的女子展開。兩人逐漸靠近，女方的刑警哥哥卻對這段關係抱持警戒，讓浪漫始終籠罩著不安。

從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN
從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN

韓版重新處理原作部分敏感設定，徐仁國的神祕氣質與庭沼珉細膩的情緒表演，獲劇評人Jae-Ha Kim肯定。結局則讓部分觀眾難以接受，劇評人認為符合角色處境。這部適合喜歡陰鬱懸疑與虐心愛情、願意慢慢追尋人物祕密的觀眾。

7.《女王的教室》：高賢廷接棒天海祐希，小學生演技同樣搶戲

天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。
天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。

原版為2005年同名日劇，主要演員包括天海祐希、志田未來、福田麻由子；2013年韓版由高賢廷、金香起、金賽綸、徐信愛等人演出。日版天海祐希飾演的阿久津真矢，是讓學生聞風喪膽的老師；韓版由高賢廷演出馬老師，以嚴厲規則與差別待遇管理班級。孩子們在競爭、排擠與壓力中，逐漸學會反思及團結。

《女王的教室》。圖片來源：MBC
《女王的教室》。圖片來源：MBC

金香起、金賽綸、徐信愛等童星的表演是韓版亮點。PTT心得有人肯定新增的家庭故事與友情支線，認為童星演技催淚；也有人更喜歡天海祐希的壓迫感，或無法認同劇中的教育方式。兩版都能帶出對成績至上、校園霸凌與教育權力的討論。

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8.《Legal High》：晉久挑戰堺雅人毒舌律師，翻拍爭議也很有話題

《王牌大律師 Legal High》
《王牌大律師 Legal High》

原版為2012年日劇《王牌大律師 Legal High》，由堺雅人、新垣結衣主演；2019年韓版主要演員包括晉久、徐恩秀、尹博。

日版以毒舌律師與熱血菜鳥的衝突，製造法庭攻防與喜劇效果。韓版保留重視勝訴與報酬的天才律師，遇上堅持正義的新手律師設定，加入韓國社會議題與懸疑情節。

韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV
韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV

這部的口碑較有爭議。《澎湃新聞》劇評批評新增情節拖慢節奏，削弱原版喜劇特色；也有觀眾心得肯定晉久的表現，但不滿後段角色走向。若喜歡律政題材，可比較兩版如何處理「贏得官司」與「實現正義」之間的矛盾。

#韓劇 #金智媛 #安孝燮 #阮經天 #朴敘俊 #米倉涼子 #派遣女醫X #Doctor X

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原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看

2026-10-12 17:00 女子漾／編輯周意軒

軍閥少帥遇上清寒女學生，這場戀愛從一開始就危險重重！丞磊徐若晗主演的民國陸劇《玉簟秋》於10月12日開播，從刺殺疑案、身分差距到多角感情糾葛，讓男女主角才剛相遇，就被捲進難以脫身的愛恨漩渦。原著的極端虐戀情節也成為討論焦點，但小說有多瘋、劇版會改多少，可得分開看！

《玉簟秋》劇情介紹

徐若晗飾演的葉平君家境清寒，為了籌措母親的醫藥費，前往湘西會館工作。沒想到上班第一天，就捲入刺殺虞家五少虞昶軒的風波，連自己也被當成嫌疑人。

為了洗刷冤屈，葉平君與虞昶軒立下十日內找出真兇的賭約。原本只想救母、自保的她，就此與這位難以捉摸的少帥產生交集。隨著兩人越走越近，青梅竹馬江學廷的歸來，又讓這段關係變得更加複雜。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》人物介紹

丞磊飾演虞昶軒：強勢少帥，偏偏遇上不肯低頭的她

虞昶軒是虞家五少，也是與葉平君捲入刺殺事件的關鍵人物。桀驁、強勢的他，習慣掌握局面，卻遇上一位有自己的想法、敢與他周旋的女學生。這個角色的看點，就在於他如何面對自己無法輕易掌控的人與感情。當少帥的權勢碰上葉平君的堅持，兩人的相處自然少不了試探與交鋒。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

徐若晗飾演葉平君：為救母闖入險局，努力守住人生選擇

葉平君的故事從救母開始。經濟壓力讓她走進會館，一場刺殺案又將她推向虞昶軒，生活接連出現意料之外的變化。面對身分懸殊的少帥，她必須一邊尋找脫困的方法，一邊處理逐漸滋生的感情。從清寒女學生被迫走進權勢世界，她如何保住自己的意志，是追劇時值得關注的主線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

劉冬沁飾演江學廷：青梅竹馬歸來，感情局勢再添變數

江學廷與葉平君從小一起長大，歸國後在軍中任職。他的出現，讓葉平君與虞昶軒之間多了一段無法忽略的過往。熟悉的青梅竹馬，是否仍是記憶中的那個人？這條人物線讓感情糾葛多了幾分懸念。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

郭宇欣飾演陶紫宜：富家千金加入，愛而不得埋下危機

郭宇欣飾演的陶紫宜是一位富家千金，對虞昶軒的感情，讓她成為這場愛恨關係中的重要變數。相較於葉平君，她擁有截然不同的成長環境與處事方式。當心意得不到回應，陶紫宜會如何面對失落，又會如何影響男女主角的關係，是這個角色的戲劇重點。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點1：十日破案賭約，戀愛還沒開始就先拚命

《玉簟秋》的開場直接把女主角推進危機。葉平君與虞昶軒的交集，建立在刺殺案與嫌疑之上，兩人首先要處理的，就是眼前的生存難題。十日破案的期限，也讓角色有了必須持續接觸的理由。她要證明清白，他要查出真相，合作之中又藏著戒心，替後續的感情發展埋下引線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點2：丞磊、徐若晗上演「對抗路CP」

從官方釋出的預告與花絮來看，兩人的互動主打試探、衝突與曖昧，包含耳垂吻、近距離交鋒等片段，讓「想靠近又不肯認輸」的氣氛成為宣傳重點。喜歡看男女主角互相過招的觀眾，可以留意兩人如何從帶著目的接近，逐漸變成會被對方牽動情緒。比起單看親密戲，這段關係中誰先卸下戒心，同樣值得追。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點3：青梅竹馬、富家千金加入，人人都有自己的執念

江學廷帶來葉平君的過往，陶紫宜則讓虞昶軒面臨另一段感情糾葛。幾個人的關係交錯，也讓男女主角的選擇無法只考慮彼此。尤其在軍閥割據的背景下，身分、利益與感情相互牽動。有人想留住愛，有人想掌握局勢，同一個決定，可能同時改變好幾個人的命運。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點4：原著「超毀三觀」話題，讓改編尺度受到關注

少帥愛上女學生的設定看似浪漫，《玉簟秋》原著卻藏著讓人倒抽一口氣的虐戀情節！小說改編自作家靈希「民國三部曲」之一，虞昶軒對葉平君的感情伴隨強烈占有欲，囚禁、強制愛等橋段，也讓這段關係充滿壓迫感。加上青梅竹馬江學廷介入，感情與權勢相互糾纏，背叛、算計與誤會接連發生，讓女主角一步步陷入困境。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點5：劇版主打亂世攜手，結局不能照小說猜

先別急著替丞磊、徐若晗這對CP心碎！《玉簟秋》小說帶有濃厚悲劇色彩，男女主角在傷害、誤會與愛恨糾葛中付出慘痛代價；劇版官方簡介則強調，虞昶軒與葉平君將突破阻隔，在戰火與命運洪流中堅定攜手，讓家國、信仰成為感情線之外的重要主題。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點6：張豐毅、徐帆等演員加盟，感情戲之外還有權勢角力

除了丞磊、徐若晗，《玉簟秋》演出陣容還包括王麗坤、代雲帆、劉冬沁、張雲龍、張豐毅、周潔瓊、昌隆、徐帆、郭宇欣與徐正溪。在這個身分與權勢影響人生選擇的故事裡，長輩、家族與各方人物的介入，都可能讓男女主角的處境更加棘手。

《玉簟秋》播出資訊
首播日期：2026年10月12日
集數：40集
主演：丞磊、徐若晗
改編原著：靈希同名小說《玉簟秋》
中國播出平台：湖南衛視、芒果TV
線上觀看：芒果TV；愛奇藝
#丞磊 #徐若晗 #玉簟秋 #陸劇片單 #陸劇推薦

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遭女方家長當面洗臉！小鐘自尊受創「像Ｘ」熊熊慘遭準婆婆嗆：比較喜歡前女友

遭女方家長當面洗臉！小鐘自尊受創「像Ｘ」熊熊慘遭準婆婆嗆：比較喜歡前女友

2026-10-07 11:15 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：中天電視台提供
圖片來源：中天電視台提供

藝人光鮮亮麗的背後，談起戀愛卻是滿腹辛酸！中天綜合台《歐耶一級棒》明（8日）晚間10點播出最新一集「口罩戴緊帽子壓低，藝人談戀愛真是談何容易」，邀請小鐘小優熊熊等藝人分享戀愛血淚史。男星小鐘自曝曾因演藝收入不穩，慘遭女方家長「當面洗臉」，甚至嫌棄他的車爛、歌難聽，讓他自尊心嚴重受創；而女藝人小優與熊熊也無奈透露，經常被貼上「演藝圈很亂」等負面標籤，超真實的辛酸史讓在場來賓心有戚戚焉。

陪買內衣遭瞎寫「挑性感款式」 小鐘慘被分手

小鐘回憶，過去曾因戀情曝光而見光死。他透露某次約會時，女友臨時去挑內衣，體貼的他選擇在店外等待，且遠看女友挑選的明明是素面、方便工作的舒適款式，怎料隔天報紙頭版竟斗大寫著「小鐘陪女友挑性感內衣」。這篇報導讓女方保守的父親氣到快發瘋，女友更打來痛罵要求提告，最終這段感情無疾而終，還讓他因此寫下《分開的結果》一曲。小鐘還幽默傳授「防狗仔撇步」，笑稱最好的方法就是「走路」隨時改變路徑，以及「不紅」。

圖片來源：中天電視台提供
圖片來源：中天電視台提供

收入不穩遭女方爸狂酸！小鐘嘆：感覺很像入贅

除了狗仔逼人，小鐘還曾被女方家長狠狠洗臉。當年還是「咻比嘟嘩」成員的他，見家長時被女方父親質疑沒知名度、沒房沒車，甚至開口問：「你收入那麼少又不穩定，要不要來我這裡（傳統產業）上班？」讓小鐘深感沒面子，直呼「很像入贅」。

更慘的是，飯後小鐘開著老舊的車送女方父母回家，本想播咻比嘟嘩的歌蓋過車子異音，竟被女方爸爸無情吐槽：「這誰的歌？難聽死了關掉！」接著更加碼酸：「你聲音關小一點，我知道你的車很爛。」字字句句都讓他的自尊心碎落一地。

圖片來源：中天電視台提供
圖片來源：中天電視台提供

演藝圈標籤撕不掉！熊熊遭準婆婆嗆：比較喜歡前女友

同場來賓小優與熊熊也對「女藝人常被貼標籤」深感無奈。小優曾滿心期待與交往1年多的男友媽媽見面，卻被對方刻意支開男友，當面開酸：「我知道你們演藝圈很黑暗、潛規則嚴重，你們玩玩就好，我們這種家世跟藝人扯在一起不好聽。」讓她當場委屈落淚。

這番話讓熊熊超有共鳴，她坦言女藝人常背負「拜金」罵名，若另一半外件條件普通，就會被酸「男方一定很有錢」。她回憶某任男友的媽媽也曾在私下逼問她收入，懷疑約會都是男方付錢，最後甚至毫不留情地對她說：「我坦白跟妳說，我比較喜歡他前女友，因為他前女友是老師。」直接的嫌棄讓她相當無奈。

圖片來源：中天電視台提供
圖片來源：中天電視台提供

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#小優 #小鐘 #熊熊 #婆婆 #歐耶一級棒

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2026-10-13 13:29 女子漾／編輯ANDREA

南韓男神金秀賢自2025年捲入已故女星金賽綸的感情風波後，遭外界指控在女方未成年時期就與其交往，形象一度跌入谷底。儘管當時金秀賢曾痛哭召開記者會，哽咽喊冤表示：「2016年對話的人不是我！」但輿論依舊不買單。然而就在事件過後一年半，韓媒《Dispatch》（D社）於2026年10月13日震撼公開金賽綸生前的手機數位鑑定報告，不僅證實當年傳訊調情的對象另有其人，更直接揭露爆料頻道的造假內幕，替金秀賢洗刷冤屈！以下為大家整理本次《D社》曝光的5大關鍵真相懶人包

1. 警方還原4支舊手機，查無未成年交往證據

根據《Dispatch》報導，韓國警方將金賽綸生前使用過的4支手機（包含 iPhone 7、iPhone 8、iPhone SE 及 iPhone 13 mini）送交數位鑑識，全面復原通訊軟體的對話紀錄。鑑定結果顯示，在金賽綸未成年的時間點裡，完全找不到任何她與金秀賢交往的證據。

圖片來源：金秀賢 IG
圖片來源：金秀賢 IG

2. 兩年間僅聯繫3次，親密對象另有4男

報告指出，金賽綸在2017年至2018年使用 iPhone 7期間，直到2017年10月才將金秀賢加入聯絡人，且兩年間雙方的聯繫次數僅有短短3次；而在 iPhone 8 的紀錄中，同樣沒有任何交往跡象。相反地，鑑定發現金賽綸在那段期間至少與另外4名男子維持著「親密的聯繫關係」（其中包含其他男藝人），但金秀賢並不在這4人名單之中，且金賽綸與親友的私下對話也從未提及金秀賢。

圖片來源：翻攝自《Dispatch》
圖片來源：翻攝自《Dispatch》

3. 《橫豎研究所》惡意移花接木，「好想抱你」全是造假

當初引爆全網怒火的「好想抱你（想抱著妳睡）」、「我好想你」等2016年親密對話截圖，經查證是金賽綸保存在雲端的10多張聊天紀錄。原始檔案中，聊天室對象因退群或註銷而顯示為「沒有成員（不明）」，並非金秀賢。然而爆料YouTube頻道《橫豎研究所》卻將「沒有成員」惡意竄改並冠上「金秀賢」的名字對外公開，誤導大眾認為兩人自2016年（金賽綸未成年時）便開始交往。

圖片來源：翻攝自《Dispatch》
圖片來源：翻攝自《Dispatch》

4. 打字習慣與空格細節，成為排除金秀賢的鐵證

除了聯絡人紀錄外，警方也針對文字語氣與打字習慣進行深度比對。2016年該名「沒有成員」的神秘男子在傳訊時，韓文拼字與文法皆非常標準，甚至連「空格」都打得十分精確；但金秀賢本人的打字習慣則是偏愛使用「縮寫」，且平時打字幾乎不愛加空格。這項明顯的習慣差異，讓警方與《D社》進一步確認2016年的曖昧對象另有其人。

圖片來源：金賽綸 IG
圖片來源：金賽綸 IG

圖片來源：金秀賢 IG
圖片來源：金秀賢 IG

5. 真實交往時間點吻合，金秀賢獲清白正式復工

綜合警方數位鑑識與照片數據，金秀賢與金賽綸的親密合照皆拍攝於2019年至2020年間，當時金賽綸已經是大學一、二年級的成年人，完全吻合金秀賢當初在記者會上的說詞。事實上，金秀賢先前涉犯《兒童福利法》等指控，已於2026年7月獲警方作出「不移送檢方」的處分，近期他也逐步重啟演藝活動，接連現身菲律賓萬人見面會與釜山頒獎典禮。如今隨著《D社》公開鐵證，韓網風向也全面逆轉，紛紛痛批造假行為太惡劣，並感嘆金秀賢終於洗刷了這場長達一年半的冤屈。

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