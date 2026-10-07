2026-10-07 19:17 女子漾／編輯張念慈
韓版《派遣女醫X》來了！金智媛《Doctor X》天才女醫拒絕潛規則 9看點追劇前必讀
金智媛這次拿起手術刀，要替白色巨塔「開刀」了！繼《淚之女王》後，她帶著新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》回歸，將於10月9日開播，Netflix也會播出。這回她剪去長髮，化身不向權力低頭的天才外科醫師，搭檔李姃垠、孫賢周、金宇錫，從手術室一路對抗醫院裡的利益與潛規則。劇情、演員與9個看點，開追前一次掌握！
《Doctor X：白色黑手黨時代》劇情介紹
天才外科醫師桂秀晶（金智媛 飾），透過張熙淑（李姃垠 飾）經營的醫師派遣介紹所，進入大學醫院填補外科人力缺口。她擁有令人難以否認的手術實力，卻不願配合院內的派系與權力遊戲。
在這間充滿利益角力的醫院裡，她只相信自己的醫術，也只專注眼前的病人。然而，越是堅持原則，越容易成為眾人的眼中釘。當救人的專業與掌權者的利益發生衝突，桂秀晶將用手中的手術刀，證明醫師真正該守護的是什麼。
《Doctor X》看點1：改編米倉涼子《派遣女醫X》，韓版天才女醫登場
喜歡日劇《派遣女醫X》的觀眾，這部可以先加入片單！韓版改編自米倉涼子主演的經典作品，延續天才派遣外科醫師挑戰醫療體制的核心設定。
原版大門未知子靠精湛醫術對抗白色巨塔，韓版則由金智媛飾演桂秀晶，把舞台搬進韓國醫院。熟悉的強悍女醫設定，遇上不同的權力結構與人物關係，將如何改寫成新的故事，是追劇時的一大觀察重點。
《Doctor X》看點2：金智媛短髮白袍亮相，從豪門女王變醫療暗黑英雄
《淚之女王》裡的洪海仁氣場強大，這次桂秀晶也不好惹！金智媛以俐落黑短髮、白袍與手術服登場，角色的冷冽感從造型就能看出來。
她曾在《太陽的後裔》飾演軍醫尹明珠，這回則將外科醫師的專業放到故事中心。桂秀晶被形容為「手術室瘋狗」，敢接高難度手術，也敢直面不合理的權威，讓人想看她如何用實力讓質疑者閉嘴。
《Doctor X》看點3：不陪聚餐、不幫教授寫論文，女主直接拒絕職場潛規則
桂秀晶的工作原則很清楚：與醫師專業無關的事，她不做。陪聚餐、協助教授論文、非自願加班，都在她拒絕配合的範圍。
這樣的態度放進講究階級與人情的醫院，自然容易引發衝突。她不靠討好主管換取位置，也不願為了合群犧牲原則。對看慣職場委屈的觀眾來說，光是這份敢說出口的底氣，就很有追下去的理由。
《Doctor X》看點4：「白色黑手黨」指向醫療權力，救人也要過利益這一關
劇名中的「白色黑手黨」，把焦點指向穿著白袍、卻被權力與利益牽動的醫療體系。
在桂秀晶面前，難題除了手術台上的病況，還有院內的階級、派系與算計。當一個醫療決策牽涉名聲、地位與利益，病人的需求還能排在第一位嗎？這也是本劇將醫療故事結合黑色權謀的張力所在。
《Doctor X》看點5：金智媛聯手李姃垠，「姨母系」搭檔又鬥嘴又護航
李姃垠飾演醫師派遣介紹所所長張熙淑，表面愛錢、話多又圓滑，實際上卻是精明的策略家。她把旗下王牌桂秀晶派進醫院，也得處理隨之而來的各種麻煩。
兩人的關係超越單純的合作，有時像老闆與員工，有時又像姨母與姪女。金智媛也形容，熙淑對秀晶而言是能安心依靠的存在。一個在前線硬碰硬，一個在背後周旋善後，這組女性搭檔的默契值得關注。
《Doctor X》看點6：孫賢周飾院長，醫院重建背後藏著權力角力
孫賢周飾演院長夫勝權，面對的是一間亟待重建的大學醫院。身處管理與權力核心，他必須處理的問題，與只專注病人和手術的桂秀晶截然不同。
一位是掌握醫院方向的院長，一位是拒絕服從潛規則的派遣醫師，兩人立場如何碰撞，將牽動院內局勢。孫賢周擅長呈現角色的壓迫感與複雜心思，這次與金智媛對戲，也讓權力交鋒多了看頭。
《Doctor X》看點7：金宇錫當陽光實習生，遇上冷面女醫變追隨者
金宇錫飾演實習醫師朴泰京，個性善良、充滿熱情，卻也帶著新手的笨拙。他遇見桂秀晶後，被她的實力吸引，想跟在她身邊多學一點。
偏偏秀晶對手術以外的事情興趣不大，面對熱情的後輩也未必給好臉色。冷靜師長與陽光實習生的溫差，讓嚴肅的醫院故事多了互動趣味。泰京能否在權力鬥爭中保住初心，也是他的成長課題。
《Doctor X》看點8：金智媛事前練手術，縫合、打結都下功夫
要演出讓人信服的天才外科醫師，光有氣場還不夠。金智媛在拍攝前接受手術技巧訓練，練習複雜的操作流程、縫合與打結，讓專業動作融入表演。
導演透露，她熟記手術順序，操作的熟練程度甚至獲得現場醫療顧問鼓掌肯定。這些幕後準備，也讓觀眾除了看她如何對抗權貴，還能留意手術場面的細節。
《Doctor X》看點9：《惡鬼》導演操刀，冷面天才還藏著黑暗過去
本劇由《VIP》、《惡鬼》、《你旁觀的罪》導演李靜琳執導，片星根編劇，將醫療專業與黑色劇的懸疑氣氛結合。
桂秀晶看似強悍、我行我素，人物設定卻提到她將自己困在黑暗過去之中。她究竟經歷過什麼，為何只願相信自己的手術能力？在對抗醫院權力的同時，這位冷面天才如何面對自身傷口，也為故事留下追下去的懸念。