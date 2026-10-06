2026-10-06 09:59 女子漾／編輯張念慈
《百日謊言》這對CP太危險！金裕貞愛上敵人之子！搭朴珍榮上演危險戀情，9大看點一次看
偷走機密之前，自己的心竟先被偷走？金裕貞、朴珍榮主演的韓劇《百日謊言》將於10月10日在Netflix上線，集結金賢珠、李茂生、陳善圭等實力派演員，把百日臥底任務、身分謊言與危險愛情交織在一起。當每一次靠近都可能另有目的，這場戀愛究竟能相信幾分？開追前先看懂劇情、演員與9大看點！
《百日謊言》劇情介紹
故事以1930年代、日治時期的京城為背景。天才扒手李佳景原本只想存夠錢、前往美國展開新生活，卻因接受抗日組織「救國團」的提議，偽裝成翻譯生潛入朝鮮總督府，展開為期100天的臥底任務。
她必須在敵人的權力中心隱藏身分、取得情報，卻遇上新任菁英翻譯官金泰雄。對方精通三國語言，還是政務總監的養子，偏偏成為她心動的對象。一段從秘密與試探開始的關係，逐漸讓任務和感情難以分清。
《百日謊言》看點1：金裕貞化身天才扒手，為自由接下百日任務
金裕貞飾演的李佳景，靠靈巧雙手在京城討生活，個性大膽又古靈精怪，最大的願望就是離開這裡、前往美國。
然而，這次她要偷的東西，竟藏在戒備森嚴的總督府！從街頭扒手變成潛伏敵營的密探，她得收起原本的生活習慣，學會用另一個身分說話、做事。手腳再俐落，也得先想辦法讓自己的謊言不露餡。
《百日謊言》看點2：朴珍榮飾三語翻譯官，雙重身分藏著難言心事
朴珍榮飾演金泰雄，又名佐藤秀夫，是朝鮮總督府新任菁英翻譯官，也是政務總監佐藤信一的養子。
精通韓語、日語與英語的他，在離開朝鮮十多年後重返故土。表面上擁有令人稱羨的能力與背景，內心卻藏著難以說出口的傷痛。當李佳景闖進他的生活，這位看似難以接近的翻譯官，會先察覺她的秘密，還是先動了真心？
《百日謊言》看點3：愛上任務對象之子，靠近一步就多一分危險
李佳景必須潛入總督府取得機密，金泰雄卻與她的任務目標有著父子關係。光是這層身分，就讓兩人的心動多了重重阻礙。
對佳景來說，靠近泰雄可能有助於任務，也可能讓自己陷得更深；對泰雄而言，眼前的女子究竟值得相信，還是另有所圖？兩人每一次試探、每一次信任，都可能改變這場諜報戰的走向。
《百日謊言》看點4：預告連告白都藏玄機，甜蜜背後有人下指令
這對CP的感情有多複雜？從預告就能看出端倪。柳昭然要求佳景取得佐藤秀夫的心、讓他站到自己這邊；另一頭，佐藤信一也要泰雄設法讓佳景依賴並信任他。
雙方都帶著任務接近彼此，連甜蜜告白都變得可疑。預告中，佳景向泰雄表白，背後卻偷偷交叉手指。這個小動作讓人忍不住想問，她說出口的喜歡，究竟有多少真心？
《百日謊言》看點5：金賢珠變身狙擊手，危險交易由她開局
金賢珠飾演救國團狙擊手柳昭然，是把佳景帶進百日臥底任務的關鍵人物。她與佐藤信一有著糾葛的過往，也帶著復仇目的重返朝鮮。
為了掩護身分，昭然與同伴柳菲利普假結婚，並向佳景提出一場牽涉性命的交易。她既是任務的推手，也是背負秘密的人物，與佳景之間如何建立信任，同樣值得關注。
《百日謊言》看點6：李茂生當記者兼地下組織成員，情報戰另有戰場
李茂生飾演柳菲利普，公開身分是美國媒體駐京城特派員，實際上也是救國團成員。
身為韓裔美國人，他能運用記者身分與對國際局勢的掌握，參與這場暗中的角力。當新聞、情報與政治權力彼此牽動，總督府之外也有另一個戰場。他與柳昭然的假夫妻關係，又會如何影響行動？
《百日謊言》看點7：陳善圭坐鎮反派，養父身分讓對立更揪心
陳善圭飾演朝鮮總督府政務總監佐藤信一，是為了成功與權勢不惜代價的野心家，也是救國團鎖定的暗殺目標。
更棘手的是，他同時是金泰雄的養父。這讓劇中的對立不只牽涉任務，也深入家庭與情感。佳景想取得機密，泰雄面對養父與心動對象，又將如何選擇？三人的關係，成為故事裡隨時可能引爆的危險交會點。
《百日謊言》看點8：翻譯也能成為武器，聽懂一句話未必知道真相
《百日謊言》將「翻譯」放進諜報故事的核心。人物使用不同語言，誰聽得懂、誰需要仰賴翻譯，都可能影響情報如何傳遞。
編劇也點出，翻譯能揭開說話者的真實與秘密，同樣可能扭曲訊息。換句話說，看劇時除了注意角色說了什麼，也得留意那句話經過誰的轉述。一段看似普通的對話，就可能藏著試探、保護或背叛。
《百日謊言》看點9：《非常律師禹英禑》導演打造，16集寫出小人物的選擇
本劇由《浪漫醫生金師傅》系列、《非常律師禹英禑》導演劉仁植與金鈗填共同執導，搭配《你喜歡布拉姆斯嗎？》、《Trolley：命運交叉點》編劇柳菩提，也被列為tvN 20週年特別企劃。
全劇共16集，除了男女主角的危險戀情，也描寫黑暗年代裡普通人的處境。佳景最初只想改變自己的生活，當她逐漸走進更大的任務，會如何重新理解自由、信任與自己想守護的人，正是這場百日謊言的情感核心。