2026-10-06 09:43 網路溫度計DailyView
百年臺鐵如何圈粉新世代？小編親揭社群經營術 「鄰家阿伯」溫暖人設成亮點
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：臺鐵小編以溫度與幽默打造百年品牌新形象。
- 重點二：鏟子超人災後支援貼文成功引發高共鳴與擴散。
- 重點三：面對AI改Logo爭議，臺鐵用歷史故事化解新舊對立。
誰說百年品牌就得一本正經？近年臺鐵在社群上的形象明顯不同以往，從面對光復洪災的暖心支持，到海巡貼文的幽默接梗，讓原本自帶距離感的官方帳號，多了一份親切、人情味的氣息，而這股魅力也在網路上深獲肯定。大數據股份有限公司旗下《網路溫度計DailyView》於9月29日舉辦「2026第九屆網路口碑之星」頒獎典禮，以「AI共好（AI for Good）」為主題，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察近一年（2025/7/1至2026/6/30）聲量趨勢與實踐表現，表彰在業界表現卓越、創新突破的企業與團體，本屆是第二年頒發「年度最具網路好評影響力社群小編」，在眾多人氣小編的環伺下，最終由「臺鐵」小編脫穎而出，榮獲這項肯定。究竟臺鐵是如何在社群上走出自己的風格，讓老品牌不被時間淹沒，反而重新被看見？本文將一次解析臺鐵小編的圈粉秘訣。
互動口碑圈粉無數 臺鐵小編勇奪個人獎殊榮
《網路溫度計DailyView》
一個擁有百年歷史的鐵路品牌，是如何在社群時代找到屬於自己的經營風格？臺鐵小編憑藉溫度與幽默並存的方式，逐步拉近品牌與民眾之間的距離，也讓原本較為制式的官方帳號，多了幾分貼近生活的趣味。從旅運安全宣導、提醒民眾勿趴鐵軌，到花蓮光復風災期間向「鏟子超人」致敬，臺鐵社群不只是單向發布資訊，更善於四處海巡與網友互動，將一則則貼文轉化成與大眾交流的契機，進一步深化與網友的情感連結。
而這份社群經營成果也反映在數據上，以網路聲量2,423筆、年增17,207％的亮眼表現勇奪「年度最具網路好評影響力社群小編」。除了年成長率相當驚人外，網路互動數也高達55,246次，相比去年更是爆裂性成長8,502%，從聲量與互動表現來看，都展現出極高的討論度，也成為此次獲獎的重要關鍵。談起這份榮耀，臺鐵小編將功勞歸給一路支持社群經營的長官以及同仁們。「小編代表」臺鐵公司公關處品牌行銷科助理管理師常文洪感性說道：
這份肯定對臺鐵而言，代表著「百年企業」的歷史與「國營機構」的誠信，其實都能成為貼近民眾的溫暖力量。透過一次次真誠的互動，我們慢慢找到了一種不需要華麗包裝，就能與大家自然交心的專屬社群風格。
最後，小編也謙虛表示，這座獎項不只屬於社群團隊，更屬於每一位日夜輪班、堅守崗位的全體臺鐵同仁。
致敬鏟子超人！「泥濘，也能是最溫柔的足跡」
臺鐵提供
2025年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災發生後，來自全台各地的民眾自發性帶著鐵鏟、穿上雨鞋，搭乘火車前往光復鄉投入災後清理。當時公路與橋梁受到泥石影響，臺鐵也成為運送志工前往至災區的重要交通後盾，不僅緊急加開班次、開放站票，更主動調整進站方式，協助一批批志工迅速抵達前線。當時還有網友意外發現，臺鐵為志工準備了一張張暖心小紙條，上面印著一段文字：「感謝您對光復鄉災後復建的努力付出，支援超人們抵達前線，台鐵陪伴光復重建。」短短幾句話，也讓前往災區的路上多了一份溫暖。
不過，真正讓這段故事在社群上留下深刻印象的，則是鏟子超人搭乘火車時的一個細節。當第一線同仁發現到，滿身泥濘的志工因為擔心弄髒車廂座位而不敢坐下，此畫面引發無數網友心疼，隨後臺鐵小編有感而發寫下：「泥濘，也能是最溫柔的足跡。」短短一句，沒有任何華麗與浮誇的文案，卻替這群奔赴災區的志工下了最溫暖的註解，也傳遞出臺鐵願意接住每一位鏟子超人的心意。
我們想傳達，即使全身泥土，搭乘臺鐵也一樣能被溫柔安放。社群上隨後湧現了極大包容的聲音，這是臺灣人的善良與可愛，真正讓泥濘，成為了最溫柔的足跡。
隨著鏟子超人系列話題度不斷擴散，社群湧入大量留言與支持，該篇貼文獲得逾5.2萬次按讚、1,800多次分享，成功將災時資訊與人情溫度結合，形成高共鳴的品牌溝通案例。對臺鐵小編而言，每一則留言背後，都可能是一名正在前往災區的「鏟子超人」。而這場從螢幕延伸到災區現場的善意，也讓「泥濘」不再只是災後留下的印記，而是成為台灣人彼此接住、互相支持的溫暖足跡。
AI改Logo掀熱議 臺鐵小編親曝時代意義化解新舊之爭
《網路溫度計DailyView》
AI浪潮席捲各行各業，也讓老字號品牌面臨「如何跟上時代」的新課題。曾有不少網友認為臺鐵形象較為老舊，便以AI重新設計臺鐵Logo，相關貼文一出隨即引發討論，留言處也釣出臺鐵小編回應：
在沒有AI可以詠唱的年代，我們鄭福春前輩親手把鐵軌切面藏進「台」字裡。這是份專屬台鐵，橫跨70幾年的浪漫喔。
面對這股質疑聲浪，臺鐵沒有急著為設計辯護，反而從Logo背後的創作巧思與歷史脈絡切入，讓大眾看見在經典設計的背後，其實承載著跨越數十年的品牌故事。這則回應隨後獲得66萬次瀏覽、5.7萬個讚，也引來一面倒的支持與認同，網友們認為相較於AI生成的新設計，原有Logo更能展現臺鐵獨有的品牌識別與歷史底蘊。
當「老舊」與「創新」看似站在兩端，團隊沒有與網友陷入新舊之爭，而是透過故事讓經典自己說話，也巧妙化解了新舊之間的對立。這也讓小編更加確信，面對社群上的不同聲音，只要願意真誠、溫和地對話，即使是百年老品牌，也能找到與新世代交流的方式。
不只是小編更像「鄰家阿伯」 百年品牌靠溫度拉近與網友距離
《網路溫度計DailyView》
如果要用幾組關鍵字形容臺鐵小編的人設，「鄰家阿伯」、「溫暖踏實」與「反差驚喜」或許最為貼切。臺鐵小編表示，團隊並不把自己定位成單純發布資訊的「小編」，而是一個代表臺鐵與大眾交流的「角色帳號」。
他就像是你家隔壁那位友善的阿伯，平常不見得天天聯絡，但一看到他，就會覺得很踏實、很安心。同時，這位阿伯又剛好很懂年輕人的網路語言，總能在百年企業穩重的形象中，出其不意地帶給民眾驚喜與溫度。
這樣的社群風格，其實從團隊成立之初（2025年3月左右）便逐漸確立。擁有百年歷史的台鐵，早已默默融入許多人的日常生活，從通勤、返鄉到旅行，鐵路始終與民眾的生活緊密相連，也因此團隊選擇用更自然、貼近生活的語言與網友交流。對臺鐵小編而言，社群不是一面只能展示完美形象的櫥窗，而是一個能與大眾聊天、互動的交流空間，有時回應網友的提問，有時接住一個迷音梗，也可能在某個重要的時刻，陪伴大家一起留下共同記憶。
也正因為願意放下官方帳號的傳統框架，臺鐵小編逐漸找到屬於自己的經營風格。資訊仍然是社群經營的核心，但在資訊之外，大家看到的是一個更有溫度、更樂於與網友互動的臺鐵。
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精華 FAQ
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關鍵在於它不再只是發布資訊，而是用像鄰家阿伯般的親切語氣，搭配幽默接梗與真誠互動，讓百年品牌變得有溫度、好親近，也更能與年輕網友建立情感連結。
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臺鐵在花蓮洪災時加開班次、開放站票協助志工前往災區，並用暖心小紙條與「泥濘，也能是最溫柔的足跡」等文字傳達支持，讓災時資訊與人情味一起被看見。
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面對網友用AI重設Logo的話題，臺鐵小編沒有直接反駁，而是說明原Logo藏有鐵軌切面設計與70多年品牌故事，藉由歷史脈絡凸顯經典價值，成功化解新舊爭議。