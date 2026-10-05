2026-10-05 16:38 廖嘉紅
一起賣重劃建地，媽媽優惠拿滿卻要繳稅，兒子「一毛優惠都沒有」稅金竟接近0？關鍵在「繼承」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：媽媽透過夫妻贈與取得土地，出售時可享重劃優惠。
- 重點二：兒子因繼承取得土地，出售時減徵與費用扣抵失效。
- 重點三：繼承可重算前次現值，地價漲幅歸零使稅金可能很低。
一起賣重劃建地，媽媽拿滿減免優惠要繳稅，兒子「一毛優惠都沒有」，稅金竟然可能是 0 元？😱
很多人以為：傳承規劃一定要追求「打幾折、扣除額」。 王先生一家人的真實經歷，給所有地主上了一堂價值幾百萬的震撼課！
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王爸爸早年在台中買了農地，熬了幾十年重劃成身價翻倍的精華建地。
王爸爸生前先把一半土地透過「夫妻贈與」給王媽媽；110年王爸爸離世，另一半建地由兒子繼承。
後來建商開高價收購，母子開開心心決定一起賣掉，沒想到核稅結果出現驚人反差：
👉【媽媽這一半】
夫妻贈與不課土增稅，出售時符合「重劃後第一次移轉」：
享有減徵 40%（打6折）＋扣除巨額重劃費用的雙重省稅大禮包！
👉【兒子這一半】
因為繼承在稅法上已算移轉一次，再出售時優惠全部歸零：
❌不能扣重劃費用
❌沒有減徵 40%
但是，優惠拿滿的媽媽要繳稅，優惠全沒的兒子，稅金卻接近為0？為什麼？
原因就在不動產「繼承」的 稅務優勢
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不動產「繼承」的 3 大稅務優勢：
1️⃣取得時免徵土增稅與契稅
繼承移轉土地依法免徵土地增值稅，房屋亦免報繳契稅，過戶當下無移轉稅負。
2️⃣重行核定前次現值，生前漲幅全數歸零
日後出售土地時，前次移轉現值以「繼承開始時（死亡日）」的公告土地現值重新起算。長輩生前持有多年的龐大漲價總額全被依法免稅沖銷；若繼承後地價漲幅平緩，出售時土增稅可能極低甚至為 0 元。
👉關鍵在於：真正的節稅不只看打幾折，而是「起算基準被大幅墊高」。
3️⃣完整保留舊制資格，免課房地合一稅
被繼承人若在民國 104 年底前取得房地，子女繼承後日後出售，依然適用所得稅舊制（土地交易所得免納所得稅），徹底避開最高達 45% 的房地合一重稅。
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🎯R姐的提醒：
很多人最常問我：「這塊地怎麼留給孩子，稅才最低？」
我反而會問：「為什麼一定要全部留？」
如果手上有幾千萬、甚至上億土地，為了傳承一塊都捨不得賣，結果老人家省吃儉用，孩子還沒拿到土地，自己卻先過完了「捨不得花」的人生。
這真的是最好的傳承嗎？
財富規劃不能只問：「怎麼做稅最低？」
更要問：「這些資產，能不能換成我現在真正需要的生活？」
土地可以適度處分：一部分享受退休生活，一部分準備醫療長照，一部分留給下一代，再做好傳承安排。
土地留多少，不是越多越好。
傳承，也不是把所有東西留到最後一天。
適度處分一些土地，讓自己富樂退休；把真正重要的資產，好好留給下一代。
這也是一種有溫度的傳承。
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精華 FAQ
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媽媽的土地可適用重劃後第一次移轉優惠，能減徵 40% 並扣除重劃費用；兒子雖沒有這些優惠，但因繼承時前次現值重算，若之後漲幅不大，土增稅就可能很低甚至接近 0 元。
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繼承取得土地免徵土增稅與契稅，過戶當下沒有移轉稅負；日後出售時，前次現值以死亡日重新起算，生前累積漲幅可被沖銷，因此稅基往往大幅降低。
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重點不是一味追求稅最低或把土地全部留到最後，而是要評估資產能否轉成生活現金、退休與醫療照護資金，再搭配適度處分與傳承安排，讓財富與生活品質都兼顧。
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