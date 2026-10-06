2026-10-06 08:00 廖嘉紅
爸爸留3,000萬保單給兒子，指定受益人竟還被課遺產稅？國稅局為何全數併入？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：指定受益人的境外保單，未必能免遺產稅。
- 重點二：台灣核准保單才適用免列遺產，海外保單不適用。
- 重點三：跨境資產傳承除稅負外，還有理賠與法律風險。
爸爸留3,000萬保單給兒子，領完理賠竟被國稅局全數併入遺產！「指定受益人」也不一定免稅
申辦父親遺產稅的小陳，拿著國稅局的補稅通知單，整個人愣在原地。
14 年前，陳先生飛去香港買了知名人壽保單、繳滿 10 年，並指定小陳為受益人。去年父親過世，小陳順利領到折合新台幣 3,000 萬理賠金。
他以為保險指定受益人便免稅而未申報，卻被國稅局全數併入遺產課稅。
這不是海外保單能不能買的問題，而是所有做資產傳承的人都要警惕：
👉爸爸以為安排好的是傳承，孩子最後接到的，卻是一張沉重的稅單。
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第一個關鍵：「有指定受益人」≠「一定免課遺產稅」
很多人以為：「只要人壽保險指定我當受益人，身故理賠當然不用算遺產稅。」
但關鍵不只是「有沒有指定受益人」。
雖然《保險法》第 112 條與《遺產及贈與稅法》第 16 條第 9 款規定，指定受益人的身故給付不計入遺產總額，但前提是必須為台灣主管機關核准的保單；未經核准的境外保單並不適用這項租稅優惠。
因此做傳承時，真正要問的是「這張保單，究竟適用哪一國的法規」。
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第二個關鍵：「錢在海外」≠「稅也在海外」
很多人做跨境資產配置時，容易產生一個誤解：
👉「保單在香港，保費也是匯到海外，理賠金也是境外資產，台灣國稅局應該管不到吧？」
但傳承規劃真正該問的，從來不是：「國稅局查不查得到？」
而是：「這筆資產依法到底要不要申報？」
資產放在海外，不代表稅務問題就跟台灣無關。
尤其當家庭開始持有海外房產、海外股票、海外帳戶或境外保單時，更不能只看投資報酬率。
因為資產在「活著的時候怎麼持有」，和「身故之後怎麼交給下一代」，是兩件不同的事。
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🤔既然境外保單要繳遺產稅，為什麼現在還有人買？
若單純想在台灣合法節免遺產稅，境外保單完全找錯了工具。
現在真正適合它的，通常是這三類客群：
1️⃣子女在海外生活或預計移民：資金不匯回台灣，直接在境外支應用於學費、生活或購屋首付。
2️⃣跨國企業與家族資產配置：著眼於普通法系靈活的「保單分拆」與「無限次變更被保險人」架構。
3️⃣精算過「稅後投報率」的投資人：扣除 10%～20% 遺產稅後淨額仍具優勢，且受益人具備成熟外語與跨國稅務溝通能力。
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但現實是，多數家庭承擔不起背後的隱形成本：
◾沒台灣評議中心保護，
◾糾紛得跨海自費打官司；
◾生前分紅未報海外所得，隨時面臨罰鍰；
◾地下代辦來得快去得快，人一走，保單直接淪為孤兒。
前陣子朋友父親過世，整理遺物發現一張境外保單，當年代理商早已撤出台灣、窗口全失聯。
家人缺乏涉外法律背景且語言不通，只能硬著頭皮跨海找保險公司，連保單是否有效、能否理賠都是未知數。
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🌏R姐專業提醒：資產傳承是為了遮風避雨，而不是留下跨海溝通的難題與巨額稅單。
買任何資產前先想清楚：你留下的，是孩子能輕鬆承接的祝福，還是未知的風險？
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精華 FAQ
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因為免列入遺產的規定，主要適用台灣主管機關核准的保單；若是未經核准的境外保單，即使有指定受益人，仍可能被國稅局認定要併入遺產總額課稅。
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因為該保單屬境外保單，不符合台灣保險法與遺產及贈與稅法下的免稅條件，所以兒子領到的3,000萬理賠金，仍可能被視為應課遺產稅的財產。
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不是完全沒用途，但它較適合子女在海外生活、跨國家族配置或已精算稅後報酬的人；若目的是在台灣節省遺產稅，境外保單通常不是合適工具。
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