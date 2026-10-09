古人送玉送錯會出事？一塊玉看懂人情與權力

AI重點 文章重點整理： 重點一： 古人用玉器形制傳達召人、絕交與復和等人際訊號。

古人用玉器形制傳達召人、絕交與復和等人際訊號。 重點二： 玦、璧、瑗、環與珏等字形差異，對應不同禮意與用途。

玦、璧、瑗、環與珏等字形差異，對應不同禮意與用途。 重點三：玉器一路進入祭祀、皇權、喪葬，成為制度與權力載體。

7/29的晚上，我在二樓客廳刷臉書。

一首很熟悉的音樂先鑽進耳朵，我想了一會兒，想不起來曲子的名字，只記得是風潮音樂發行的。

曲風很是俏皮，影像卻是正經八百地在介紹各種玉器。

我覺得很有趣，於是默默地把它看完了。

▋玉是好東西，但不能隨便送

如果有人送你一塊玉，你大概會先看成色、雕工，再偷偷猜一下價錢。

古人收到玉，可能得先看形狀，尤其那塊玉如果圓圓的，中間偏偏缺了一角，事情就有點大條了。

《荀子・大略》留下一句很有意思的話：「召人以瑗，絕人以玦，反絕以環。」

瑗，是召你前來；玦，表示關係斷絕；環，則有重新恢復關係的意思。

同樣都是一圈玉，挖多大的洞、有沒有缺口，話就完全不同。

古人的玉，很像一套沒有附說明書的人際通訊系統。

▋一塊缺口玉，可能就在催你「快做決定」

「玦」讀作ㄐㄩㄝˊ（漢語拼音：jué） ，是一種帶有缺口的環形玉器。由於「玦」與「決」音近，古代文獻中逐漸有了決斷、決絕的聯想，《荀子》更明白留下「絕人以玦」的記載。

最精彩的真實案例，就出現在鴻門宴。

范增眼看項羽遲遲不肯對劉邦下手，急得不得了。

《史記・項羽本紀》記載，他不斷向項羽使眼色，又「舉所佩玉玦以示之者三」，把自己佩帶的玉玦舉起來示意。

不是一次，是三次。

項羽依然沒動。

後面的事情大家都知道了。

劉邦活著離開鴻門宴，范增大概氣到連那塊玦都想一起丟出去。

至於范增當時能不能直接翻譯成「玦，就是叫你快決斷」，史料沒有替他配字幕，學術上仍應保留討論空間。

不過玦與「決、絕」之間的文化聯想確實有文獻依據，放在鴻門宴那個情境裡，實在很難不讓人多看一眼。

▋都是圓圈圈，璧、瑗、環怎麼分？

古代玉器最讓現代人頭痛的地方，就是長得有點像，名字卻一個都不能亂叫。

《爾雅・釋器》乾脆直接教你算比例：「肉倍好謂之璧，好倍肉謂之瑗，肉好若一謂之環。」

這裡的「肉」，指圓形玉器外圍的部分；「好」，指中央的孔。邊寬、洞小，叫「璧」；洞大、邊窄，叫「瑗」；邊與洞的尺度大致相當，叫「環」。

光是一個洞的大小，就能換名字。

而且用途也不只一種。

《荀子》還寫了「問士以璧，召人以瑗，反絕以環」，表示這些玉器在某些禮儀情境中，連人際往來都可以傳遞特定訊息。

所以看見一塊璧，不能立刻喊：「喔，祭天的！」

《周禮》確實有用蒼璧祭天的規定，可是在其他禮制場合裡，璧還能出現在朝聘、贈答與身分禮儀之中。同一件東西，換一個場合，說的話可能就變了。

很像今天穿西裝，可以簽約、可以參加婚宴，也可以出席告別式。衣服沒換，場合一換，意思跟著變。

我做不動產久了，看到這種分類會有一種莫名熟悉感。

一般人走進一間房，先看到的往往是三房、透天、有車位、採光好不好；仲介拿到資料，腦子裡卻會自動往後翻：土地是什麼使用分區？建物有沒有保存登記？現況和謄本對不對得起來？樓上那一層，到底是合法建物，還是後來增建？

東西看起來很像，法律身分可能差得非常遠。古人靠孔徑、缺口與形制辨認玉器；我們今天則靠權狀、謄本、使用執照與現況，一層一層把房子的真正身分看出來。

很多風險，就藏在「看起來差不多」裡。

▋玦跟珏只差一點，別把兩個字混成一家人

另一組很容易看花眼的字，是「玦」和「珏」。

玦，是前面說過的缺口玉器；珏也讀作ㄐㄩㄝˊ（漢語拼音：jué），《說文解字》解作「二玉相合」，指兩塊玉合在一起。

所以若把「珏」解釋成兩個玦疊起來，再一路說成耳環，故事雖然漂亮，文字學上就跑得有點遠了。

古玉麻煩的地方正在這裡：一點缺口、一個孔徑、一個字形，可能就讓意思跑去完全不同的地方。

你若只看「反正都是玉」，大概就跟現代人看到一份公文蓋滿印章，然後說「反正都是印泥」差不多。

懂的人可能已經開始冒汗。

專業常常就藏在這些細微差別裡。

熟悉古玉的人會先看到孔徑、缺口與字形；做房屋交易的人走進現場，也會注意哪裡動過、哪裡沒登記，以及屋主哪一句輕描淡寫的描述，值得再問一次。

看得愈久，真正重要的差異，常常就藏在那麼一點點裡。

▋到了國家祭祀，玉器開始接管天地四方

私人往來已經夠複雜，玉器一進入國家祭祀，規矩更多。

《周禮・春官・大宗伯》記載一套著名的「六器」：蒼璧禮天、黃琮禮地、青圭禮東方、赤璋禮南方、白琥禮西方、玄璜禮北方。

注意，西方那件叫「琥」，玉字旁的琥，可別真的抓一隻老虎來。

璧、琮、圭、璋、琥、璜，不只外形不同，連方位與顏色都排好了。

天用蒼、地用黃、東方配青、南方配赤、西方配白、北方配玄，天地、方位、色彩、禮器，一層一層扣在一起。

到了這裡，玉已經走出珠寶櫃，正式進入國家禮制。

這就像都市計畫裡的土地分區，各有各的規範。特定顏色與特定方位彼此對應，放錯位置，連整套禮制語言都跟著亂掉。

▋一個「璽」字，後來也被皇帝收進權力中心

再往皇權中心走，玉器的政治意味愈來愈濃，「璽」就是很典型的例子。

先秦時期，「璽」可以泛指印信；秦漢以後，這個字逐漸與帝王印章緊密結合。到了後世，我們一看到「玉璽」，第一個想到皇帝，也就不奇怪了。

印章一蓋，命令便取得權威；皇帝本人不必站在你面前，那枚印也能替他說話。

玉到了這裡，可以祭天、可以辨位，也可以替最高權力發聲。

▋人都進棺材了，禮制還在點名

再來是「琀」。

這個字今天很少見，用途卻很明確。

《說文解字》說：「琀，送死口中玉也。」也就是放進死者口中的玉。

不過「琀」並非皇室獨享。

古代喪葬禮制會依身分等級，在含殮用品與材質上有所區別，天子、諸侯、士等階層都有不同規格；到了後世考古中，也常能看到與含玉習俗相關的材料，漢代玉蟬尤其著名。

活著的時候，佩什麼玉有講究；離世之後，口中含什麼依然有規矩。

人都進棺材了，禮制還在點名。

▋皇帝頭上的「12顆玉珠」，可能少算了兩百多顆

最後來看最有畫面的冕旒。

很多圖文會把皇帝冠冕簡化成「前面垂著12顆玉珠」，再接著解釋十二個月、十二時辰、星辰運行，看起來非常漂亮。

問題是，歷代冕服制度並不完全相同，而且「十二旒」和「十二顆珠」是兩回事。

以宋、明部分制度記載來看，最高規格可見「前後各十二旒，旒各十二珠」。也就是冠冕前後各有十二條垂旒，每一旒上再串十二顆珠。

若照宋明禮制實算，冠冕前後各12條垂旒、每條串12顆珠，前後加起來高達288顆。皇帝頭上頂著的，是一整套精算過的重型禮儀裝備。

所以如果你以前一直以為皇帝額頭前面只晃著12顆小珠珠，大概少算了兩百多顆。

至於「十二」究竟在某一朝代、某一套制度裡具體象徵什麼，還得分別查證，不能看見十二就一路把十二月、十二時辰、十二星辰全塞進去。

數字可以很美，史料還是得對。

▋再看古玉，它們已經不只是「一塊漂亮的石頭」

看完這些玉器，再走進博物館，感覺大概會完全不同。

圓圓一片的，可能是璧；洞特別大的，也許要往瑗去想；邊孔尺度接近，是環；中間缺了一口，看見玦就得多留意一下；兩玉相合，則是珏。

再往國家禮制走，琮、圭、璋、琥、璜排開，後面牽著天地四方；進入皇權，有璽與冕旒；走到人生最後一程，還會遇上琀。

它們可以召人、絕交、祭祀，可以標示身分、傳達權力、陪人進入死後世界。

我每天和房子打交道，大概因此特別容易被這些古代規則吸引。

一間房子也有自己的語言。門牌說一種話，權狀說一種話，屋況說一種話，土地使用分區又說另一種話；屋主談的是多年生活經驗，買方問的是未來風險，銀行看的則是擔保價值。

同一個地址，往往同時活在好幾套語言裡。

仲介工作的其中一部分，就是把這些語言翻譯成人能理解的資訊。把謄本翻成買方聽得懂的內容，把屋況翻成該注意的風險，把法規翻成可以做選擇的條件，也把屋主與買方各自關心的事情，放到同一張桌上說明白。

研究古玉某種程度也很像。幾千年前的人看見這些器物，也許一眼就懂；今天密碼本失傳了，我們只好靠文獻、考古與制度，一個一個把訊號翻回來。

一塊玉看起來沒有開口，放回古人的世界，卻可能一直在說話。所以下次再看到古人腰間叮叮噹噹掛著一串玉，我大概不會先想：「好有氣質。」

我會先想：「你身上這一串，到底在跟誰講話？」

玉不出聲，房子也不出聲。

看得見形狀、看得懂規則、聽得出訊號。

我想，所謂專業，大概就是聽久了，終於知道那些沒有開口的東西，正在說什麼。

——萬家鄉