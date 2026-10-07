2026-10-07 08:00 廖嘉紅
家人過世後，知道網銀密碼也不能隨便轉帳？妻子死後1小時轉690萬，9,984萬債務只認1,862萬！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：死亡後即使知道密碼，也不代表可任意轉帳處分遺產。
- 重點二：金流往來不等於借貸成立，遺產債務扣除須有完整證明。
- 重點三：傳承重點是先規劃現金流與稅務，而非事後急轉帳。
如果家人今天晚上過世，即使你知道他的網銀密碼，你敢把帳戶裡的錢轉走嗎？
很多人第一個念頭可能是：
「先把醫療費轉出來。」
「先留一筆給媽媽生活。」
「這筆錢本來就是爸爸要給我的。」
但真正的問題是：人一旦過世，帳戶裡的錢，還能由家人想怎麼動就怎麼動嗎？
最近一名北部富商病逝後，妻子在丈夫死亡約1小時13分鐘後，從帳戶轉走690萬元。
更值得注意的是，申報遺產稅時，她提出37筆資金往來、合計約9,984萬元，主張這些都是丈夫生前欠她的錢，希望列為遺產債務扣除。
結果經國稅局查核後，僅認列約1,862萬元，遺產稅約992萬元。
這個案例真正值得所有家庭注意的，是3個傳承盲點。
① 有密碼，不代表你有遺產處分權
繼承開始後，遺產在分割前由繼承人公同共有。
所以不要以為：
「密碼是爸爸親口告訴我的。」
「印章一直都是我保管。」
「夫妻本來就是一家人。」
就代表死亡後可以自由處分帳戶裡的錢。
持有提款卡、印章或網銀密碼，跟取得遺產處分權，是兩回事。
死亡後如果急著提款、轉帳，很容易引發其他繼承人的返還爭議；至於是否涉及刑事責任，也要看個案具體事實，不能單純用「有轉帳」三個字下結論。
所以真正安全的做法，不是等人走了才搶著把錢轉出來，
而是生前就把資產怎麼留、誰可以用、現金從哪裡來安排好。
② 有金流，不代表真的有「借貸」
這可能是很多家庭最容易忽略的地方。
夫妻之間、父母子女之間，幾十年的生活費、代墊款、投資款、資金調度，常常全部混在一起。
最後才拿出幾張借據，說：「這些錢都是他欠我的。」
但國稅局看的，不只是「有沒有匯款」。
還會涉及借款原因、資金用途、借貸約定，以及死亡時是否確實存在尚未清償的債務。
財政部也明確說明，私人借款主張遺產債務扣除，通常應提出借據、原始資金支付情形，以及尚未清償餘額等證明。
所以記住一句話：錢有出去，不代表法律上就一定存在一筆「債」。
真正經得起檢視的安排，是平常就把資金往來、法律文件與還款紀錄留清楚，而不是等到親人重病甚至過世前，才急著補文件。
③ 家人真正需要的，是「傳承現金流」
如果你擔心的是：
「爸爸過世後，媽媽沒有生活費怎麼辦？」
「遺產稅繳不出來怎麼辦？」
「房子不能馬上賣，家人哪裡來的現金？」
那真正該處理的，就不是死亡後趕快把錢轉走。
而是提前設計現金流。
符合條件的夫妻財產安排、剩餘財產差額分配請求權，以及適當的人身保險，都可能成為傳承規劃的一部分。
其中，保險的功能之一，就是提前準備一筆可以在家庭最需要時派上用場的資金。
因為：房子可以慢慢處理，股票可以有市場波動，遺產也需要時間整理；但家人的生活費、稅金與急用現金，往往等不了。
所以傳承真正要問的，不只是：「爸爸過世後，財產誰來繼承？」
更重要的是：「爸爸過世後，家人第一筆可以合法、安心使用的錢，從哪裡來？」人走如燈滅。
真正成熟的財富傳承，不是等人走了才想辦法把錢轉出來，而是在還來得及的時候，就把資產、權利與現金流安排好。
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精華 FAQ
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不能。繼承開始後遺產屬繼承人公同共有，持有密碼、提款卡或印章，不等於取得處分權；若死亡後急轉帳，容易引發返還爭議，個案還可能牽涉刑事風險。
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因為國稅局不只看金流，還會查借款原因、資金用途、借貸約定與是否仍未清償；主張扣除時通常要有借據、原始付款證明和餘額資料，否則不一定被認列。
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應先規劃可立即動用的現金流，例如夫妻財產安排、剩餘財產差額分配請求權與適當保險，讓家人能在過世後有合法資金應付生活費、稅金與緊急支出。
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